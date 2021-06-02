В шорт-лист премии вошла российская писательница Мария Степанова.

619 просмотров

Победитель премии получает 50 тысяч фунтов стерлингов (более 5,1 миллиона рублей). Награду разделят пополам, отмечая равное признание автора и переводчика в создании произведения. Об этом говорится на сайте премии.

Давид Диоп написал свой роман Frère d’âme («Родственная душа») по-франнцузски. На английский его перевела Анна Московакис, книга вышла под названием At Night All Blood is Black («Ночью вся кровь черна»).

Диоп стал первым французским автором, получившим награду. Он родился в Париже, вырос в Сенегале, а сейчас живет во Франции, где преподаёт литературу 18 века в Университете По. «Ночью вся кровь черна» — его второй роман. Главный герой книги — молодой сенегалец, который сражался за Францию на Западном фронте во время Первой мировой войны.

Председатель жюри отметила, что все шесть книг, попавших в шорт-лист премии, были «абсолютно стоящими». Среди них была и российская писательница Мария Степанова с книгой «Памяти памяти». Ранее на международный Букер номинировали лишь двух российских писателей: Людмилу Улицкую в 2009 году за книгу «Даниэль Штайн, переводчик» и Владимира Сорокина в 2013 году за «День опричника».