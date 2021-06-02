Победителем международной Букеровской премии впервые стал французский писатель. Он разделит денежный приз с переводчицей Статьи редакции
В шорт-лист премии вошла российская писательница Мария Степанова.
Победитель премии получает 50 тысяч фунтов стерлингов (более 5,1 миллиона рублей). Награду разделят пополам, отмечая равное признание автора и переводчика в создании произведения. Об этом говорится на сайте премии.
Давид Диоп написал свой роман Frère d’âme («Родственная душа») по-франнцузски. На английский его перевела Анна Московакис, книга вышла под названием At Night All Blood is Black («Ночью вся кровь черна»).
Диоп стал первым французским автором, получившим награду. Он родился в Париже, вырос в Сенегале, а сейчас живет во Франции, где преподаёт литературу 18 века в Университете По. «Ночью вся кровь черна» — его второй роман. Главный герой книги — молодой сенегалец, который сражался за Францию на Западном фронте во время Первой мировой войны.
Председатель жюри отметила, что все шесть книг, попавших в шорт-лист премии, были «абсолютно стоящими». Среди них была и российская писательница Мария Степанова с книгой «Памяти памяти». Ранее на международный Букер номинировали лишь двух российских писателей: Людмилу Улицкую в 2009 году за книгу «Даниэль Штайн, переводчик» и Владимира Сорокина в 2013 году за «День опричника».
Международную Букеровскую премию учредили в 2004 году, вплоть до 2016 года её вручали раз в два года. Теперь — ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Великобритании или Ирландии.
какие-то непонятные судьи как-то непонятно оценивают какие-то непонятные книжки - все понятно ;)
Странно, что гениальному "Эшелон на Самарканд" не менее гениальной Гузель Яхиной не дали премию.