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Новости
Sasha Shambilova

«Власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа»: издание VTimes объявило о закрытии 12 июня Статьи редакции

По заявлению редакции, «ярлык „иноагента” разрушил бизнес-модель» издания от бывших журналистов «Ведомостей».

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Издание VTimes, созданное бывшими журналистами «Ведомостей», подтвердило, что прекратит работу в День независимости России — 12 июня. Об этом говорится в официальном заявлении редакции.

После получения статуса «иностранного агента» журналисты рассматривали семь сценариев дальнейшего существования, но в каждом из них «был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы». Однако решение прекратить деятельность редакция приняла из-за дальнейших экономических сложностей, поскольку рекламодатели не понимают, как сотрудничать с «иноагентом»: «на собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа».

Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» — и мы тоже понимаем почему. По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа.

заявление VTimes

12 июня издание прекратит сбор средств, а уже собранные пожертвования пойдут на выполнение обязательств перед сотрудниками и партнёрами.

Бывшие редакторы и журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства, запустили VTimes осенью 2020 года. Советником проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».

VTimes пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании. Основные источники финансирования издания, помимо рекламы, – деньги частных жертвователей и некоммерческих организаций.

В середине мая Минюст внёс VTimes в реестр «иностранных агентов».

#новости #медиа #смииноагенты

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Трансгендолёт

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власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа

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Партийный кот

Трансгендолёт
9

Ещё одни проснулись. Всего 21 год им потребовался чтобы понять что вода мокрая

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Artyom Ramazani-Zubov

Партийный
9

Формулировка некорректная, конечно. Профессиональные и неподконтрольные СМИ нужны не власти, обществу – это в идеале. В России общество из раза в раз предпочитает им и многим другим демократическим инструментам стабильность, являющуюся ничем иным, как задрапированной стагнацией под путинским соусом «ужаса 90-х».

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Андрей Рядькин

Партийный
1

вспомни 2009 как обнадёживающими были потуги Дмитрия. Но потом все на места встало, конечно. Буквально годик была Надежда

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Незнакомый татарин

5

Редакции TJ, видимо, UGC тоже не особо нужно.

Ответить

Sasha Shambilova

Незнакомый
5

В момент публикации мы не заметили пользовательскую заметку, она вышла не намного раньше, я была во вкладке редактора. Прошу прощения

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Подходящий будильник

Sasha
2

Ура! С первым комментарием на ТЖ!

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Незнакомый татарин

Sasha
1

Да-да, отмазка стара, как Дед Пихто.
Вот только редактор не позволяет себе перед публикацией потратить драгоценные 3 секунды на просмотр ленты, а пользователь это делать обязан, либо время потраченное на оформление будет проебано словом «повтор».
И свой пост вы сносить, разумеется, не будете.

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Максоний

5

Это хамство

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Гладкий каякер

Максоний
0

Ты бы об экзамене лучше думал, а не учил взрослых дядь и теть как работу свою делать

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Алексей Логачев

3

 многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту»

TJ они боятся так, что даже письмо на электронную почту от Сергея Звезды не откроют! Я уж не говорю про ответить на комментарий

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Единая Россiя

3

Независимое издание "подтвердило, что прекратит работу в День независимости России — 12 июня"

Кое-где в Кремле: Бинго!

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#realfiddy

2

Теперь понятно откуда взялась Саша Шамбилова

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Школьный Гоша

0

Издание VTimes, созданное бывшими журналистами «Ведомостей», подтвердило, что прекратит работу в День независимости России — 12 июня

День независимости России от времени.

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