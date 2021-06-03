«Власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа»: издание VTimes объявило о закрытии 12 июня Статьи редакции
По заявлению редакции, «ярлык „иноагента” разрушил бизнес-модель» издания от бывших журналистов «Ведомостей».
Издание VTimes, созданное бывшими журналистами «Ведомостей», подтвердило, что прекратит работу в День независимости России — 12 июня. Об этом говорится в официальном заявлении редакции.
После получения статуса «иностранного агента» журналисты рассматривали семь сценариев дальнейшего существования, но в каждом из них «был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы». Однако решение прекратить деятельность редакция приняла из-за дальнейших экономических сложностей, поскольку рекламодатели не понимают, как сотрудничать с «иноагентом»: «на собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа».
12 июня издание прекратит сбор средств, а уже собранные пожертвования пойдут на выполнение обязательств перед сотрудниками и партнёрами.
Бывшие редакторы и журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства, запустили VTimes осенью 2020 года. Советником проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».
VTimes пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании. Основные источники финансирования издания, помимо рекламы, – деньги частных жертвователей и некоммерческих организаций.
В середине мая Минюст внёс VTimes в реестр «иностранных агентов».
власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа
Партийный кот
Ещё одни проснулись. Всего 21 год им потребовался чтобы понять что вода мокрая
Формулировка некорректная, конечно. Профессиональные и неподконтрольные СМИ нужны не власти, обществу – это в идеале. В России общество из раза в раз предпочитает им и многим другим демократическим инструментам стабильность, являющуюся ничем иным, как задрапированной стагнацией под путинским соусом «ужаса 90-х».
вспомни 2009 как обнадёживающими были потуги Дмитрия. Но потом все на места встало, конечно. Буквально годик была Надежда
Незнакомый татарин
Да-да, отмазка стара, как Дед Пихто.
Вот только редактор не позволяет себе перед публикацией потратить драгоценные 3 секунды на просмотр ленты, а пользователь это делать обязан, либо время потраченное на оформление будет проебано словом «повтор».
И свой пост вы сносить, разумеется, не будете.
Это хамство
Гладкий каякер
Ты бы об экзамене лучше думал, а не учил взрослых дядь и теть как работу свою делать
многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту»
TJ они боятся так, что даже письмо на электронную почту от Сергея Звезды не откроют! Я уж не говорю про ответить на комментарий
Независимое издание "подтвердило, что прекратит работу в День независимости России — 12 июня"
Кое-где в Кремле: Бинго!