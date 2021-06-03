Сеть кинотеатров AMC подарит инвесторам с Reddit бесплатный попкорн и приглашения на спецпоказы Статьи редакции
Благодаря поддержке трейдеров с Reddit, акции компании подорожали на 1400% с начала года.
AMC запустила сервис специальных предложений Investor Connect для пользователей Reddit, владеющих акциями компании.
- Любой пользователь, у которого есть акции AMC, может зарегистрироваться на сайте сервиса и получить бесплатный большой попкорн средней стоимостью около 10 долларов во время следующего посещения кинотеатра.
- Владельцы ценных бумаг смогут получить приглашения на специальные показы фильмов в кинотеатрах сети. AMC будет разыгрывать их между всеми зарегистрировавшимися пользователями.
- AMC предоставит акционерам скидки на билеты в кино и другие бонусы, а также возможность напрямую связаться с генеральным директором Адамом Ароном.
- Арон в своём обращении 2 июня сообщил, что очень горд теми отношениями, которые сложились между компанией и акционерами, а сервис Investor Connect должен будет укрепить их ещё сильнее.
- Пользователи сабреддита r/WallStreetBets активно поддерживают AMC с января 2021 года, благодаря чему за пять месяцев акции сети кинотеатров выросли на 1400% до 39 долларов за штуку, по данным Bloomberg. В марте компания сообщила, что у неё 3,2 миллиона индивидуальных акционеров, которым принадлежит 80% из 450 миллионов ценных бумаг, находящихся в обращении.
Сеть кинотеатров AMC привлекла 230 миллионов долларов на покупку и развитие залов, продав 8,5 миллиона своих акций. Руководство компании предупредило инвесторов, что в будущем стоимость ценных бумаг может сильно измениться, из-за чего вкладчики рискуют понести большие убытки. Однако несмотря на это, акции AMC продолжили расти.
Просто минутка занудности насколько Reddit - долбоёбы (не то что TJ):
Текущая капитализация AMC - 31.5 млрд долларов
Обычно инвесторы закладывают окупаемость 15-16-17 лет на консервативный бизнес (для упрощения, потому что чаще всего стоимость акций растёт на ожиданиях удвоения, утроения выручки и прибыли, но AMC - это сеть кинотеатров, этот бизнес расти как айти-гиганты уже не будут).
То есть очень грубо говоря, AMC должен показывать около 1.5 миллиардов долларов прибыли, тогда по метрикам текущая капитализация AMC будет более-менее справедливой.
Исторически эта компания ни разу не показывала ВЫРУЧКУ выше, чем 5 миллиардов долларов в самые для неё шикарные времена. А если говорить про прибыль, то по моему самый сильный результат за всю историю компании был около 350 миллионов долларов.
Да, мы до сих пор говорим про кинотеатры, где якобы инвесторы считают, что во времена стриминга эта компания способна показать ПРИБЫЛЬ выше в 4 раза, чем лучшая прибыль в истории.
А если наложить ещё тот факт, что у этой компании отложенная аренда только приближается уже к 500 млн долларов, то с текущей выручкой (около 140 млн долларов за квартал) - это просто смех, а не инвестиция...
Все пользователи Reddit, которые покупают акции этой компании - гарантировано теряют деньги, если не продадут бумаги прямо сейчас
Честный глобус
у меня в голове машап двух новостей
эти надеятся развивать свою сеть кинотеатров
а в китае подозревают появление нового штамма гриппа
что с кинотеатрами произошло в относительно мирный короновирус вспоминать не надо
И чо там в Китае нашли
Честный глобус
В китайской провинции Цзянсу выявили первый случай заражения человека штаммом H10N3 вируса птичьего гриппа. Раньше его находили только у диких водоплавающих птиц. Однако ученые предупреждали о риске инфицирования млекопитающих.
т.е. один заболевший, и типа ничего страшного пока не предвидется