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Новости
Sasha Shambilova

Военные США по ошибке штурмовали завод оливкового масла в Болгарии. И после извинились перед сотрудниками Статьи редакции

Ни одного солдата, принимавшего участие в штурме, не наказали.

32 32 комментария
1368 просмотров

11 мая во время учений Swift Response 21 американские солдаты, практикуя захват и охрану аэродрома в болгарской деревне Чешнегирово, случайно штурмовали частный завод по производству оборудования для обработки оливкового масла. Армия США сообщила, что здание, по их мнению, было частью тренировочной зоны.

Dilyana Gaytandzhieva @dgaytandzhieva
US special forces mistakenly storm a factory producing machinery for olive oil during #NATO drills in #Bulgaria. The owner has filed a law suit https://t.co/3NRM558Q7g

По данным армии США, во время случившегося солдаты не применяли оружие. В службе заявили, что они «серьёзно относятся к учениям и уделяют первоочередное внимание безопасности солдат, союзников и гражданских лиц. Мы искренне приносим извинения заводу и его сотрудникам».

Представитель армии рассказал, что никого из солдат не наказали из-за ошибочного штурма. Они расследуют инцидент, чтобы определить источник ошибки и убедиться, что тренировочные зоны четко определены для будущих учений.

Президент Болгарии Румен Радев выразил недовольство случившимся и заявил, что «недопустимо, чтобы жизнь болгарских граждан подвергалась опасности из-за военных формирований, будь то болгарских или принадлежащих иностранной армии».

Учения с нашими союзниками на территории Болгарии должны способствовать укреплению безопасности и доверия, а не порождать напряжённость.

Румен Радев
президент Болгарии

Swift Response 21 — международные учения, в которых приняли участие более семи тысяч солдат из десяти стран. Их цель — тренировка мобилизации наземных сил в случае кризисной ситуации.

#новости #сша #болгария #армия

32 32 комментария
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Энергичный Вампир

35

Сборщик оливок поймал маслину

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Честный глобус

Энергичный
4

почему нельзя продвигать комменты(

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Энергичный
3

PR-кампания нового Сталкера удивила всех

Ответить

Крупный бинокль

Энергичный
3

Топ

Ответить

Книжный паук например

18

factory producing machinery for olive oil

oil

Ответить

Киевский корабль

Книжный
7
Ответить

Дмитрий Алексеевич

Книжный
3

TRIGGERED

Ответить

rossoshmap

8

При Трампе такой хуйни не было

Ответить

Bad Mother Fucker

rossoshmap
8

да, при Трампе Америка была великой

не то, что сейчас

Ответить

Максим Энкель

5

Солдата наказать нельзя, солдат выполняет приказ.

Ответить

Энергичный Вампир

Максим
5

А если солдату дали правильный приказ, а он перепутал и штурмовал оливковый завод?

Ответить

Bad Mother Fucker

Энергичный
6

тогда можно

Ответить

rossoshmap

Энергичный
1

завод тоже пригодится

Ответить

Коровка говорит мууу

3
Ответить

Коровка говорит мууу

Коровка
2
Ответить

Like.no.other

3

Задорнов.жпг

Ответить

Агрессивный Валера

Like.no.other
0

RIP

Ответить

Узкий пёс_анон

Агрессивный
0
Ответить

Vlad Kucherenko

2

Понравился мужик в начале, который вообще никак не удивился американским военным с наставленным на него оружием

Ответить

Корнелий Шнапс

Vlad
1

типичные будни союзников по НАТО
славабогу хутин бережет русский народ от такого

Ответить

Космический мангал

1

Мужику на первых секундах вообще плевать

Ответить

Должный клуб

1

Хотите как в Болгарии??

Ответить

Радмир Насыров

0

завод оливкого масла

не оливкового?

Ответить

Rond

Радмир
2

Оливкуда?

Ответить

Маринеску

Rond
0

Оливзачем?

Ответить

Виталий Куликов

Радмир
0

Оливкаво.

Ответить

Корнелий Шнапс

Виталий
0

оливкававо

Ответить

Украденная жизнь

0

В западной культуре вообще не принято наказывать за ошибки. Можете убедиться, когда устроитесь в какую-нибудь компанию там. Главное - выяснить причину и добиться, чтоб не повторялось. Ну, и компенсировать кому надо компенсировать.

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Лига порвах

Украденная
0

Разные ошибки бывают. За какие-то легко могут подать в суд

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Спасибо, напомнили масла купить, смазать кое-чего надо

Ответить

Крупный бинокль

Небольшой
0

Опять решил тостеру вдуть?

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Bkmz Иванов

0

Я не выкупаю, Галя, они што, прям штурмовали?
Чёт непонятно какой ущерб нанесли. Судя по картинке - зашли, вышли. И всё вроде. Это какая-то местная реклама заводика?

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