Военные США по ошибке штурмовали завод оливкового масла в Болгарии. И после извинились перед сотрудниками Статьи редакции
Ни одного солдата, принимавшего участие в штурме, не наказали.
11 мая во время учений Swift Response 21 американские солдаты, практикуя захват и охрану аэродрома в болгарской деревне Чешнегирово, случайно штурмовали частный завод по производству оборудования для обработки оливкового масла. Армия США сообщила, что здание, по их мнению, было частью тренировочной зоны.
По данным армии США, во время случившегося солдаты не применяли оружие. В службе заявили, что они «серьёзно относятся к учениям и уделяют первоочередное внимание безопасности солдат, союзников и гражданских лиц. Мы искренне приносим извинения заводу и его сотрудникам».
Представитель армии рассказал, что никого из солдат не наказали из-за ошибочного штурма. Они расследуют инцидент, чтобы определить источник ошибки и убедиться, что тренировочные зоны четко определены для будущих учений.
Президент Болгарии Румен Радев выразил недовольство случившимся и заявил, что «недопустимо, чтобы жизнь болгарских граждан подвергалась опасности из-за военных формирований, будь то болгарских или принадлежащих иностранной армии».
Swift Response 21 — международные учения, в которых приняли участие более семи тысяч солдат из десяти стран. Их цель — тренировка мобилизации наземных сил в случае кризисной ситуации.
Сборщик оливок поймал маслину
При Трампе такой хуйни не было
Солдата наказать нельзя, солдат выполняет приказ.
А если солдату дали правильный приказ, а он перепутал и штурмовал оливковый завод?
Задорнов.жпг
Понравился мужик в начале, который вообще никак не удивился американским военным с наставленным на него оружием
типичные будни союзников по НАТО
славабогу хутин бережет русский народ от такого
завод оливкого масла
не оливкового?
Оливкаво.
В западной культуре вообще не принято наказывать за ошибки. Можете убедиться, когда устроитесь в какую-нибудь компанию там. Главное - выяснить причину и добиться, чтоб не повторялось. Ну, и компенсировать кому надо компенсировать.
Спасибо, напомнили масла купить, смазать кое-чего надо
Я не выкупаю, Галя, они што, прям штурмовали?
Чёт непонятно какой ущерб нанесли. Судя по картинке - зашли, вышли. И всё вроде. Это какая-то местная реклама заводика?