Футбольные менеджеры и раньше жаловались на дроны, пытающиеся шпионить за их командами. В 2014 году представитель сборной Франции попросил ФИФА провести расследование после того, как беспилотник завис над французским тренировочным лагерем команды в Бразилии. В 2017 году Гондурас обвинил Австралию в использовании беспилотника для слежки за своей командой во время подготовки к отборочному матчу чемпионата мира по футболу.