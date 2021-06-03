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Ольга Щербинина

Во время тренировки сборной Чили по футболу сбили дрон, летавший над полем. Команда опасалась аргентинских шпионов Статьи редакции

3 июня Чили и Аргентина встретятся в отборочном матче на Чемпионат мира.

Дрон, похожий по размеру на этот (фото из архива), был замечен над футбольным полем Фото Getty Images

Заметив парящего над тренировочным полем дрона, представители чилийцев отправили своего дрона, который быстро сбил «шпионскую камеру», сообщает Би-би-си.

Национальная профессиональная футбольная ассоциация Чили называет столкновение дронов «несчастным случаем», но свидетели считают его преднамеренным актом. По данным местных СМИ, решение об атаке принял менеджер сборной Чили Мартин Ласарте.

Дрон оказался устройством чилийской энергетической компании, которая, по её словам, проверяла уличное освещение.

Футбольные менеджеры и раньше жаловались на дроны, пытающиеся шпионить за их командами. В 2014 году представитель сборной Франции попросил ФИФА провести расследование после того, как беспилотник завис над французским тренировочным лагерем команды в Бразилии. В 2017 году Гондурас обвинил Австралию в использовании беспилотника для слежки за своей командой во время подготовки к отборочному матчу чемпионата мира по футболу.

#новости #беспилотники

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Дизайнер Павленко

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Как поднять просмотры статьи — руководство Ольги Щербининой:

1. Пишем крутой многозначный заголовок, вызывающий вопрос «кто виноват?».
2. В подзаголовке указываем на событие, которое состоится вопреки.
3. Ответ на вопрос «кто виноват?» пишем в самом конце статьи.

Profit

Ответить

Ольга Щербинина

Дизайнер
4

не понел, это наезд или наоборот?)

Ответить

Дизайнер Павленко

Ольга
12
Ответить

dead

Дизайнер
–1

У всех новых редакторов такая дешевая и идиотская манера написания загов и подзагов.

Ответить

Дизайнер Павленко

dead
0
Ответить

Небольшой жёлтый робат

5

Команда опасалась американского штурма по ошибке

Ответить

Корнелий Шнапс

3

Скоро можно будет на охоту за дронами с друзьями ходить

Ответить

zheka100pudov

Корнелий
1

Смотрите чтобы дроны не начали охотится на вас.

Ответить

Честный глобус

zheka100pudov
0

такая обманчивая веселенькая музыка, если бы в конце помрачнела или замедлилась было бы вообще атмосферно

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Корнелий Шнапс

zheka100pudov
0

и будут! поэтому это будет очень адреналинным занятием)

Ответить

Dr.Bezega

2

Поменяйте картинку в посту на

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Антон Лисин

1

Ну хоть тут не российские шпионы Соловьева и симоньяньки

Ответить

Степан Анейчик

0

КИБЕРПАНК!! А УЖЕ ШУТИЛИ ПРО КИБЕРПУНК????

Ответить

Русские вперёд

0

Тем временем на земле

Ответить

Иван Эртель

0

Ох уж этот Месси, не может по спортивному принципу выиграть, все надо тактику подглядывать ).

Ответить

ИВАНКО ИВАНОВИЧ

0

ДронА? 

Ответить

Алексей Токмолаев

0

Я думал люстру в виде дрона сделали

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Robo Krabe

0

Хуйня какая то.
Если стадик не был NFZ и разрешение для полётов не требуется, то какое право они имели это делать? 

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Валерий Петров

0

Эй, кожаные мешки, чем это вы тут занимаетесь?

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