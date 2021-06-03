Во время тренировки сборной Чили по футболу сбили дрон, летавший над полем. Команда опасалась аргентинских шпионов Статьи редакции
3 июня Чили и Аргентина встретятся в отборочном матче на Чемпионат мира.
Заметив парящего над тренировочным полем дрона, представители чилийцев отправили своего дрона, который быстро сбил «шпионскую камеру», сообщает Би-би-си.
Национальная профессиональная футбольная ассоциация Чили называет столкновение дронов «несчастным случаем», но свидетели считают его преднамеренным актом. По данным местных СМИ, решение об атаке принял менеджер сборной Чили Мартин Ласарте.
Дрон оказался устройством чилийской энергетической компании, которая, по её словам, проверяла уличное освещение.
Футбольные менеджеры и раньше жаловались на дроны, пытающиеся шпионить за их командами. В 2014 году представитель сборной Франции попросил ФИФА провести расследование после того, как беспилотник завис над французским тренировочным лагерем команды в Бразилии. В 2017 году Гондурас обвинил Австралию в использовании беспилотника для слежки за своей командой во время подготовки к отборочному матчу чемпионата мира по футболу.
Как поднять просмотры статьи — руководство Ольги Щербининой:
1. Пишем крутой многозначный заголовок, вызывающий вопрос «кто виноват?».
2. В подзаголовке указываем на событие, которое состоится вопреки.
3. Ответ на вопрос «кто виноват?» пишем в самом конце статьи.
Profit
Скоро можно будет на охоту за дронами с друзьями ходить
Смотрите чтобы дроны не начали охотится на вас.
Честный глобус
такая обманчивая веселенькая музыка, если бы в конце помрачнела или замедлилась было бы вообще атмосферно
Ох уж этот Месси, не может по спортивному принципу выиграть, все надо тактику подглядывать ).
Хуйня какая то.
Если стадик не был NFZ и разрешение для полётов не требуется, то какое право они имели это делать?