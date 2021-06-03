Минпросвещения анонсировало создание «белого» интернета для школьников. Там будет контент с «проверенным содержанием» Статьи редакции
«Мы не идём по пути запрета».
Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Петербургском экономическом форуме.
«Сегодня создаётся так называемые „белый“ интернет для школьников, где есть социальные сети, есть мессенджеры, есть все те инстументы, которые сегодня школьники используют. Но там проверенное содержание и те ценности, о которых я уже говорил», — сказал он.
Кравцов добавил, что власти не идут по пути запрета, а идут по пути «возможностей, которые может дать цифровая образовательная среда». Он подчеркнул, что это в поддержку традиционной системе обучения.
По его словам, что с минкультом обсуждалось добавление «соответствующих фильмов», онлайн посещение театров и музеев.
Класс. Сегодня «белый интернет» для школьников, завтра «русский интернет» для остальных
Классным руководителем, завучем и местным участковым
Новый Мурод
еее бюрократия))
можно попросить нюдсы у школьницы и пока пройдут все стадии проверок, она уже вырастет)))
Нам пиздец
пока допилят и наладят, ты уже после 9ого уйдешь в путягу, не переживай
Т. Е. Ты реально думаешь, что это для школьников?
Лихачёв, фас!
т.е. ты реально думаешь, что это для ПТУшников? Антон Макаренко призываю тебя!
Злорадствуешь, сученыш?))
Нет ли здесь разжигания?
Всё идёт к изоляции. Если мы осенью не нагнем едро, то лет за 5-7 границы закроют, выдворят бизнес и будет железный занавес. Как раз с Путиным будем сидеть до 2036 в изоляции.
Так что лучше собирайте вещи...
Вангую, что к концу года Россия догонит Северную Корею и Туркменистан в списке стран по уровню политических и гражданских свобод. Она и так в 2020 была на 178 месте из 200 стран, так что осталось совсем немного поднажать
Относительный кофе
Ну не, вообще не то.
По Хаксли было бы, перегрузи министерство образования школьников всевозможной веселухой, сексом и наркотиками, чтобы им просто было неинтересно в чём-то разбираться или читать.
Мне реально интересно, как они собираются контролировать, в какой интернет зайдёт ребёнок? Чисто технически. Может отдельные телефоны для детей со вшитым чебурнетом? Отдельные компы.
Хотя остаётся надеяться, что всё это просто слова на публику. А бюджеты на это как всегда попилят.
Слава Богу 🥲
Замкнутый микроскоп
ты кроме dtf где-то еще встречаешься с ними в интернете?