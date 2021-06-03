Новости
Ольга Щербинина

Минпросвещения анонсировало создание «белого» интернета для школьников. Там будет контент с «проверенным содержанием» Статьи редакции

«Мы не идём по пути запрета».

Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Петербургском экономическом форуме.

«Сегодня создаётся так называемые „белый“ интернет для школьников, где есть социальные сети, есть мессенджеры, есть все те инстументы, которые сегодня школьники используют. Но там проверенное содержание и те ценности, о которых я уже говорил», — сказал он.

Кравцов добавил, что власти не идут по пути запрета, а идут по пути «возможностей, которые может дать цифровая образовательная среда». Он подчеркнул, что это в поддержку традиционной системе обучения.

По его словам, что с минкультом обсуждалось добавление «соответствующих фильмов», онлайн посещение театров и музеев.

#новости #образование #дети

816 просмотров
34 34 комментария
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u0442\u0438"], "comments": 34, "likes": 11, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 391455, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 03 Jun 2021 11:54:58 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Федя Прозоров

15

Класс. Сегодня «белый интернет» для школьников, завтра «русский интернет» для остальных

Ответить

Роман Трусов

Федя
1

Чебурнет. Начало.

Ответить

Иван Грозный

Федя
0

небо для славян

Ответить

Новый Мурод

6

"проверенное содержание" - все сообщения в мессенджерах проходят премодерацию и только потом передаются получателю?

Ответить

Федя Прозоров

Новый
3

Классным руководителем, завучем и местным участковым

Ответить

Новый Мурод

Федя
6

еее бюрократия))
можно попросить нюдсы у школьницы и пока пройдут все стадии проверок, она уже вырастет)))

Ответить

Новый Мурод

7

я правильно понял, что в белом интернете не будет черных?

Ответить

over and over

5
Ответить

Илья Максименко

over
3

Пророк, непризнанный гений

Ответить

over and over

Илья
0

Ежжи.

Ответить

Slow Dimon

3

Нам пиздец

Ответить

Дионис Вакх

Slow
4

пока допилят и наладят, ты уже после 9ого уйдешь в путягу, не переживай

Ответить

Slow Dimon

Дионис
1

Т. Е. Ты реально думаешь, что это для школьников?
Лихачёв, фас!

Ответить

Дионис Вакх

Slow
0

т.е. ты реально думаешь, что это для ПТУшников?  Антон Макаренко призываю тебя!

Ответить

Bad Mother Fucker

Slow
0
Ответить

Slow Dimon

Bad
0

Злорадствуешь, сученыш?))

Ответить

Bad Mother

Slow
0

не без этого

ну и картинка очень удачная попалась

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Нет ли здесь разжигания?

Ответить

Роман Александров

Небольшой
3
Ответить

AshleyNightingale

1

Всё идёт к изоляции. Если мы осенью не нагнем едро, то лет за 5-7 границы закроют, выдворят бизнес и будет железный занавес. Как раз с Путиным будем сидеть до 2036 в изоляции. 
Так что лучше собирайте вещи...

Ответить

Роман Александров

AshleyNightinga…
2

В трудовой лагерь?

Ответить

Андрей Охапкин

AshleyNightinga…
0

Пора валить. Вопрос, куда? Или кого?

Ответить

Энергичный Вампир

1

Вангую, что к концу года Россия догонит Северную Корею и Туркменистан в списке стран по уровню политических и гражданских свобод. Она и так в 2020 была на 178 месте из 200 стран, так что осталось совсем немного поднажать

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Относительный кофе

Роман
0

Ну не, вообще не то.
По Хаксли было бы, перегрузи министерство образования школьников всевозможной веселухой, сексом и наркотиками, чтобы им просто было неинтересно в чём-то разбираться или читать.

Ответить

Роман Трусов

0

https://www.youtube.com/watch?v=KKWoF7LcAFA

Ответить

Роман Трусов

Роман
0

Мне реально интересно, как они собираются контролировать, в какой интернет зайдёт ребёнок? Чисто технически. Может отдельные телефоны для детей со вшитым чебурнетом? Отдельные компы.
Хотя остаётся надеяться, что всё это просто слова на публику. А бюджеты на это как всегда попилят.

Ответить

Крупный бинокль

Роман
0

А они его для всех введут. Исключительно ради защиты детей.

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Слава Богу 🥲

Ответить

Роман Александров

Коровка
0

Богу-Императору

Ответить

Революционный Мика

0

По идее загнать школоло в отдельный загон - ну просто богоугодная хуйня. Вот только потом и сами в подобном окажемся

Ответить

Замкнутый микроскоп

Революционный
0

ты кроме dtf где-то еще встречаешься с ними в интернете?

Ответить

Роман Александров

Революционный
0

Сначала они пришли за школьниками...

Ответить

Узкий пёс_анон

0

Разрешите в школах заходить хотя бы на Яндекс, а то моя мама не может проверить почту или узнать прогноз погоды.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Выксе учительница не пустила школьника с диареей в туалет. Ему пришлось досидеть урок в грязной одежде
Полгода назад с одноклассницей мальчика произошёл подобный же случай.
249
Интернет
«Мы просто предохранялись»: бренд презервативов Vizit записал песню о плюсах бездетной жизни
Ролик посвящён Международному дню защиты детей.
254
Беларусь
Кремлёвская и белорусская пропаганда уже несколько дней плодит фэйки о том, что Роман Протасевич воевал на Донбассе
Телеграм канал Мотолько, собрал информацию о том, почему это ложь и кто её распространяет.
167
Популярное за три дня
Истории
Как я перестал напрягаться и поменял Одинцово на Грузию
Начиная с 19го года, тучи в РФ начали сгущаться а обстановка в моей стране перестала быть дружелюбной, так что мысли о смене места жительства стали все назойливее. А после декабрьских событий 20го - вопрос отъезда перестал стоять в принципе.
332
Беларусь
Белорусский политзаключённый воткнул себе ручку в горло во время судебного заседания
Степана Латыпова обвиняют по трём уголовным статьям.
205
Интернет
Петербургский художник продолжает придумывать наборы LEGO с российскими реалиями. На этот раз — «Деревня дураков»
Участник конкурса концептов LEGO c домом Бабы-Яги обращается не только к сказкам: находится место и культовым передачам, и укладке асфальта зимой, и разгонам митингов.
70
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Satokoi

Минпросвещения анонсировало…

Frank Ferd

Основатели Playrix и фонд LVL1…

Атлант поправил…

Vice: МВД Греции заявило, что…

Nikita

СК в Петербурге начал обыски у…

Паша Красников

Минпросвещения анонсировало…

Дионис Вакх

Военные США по ошибке…

Genesi5 ­

Основатели Playrix и фонд LVL1…

Джон Кроули

Запись в подсайте Telegram

Андрей Охапкин

Минпросвещения анонсировало…

Тот самый

Минпросвещения анонсировало…

Егор - Егор

СК в Петербурге начал обыски у…

Дима Орлов

Роман Протасевич появился в…

подушка-пердушка

Основатели Playrix и фонд LVL1…

Дмитрий Еруков

СК в Петербурге начал обыски у…

Иван Прохоров

Роман Протасевич появился в…

подушка-пердушка

Основатели Playrix и фонд LVL1…

Александр Федоров

Военные США по ошибке…

Роман Александров

Минпросвещения анонсировало…

Alexander Pestov

Основатели Playrix и фонд LVL1…

Егор - Егор

Минпросвещения анонсировало…
null