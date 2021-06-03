«Не хватало друг друга»: Apple попросила сотрудников вернуться в офис, но разрешила быть на удалёнке две недели в году Статьи редакции
С сентября большинство сотрудников должны будут работать из офиса три дня в неделю.
Электронное письмо об изменениях разослал сотрудникам Тим Кук 2 июня, пишет The Verge. В письме Кук отметил, что несмотря на видеозвонки, сотрудникам «не хватало друг друга».
Большинство сотрудников смогут приходить в офис по понедельникам, вторникам и четвергам и работать удалённо по средам и пятницам. Команды, которым необходимо работать лично, будут работать из офиса четыре-пять дней в неделю.
Также сотрудники смогут работать удалённо до двух недель в году, «чтобы быть ближе к семье и близким, сменить обстановку, в случае непредвиденных поездок или по другой причине». Такой формат работы надо согласовать с руководителем.
По данным The Verge, компания не поощряла работу из дома до 2020 года. В декабре 2020 года Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне. Издание называет позицию Apple «по-прежнему консервативной по сравнению с другими технологическими гигантами».
Глава Facebook Марк Цукерберг спрогнозировал перевод 50% сотрудников на роботу из дома в ближайшие 5-10 лет. Компания создала должность директора по «удалёнке» на фоне перехода сотрудников на работу из дома.
Заметный микроскоп
устройся на работу, че ты как этот
Смутный блик
Грамотное проебываение на работе — это искусство, которое нужно оттачивать годами.
Смутный блик
Я, например, себе вакцину поставил в понедельник. Целая неделя отдыха на больничном (и за выходные ещё заплатят!)
Один я уловил некий гомоэротический подтекст в заге?
Честный глобус
"профдеформация" от нахождения на тж
Я извиняюсь, а когда начинается эта "профдеформация"? Чтоб так сказать, не досидеть до нее.
Честный глобус
это вопрос для древних обитателей здешних мест, олдов, лишь им открыты все тайны этого сайта и жизни на нем ...
@Небольшой жёлтый робат Тут говорят, что ты древний и олдом еще назвали. Подскажи нам тайну этого сайта и жизни на нем.
Также сотрудники смогут работать удалённо до двух недель в году, «чтобы быть ближе к семье и близким, сменить обстановку, в случае непредвиденных поездок или по другой причине». Такой формат работы надо согласовать с руководителем.
Мы тут решили поменять тебе цепь на ошейник с электрошокером, чтобы ты мог быть с своей семьёй не только 54 дня в году. Но сначала попроси разрешения у начальника.
Эффективность коммуникации на удаленке снижается драматически. Несмотря на крутость работы из дома, личное общение нужно обязательно. Люди на удаленке в перспективе 5 лет рискуют оказаться просто серой массой, пока люди в офисе будут строить общение и культуру внутри новых, более сплоченных команд.
пока люди в офисе будут строить общение и культуру внутри новых, более сплоченных команд
Как ловко ты завернул "Два часа пустого пиздежа на совещании"
Распределенные команды работают уже сто лет, аутсорсинг работает еще дольше, удаленка в нормальных компаниях работает не так давно. Если людей запихать в хуевый опенспейс и гонять на совещания по 3 раза в день, они от этого сплачиваются и лучше коммуницируют? Как бы не наоборот
Да, такой кампус отгрохали, а оказался никому не нужный. Теперь будут заставлять.
Польский калькулятор
Нужный. Из дома работать ужасно, если нет отдельного кабинета.
У тебя дома нет туалета?
Польский
Есть. Только причём тут туалет
В Apple хорошие зарплаты, думаю, там кабинет сотрудники могут себе позволить. На худой конец - в коворкинге рядом с домом поработать.
Лол. Ты видел как айтишники работают?
Хуже, я сам - айтишник.
Ну и как работается дома?
Приходится работать - ни покурить не с кем, ни на кухне попиздеть за кофем, ни холивар устроить на рабочем месте.