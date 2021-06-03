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Новости vc.ru

«Не хватало друг друга»: Apple попросила сотрудников вернуться в офис, но разрешила быть на удалёнке две недели в году Статьи редакции

С сентября большинство сотрудников должны будут работать из офиса три дня в неделю.

Электронное письмо об изменениях разослал сотрудникам Тим Кук 2 июня, пишет The Verge. В письме Кук отметил, что несмотря на видеозвонки, сотрудникам «не хватало друг друга».

Большинство сотрудников смогут приходить в офис по понедельникам, вторникам и четвергам и работать удалённо по средам и пятницам. Команды, которым необходимо работать лично, будут работать из офиса четыре-пять дней в неделю.

Также сотрудники смогут работать удалённо до двух недель в году, «чтобы быть ближе к семье и близким, сменить обстановку, в случае непредвиденных поездок или по другой причине». Такой формат работы надо согласовать с руководителем.

По данным The Verge, компания не поощряла работу из дома до 2020 года. В декабре 2020 года Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне. Издание называет позицию Apple «по-прежнему консервативной по сравнению с другими технологическими гигантами».

Глава Facebook Марк Цукерберг спрогнозировал перевод 50% сотрудников на роботу из дома в ближайшие 5-10 лет. Компания создала должность директора по «удалёнке» на фоне перехода сотрудников на работу из дома.

#новости #apple

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36 36 комментариев
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Противный паук например

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«Мы для кого бл*ть строили эту огромную летающую тарелку?! А ну быстро в офис!» - Apple

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Заметный микроскоп

4

имхо на удаленке больше факторов для лени и ничегонеделания. в офисе был только кулер

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Шило

Заметный
8

Мне без раницы в каком помещении ничего не делать, дома или в офисе.

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Заметный микроскоп

Шило
4

устройся на работу, че ты как этот

Ответить

Смутный блик

Заметный
1

Грамотное проебываение на работе — это искусство, которое нужно оттачивать годами.

Ответить

Смутный блик

Смутный
1

Я, например, себе вакцину поставил в понедельник. Целая неделя отдыха на больничном (и за выходные ещё заплатят!)

Ответить

Шило

Заметный
1

Работа любая для меня неоправданно сложна

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

Один я уловил некий гомоэротический подтекст в заге?

Ответить

Честный глобус

Небольшой
6

"профдеформация" от нахождения на тж

Ответить

Вася Пражкин

Честный
2

Я извиняюсь, а когда начинается эта "профдеформация"? Чтоб так сказать, не досидеть до нее.

Ответить

Честный глобус

Вася
1

это вопрос для древних обитателей здешних мест, олдов, лишь им открыты все тайны этого сайта и жизни на нем ...

Ответить

Вася Пражкин

Честный
1

@Небольшой жёлтый робат Тут говорят, что ты древний и олдом еще назвали. Подскажи нам тайну этого сайта и жизни на нем.

Ответить

Небольшой

Вася
2

Что ты, что ты, я ньюфаг неоперившийся

Ответить

Смутный блик

2

Также сотрудники смогут работать удалённо до двух недель в году, «чтобы быть ближе к семье и близким, сменить обстановку, в случае непредвиденных поездок или по другой причине». Такой формат работы надо согласовать с руководителем.

Мы тут решили поменять тебе цепь на ошейник с электрошокером, чтобы ты мог быть с своей семьёй не только 54 дня в году. Но сначала попроси разрешения у начальника.

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André

Смутный
1

Не нравится - чемодан, вокзал, фриланс. 

Ответить

Смутный блик

André
2

Деньги то нужны.

Ответить

André

0

Эффективность коммуникации на удаленке снижается драматически. Несмотря на крутость работы из дома, личное общение нужно обязательно. Люди на удаленке в перспективе 5 лет рискуют оказаться просто серой массой, пока люди в офисе будут строить общение и культуру внутри новых, более сплоченных команд. 

Ответить

Федя Прозоров

André
1

А теперь надо вливаться в сплоченый коллектив. Брррр

Ответить

Смутный блик

André
1

пока люди в офисе будут строить общение и культуру внутри новых, более сплоченных команд

Как ловко ты завернул "Два часа пустого пиздежа на совещании"

Ответить

Rond

André
1

Распределенные команды работают уже сто лет, аутсорсинг работает еще дольше, удаленка в нормальных компаниях работает не так давно. Если людей запихать в хуевый опенспейс и гонять на совещания по 3 раза в день, они от этого сплачиваются и лучше коммуницируют? Как бы не наоборот

Ответить

Вася Пражкин

0

Да, такой кампус отгрохали, а оказался никому не нужный. Теперь будут заставлять.

Ответить

Польский калькулятор

Вася
0

Нужный. Из дома работать ужасно, если нет отдельного кабинета. 

Ответить

alexferman

Польский
2

У тебя дома нет туалета?

Ответить

Польский

alexfer…
0

Есть. Только причём тут туалет 

Ответить

alexferman

Польский
5

Ладно, шутка не зашла

Ответить

Заметный

alexfer…
1

ебать ты даму ершиком обозвал

Ответить

Вася Пражкин

Польский
1

В Apple хорошие зарплаты, думаю, там кабинет сотрудники могут себе позволить. На худой конец - в коворкинге рядом с домом поработать.

Ответить

Польский

Вася
1

Лол. Ты видел как айтишники работают?

Ответить

Вася Пражкин

Польский
1

Хуже, я сам - айтишник.

Ответить

Польский

Вася
1

Ну и как работается дома?

Ответить

Вася Пражкин

Польский
1

Приходится работать - ни покурить не с кем, ни на кухне попиздеть за кофем, ни холивар устроить на рабочем месте.

Ответить

Польский

Вася
0

Нет я про удобство. Отдельное изолированное рабочее место (диван не считается) 

Ответить

Вася

Польский
0

Есть такое, мы, программисты, народ небедный.

Ответить

Международный парфюмер

Польский
0

За всех не говори

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Иннокентий

Польский
0

Очень субъективное утверждение

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Marhal_New _Arleana

0

3 дня в неделю же то звучит разумно

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