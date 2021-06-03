СК в Петербурге начал обыски у Whoosh, Molnia и других после наезда электросамокатов на детей Статьи редакции
А ещё Bolt, Scoobee, Red Wheels.
СК по Петербургу начал расследование обстоятельств травмирования детей после наезда электросамокатов. Следствие упоминает два таких случая: 1 июня мужчина наехал на 4-летнего мальчика в в парке культуры и отдыха в Колпино. 2 июня другой мужчина наехал на 5-летнюю девочку в Невском районе и скрылся.
По обоим возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Еще одно уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.
В рамках расследования следователи вместе с сотрудниками регионального управления МВД проводят обыски в кикшерингах — среди них Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия», а также для установления мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка и скрылся.
Сервисе прокат электросамокатов Whoosh заявил РБК, что не знает об обысках. «Пытаемся сами понять, почему появилось такое сообщение», — заявили там.
Все правильно, самокатчиков доставщиков прочую нечисть согнать с тротуаров. Это хрусты-2, пусть хрустят на дороге со своими старшими братьями