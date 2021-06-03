Трасса М11 Москва — Петербург станет площадкой для тестов беспилотных грузовиков Статьи редакции
Оснащение дорог необходимой инфраструктурой будет стоить до шести миллионов рублей на километр.
- Начало тестирования планируется на 2024 год, но компании рассчитывают начать движение в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Национальных телематических систем» (НТС) Алексея Нащекина.
- По его словам, коридор между Москвой и Петербургом нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков, которые будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы.
- Инициаторы рассматривают два варианта создания коридора: ГЧП или строительство Минтрансом на бюджетные средства. Длина трассы М11 — 669 км. По расчетам НТС, на её оборудование для беспилотников может понадобиться около 4 млрд рублей.
- В числе участников проекта Минтранс называет ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), предприятия КамАЗ, «Национальные телематические системы» (НТС), «СберАвтоТех», «Деловые линии», Globaltruck и «Первую экспедиционную компанию» (ПЭК), а также ретейлера X5 Group;
- Министерство оценило дополнительные затраты на оснащение дорог, для того чтобы их мог использовать беспилотный транспорт, в 4-6 миллионов рублей на километр: это менее чем на 0,5% выше стандартной стоимости строительства километра федеральной трассы;
- В тестах будут участвовать только электромобили, которые в дальнейшем оборудуют водородными топливными элементами для увеличения дальности хода на одной заправке. Это позволит снизить себестоимость перевозки до двух раз, по сравнению с грузовиками на двигателях внутреннего сгорания;
- Движение беспилотников без испытателя на водительском месте по дорогам общего пользования в России запрещено. Однако, по словам Нащекина, в пилоте такие ограничения должны быть сняты. Соответствующие изменения в постановление правительства в ближайшее время внесёт Минпромторг. В ведомстве не ответили на запрос «Ведомостей»;
- Минтранс считает, что использование беспилотников на трассе Москва — Петербург позволит к 2030 году увеличить с 60 до 75 км/ч скорость доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.
Главное чтобы они друг друга не обгоняли, ибо заебали. Один едет в правой полосе 90, другой едет 91 и им надо обязательно посоревноваться. В итоге едешь сзади и смотришь как два долбаеба пол часа едут в двух полосах и не дают проехать.
А ее достроили? Или это другое?
Должен якорь
Достроили
Официально считается что достроили, но собственного куска вокруг Твери пока нет. Не то чтобы это мешало, но сам факт.
Должен якорь
Но даже там четырехполосная прекрасная дорога с отбойником. Больше нет этих адских узких участков, где все время надо обгонять грузовики по встречке.
4 полосы там всего несколько километров. Основная часть трассы это две полосы, которая не редко бывает занята грузовиками которым надо обязательно друг друга обгонять
Должен якорь
Я конечно же говорю про двухстороннюю четырехполосную дорогу (по 2 полосы в каждую сторону). Раньше вообще была двухполосная дорога (одна полоса в каждую сторону с открытым выездом на полосу встречного движения)
а этот вариант чем плох?
Тем, что некоторые дальше своего носа не видят
ты о чем?
Объездной путь не через Киров ещё с советских времён придуман, НО ДО СИХ ПОР НЕ РЕАЛИЗОВАН.
Куда тебя несет) Как к этому относятся люди, которым надо тестить грузовики?
Из СПб в Москву очень много грузов идёт, так как портовый город всё таки да и Европа рядом
Узкий пёс_анон
Ну да, на остальных похуй, пусть дохнут, не жалко.
Там уже поезда разруливают. Вообще лучше бы и Из СПб тоже на поездах всё разруливалось
Я и сам своего рода беспилотник
Лучше бы не водород внедряли, а контактную сеть построили.
контактную сеть построили
Тогда придется пенс. возраст поднять до 100 лет, а Ротенберги возглавят мировой список Forbes. Нам это надо?