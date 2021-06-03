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Трасса М11 Москва — Петербург станет площадкой для тестов беспилотных грузовиков Статьи редакции

Оснащение дорог необходимой инфраструктурой будет стоить до шести миллионов рублей на километр.

  • Начало тестирования планируется на 2024 год, но компании рассчитывают начать движение в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Национальных телематических систем» (НТС) Алексея Нащекина.
  • По его словам, коридор между Москвой и Петербургом нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков, которые будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы.
  • Инициаторы рассматривают два варианта создания коридора: ГЧП или строительство Минтрансом на бюджетные средства. Длина трассы М11 — 669 км. По расчетам НТС, на её оборудование для беспилотников может понадобиться около 4 млрд рублей.
  • В числе участников проекта Минтранс называет ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), предприятия КамАЗ, «Национальные телематические системы» (НТС), «СберАвтоТех», «Деловые линии», Globaltruck и «Первую экспедиционную компанию» (ПЭК), а также ретейлера X5 Group;
  • Министерство оценило дополнительные затраты на оснащение дорог, для того чтобы их мог использовать беспилотный транспорт, в 4-6 миллионов рублей на километр: это менее чем на 0,5% выше стандартной стоимости строительства километра федеральной трассы;
  • В тестах будут участвовать только электромобили, которые в дальнейшем оборудуют водородными топливными элементами для увеличения дальности хода на одной заправке. Это позволит снизить себестоимость перевозки до двух раз, по сравнению с грузовиками на двигателях внутреннего сгорания;
  • Движение беспилотников без испытателя на водительском месте по дорогам общего пользования в России запрещено. Однако, по словам Нащекина, в пилоте такие ограничения должны быть сняты. Соответствующие изменения в постановление правительства в ближайшее время внесёт Минпромторг. В ведомстве не ответили на запрос «Ведомостей»;
  • Минтранс считает, что использование беспилотников на трассе Москва — Петербург позволит к 2030 году увеличить с 60 до 75 км/ч скорость доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.

#новости #беспилотники

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23 23 комментария
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Дмитрий Чернов

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Главное чтобы они друг друга не обгоняли, ибо заебали. Один едет в правой полосе 90, другой едет 91 и им надо обязательно посоревноваться. В итоге едешь сзади и смотришь как два долбаеба пол часа едут в двух полосах и не дают проехать.

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Антон Пострунин

1

А ее достроили? Или это другое?

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Должен якорь

Антон
0

Достроили

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Михаил Зеленин

Должен
1

Официально считается что достроили, но собственного куска вокруг Твери пока нет. Не то чтобы это мешало, но сам факт. 

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Должен якорь

Михаил
1

Но даже там четырехполосная прекрасная дорога с отбойником. Больше нет этих адских узких участков, где все время надо обгонять грузовики по встречке. 

Ответить

Дмитрий Чернов

Должен
0

4 полосы там всего несколько километров. Основная часть трассы это две полосы, которая не редко бывает занята грузовиками которым надо обязательно друг друга обгонять

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Должен якорь

Дмитрий
0

Я конечно же говорю про двухстороннюю четырехполосную дорогу (по 2 полосы в каждую сторону). Раньше вообще была двухполосная дорога (одна полоса в каждую сторону с открытым выездом на полосу встречного движения)

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Узкий пёс_анон

1

Как будто кроме Москвы и Петербурга нет городов в России

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Слава Инженеров

Узкий
0

а этот вариант чем плох?

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Узкий пёс_анон

Слава
0

Тем, что некоторые дальше своего носа не видят

Ответить

Слава Инженеров

Узкий
0

ты о чем?

Ответить

Узкий пёс_анон

Слава
0

Объездной путь не через Киров ещё с советских времён придуман, НО ДО СИХ ПОР НЕ РЕАЛИЗОВАН.

Ответить

Слава Инженеров

Узкий
0

Куда тебя несет) Как к этому относятся люди, которым надо тестить грузовики?

Ответить

Дмитрий Чернов

Узкий
0

Из СПб в Москву очень много грузов идёт, так как портовый город всё таки да и Европа рядом

Ответить

Узкий пёс_анон

Дмитрий
0

Ну да, на остальных похуй, пусть дохнут, не жалко.

Ответить

Дмитрий Чернов

Узкий
0

Там уже поезда разруливают. Вообще лучше бы и Из СПб тоже на поездах всё разруливалось

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Позитивный космос

1
Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Я и сам своего рода беспилотник

Ответить

Заметный микроскоп

Небольшой
1
Ответить

Михаил Зеленин

0

Лучше бы не водород внедряли, а контактную сеть построили. 

Ответить

Вася Пражкин

Михаил
0

контактную сеть построили

Тогда придется пенс. возраст поднять до 100 лет, а Ротенберги возглавят мировой список Forbes. Нам это надо?

Ответить

Заметный микроскоп

–1

press enter for map travelling

Ответить

некипишуй

–1

не станет

твердо и четко

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