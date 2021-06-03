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Артём Мазанов

Минфин изменит структуру Фонда национального благосостояния: все долларовые резервы заменят вложениями в евро и золото Статьи редакции

Сейчас долларовые вложения составляют 35% фонда.

Новая структура ФНБ: доллар 0% (ранее 35%), евро 40% (ранее 35%), юань 30% (ранее 15%), золото 20% (ранее 0%), британский фунт 5% (ранее 10%), йена 5% (как и ранее). Об этом сообщил Министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, переход к новой структуре ФНБ состоится в течение месяца. «Достаточно быстро», — добавил он.

Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% — вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото.

Антон Силуанов
министр финансов РФ

#новости #валюта

1089 просмотров
23 23 комментария
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23 комментария
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Заметный микроскоп

23

иностранные брокеры при покупке рубля

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Задний цвет

Заметный
0

Ну так теперь рубль укрепится относительно доллара хотя бы временно, пока доллар распродают.

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Заметный микроскоп

Задний
0

рубль укрепится

фьюить-ха

Ответить

Задний цвет

Заметный
1

Ващет да, тупанул.
Ничего с ним не изменится от этой новости.
Менять же будут доллары на евро и золото, а не на рубли.

Ответить

Madegghead

13

юань 30%

30% резервов в валюту с манипулируемым курсом, не являющуюся свободно конвертируемой... Гениальное решение.

Ответить

Заметный микроскоп

Madegghead
5

они б еще в закупки тушенки главпродукта конвертнули

Ответить

Pavel Vakhrushev

Madegghead
5

Несколько лет назад они закупили юаней и сделали -30% на этих инвестициях

Ответить

Злобный Капитан Немо

Madegghead
4

Ну надо же подлизать дядюшке Си

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alexferman

8

Ну всё, америке вашей кирдык

Ответить

Корнелий Шнапс

alexferman
11

Теперь американцам, чтобы купить 1$, нужны 80 рублей. А рубли-то все у нас (с)

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Федя Прозоров

alexferman
0

Или России

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Смутный блик

2

Новая структура ФНБ: доллар 0% (ранее 35%), евро 40% (ранее 35%), юань 30% (ранее 15%), золото 20% (ранее 0%), британский фунт 5% (ранее 10%), йена 5% (как и ранее)

Карочи, рубль на 65 никто откатывать не будет.

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Заметный микроскоп

2

ну а че , через полторы недели санкции ж подействуют про запрет офз-н на первичном рынке для USA , вот и суетятся

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сироп от щекотки

1

Знакомый на адамасе работал, году в 04. Там в магазине для сотрудников продавали изделия по цене 250 рублей за грамм. 750 пробы.
Сейчас 999 проба в районе 5к.

Не биток, конечно, но эц самое. Вывод какой то сделать можно, наверное

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Энергичный Вампир

сироп
2

Чо за вывод? Что рубль инфлировал с 04 (при запахе газа кста звоните)?

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Федя Прозоров

1

Я понимаю, что экономика так не работает, но почему доллар сегодня стоит столько же, как и при нефти по 40?

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Pavel Vakhrushev

Федя
0

Потому что политические риски выше, страна под санкциями. Даже с такой ценой на нефть рост экономики минимальный, порядка процента в год

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Небольшой жёлтый робат

1

Минфин изменит структуру Фонда национального благосостояния в фонд благосостояния сами понимаете кого

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Андрей Рядькин

0

Это они сейчас валюту продадут и она немного упадёт. Закупаться, инвесторы?

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Федя Прозоров

Андрей
1

Заебись, бери и потом продай по 30

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Небольшой жёлтый робат

Федя
1

Запомните этот твит (с)

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Mikki Rurk

0

Предлагаю 100% в гречке держать, будет заебись

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2.2.5 Риторика ненависти

0

Доллар — грязная зелёная бумажка

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