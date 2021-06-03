Минфин изменит структуру Фонда национального благосостояния: все долларовые резервы заменят вложениями в евро и золото Статьи редакции
Сейчас долларовые вложения составляют 35% фонда.
Новая структура ФНБ: доллар 0% (ранее 35%), евро 40% (ранее 35%), юань 30% (ранее 15%), золото 20% (ранее 0%), британский фунт 5% (ранее 10%), йена 5% (как и ранее). Об этом сообщил Министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, переход к новой структуре ФНБ состоится в течение месяца. «Достаточно быстро», — добавил он.
Ну так теперь рубль укрепится относительно доллара хотя бы временно, пока доллар распродают.
юань 30%
30% резервов в валюту с манипулируемым курсом, не являющуюся свободно конвертируемой... Гениальное решение.
Несколько лет назад они закупили юаней и сделали -30% на этих инвестициях
Ну всё, америке вашей кирдык
Теперь американцам, чтобы купить 1$, нужны 80 рублей. А рубли-то все у нас (с)
Знакомый на адамасе работал, году в 04. Там в магазине для сотрудников продавали изделия по цене 250 рублей за грамм. 750 пробы.
Сейчас 999 проба в районе 5к.
Не биток, конечно, но эц самое. Вывод какой то сделать можно, наверное
Чо за вывод? Что рубль инфлировал с 04 (при запахе газа кста звоните)?
Я понимаю, что экономика так не работает, но почему доллар сегодня стоит столько же, как и при нефти по 40?
Потому что политические риски выше, страна под санкциями. Даже с такой ценой на нефть рост экономики минимальный, порядка процента в год
Минфин изменит структуру Фонда национального благосостояния в фонд благосостояния сами понимаете кого
Это они сейчас валюту продадут и она немного упадёт. Закупаться, инвесторы?
Заебись, бери и потом продай по 30