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Новости
Sasha Shambilova

Рыбаки из Йемена нашли в туше кашалота редкое вещество амбру стоимостью 1,5 миллиона долларов Статьи редакции

Общий вес находки составил 127 килограммов.

4 4 комментария
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Скриншот из видео «Би-би-си»

В феврале тридцать пять рыбаков из деревни Аль-Хайса обнаружили мёртвого кита в Аденском заливе и решили попробовать найти в нём амбру — очень редкое и дорогое вещество, использующееся в парфюмерии для фиксации запаха. Они вытащили тело кита на сушу и нашли в животе животного около 127 килограммов амбры. Об этом сообщает «Би-би-си».

Цена амбры за килограмм составляет примерно 50 тысяч долларов. Она вырабатывается в кишечном тракте кашалотов, находят её обычно лишь у 5% особей.

Запах был не очень приятным, но мы сразу поняли, что заработаем много денег.

житель деревни Аль-Хайса

Рыбаки разделили вырученные средства поровну между собой и помогли другим жителям деревни. На них они купили новые дома, автомобили и лодки, кто-то решил потратить деньги на свадьбу. Они планируют и дальше зарабатывать рыболовством, несмотря на полученную сумму.

Йемен считается одним из беднейших государств по ВВП на душу населения. В основном жители зарабатывают на рыбном промысле, но некоторые воды в стране закрыли из-за боевых действий во время Гражданской войны, которая началась в 2014 году.

#новости #йемен

4 4 комментария
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MEGAtraXXXer666

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Когда в лутбоксе выпала рарка

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Бунт Протеста

2

Пора Йеменскую Народную Республику делать

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Заметный микроскоп

0

ща закупят автоматов

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Еврейский парфюмер

0

Ебать джекпот.

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