Рыбаки из Йемена нашли в туше кашалота редкое вещество амбру стоимостью 1,5 миллиона долларов Статьи редакции
Общий вес находки составил 127 килограммов.
В феврале тридцать пять рыбаков из деревни Аль-Хайса обнаружили мёртвого кита в Аденском заливе и решили попробовать найти в нём амбру — очень редкое и дорогое вещество, использующееся в парфюмерии для фиксации запаха. Они вытащили тело кита на сушу и нашли в животе животного около 127 килограммов амбры. Об этом сообщает «Би-би-си».
Цена амбры за килограмм составляет примерно 50 тысяч долларов. Она вырабатывается в кишечном тракте кашалотов, находят её обычно лишь у 5% особей.
Рыбаки разделили вырученные средства поровну между собой и помогли другим жителям деревни. На них они купили новые дома, автомобили и лодки, кто-то решил потратить деньги на свадьбу. Они планируют и дальше зарабатывать рыболовством, несмотря на полученную сумму.
Йемен считается одним из беднейших государств по ВВП на душу населения. В основном жители зарабатывают на рыбном промысле, но некоторые воды в стране закрыли из-за боевых действий во время Гражданской войны, которая началась в 2014 году.