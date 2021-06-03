" В Альбукерке выступление кандидата в мэры прервал дрон с привязанной к нему секс-игрушкой"

Владельца устройства задержали за попытку избить спикера.

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Шериф штата Нью-Мексико Мэнни Гонсалес, баллотирующийся на пост мэра Альбукерке, отвечал на вопросы избирателей на предвыборном мероприятии. В этот момент рядом со сценой начал кружить дрон с прикреплённым к нему фаллоимитатором. Об этом сообщает Associated Press.

Один из сотрудников мероприятия схватил секс-игрушку. К нему тут же подбежал владелец устройства Каелан Эшли Дрейер и попытался отнять её, но безуспешно. Затем он повернулся к выступающему Гонсалесу и стал размахивать кулаком, называя его «тираном». Дрейер ударил кандидата по рукам, после чего его задержали.

Дрейера обвинили в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. Мужчина объяснил свой поступок тем, что был расстроен ответами Гонсалеса на вопросы избирателей.

Гонсалес на пресс-конференции после инцидента заявил, что Дрейер был не один: он заметил кого-то, кто стоял за забором — возможно, именно он управлял дроном. Он также предположил, что провокацию мог устроить его конкурент, действующий мэр Тим Келлер. Келлер отрицает свою причастность к случившемуся.

Предположение, что мы стоим за этим, показывает отчаяние Мэнни и жалкое положение его безуспешной кампании. Нери Хольгин пресс-секретарь мэра