Он ушёл из корпорации на фоне двух новых уголовных дел о возведении объекта.

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Юрий Росляк Фото пресс-службы Совета Федерации

Об увольнении Юрия Росляка рассказал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА «Новости».

«Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточённый контроль за движением и расходованием бюджетных средств — это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить все эти безобразия», — сказал Борисов.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что в мае Росляк перешёл на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству. Кандидатуру нового заместителя гендиректора по строительству Роскосмоса представят на наблюдательном совете 9 июня.

В мае на космодроме «Восточный» выявили новые махинации на сотни миллионов рублей, следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела в связи с превышением должностных полномочий и мошенничеством.

По данным СМИ, в 2020 году благодаря должностным лицам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры один подрядчик получил за невыполненные работы 600 миллионов рублей, а другой похитил 60 миллионов, предоставив фиктивные документы.

«Восточный» начали строить в 2012 году. В 2019 году срок его полной готовности сдвинули на 2023 год. Часть дел руководителей строительства уже завершилась приговорами. За растрату и присвоение госимущества осудили трёх экс-руководителей Сибирского главка Спецстроя, замруководителя ликвидированного Спецстроя Александра Мордовца приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима по делу о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.