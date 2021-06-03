Заместитель Рогозина и куратор строительства космодрома «Восточный» уволился из Роскоcмоса, но остался в отрасли Статьи редакции
Он ушёл из корпорации на фоне двух новых уголовных дел о возведении объекта.
Об увольнении Юрия Росляка рассказал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА «Новости».
«Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточённый контроль за движением и расходованием бюджетных средств — это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить все эти безобразия», — сказал Борисов.
В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что в мае Росляк перешёл на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству. Кандидатуру нового заместителя гендиректора по строительству Роскосмоса представят на наблюдательном совете 9 июня.
В мае на космодроме «Восточный» выявили новые махинации на сотни миллионов рублей, следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела в связи с превышением должностных полномочий и мошенничеством.
По данным СМИ, в 2020 году благодаря должностным лицам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры один подрядчик получил за невыполненные работы 600 миллионов рублей, а другой похитил 60 миллионов, предоставив фиктивные документы.
«Восточный» начали строить в 2012 году. В 2019 году срок его полной готовности сдвинули на 2023 год. Часть дел руководителей строительства уже завершилась приговорами. За растрату и присвоение госимущества осудили трёх экс-руководителей Сибирского главка Спецстроя, замруководителя ликвидированного Спецстроя Александра Мордовца приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима по делу о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.
В октябре 2020 года задержали директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова, которого уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трёх водозаборных сооружений на «Восточном».
Заметный микроскоп
увольнение , тем более такое , это когда слезы страдания нищета голод.
Хули эти увольнения, их тут же на теплые места суют
один подрядчик получил за невыполненные работы 600 миллионов рублей
Потому что талантливыми людьми нельзя разбрасываться.
А где уголовные дела?