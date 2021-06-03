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Новости
Ольга Щербинина

Заместитель Рогозина и куратор строительства космодрома «Восточный» уволился из Роскоcмоса, но остался в отрасли Статьи редакции

Он ушёл из корпорации на фоне двух новых уголовных дел о возведении объекта.

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Юрий Росляк Фото пресс-службы Совета Федерации 

Об увольнении Юрия Росляка рассказал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА «Новости».

«Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточённый контроль за движением и расходованием бюджетных средств — это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить все эти безобразия», — сказал Борисов.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что в мае Росляк перешёл на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству. Кандидатуру нового заместителя гендиректора по строительству Роскосмоса представят на наблюдательном совете 9 июня.

В мае на космодроме «Восточный» выявили новые махинации на сотни миллионов рублей, следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела в связи с превышением должностных полномочий и мошенничеством.

По данным СМИ, в 2020 году благодаря должностным лицам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры один подрядчик получил за невыполненные работы 600 миллионов рублей, а другой похитил 60 миллионов, предоставив фиктивные документы.

«Восточный» начали строить в 2012 году. В 2019 году срок его полной готовности сдвинули на 2023 год. Часть дел руководителей строительства уже завершилась приговорами. За растрату и присвоение госимущества осудили трёх экс-руководителей Сибирского главка Спецстроя, замруководителя ликвидированного Спецстроя Александра Мордовца приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима по делу о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

В октябре 2020 года задержали директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова, которого уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трёх водозаборных сооружений на «Восточном».

#новости #роскосмос

11 11 комментариев
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Заметный микроскоп

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увольнение с повышением

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Заметный микроскоп

Заметный
1

увольнение , тем более такое , это когда  слезы страдания нищета голод.

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Украденная жизнь

5

Передвигать кровати в борделе полезно.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

Хули эти увольнения, их тут же на теплые места суют

Ответить

Вася Пупкин

Небольшой
1

 один подрядчик получил за невыполненные работы 600 миллионов рублей

Потому что талантливыми людьми нельзя разбрасываться.

Ответить

Гениальный Мика

3

Повышение

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Небольшой жёлтый робат

2

Уволился 2 недели назад?

Ответить

ouxen

2

в какой ещё блять отрасли)

Ответить

ouxen

2

ти пичное совкое хуйло с щщеткой, верный признак

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Pavel Vakhrushev

1

А где уголовные дела?

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Grigory Gustov

Pavel
0

для таких должностей не предусмотрены

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