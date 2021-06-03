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Новости
Артём Мазанов

Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах Статьи редакции

«Невозможно запретить творчество. Всё, что однажды было в интернете, остаётся навсегда», — заявил исполнитель.

72 72 комментария
4322 просмотров

Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна по части 1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Об этом пишет РБК.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин заявил, что судья «фактически не дал никакой возможности доказать невиновность».

Сегодня нам отказали во всех ходатайствах, а их было около 15: суд отказался допросить свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказался приобщить адвокатские опросы других свидетелей, отказал в назначении фоноскопической экспертизы и во многом другом

Сергей Жорин
адвокат

Поводом для дела стали клипы «Розовое Вино-2» и «Фэмили», заявление написал бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов. «После выхода этой нечисти в эфир, направленной на семилетних детей, мы поняли, что этот исполнитель перешел все границы», — заявлял он.

В марте Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку творчества Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков. В организации заявили, что рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

#новости #право

72 72 комментария
14
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Уникальный Мика

30

запретить творчество

Моргенштерн

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Комсомольский череп

Уникальный
11

привет ты не такой как все?

Ответить

Хан Соло

Комсомольский
11

Не такие как все пишут хейтерам деятельности моргенштерна о том, что они не такие как все 

Ответить

Гладкий каякер

Комсомольский
8

быть хейтером Моргенштерна это быть попсой 
Фу, никакой индивидуальности 

Ответить

Честный глобус

Гладкий
3

сос мыслом ☝

Ответить

Daniil Stryukov

Уникальный
5

Когда они пришли за говноедами - я молчал

Ответить

Уникальный Мика

Daniil
3

И правильно делал

Ответить

Максим Шпилёв

19

То есть клипы не удалили, а просто оштрафовали на 100 тыс рублей?
Это же получается, что он просто купил разрешение на "пропаганду наркотиков"!?

Ответить

Энергичный Вампир

13

 по части 1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).

То есть существует законная реклама наркотических средств?

Ответить

ouxen

Энергичный
8

Безалкогольного пива

Ответить

Федя Прозоров

ouxen
0

Кофе тоже наркотик, но его можно рекламировать

Ответить

ouxen

Федя
1

а ставки на спорт?

Ответить

Федя Прозоров

ouxen
4

Адын ыкс бьэт!

Ответить

ouxen

Федя
0

Ставки на спорт!

Ответить

Genesi5 ­

Федя
0

Один в еблет

Ответить

Федя Прозоров

Genesi5
0

@Вахтёр угрозы!

Ответить

Genesi5 ­

Федя
0

1eblet

Ответить

Украденная жизнь

ouxen
0

https://www.google.com/search?q=лицензированные+букмекеры+россии

Ответить

ouxen

Украден…
0

я в курсе, поэтому и написал

Ответить

Bkmz Иванов

Энергичный
1

Да. Водка, пиво

Ответить

Должный клуб

Bkmz
1

дебош

Ответить

Павел Бокарёв

Энергичный
1

как будто 100к рублей это прям незаконная. налог на рекламу по сути, ценой в часовой заработок

Ответить

Денис Техов

Энергичный
0

Не уверен, но может законными называются некоторые лекарства (имхо, не проверенный источник)

Ответить

ggg123

Денис
0

Не думаю, что их можно рекламировать. 

Ответить

Beerman

ggg123
0

реклама всякая бывает, не обязательно по ТВ

Ответить

Антон Лисин

Энергичный
0

За сотку 

Ответить

ouxen

Антон
0

нефти?

Ответить

Gidevan

Энергичный
0

То есть существует законная реклама наркотических средств?

Лекарства называется

Ответить

Сергей Лукин

Энергичный
0

Хороший вопрос.
Чисто теоретически: если сделать какую-нибудь видеорекламу или баннер, отдать гос. органам на согласование о законности содержания, и эти органы вдруг из-за похуизма или невнимательности одобрят рекламу, будет ли это считаться законной рекламой наркотиков и будет ли она попадать под эту статью? 🤔🤔🤔 

Ответить

aliftin

1

А зачем ему двое часов? 

Ответить

Таблетка Галоперидола

aliftin
43

На одних уфимское время, на других — время пропагандировать наркотики

Ответить

Космический диод

aliftin
0

каждый имеет право носить столько часов, сколько ему захочется, часы это круто

Ответить

Энергичный Вампир

12

Алиса, включи композицию Алишера Тагировича Моргенштерна - "Пососи"

Ответить

Rodion Kutsaev

9

100 тысяч рублей

У него нет таких мелких купюр

Ответить

ТыжЮзер

Rodion
3

На помощь придет кредитка Альфа-Банка с беспроцентным периодом 100 дней и бесплатным годовым обслуживанием)

Ответить

света шумовая

ТыжЮзер
0

Если бы на финальных фотках он был бы с красной кредиткой - это была бы топ-реклама)

Ответить

Ваша Закладко

Rodion
1

очередной перформанс, очередная реклама на всю страну, стоимостью сто тысяч рублей (с) а. валиев

Ответить

Gidevan

Rodion
0

Ну там ещё за адвокатов пару лямов, так что норм, справится. 

Ответить

ouxen

5

жорин паскуда тут как тут

Ответить

Ваша Закладко

ouxen
0

свободы алишеру

Ответить

ТыжЮзер

ouxen
0

Норм) Сейчас подрастут юные моргенштернята, которые не умеют в деньги и связи, и пойдут делишки) Как раз его первым и вспомнят)

Ответить

Новый Мурод

4

а клипы не запретили по итогу? выглядит как договорняк

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

Ему похуй

Ответить

Rond

Небольшой
–2

Взял в аренду в той же фирме, где все реперы берут тачки-особняки-цепи для клипов?

Ответить

Должен якорь

Rond
2

Ему на эту машину скинулись родители его слушателей. 

Ответить

Царский супер_стар

3

никого не смущает фраза "доказать невиновность"?

Ответить

Гладкий каякер

Царский
1

Соберем своих блядей и устроим ретро-рейв
Будем-будем танцевать, я в говно, пора стрелять
Наши opp'ы лягут спать — доброй ночи, твою мать
Забирай меня скорей, купим бошек и камней

Ответить

Гладкий каякер

Гладкий
1

Я трахну подругу твою, чтобы ты ревновала (Сука тупая)
Я кончу в тебя, чтобы ты меня не забывала (Это подарок)
Я закинул molly и вспотел, мы с тобой всего на день
Ты не дорогая мне, но стоишь дорого, пиздец

Ответить

Заметный микроскоп

3

и че ты мне сделаешь ну заплачу я штраф

Ответить

ouxen

2

где посадки?

Ответить

Дионис Вакх

ouxen
2
Ответить

Корнелий Шнапс

ouxen
0

на балконе

Ответить

Андрей Петрович

ouxen
0

Пока до него нет никому дела, он же не лезет в политику и не высказывается плохо о власти.

Ответить

MEGAtraXXXer666

2

Как-то у него мало часов на фотокарточке

Ответить

Лимонадный Джо

MEGAtraXXXer666
2

Да

Ответить

Антон Лисин

2

Как-то жиденько 

Ответить

Alexander the Nth

2

 Сегодня нам отказали во всех ходатайствах, а их было около 15

Ответить

Перспективный рак

1

 Предлагаю скинуться смсками со всей РФ для оплаты штрафа

Ответить

AUBE

0

зря он понтится перед и на суде, тихо мирно бы отстегнули, а так можно и занозить прокурорским чисто поведением, а там уже по тяжелой прицепят что-нибудь

Ответить

ouxen

AUBE
2

они сообщники, хвалит пыню наверное

Ответить

Антон Лисин

AUBE
2

Суд в машине слушал все его песни. И им понравились 

Ответить

Эпапа

0

Жорин российский Сол Гудман. 

Ответить

ouxen

Эпапа
0

да как ты смеешь!

Ответить

Илья Маленко

0

Это все многоходовка.
Конечно против этого маразма, но Моргенштерн в своих текстах даже не пытался как то завуалировать эту тему, а прям текстом говорил .
Мне кажется, он специально это сделал , ибо он явно прокремлевский персонаж , и тут на него есть рычаги давления -уголовка, если захочет соскачить. К тому же ,этот прецедент показывает , что будет давление на других исполнителей (в случае отказа работы с кремлём )
А так штраф для него 100к хрень собачья

Ответить

ggg123

Илья
0

Это рэп, он в принципе про наркоту наверное в половине случаев. 

Ответить

Илья Маленко

ggg123
0

Блин, оно дело в текстах говорить "пустим дым в глаза " и т.д, а другое дело ,как моргерн, вообще не стесняясь прямым текстом, разница большая)

Ответить

ggg123

Илья
0

Гораздо более очевидные тексты встречались, чем "дым в глаза")
Я просто не хочу копипасть чтобы не присесть за пропаганду. Ну например, Johnyboy - Метамфетамир. 

Ответить

Корнелий Шнапс

0

не сидел/был оштрафован - не репер, теперь гуд

Ответить

Сергей Дворниченко

0

Поводом для дела стали клипы «Розовое Вино-2» и «Фэмили», заявление написал бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов. «После выхода этой нечисти в эфир, направленной на семилетних детей, мы поняли, что этот исполнитель перешел все границы», — заявлял он.
———————————

С чего он взял что это направлено именно на семилетних детей? почему не 8? не 10?)  наверное его любимый возраст ))

Ответить

Gidevan

0

Не дорого вроде. 

Ответить

No Name

0

Это судья рядом встал сфоткаться?

Ответить

Ganna Olenyeva

–1

Было бы хорошо, если бы запретили, потому что и так все запрещают. А то все баннят хорошие вещи типа Коловрата или Муцураева. Причем чем полезнее, тем тщательнее выпиливают - например, Коловрат на ВК запрещен полностью, а Муцураев частично. Условно, если ты за белых - то тебе полный запрет, если за священных чеченцев - то частичный, а если за наркоту и дегенерацию - то тебя продвигают.

Запрет плохой популярной музыки с действительно вредными идеями будет способствовать распространению свободных платформ, на которых можно найти всю музыку, а не только разрешенную (например, аналоги Megaupload или торренты). В целом это научит людей искать запрещенную культуру.

Недостаток в том, что денеративная фигня забаненная в РФ легко находится на всяких сервисах типа Spotify, на котором еще большая цензура в отношении остального.

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