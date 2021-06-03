Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах Статьи редакции
«Невозможно запретить творчество. Всё, что однажды было в интернете, остаётся навсегда», — заявил исполнитель.
Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна по части 1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Об этом пишет РБК.
Адвокат исполнителя Сергей Жорин заявил, что судья «фактически не дал никакой возможности доказать невиновность».
Поводом для дела стали клипы «Розовое Вино-2» и «Фэмили», заявление написал бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов. «После выхода этой нечисти в эфир, направленной на семилетних детей, мы поняли, что этот исполнитель перешел все границы», — заявлял он.
В марте Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку творчества Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков. В организации заявили, что рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».
Комсомольский череп
привет ты не такой как все?
Не такие как все пишут хейтерам деятельности моргенштерна о том, что они не такие как все
Гладкий каякер
быть хейтером Моргенштерна это быть попсой
Фу, никакой индивидуальности
Когда они пришли за говноедами - я молчал
То есть клипы не удалили, а просто оштрафовали на 100 тыс рублей?
Это же получается, что он просто купил разрешение на "пропаганду наркотиков"!?
по части 1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).
То есть существует законная реклама наркотических средств?
Безалкогольного пива
Кофе тоже наркотик, но его можно рекламировать
Адын ыкс бьэт!
Да. Водка, пиво
как будто 100к рублей это прям незаконная. налог на рекламу по сути, ценой в часовой заработок
Не уверен, но может законными называются некоторые лекарства (имхо, не проверенный источник)
За сотку
То есть существует законная реклама наркотических средств?
Лекарства называется
Хороший вопрос.
Чисто теоретически: если сделать какую-нибудь видеорекламу или баннер, отдать гос. органам на согласование о законности содержания, и эти органы вдруг из-за похуизма или невнимательности одобрят рекламу, будет ли это считаться законной рекламой наркотиков и будет ли она попадать под эту статью? 🤔🤔🤔
А зачем ему двое часов?
На одних уфимское время, на других — время пропагандировать наркотики
Космический диод
каждый имеет право носить столько часов, сколько ему захочется, часы это круто
100 тысяч рублей
У него нет таких мелких купюр
Если бы на финальных фотках он был бы с красной кредиткой - это была бы топ-реклама)
очередной перформанс, очередная реклама на всю страну, стоимостью сто тысяч рублей (с) а. валиев
жорин паскуда тут как тут
Ему похуй
Гладкий каякер
Соберем своих блядей и устроим ретро-рейв
Будем-будем танцевать, я в говно, пора стрелять
Наши opp'ы лягут спать — доброй ночи, твою мать
Забирай меня скорей, купим бошек и камней
Гладкий каякер
Я трахну подругу твою, чтобы ты ревновала (Сука тупая)
Я кончу в тебя, чтобы ты меня не забывала (Это подарок)
Я закинул molly и вспотел, мы с тобой всего на день
Ты не дорогая мне, но стоишь дорого, пиздец
где посадки?
Пока до него нет никому дела, он же не лезет в политику и не высказывается плохо о власти.
Как-то у него мало часов на фотокарточке
зря он понтится перед и на суде, тихо мирно бы отстегнули, а так можно и занозить прокурорским чисто поведением, а там уже по тяжелой прицепят что-нибудь
Это все многоходовка.
Конечно против этого маразма, но Моргенштерн в своих текстах даже не пытался как то завуалировать эту тему, а прям текстом говорил .
Мне кажется, он специально это сделал , ибо он явно прокремлевский персонаж , и тут на него есть рычаги давления -уголовка, если захочет соскачить. К тому же ,этот прецедент показывает , что будет давление на других исполнителей (в случае отказа работы с кремлём )
А так штраф для него 100к хрень собачья
Блин, оно дело в текстах говорить "пустим дым в глаза " и т.д, а другое дело ,как моргерн, вообще не стесняясь прямым текстом, разница большая)
Поводом для дела стали клипы «Розовое Вино-2» и «Фэмили», заявление написал бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов. «После выхода этой нечисти в эфир, направленной на семилетних детей, мы поняли, что этот исполнитель перешел все границы», — заявлял он.
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С чего он взял что это направлено именно на семилетних детей? почему не 8? не 10?) наверное его любимый возраст ))
Было бы хорошо, если бы запретили, потому что и так все запрещают. А то все баннят хорошие вещи типа Коловрата или Муцураева. Причем чем полезнее, тем тщательнее выпиливают - например, Коловрат на ВК запрещен полностью, а Муцураев частично. Условно, если ты за белых - то тебе полный запрет, если за священных чеченцев - то частичный, а если за наркоту и дегенерацию - то тебя продвигают.
Запрет плохой популярной музыки с действительно вредными идеями будет способствовать распространению свободных платформ, на которых можно найти всю музыку, а не только разрешенную (например, аналоги Megaupload или торренты). В целом это научит людей искать запрещенную культуру.
Недостаток в том, что денеративная фигня забаненная в РФ легко находится на всяких сервисах типа Spotify, на котором еще большая цензура в отношении остального.