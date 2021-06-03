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Стив Возняк проиграл суд против Google по делу об использовании его лица в deepfake-рекламе криптовалюты Статьи редакции

Суд решил, что доказательств вины YouTube недостаточно.

Мошенники использовали в deepfake-видео изображение Возняка, Билла Гейтса и Илона Маска, чтобы убедить пользователей отправить криптовалюту на определённый кошелек, обещая взамен прислать вдвое больше, сообщает Bloomberg.

Сооснователь Apple Стив Возняк в своём иске против YouTube утверждал, что платформа не только не смогла определить и удалить мошенническое видео, но и продавала рекламу для его распространения.

Верховный суд округа Санта-Клара в Калифорнии признал платформу YouTube невиновной и посчитал, что доказательств недостаточно, чтобы отменить действие статьи 230 федерального закона США, по которой площадка не несёт ответственности за контент пользователей. Суд дал Возняку 30 дней, чтобы переформулировать жалобу.

Стив Возняк подал иск против YouTube в июле 2020 года. Он один из 18 пострадавших, которые через суд пытаются получить компенсацию от действий мошенников. Возняк требовал изъять у YouTube и её материнской компании Google прибыль, полученную от продвижения роликов.

#новости #стив_возняк #youtube #deepfake

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Woody Johnson

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убедить пользователей отправить криптовалюту на определённый кошелек, обещая взамен прислать вдвое больше, сообщает Bloomberg.

Что могло пойти не так

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Закомплексованная Душа

Woody
0

Это известный удваитель, раньше такая тема с киви кошельками была

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Dizzy Dizz

5

Хорошо, что я бабки Дурову перевел.

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Сергей Сергеич

3

Хреновый прецедент на самом деле.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Сергей
3

почему? Это же суд против сервиса, а не мошенников, не думаю, что ютуб рад мошенников пиарить - падает доверие к рекламе ютуба и на масштаба ютуба это могут быть значительные цифры. 

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Небольшой жёлтый робат

1

Dickpic-рекламе

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Эстетический шар

1

Тупые американцы, надо было замедлить Ютуб

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Maksytoff

0
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ouxen

–1

ха-ха, лох

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