Главу отдела по разнообразию Google сняли с должности за антисемитский пост 14-летней давности Статьи редакции
Запись, в которой говорилось о «ненасытном аппетите евреев к войне и убийствам», уже удалена.
В посте об израильско-палестинском конфликте Камау Бобб также заявил, что еврейский народ «нечувствителен» к страданиям. Об этом сообщает Би-би-си.
14 лет спустя на пост обратило внимание издание Washington Free Beacon. В публикации 2007 года под заголовком «Если бы я был евреем» Бобб описал, как, по его мнению, еврейский народ должен относиться к конфликту между Израилем и Палестиной.
«Если бы я был евреем, меня бы беспокоил мой ненасытный аппетит к войне и убийствам ради защиты. Самооборона, несомненно, является инстинктом, но я бы побоялся моей растущей нечувствительности к страданиям других», — написал он.
Майкл Диксон, глава произраильской организации «Стой с нами», написал в твиттере, что в записи проводятся «отвратительные и антисемитские сравнения между действиями нацистов и действиями единственной еврейской страны в мире».
Представители Google осудили высказывания своего сотрудника. «Эти слова, несомненно, причиняют боль. Автор признаёт это и приносит свои извинения. Он больше не будет частью нашей команды по разнообразию и сосредоточится на научной работе», — сказали в компании.
Бобб, который начал работать в компании в 2018 году, извинился перед коллегами за пост в блоге. По данным New York Post, он отправил письмо группе, представляющей еврейский персонал Google. «То, что я написал, грубо характеризует всю еврейскую общину. То, что задумывалось как критика конкретных военных действий, породило антисемитские стереотипы и предрассудки», — признал он.
Такие отделы принудительно насаждают терпимость. Зачем на тж насаждать терпимость, если тут половина - геи, а вторая половина - им сочувствующие?
Парадный звук
Вот на тж была одна грузинская девушка, ушла, наняли другую, совпадение?
Того, кто напишет "И в чём он не прав?" через 14 лет уволят
и в чем мы не правы?
Да что же вы доебались до старых твитов звезды, столько времени прошло уже и хорошо что у нас не так и за прежнее в молодости сказанное в твиттере не увольняют
Не увольняют, а сажают
У меня классный блог, но если я его оставлю то боюсь меня костре сожгут через пару лет
У меня классные татуировки молодости, но если их оставить то и меня сожгут, по тому я за некую свободу слова без переходов на личности просто так, без аргументов и доказательств и за то чтобы за сказанное ранее не судили и была возможность оставить это для истории в том числе своей и иногда читая думать, вот дурак, не и сейчас дурак, но тогда вообще дурак дурак
Процентный Артем
у тебя там свастики чтоль
Там волосатый Олег Ивахнов
Процентный
Руна "Одал", символ семьи и кровного родства. Нагрудный знак сотрудников Главного управления СС по вопросам расы и поселений
Это как знаешь, на старых российских деньгах была свастика, как и в одежде у славян которую после извратили и сейчас наказуема, так и там, смысл был именно в том что англосакский и тогда ходила легенда что это в том числе прославянская руна и набил ) эх, молодость, футбол, сборы и остальные интересности
@Николай Астахаев что порвался? Или ты в молодости не делал глупости за которые порой думаешь вот дурак ?
Предлагаю просто сделать свободу слова, чтобы можно было говорить не только хорошее про меньшинства
Умерший
Это не свобода слова)
Кто найдет ссылку, опубликованную на TJ, что европейский регулятор выкатил огромный документ с исследованием и последующим осуждением о невиданным притеснении других наций (вроде такая формулировка) в Израиле — тот молодец.
Научно-Технический блик
И ещё можно прикрепить сюда работу на тему "евреи сами устроили холокост"
Скорее всего там речь о притеснении со стороны правительства Израиля, а не о всех евреях :)
Наружный микрофон
Учитывая что его начальник - еврей Сергей Брин, не думаю что это повышение в министры...
ну так его не уволили
Так и не должны были. Все вообще нормально: очевидно, что с таким хвостом лучше не работать именно на этой позиции — он ее и покинул. И пошел на другую. Все норм, можно расходиться.
я об этом и говорю
Бобб, не волнуйся, мы ждем тебя с распростертыми объятиями в нашей, отечественной голландской компании Яндекс. Приходи к нам работать, Бобб)))
Неужто стрелочка повернулась?
Забавно, что евреи приравнивают критику Израиля к антисемитизму, прям как наши везде русофобию видят
Ну на практике критики Израиля и антисемиты — это одни и те же люди. Ведь Израиль, по сути, критикуют за то, что он есть.
отдела по разнообразию
А это что хоть такое?
Разнообразие не нужно, мнение должно соответствовать мнению правящей политической партии. Печально это. (с мнением уволенного не соглашаюсь, но ещё сильнее не соглашаюсь с увольнением людей за высказывание ими точек зрений)
Если бы я был евреем, меня бы беспокоил мой ненасытный аппетит к войне и убийствам ради защиты. Самооборона, несомненно, является инстинктом, но я бы побоялся моей растущей нечувствительности к страданиям других
Я не понимаю как переписать твит, чтобы он стал политкорректным?
«Если бы я был евреем, меня бы не беспокоил мой ненасытный аппетит к войне и убийствам ради защиты. Самооборона, несомненно, является инстинктом и я бы не побоялся моей растущей нечувствительности к страданиям других.»
Так? Правильно?
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Вообще он гандон, конечно, нельзя ставить знак равенства между евреями и Израилем, это конкретный факап. Еврей может быть и христианином и нацистом и вообще кем угодно, это национальность и она не определяет поведение, как его вообще директором по разнообразию взяли.