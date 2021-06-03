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Новости
Ольга Щербинина

Главу отдела по разнообразию Google сняли с должности за антисемитский пост 14-летней давности Статьи редакции

Запись, в которой говорилось о «ненасытном аппетите евреев к войне и убийствам», уже удалена.

67 67 комментариев
4603 просмотров
Фото с сайта kamaubobb.com

В посте об израильско-палестинском конфликте Камау Бобб также заявил, что еврейский народ «нечувствителен» к страданиям. Об этом сообщает Би-би-си.

14 лет спустя на пост обратило внимание издание Washington Free Beacon. В публикации 2007 года под заголовком «Если бы я был евреем» Бобб описал, как, по его мнению, еврейский народ должен относиться к конфликту между Израилем и Палестиной.

«Если бы я был евреем, меня бы беспокоил мой ненасытный аппетит к войне и убийствам ради защиты. Самооборона, несомненно, является инстинктом, но я бы побоялся моей растущей нечувствительности к страданиям других», — написал он.

Майкл Диксон, глава произраильской организации «Стой с нами», написал в твиттере, что в записи проводятся «отвратительные и антисемитские сравнения между действиями нацистов и действиями единственной еврейской страны в мире».

Представители Google осудили высказывания своего сотрудника. «Эти слова, несомненно, причиняют боль. Автор признаёт это и приносит свои извинения. Он больше не будет частью нашей команды по разнообразию и сосредоточится на научной работе», — сказали в компании.

Бобб, который начал работать в компании в 2018 году, извинился перед коллегами за пост в блоге. По данным New York Post, он отправил письмо группе, представляющей еврейский персонал Google. «То, что я написал, грубо характеризует всю еврейскую общину. То, что задумывалось как критика конкретных военных действий, породило антисемитские стереотипы и предрассудки», — признал он.

#новости #google #антисемитизм

67 67 комментариев
29
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67 комментариев
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Крупный бинокль

39

А в Комитете есть отдел по разнообразию?

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Благодарный рубин

Крупный
30

Разнообразию щитпоста

Ответить

Технологический огонь

Крупный
6

А в Комитете есть отдел? 

Ответить

aliftin

Крупный
4

Лига тупых. 

Ответить

Сергей Лукин

Крупный
3

Такие отделы принудительно насаждают терпимость. Зачем на тж насаждать терпимость, если тут половина - геи, а вторая половина - им сочувствующие?

Ответить

Антон Лисин

Крупный
1

По разнообразию госдумы

Ответить

Страховой хичхакер

Крупный
0

Партактив

Ответить

thetrickster

Крупный
0

По обрезанию.

Ответить

Парадный звук

Крупный
0

Вот на тж была одна грузинская девушка, ушла, наняли другую, совпадение?

Ответить

Антон Фомин

Крупный
0

Готов возглавить его?

Ответить

Энергичный Вампир

29

Того, кто напишет "И в чём он не прав?"  через 14 лет уволят

Ответить

Артур Мудрик

Энергичный
2

и в чем мы не правы?

Ответить

Александр Коровников

Артур
7

Счётчик запущен, часики тикают 

Ответить

Технологический огонь

25

И это не Панорама — check.

Ответить

умный человек

14

Всё, форсажа не будет

Ответить

Киевский корабль

10

Вот тебе, бабушка, и разнообразие.

Ответить

Clear

Киевский
7

В первый раз мне понадобилось знание о поговорке про Юрьев день 

Ответить

Sam Lowry

Clear
1

Ещё игра такая есть настольная, ещё в «Пионере» публиковалась.

Ответить

Сергей Лукин

Киевский
1

Он небось притеснял сотрудников за хейтспич, а теперь попался сам.

Ответить

Благодарный рубин

11

Звезда напрягся

Ответить

Isa

Благодарный
0

Да что же вы доебались до старых твитов звезды, столько времени прошло уже и хорошо что у нас не так и за прежнее в молодости сказанное в твиттере не увольняют

Ответить

Эстонкский ёбаный волшебник

Isa
4

Не увольняют, а сажают

Ответить

Isa

Эстонкс…
1

Ну если он удалил то вроде не должны, но я бы оставил это в его истории молодости

Ответить

Эстонкский

Isa
0

У меня классный блог, но если я его оставлю то боюсь меня костре сожгут через пару лет

Ответить

Isa

Эстонкс…
1

У меня классные татуировки молодости, но если их оставить то и меня сожгут, по тому я за некую свободу слова без переходов на личности просто так, без аргументов и доказательств и за то чтобы за сказанное ранее не судили и была возможность оставить это для истории в том числе своей и иногда читая думать, вот дурак, не и сейчас дурак, но тогда вообще дурак дурак

Ответить

Процентный Артем

Isa
1

у тебя там свастики чтоль

Ответить

Эстонкский

Процент…
0

Там волосатый Олег Ивахнов

Ответить

Процентный

Эстонкс…
1

Прошлогодний ивахнов. Протух наверное

Ответить

Isa

Процент…
–1

Почти, руна одал ) молодость, компании всякие, но всегда были друзья армяни и ещё с садика хорошие товарищи с дагестана, изиды, но расистом и фашиком не был, скорее в меру патриот с неким заскоком, но это было давно и уже неправда

Ответить

Процентный

Isa
0

Руна "Одал", символ семьи и кровного родства. Нагрудный знак сотрудников Главного управления СС по вопросам расы и поселений

Ответить

Isa

Процент…
0

Ну я вносил изначально именно любовь к России и своей земле, но это было так давно и уже неправда, к Германии и сс вообще не имело отношения в моей интерпретации

Ответить

Isa

Процент…
0

Это как знаешь, на старых российских деньгах была свастика, как и в одежде у славян которую после извратили и сейчас наказуема, так и там, смысл был именно в том что англосакский и тогда ходила легенда что это в том числе прославянская руна и набил ) эх, молодость, футбол, сборы и остальные интересности

Ответить

Isa

Isa
0

@Николай Астахаев что порвался? Или ты в молодости не делал глупости за которые порой думаешь вот дурак ?

Ответить

Эстонкский

Isa
0

Предлагаю просто сделать свободу слова, чтобы можно было говорить не только хорошее про меньшинства

Ответить

Умерший

Эстонкс…
1

Это не свобода слова)

Ответить

Эстонкский

Умерший
0

А что тогда?

Ответить

Isa

Умерший
0

Почему нет? Если без сталкерства и оскорблений и тд.. то чем нет

Ответить

Умерший

Isa
0

LOL. Жду пример, что же можно сказать про меньшинства "не только хорошее" при этом, чтобы это не было оскорблением или гомофобией. 

Ответить

Isa

Умерший
0

А я не знаю как, я не испытываю к сексуальным меньшинствам негатива, по тому даже предложить не могу

Ответить

Киевский корабль

Благодарный
1

впервые 

Ответить

Stas Skrjinsky

3

Кто найдет ссылку, опубликованную на TJ, что европейский регулятор выкатил огромный документ с исследованием и последующим осуждением о невиданным притеснении других наций (вроде такая формулировка) в Израиле — тот молодец.

Ответить

Научно-Технический блик

Stas
3

И ещё можно прикрепить сюда работу на тему "евреи сами устроили холокост"

Ответить

Georgi Yudin

Stas
1

Скорее всего там речь о притеснении со стороны правительства Израиля, а не о всех евреях :)

Ответить

Немыслимый кавалер

3

Он больше не будет частью нашей команды по разнообразию и сосредоточится на научной работе», — сказали в компании

Это как повышение в министры провинившимся губернаторам?

Ответить

Наружный микрофон

Немыслимый
1

Учитывая что его начальник - еврей Сергей Брин, не думаю что это повышение в министры...

Ответить

Владимир Филатов

3

ну так его не уволили 

Ответить

Alexander Sh

Владимир
0

Так и не должны были. Все вообще нормально: очевидно, что с таким хвостом лучше не работать именно на этой позиции — он ее и покинул. И пошел на другую. Все норм, можно расходиться. 

Ответить

Владимир Филатов

Alexander
0

я об этом и говорю 

Ответить

Alexander Sh

Владимир
1

Да, а это я с тобой так соглашаюсь) Просто развернул для остальных

Ответить

Luchano Spaguetti

3

Бобб, не волнуйся, мы ждем тебя с распростертыми объятиями в нашей, отечественной голландской компании Яндекс. Приходи к нам работать, Бобб)))

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

14 лет 8...впрочем, не будем об этом

Ответить

ziggy stardust

2

Неужто стрелочка повернулась?

Ответить

Maxim Kuleshov

ziggy
1

Нет. Его же не уволили - он "сосредоточится на научной работе"

Ответить

Michael Petrov

2

поскреби левачка - всегда найдешь фашиста.

Ответить

apranzo

1

Забавно, что евреи приравнивают критику Израиля к антисемитизму, прям как наши везде русофобию видят

Ответить

Максим Рычков

apranzo
2

Ну на практике критики Израиля и антисемиты — это одни и те же люди. Ведь Израиль, по сути, критикуют за то, что он есть.

Ответить

Виталий Куликов

apranzo
0

только у евреев это работает, big brain time.

Ответить

Иван Иванович

1

Разве этим гражданам нельзя такое писать? Странно

Ответить

Денис Ваймс

1

отдела по разнообразию

А это что хоть такое?

Ответить

Денис Ваймс

Денис
0

Еще в заглавие поста "Вин Дизель на фоне офиса гугла"

Ответить

Sage Pointer

1

Разнообразие не нужно, мнение должно соответствовать мнению правящей политической партии. Печально это. (с мнением уволенного не соглашаюсь, но ещё сильнее не соглашаюсь с увольнением людей за высказывание ими точек зрений)

Ответить

A patient patient

1

Не ожидал такой фигни от Вина Дизеля

Ответить

Саша

1

, " его вообще директором по разнообразию взяли."

Ответить

Заметный микроскоп

0

сказал бы что бес попутал просто

Ответить

Илья Синица

0

А чего это пост "антисемитский"?

Ответить

Саша

0

Походу практикуют не столько разнообразие , сколь единомыслие.

Ответить

Evil Pechenka

0

Если бы я был евреем, меня бы беспокоил мой ненасытный аппетит к войне и убийствам ради защиты. Самооборона, несомненно, является инстинктом, но я бы побоялся моей растущей нечувствительности к страданиям других

Я не понимаю как переписать твит, чтобы он стал политкорректным?

«Если бы я был евреем, меня бы не беспокоил мой ненасытный аппетит к войне и убийствам ради защиты. Самооборона, несомненно, является инстинктом и я бы не побоялся моей растущей нечувствительности к страданиям других.»

Так? Правильно?

***

Вообще он гандон, конечно, нельзя ставить знак равенства между евреями и Израилем, это конкретный факап. Еврей может быть и христианином и нацистом и вообще кем угодно, это национальность и она не определяет поведение, как его вообще директором по разнообразию взяли.

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