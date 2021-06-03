В США экипаж яхты под ЛГБТ-флагом спас оскорбивших их людей, чья лодка внезапно взорвалась Статьи редакции
Они показывали средние пальцы, брызгали водой, толкали лодку и выкрикивали гомофобные фразы.
На озере в штате Вашингтон взорвалась лодка, пассажиры которой оскорбляли экипаж судна с ЛГБТ-флагом. Пострадавших достали из воды жертвы их нападок. Видео происшествия опубликовали в TikTok.
Как пишет The Washington Post, утром в воскресенье яхтсмен по имени Робби вышел на озеро вместе с братом и двумя друзьями — их лодку украшала ЛГБТ-символика и радужный флаг. Вечером мимо них проплыл катер с тремя людьми на борту: они показывали мужчинам средние пальцы, брызгали водой, толкали лодку и выкрикивали гомофобные оскорбления.
Катер отплыл и через несколько минут произошёл взрыв — лодка обидчиков взорвалась. Двое мужчин и женщина прыгнули с горящего судна в воду, поплыли к ЛГБТ-яхте и попросили поднять их на борт. Пострадавших подобрали Робби и его друзья. Он отметил, что они даже не поблагодарили их за спасение.
На место прибыли спасатели и попытались потушить лодку, но она полностью сгорела. Полиция округа начала расследование, чтобы установить, действительно ли был факт дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.
Вот так геи спасли пидорасов
Не факт что они геи были. Может они флаг этот вывесили для захода в порт. А там их эти пидары встречали.
Катер отплыл и через несколько минут произошёл взрыв — лодка обидчиков взорвалась.
вот что делает сила радуги! трепещи, гомофоб!
Геи спасли пидорасов
А, ладно, я не успел обновить)
но лайков как-то собрал больше
они показывали мужчинам средние пальцы, брызгали водой, толкали лодку и выкрикивали гомофобные оскорбления.
Быть такого не может. В США же уже давно нет дискриминации на основании пола и расы, и они не отстаивают свои права, а только клянчат привелегии, если верить местным комментаторам.
Умерший Илья
Местные комментаторы, которым больше всех известно о других странах, понятия ни о чем не имеют и из дома не выходили уже лет 10
Всё так. И вообще, США же одна большая страна, где нет консервативных и либеральных штатов, нет местечек, где врачу, сделавшему аборт, сожгут дом, и даже компьютерные игры никто не будет пытаться запрещать.
(фото ниже подобрано не случайно)
Катер отплыл и через несколько минут произошёл взрыв — лодка обидчиков взорвалась.
Совпадение?
Новый Мурод
интересно, Патриарх Кирилл пустил бы тонущего гея на свою яхту?
Или как Шрам Муфасу сбросил?
Ещё одно доказательство, что п.дары тоже люди
они пидорами и остались
Пассажиры были довольно грубы, кричали на нас, игнорировали мои вопросы об их состоянии, пока мы звонили в службу спасения. И курили вейп на нашей лодке, даже не спросив, можно ли.
какие же эгоисты эти геи
а о рыбах они подумали? Рыбы ведь наверняка любят жареное мясо
поплыли к ЛГБТ-яхте и попросили поднять их на борт. Пострадавших подобрали Робби и его друзья. Он отметил, что они даже не поблагодарили их за спасение.
Проклятые SJW ещё и спасибо хотят услышать, сколько можно угнетать!!!
Когда я был маленький, классе во 2-3, все гуляли по замерзшей речке (рядом со школой была). И один мальчик взял привычку всех крыть матом, что никому из окружения не нравилось, конечно же. И тут он упал под лед, по пояс. И орет на всех матом, чтоб его вытащили.
Так ему сначала объяснили, что просить надо не так. И вытаскивать начали только после того, как он перестал себя вести, как мудак. После он не матерился. Это я к чему: этим геям надо было чуточку подождать, и провести с ними профилактическую беседу, перед тем, как спасать. Некоторые мудаки учатся только так.
Какие благородные, пи.. раты!