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Новости
yannlll

В США экипаж яхты под ЛГБТ-флагом спас оскорбивших их людей, чья лодка внезапно взорвалась Статьи редакции

Они показывали средние пальцы, брызгали водой, толкали лодку и выкрикивали гомофобные фразы.

31 31 комментарий
1157 просмотров

На озере в штате Вашингтон взорвалась лодка, пассажиры которой оскорбляли экипаж судна с ЛГБТ-флагом. Пострадавших достали из воды жертвы их нападок. Видео происшествия опубликовали в TikTok.

Как пишет The Washington Post, утром в воскресенье яхтсмен по имени Робби вышел на озеро вместе с братом и двумя друзьями — их лодку украшала ЛГБТ-символика и радужный флаг. Вечером мимо них проплыл катер с тремя людьми на борту: они показывали мужчинам средние пальцы, брызгали водой, толкали лодку и выкрикивали гомофобные оскорбления.

Катер отплыл и через несколько минут произошёл взрыв — лодка обидчиков взорвалась. Двое мужчин и женщина прыгнули с горящего судна в воду, поплыли к ЛГБТ-яхте и попросили поднять их на борт. Пострадавших подобрали Робби и его друзья. Он отметил, что они даже не поблагодарили их за спасение.

Пассажиры были довольно грубы, кричали на нас, игнорировали мои вопросы об их состоянии, пока мы звонили в службу спасения. И курили вейп на нашей лодке, даже не спросив, можно ли.

Робби

На место прибыли спасатели и попытались потушить лодку, но она полностью сгорела. Полиция округа начала расследование, чтобы установить, действительно ли был факт дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.

#новости #лгбт #сша #происшествия

31 31 комментарий
19
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31 комментарий
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Иван Рыжанков

27

Вот так геи спасли пидорасов

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Victor Ganin

Иван
1

Не факт что они геи были. Может они флаг этот вывесили для захода в порт. А там их эти пидары встречали.

Ответить

ну и в чем он не прав

25

Катер отплыл и через несколько минут произошёл взрыв — лодка обидчиков взорвалась.

вот что делает сила радуги! трепещи, гомофоб!

Ответить

Андрей Рядькин

13

Геи спасли пидорасов

Ответить

Иван Рыжанков

Андрей
5

А, ладно, я не успел обновить)

Ответить

Vlad Steyck

Иван
5

но лайков как-то собрал больше

Ответить

Иван Рыжанков

Vlad
8

не зря добавил "вот так"

Ответить

Энергичный Вампир

6

 они показывали мужчинам средние пальцы, брызгали водой, толкали лодку и выкрикивали гомофобные оскорбления.

Быть такого не может. В США же уже давно нет дискриминации на основании пола и расы, и они не отстаивают свои права, а только клянчат привелегии, если верить местным комментаторам.

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Умерший Илья

Энергичный
2

Местные комментаторы, которым больше всех известно о других странах, понятия ни о чем не имеют и из дома не выходили уже лет 10

Ответить

Semyon Bochkaryov

Энергичный
2

Всё так. И вообще, США же одна большая страна, где нет консервативных и либеральных штатов, нет местечек, где врачу, сделавшему аборт, сожгут дом, и даже компьютерные игры никто не будет пытаться запрещать.

(фото ниже подобрано не случайно)

Ответить

Иван Рыжанков

Энергичный
0

Так вторая лодка могла быть Сербской

Ответить

Vladimir Medvedev

5

Катер отплыл и через несколько минут произошёл взрыв — лодка обидчиков взорвалась. 

Совпадение?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Vladimir
4

Бог наказал

Ответить

Николай Дюкарев

6

Представляю душевное состояние ЛГБТ лодки 

Ответить

Новый Мурод

4

поступили по христиански, православно

Ответить

Новый Мурод

Новый
4

интересно, Патриарх Кирилл пустил бы тонущего гея на свою яхту?

Или как Шрам Муфасу сбросил?

Ответить

Pavel Vakhrushev

–6

Ещё одно доказательство, что п.дары тоже люди

Ответить

Должен якорь

Pavel
10

Обожаю, когда подобные комментарии пишут с айфона. 

Ответить

Владимир Филатов

Pavel
1

они пидорами и остались
Пассажиры были довольно грубы, кричали на нас, игнорировали мои вопросы об их состоянии, пока мы звонили в службу спасения. И курили вейп на нашей лодке, даже не спросив, можно ли.

Ответить

Новый Мурод

4

- курили вейп
- ну и кто тут гей?

Ответить

Славянский дебаркадер

3

так они потом переебались или как?

Ответить

Владимир Филатов

Славянский
0

а потом малафья полилася

Ответить

Bad Mother Fucker

2

какие же эгоисты эти геи 

а о рыбах они подумали? Рыбы ведь наверняка любят жареное мясо

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Гей-секс-бомба не подвела

Ответить

Dmitry Teplyakov

0

поплыли к ЛГБТ-яхте и попросили поднять их на борт. Пострадавших подобрали Робби и его друзья. Он отметил, что они даже не поблагодарили их за спасение.

Проклятые SJW ещё и спасибо хотят услышать, сколько можно угнетать!!!

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Slam Dunk

0

Хороший вейп. Можно марку узнать?

Ответить

Isa

0

Чота напомнила новость древнее как мамонта говно видео

Ответить

Alexander Sh

0

Когда я был маленький, классе во 2-3, все гуляли по замерзшей речке (рядом со школой была). И один мальчик взял привычку всех крыть матом, что никому из окружения не нравилось, конечно же. И тут он упал под лед, по пояс. И орет на всех матом, чтоб его вытащили.
Так ему сначала объяснили, что просить надо не так. И вытаскивать начали только после того, как он перестал себя вести, как мудак. После он не матерился. Это я к чему: этим геям надо было чуточку подождать, и провести с ними профилактическую беседу, перед тем, как спасать. Некоторые мудаки учатся только так. 

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некипишуй

0

это по твоему новость, клоун?

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Bkmz Иванов

–5

Какие благородные, пи.. раты!

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Bkmz Иванов

Bkmz
0

И добрые без сарказма в комментах. Я люблю вас!

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