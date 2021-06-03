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yannlll

Дмитрия Гудкова освободили в связи с истечением срока задержания Статьи редакции

Его подозревали в причинении ущерба путём злоупотребления доверием.

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпустят из полиции Москвы, ему не станут избирать меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену политика.

Гудкова везут в Главное следственное управление МВД, сообщил РБК адвокат политика Александр Альдаев. Там ему отдадут паспорт и отпустят.

Он остаётся подозреваемым по уголовному делу, сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Обвинения Гудкова не предъявлены, его обязали позже явиться в следственное управление.

Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу Дмитрия Гудкова. В тот же день его задержали на 48 часов как подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Срок его задержания на 48 часов истёк в 19:40 3 июня.

#новости

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Гениальный Мика

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Не того взяли прост

Геннадий Гудков @gudkov_g
Наконец-то! На меня завели уголовное дело. За патроны к ПМ во взломанном в моем офисе сейфе. То, что еще в 2005 году меня наградили этим самым ПМ (и все данные есть в МВД), к этому, конечно, не имеет никакого отношения. Хотят мне закрыть даже саму возможность жить в России!
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Романелло Кивогенс

Гениальный
5

Вот-вот, не того Гудкова взяли. Хотели видать поближе познакомиться с автором "Аквадискотеки", а наткнулись на бывшего депутата:

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Уникальный Мика

Гениальный
1

Семейка уголовников.

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Комментарий удален

ouxen

Amin
3

о, вот и монетизация наращиваться начала, чтоб отбить бабки, уже не по ночам а посреди дня спамить стали

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Sega MegaDrive

1

Попугали и хватит?

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Бытовой корабль

Sega
0

Попугаи и хватит

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Кхалиси Бот

Бытовой
1

Пёпюгяи и хвятит

Ответить

Игорь Рачук

Бытовой
0

@Кхалиси Бот 

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Принятый Филипп

1

Го так же но с Навальным

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AUBE

0

беги лола беги

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Игорь Рачук

AUBE
0
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Небольшой жёлтый робат

0

Надолго ли?

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Антон Лисин

–7

Денег накидал и якобы героем вышли. Но теперь знает, что пиздеть меньше надо 

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