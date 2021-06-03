Дмитрия Гудкова освободили в связи с истечением срока задержания Статьи редакции
Его подозревали в причинении ущерба путём злоупотребления доверием.
Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпустят из полиции Москвы, ему не станут избирать меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену политика.
Гудкова везут в Главное следственное управление МВД, сообщил РБК адвокат политика Александр Альдаев. Там ему отдадут паспорт и отпустят.
Он остаётся подозреваемым по уголовному делу, сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Обвинения Гудкова не предъявлены, его обязали позже явиться в следственное управление.
Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу Дмитрия Гудкова. В тот же день его задержали на 48 часов как подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Срок его задержания на 48 часов истёк в 19:40 3 июня.
Не того взяли прост
Вот-вот, не того Гудкова взяли. Хотели видать поближе познакомиться с автором "Аквадискотеки", а наткнулись на бывшего депутата:
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Попугали и хватит?
Бытовой корабль
Попугаи и хватит
беги лола беги
Денег накидал и якобы героем вышли. Но теперь знает, что пиздеть меньше надо