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Новости
yannlll

Экс-главред Nexta в интервью белорусскому ТВ признал вину в организации протестов и оправдался за критику Лукашенко Статьи редакции

Это первое интервью после его задержания и допросов.

127 127 комментариев
5700 просмотров

Бывший главред оппозиционного телеграм-канала Nexta дал интервью белорусскому госканалу ОНТ. Сюжет вышел в эфир через полторы недели после экстренной посадки самолёта с Романом Протасевичем в Минске и его задержания.

Он заявил, что полностью признаёт вину по статье 342 уголовного кодекса Белоруссии — организация массовых беспорядков. Протасевич утверждает, что координировал протесты в 2020 году с помощью чата «Хата». По его словам, в этом же чате также состояли Степан Путило, Франк Вячорка и Антон Мотолько.

Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицы 9 числа. Как только мне предъявили обвинение, предоставили документы, я сразу признал свою вину по 342 части уголовного кодекса — организация массовых несанкционированных акций. По сути Минск три дня жил в хаосе.

Роман Протасевич

Он считает, что экстренная посадка самолёта Ryanair в Минске была провокацией Даниила Богдановича из штаба Светланы Тихановской. По словам Протасевича, у него с Богдановичем был конфликт.

Также он утверждает, что:

  • деятельность Светланы Тихановской и других беглых оппозиционных политиков финансируется за счёт литовских налогоплательщиков и пожертвований частных спонсоров;
  • польское правительство напрямую выделило «Белорусскому дому» в Варшаве 50 миллионов злотых;
  • цель санкций — разрушить экономику Белоруссии и заставить людей выйти на улицы.

Санкции необходимы для того, чтобы экономика Белоруссии рухнула как можно быстрее. Если рухнет экономика, люди выйдут на улицы для того, чтобы...это будут голодные бунты. И это по сути и является одной из целей экономических санкций.

Роман Протасевич

Протасевич заявил, что уважает Лукашенко и считает его «человеком со стальными яйцами».

Я не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Как мне казались, были для этого причины. Я всю жизнь был журналистом. И когда я стал все больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось оттуда бежать. И я начал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, это просто попытки давления. И что во многих моментах он поступал как человек со стальными яйцами. Были моменты, где я считаю, может быть, некоторые решения были ошибочны.

Роман Протасевич

Протасевич высказался о работе телеграм-канала Nexta. Он утверждает следующее:

  • канал Nexta использовал в качестве средства публикации заказных материалов некий российский олигарх, бизнес которого «связан с Уралом и горной добычей»;
  • после завершения протестов в Белоруссии канал Nexta Live планировали перевести на российскую повестку;
  • все телеграм-каналы в Белоруссии содержатся за счёт грантов и из-за этого поддерживают Светлану Тихановскую, поэтому он не мог публиковать даже слабую критику в её адрес;
  • он ушёл из Nexta, поскольку Путило незаслуженно «получал всё за ту работу, которую делал я и редакция».

#новости #nexta #белоруссия #протасевич

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127 комментариев
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Должен якорь

177

Белорусское ТВ показало сюжет, где заложник подчиняется требованиям террористов

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Serge Shima

Должен
23

Объебошеный веществами пиздец.

Глаза упавшие от недосыпа, а зрачки как 5 копеек (ему студийный свет в лицо направили, зрачки должны сжаться, а нет...)

Чем-то "мягким" травят много дней. Разговорчивый, общительный, поддерживает точку зрения собеседника, постоянно повторяется, куча слов паразитов. Лишь бы были уши - всё расскажу, что хотите.

Ответить

Arthur Sergeev

Должен
–23

Я пошутил, ребята.

Ответить

Позитивный космос

Arthur
19
Ответить

Arthur Sergeev

Позитив…
0

Смешные  картинке собираешь, в свободное время?

Ответить

Позитивный

Arthur
1

Как будто что-то плохое

Ответить

Благодарный рубин

Arthur
2

Трус

Ответить

Arthur Sergeev

Благода…
0

А ты смелый? В чем? 

Ответить

Благодарный

Arthur
5

Рвался от минусов, но комменты не удалял

Ответить

AUBE

Благода…
1

согласен, зашквар однозначный 

Ответить

Николай

Благода…
0

В наше время это героизм.

Ответить

Узкий пёс_анон

Благода…
–2

У нас в детстве была присказка:

Трус-беларус на войну собрался,
Как увидел пулемёт - сразу обосрался.

Ответить

Благодарный

Узкий
1

Трус-ватникус в полемику собрался, как увидел минусы - сразу же порвался

Ответить

Arthur Sergeev

Благода…
0

Чего отважного ты совершил в жизни? Ну ка расскажи нам.

Ответить

Благодарный

Arthur
0

Кек, а должен был?

Ответить

Arthur

Благода…
0

Ну, а что ты тогда обвиняешь других? Стадный инстинкт? 

Ответить

Благодарны

Arthur
0

Где я тебя обвинял в отсутсвие отважных поступков? У тебя шиза что ли

Ответить

Arthur

Благода…
0

Трус-ватникус в полемику собрался, как увидел минусы - сразу же порвался

Ответить

AUBE

Arthur
0

заднюю врубил?

Ответить

Arthur Sergeev

AUBE
0

Почему?

Ответить

AUBE

Arthur
0

полный дизреспект тебе

Ответить

Arthur Sergeev

AUBE
0

А что я неправду написал? А мне ставят дизы, просто потому, что его все защищают.  

Ответить

Благодарный

Arthur
1

Поэтому надо отстаивать свою позицию, а не быть подсосом тех или этих боясь общественного осуждения

Ответить

Arthur

Благода…
0

Я свое мнение высказываю. Просто его минусят дико. Мне не сильно важно сколько у меня плюсов. Но и сидеть в минусе, я тоже не хочу.  

Ответить

Благодарны

Arthur
1

Так тебе мнение высказывать или ехать? У тебя карма 10к, думаешь от одного комментария в минус уйдёшь?
Не готов к реакции - сиди молчи значит

Ответить

AUBE

Arthur
0

дизреспект тебе потому что ты поменял коммент, а за первую версию я тебя плюсанул

Ответить

Arthur

AUBE
–7

Поменял потому, что не хочу 100+ дизов получить. В чем я не прав? Протасевич не служил наемником в Азове и не воевал против украинцев с Донбасса?  

Ответить

Узкий

Arthur
7

не хочу 100+ дизов получить.

Ответить

AUBE

Arthur
0

ты слепой? Я тебе сказал что плюсанул за первый комент

Ответить

Arthur

AUBE
–5

И что тебя задело? На нем твой один плюс и 16 дизов.

Ответить

AUBE

Arthur
3

ты трус

Ответить

Arthur

AUBE
–5

Ты глупый. Я так часто делаю, чтобы у местных кащенитов, не было лишнего повода на меня весь свой негатив слить. Я поджег пердаки и вернулся на базу. Ведь негатив не к моему комментарию идет, а ко мне. Сразу начинают комплексы искать. Мне на это наплевать.  

Ответить

AUBE

Arthur
0

ты трус, вот и весь разговор, за минуса слился, пошел вон

Ответить

Arthur

AUBE
0

Да думай что хочешь.

Ответить

Stanley

Arthur
0

Не долбоёб, регулярно вписывающийся за живодёрные практики, а тралль
Говна поешь бумер

Ответить

Arthur

Stanley
–3

По мнению Аюба я трус. А что я сделал? Не стал кормить местную публику? Но ведь Протасевич, тоже резко свое мнение поменял, когда его поймали. А какой серьезный был. И в наемником воевать в чужую страну ездил и в своей строй подрывал. А вспомнить, хотя того же Тесака. Он до конца на своем стоял.

Ответить

Semyon

Arthur
0

А зачем ты тогда отредактировал комментарий? Чтобы прекратить поток дизов?

Ответить

Arthur

Semyon
0

Да

Ответить

Semyon

Arthur
0

Тогда хоть в ЛС напиши, что там было изначально.

Ответить

Бытовой корабль

Arthur
0

теперь про госдолг америки можешь

Ответить

Космический мангал

Должен
–1

Так а что он нового тут рассказал? Пересказ интервью Дудю

Ответить

Stanley H. Tweedle

60

В убийстве Кеннеди-то сознался?

Ответить

Сергей Низовцев

Stanley
10

Да какой толк от этого Кеннеди. Следы ведут к отравлению Навального.

Ответить

Яня

Сергей
1

В убийстве Кеннеди следы так-то в Минск ведут

Ответить

Сергей Низовцев

Яня
0

За Кеннеди нового кредита не дадут.

Ответить

Алюминиевый

Яня
–1

Ну жену-то Освальд в Минске нашел

Ответить

Коровка говорит мууу

Stanley
0

Кеннеди, и признается, что это было самоубийство

Ответить

Энергичный Вампир

35

Сейчас бы верить словам экстримиста. Если экстримист говорит "белое", значит на самом деле "чёрное". Если экстримист говорит, что виноват, значит на самом деле не виноват

Ответить

Vladic Samovar

Энергичный
17

Да, я тоже слышал, что он экстримист.  Интересно, какой вид экстрима он предпочитает

Ответить

Александр Федоров

Vladic
0

Любитель босбических полётов

Ответить

Невинный пёс_анон

35

Он признал в видео, что Лукашенко — крепкий орешек???

Ответить

Алексей Нахальный

Невинный
3

У Лукашенко крепкие орешки

Ответить

ouxen

Невинный
1

а разве нет? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Закомплексованная Душа

Невинный
1

А Ник и Майк реальные агенты госдепа

Ответить

Глеб Лысый

Невинный
0

Протасевич только что сказал, что Лукашенко - мужик со стальными яйцами и что он его уважает

Ответить

Sanek Igoshev

33

Тот случай когда шутить не хочется.

Это просто прилюдное издевательство над человеком. Страшно осознать что он за это время пережил.

Ответить

Sanek Igoshev

Sanek
1

во многих моментах он (Лукашенко) поступал как человек со стальными вицами

Вот это кринж. Явно от создателей крепкого орешка. Интересно Лукашенко лично речь согласовывает или это его холуи так хорошо подлизали

Ответить

Bich

26

Вставили скрин с какого то левого канала, это точно не нехта, такой хуйни там не было никогда, и это точно постил не протасевич, лол

Это в принципе все что нужно знать про эти фильмы пропагандонов

Ответить

Ангел Предохранитель

Bich
3

А заправки блять не магазины, или они думают что народ колонки с бензом пиздил бы?

Ответить

Шило

17

Не знал, что подозреваемый может вызвать в сизо журналистов с операторами и разглашать на камеру материалы следствия

Ответить

Bad Mother Fucker

Шило
5

теперь знаешь

Ответить

#realfiddy

Шило
0

Перед /что/ не всегда запятая ставится. 

Ответить

Илья Гигс

15
Ответить

Далекий Абдужаббор

Илья
1

в яблочко

Ответить

Mikki Rurk

10

Интересно, крепко ли спит лысое нечто справа, глядя на мимику униженного и явно лгущего ради своего спасения человека. Поистине, человеческая природа поразительна в своей мерзости.

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

Mikki
4

Какой сон может быть у полуграмотного колхозника с мозаичной психопатией? Только крепкий и богатырский.

Ответить

Madegghead

Mikki
2

а он убедил даже себя в том что это террорист(расчеловечивание противника).
Иначе бы уехал кукухой.

Ответить

Трин Зотофф

8

т.е. по сути он признал, что просто отстаивал свои политические взгляды?

Ответить

Алексей Нахальный

5

Ток шоу в тюрьме?

Ответить

davi nayka

4

" И я начал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, это просто попытки давления. И что во многих моментах он поступал как человек со стальными яйцами"
могли бы не палиться, пиздец просто

Ответить

Semyon Bochkaryov

davi
1

А при чем тут палево?
Это обращено на аудиторию БелТВ и канала ЖЕЛТЫЕ СЛИВЫ - мол, вот как мы этого никчемного оппозиционеришку заставили плясать под дудочку. И заодно маячок в сторону его сторонников - мы его заставим оклеветать всех.

Ответить

мЕдь

3

Как же его запугали. Жесть.

Ответить

Anna Mityakova

3

«У Александра Григорьевича стальные яйца». Лукашенко сам эти тексты пишет?

Ответить

Замечательный завод

–6

Подключение тапи́ка орали такч что мать тзтмне плохо, становилось, я знаю ,

Ответить

groostlan

Замечательный
7

да ты заебал, закодируйся и тогда сможешь буквы в полноценные слова превращать

Ответить

Замечательный завод

groostlan
–4

,поучи

Ответить

groostlan

Замечат…
2

в те редкие моменты когда ты трезв, ты читаешь, то что сюда писал? самому не стрёмно? Люди вокруг ведут дискуссии, высказывают своё мнение, а ты бухой по клавиатуре стучишь...

Ответить

Замечательный

groostl…
0

Ты прав ,щас жопа мне, 
И я сан вы́крусиаась

Ответить

groostlan

Замечат…
0

правильно, одобряю

Ответить

Дальний лолипоп

groostl…
0

В словах буквы выставить в нужном порядке лень, а вставить символ с ударением не лень

Ответить

groostlan

Дальний
1

эстет, хуль

Ответить

Дальний лолипоп

Замечат…
0

@Порфирьевич 

Ответить

Порфирьевич

Замечат…
0

Ты прав ,щас жопа мне, 
И я сан вы́крусиаась, Я опомнись… Блядь – Сейчас ты себе из этой чернильницы вышибу все мозги… Ты меня знаешь – Или мы идем в бассейн… И он запел. Сегодня у меня нет костюма. И официанта нет… Просто сейчас ты не можешь пойти в этот бассейн. И если ты пойдешь туда, он пойдет туда… Он идет к Нее… Где она… А… Ее же на базаре пидорасы сечет!

Ответить

Азамат Багатов

groostl…
0

по своему опыту могу сказать, что когда хуйню написал - стрёмно, а когда разъебал по синему - норм. мож он разъебёт когда. и в ожидании.

Ответить

groostlan

Азамат
0

ахах, возможно. представил ситуацию- "уйти в запой, чтоб возможно выйграть спорв интернете"

Ответить

Азамат Багатов

groostl…
1

ну для себя на тот день ты его точно выигрываешь, тру сторе.

Ответить

Азамат Багатов

Азамат
0

это я по-синему написал, кстате.

Ответить

groostlan

Азамат
0

ну, у тебя по крайней мере норм получается, я вообще лонгрид бухой писал,и ничё, зашло вроде. видимо не всем дано быть пьяным и разумным одновременно

Ответить

Азамат

groostl…
0

честно говоря, это удавалось только двум людям - мне и омару хайаму.

Ответить

Азамат

Азамат
1

и насчёт омара я не уверен.

Ответить

Азамат

Азамат
0

Принесли тухловатого и вообще в этом вашем вьетнаме американце убивали.

Ответить

groostlan

Азамат
0

моя статейка комитету понравилась,так что.. мейби это вин

Ответить

Азамат

groostl…
0

ПРОСТИ чел. (это я специально написал заглавными) аж комитету понравилось? ну ты выиграл лотерею в жизни, ща к тебе Памела из 2002 года телепортируется и ублажит.

Ответить

groostlan

Азамат
0

понимаю, жду плюс и донатики, ну или в худшем случае галочку, как у ивахнова

Ответить

Вредный дым

Замечательный
0

@Порфирьевич 

Ответить

Азамат Багатов

Замечательный
0

Василий, по синьке лучше не писать. Право слово.

Ответить

Азамат Багатов

Азамат
0

Хотел бы я себе это каждый день говорить.

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

Замечательный
0

Понятно

Ответить

Порфирьевич

Замечательный
–1

Подключение тапи́ка орали такч что мать тзтмне плохо, становилось, я знаю , невыносимо тзтк. И он говорил так глухо, словно старался придавить лежавшего там спящего малыша: «Да послушай ты, мать твою еб...!» Та совсем потеряла голову и начинала требовать, чтобы еблись скорей, чтобы что-то такое кончать. И тогда, наверное, это что-то кончалось.

Ответить

Регулярный коктейль

2

Каким образом всё перечисленное должно расположить к диктаторскому режиму лукашенко, или дискредитировать хотя бы одного лишь Протасевича?

Ответить

Semyon Bochkaryov

2

Вот мне интересно, на кого это рассчитано?
Интервью где снималось, в СИЗО? Человек понимает, что его единственный шанс выйти оттуда живым — говорить все, что от него потребуют, на камеру. Он скажет без всяких колебаний всё, о чем его попросит журналист.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Ваще похуй, что показало (бело) русское тв. Врать и воровать - их кредо

Ответить

Danil Oputin

2

Надеюсь, что Роман не стал любить большого брата. Хрен его знает, что делают в 101 комнате в Беларуси

Ответить

Ivan Pickupus

Danil
0

бля, реально, похоже до крипоты

Ответить

hey slysh

1
Ответить

ouxen

hey
0

едет в рашку?

Ответить

Алексей Нахальный

ouxen
–3

Рашка едет в ГУЛАГ

Ответить

ouxen

Алексей
0

это подмножество

Ответить

Pavel Vakhrushev

1

Как ответили Ник и Майк?

Ответить

Никон Макиенко

1

На «человеке со стальными яйцами» со мной буквально ирл случилась та мемная гифка с педро паскалем

Ответить

Никон Макиенко

Никон
0
Ответить

dy

1

Хорошо мозги промыли

Ответить

Уникальный Мика

–13

Кто-то ещё сомневался, что он не террорист?

Ответить

ouxen

0

ну и хуле теперь?

Ответить

#realfiddy

0

Так это же вчерашняя новость 

Ответить

Дарья Сазонова

0

Так он признал, что публиковал записи. Это разве не было известно и без этого? 
Вообще интервью центральному каналу - не это ли признание его как «равного», как соперника, признание силы? «Я опубликовал призыв, и все вышли» - и даже те 80%, которые за Луку тоже вышли 

Ответить

Антон Лисин

0

Обосрался. Теперь все на себя возьмёт 

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

0

Потому что могут, и никто им не может помешать. Грустно жить в этой стране.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

@Нейроцарапун 

Ответить

Нейроцарапун

Marhal_New
0

за новым)))

Ответить

Bich

0

Столько всего наговорил, жесть, а лукашенко все равно остался пидорасом, который удерживает власть с помощью силовиков, а сами силовики - фашистами, которые пытают людей в тюрьмах
Вот незадача то

Ответить

Федя Прозоров

0

Господи, разве не понимают, что это кринж и никто этому не поверит!!

Ответить

Сергей Анонимович

0

Паяльник или утюг?

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

Сергей
0

Терморектальный криптоанализатор

Ответить

JulSt

0

Какой же еб..ий стыд. Мало того, что ради того, чтобы его взять, натурально самолет остановили, так теперь и издеваются, просто как куклу используют, которая говорит все, что Ник с Майком скажут.
И этот ведущий, который с ним в студии - каково ему вообще, когда бедный Протасевич видно, что никакой, чуть не плачет, говорит все под давлением, а за темной ширмой небось куча мусоров стоит с дубинками и ржут.
А этот ведущий еще потом придет домой, гордый собой, что делает такую важную работу - издевается над заложником в прямом эфире.Уроды.

Ответить

Алексей Нахальный

–1

ЧТД

Ответить

Pavel Vakhrushev

–1

Слава Беларуси!

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