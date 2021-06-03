Экс-главред Nexta в интервью белорусскому ТВ признал вину в организации протестов и оправдался за критику Лукашенко Статьи редакции
Это первое интервью после его задержания и допросов.
Бывший главред оппозиционного телеграм-канала Nexta дал интервью белорусскому госканалу ОНТ. Сюжет вышел в эфир через полторы недели после экстренной посадки самолёта с Романом Протасевичем в Минске и его задержания.
Он заявил, что полностью признаёт вину по статье 342 уголовного кодекса Белоруссии — организация массовых беспорядков. Протасевич утверждает, что координировал протесты в 2020 году с помощью чата «Хата». По его словам, в этом же чате также состояли Степан Путило, Франк Вячорка и Антон Мотолько.
Он считает, что экстренная посадка самолёта Ryanair в Минске была провокацией Даниила Богдановича из штаба Светланы Тихановской. По словам Протасевича, у него с Богдановичем был конфликт.
Также он утверждает, что:
- деятельность Светланы Тихановской и других беглых оппозиционных политиков финансируется за счёт литовских налогоплательщиков и пожертвований частных спонсоров;
- польское правительство напрямую выделило «Белорусскому дому» в Варшаве 50 миллионов злотых;
- цель санкций — разрушить экономику Белоруссии и заставить людей выйти на улицы.
Протасевич заявил, что уважает Лукашенко и считает его «человеком со стальными яйцами».
Протасевич высказался о работе телеграм-канала Nexta. Он утверждает следующее:
- канал Nexta использовал в качестве средства публикации заказных материалов некий российский олигарх, бизнес которого «связан с Уралом и горной добычей»;
- после завершения протестов в Белоруссии канал Nexta Live планировали перевести на российскую повестку;
- все телеграм-каналы в Белоруссии содержатся за счёт грантов и из-за этого поддерживают Светлану Тихановскую, поэтому он не мог публиковать даже слабую критику в её адрес;
- он ушёл из Nexta, поскольку Путило незаслуженно «получал всё за ту работу, которую делал я и редакция».
Объебошеный веществами пиздец.
Глаза упавшие от недосыпа, а зрачки как 5 копеек (ему студийный свет в лицо направили, зрачки должны сжаться, а нет...)
Чем-то "мягким" травят много дней. Разговорчивый, общительный, поддерживает точку зрения собеседника, постоянно повторяется, куча слов паразитов. Лишь бы были уши - всё расскажу, что хотите.
Я пошутил, ребята.
Позитивный космос
Смешные картинке собираешь, в свободное время?
Благодарный рубин
Трус
А ты смелый? В чем?
Узкий пёс_анон
У нас в детстве была присказка:
Трус-беларус на войну собрался,
Как увидел пулемёт - сразу обосрался.
Благодарный
Трус-ватникус в полемику собрался, как увидел минусы - сразу же порвался
Чего отважного ты совершил в жизни? Ну ка расскажи нам.
Кек, а должен был?
Почему?
А что я неправду написал? А мне ставят дизы, просто потому, что его все защищают.
Поэтому надо отстаивать свою позицию, а не быть подсосом тех или этих боясь общественного осуждения
Так тебе мнение высказывать или ехать? У тебя карма 10к, думаешь от одного комментария в минус уйдёшь?
Не готов к реакции - сиди молчи значит
По мнению Аюба я трус. А что я сделал? Не стал кормить местную публику? Но ведь Протасевич, тоже резко свое мнение поменял, когда его поймали. А какой серьезный был. И в наемником воевать в чужую страну ездил и в своей строй подрывал. А вспомнить, хотя того же Тесака. Он до конца на своем стоял.
В убийстве Кеннеди-то сознался?
Да какой толк от этого Кеннеди. Следы ведут к отравлению Навального.
Сейчас бы верить словам экстримиста. Если экстримист говорит "белое", значит на самом деле "чёрное". Если экстримист говорит, что виноват, значит на самом деле не виноват
Да, я тоже слышал, что он экстримист. Интересно, какой вид экстрима он предпочитает
Протасевич только что сказал, что Лукашенко - мужик со стальными яйцами и что он его уважает
Тот случай когда шутить не хочется.
Это просто прилюдное издевательство над человеком. Страшно осознать что он за это время пережил.
во многих моментах он (Лукашенко) поступал как человек со стальными вицами
Вот это кринж. Явно от создателей крепкого орешка. Интересно Лукашенко лично речь согласовывает или это его холуи так хорошо подлизали
Вставили скрин с какого то левого канала, это точно не нехта, такой хуйни там не было никогда, и это точно постил не протасевич, лол
Это в принципе все что нужно знать про эти фильмы пропагандонов
А заправки блять не магазины, или они думают что народ колонки с бензом пиздил бы?
Не знал, что подозреваемый может вызвать в сизо журналистов с операторами и разглашать на камеру материалы следствия
Интересно, крепко ли спит лысое нечто справа, глядя на мимику униженного и явно лгущего ради своего спасения человека. Поистине, человеческая природа поразительна в своей мерзости.
Какой сон может быть у полуграмотного колхозника с мозаичной психопатией? Только крепкий и богатырский.
а он убедил даже себя в том что это террорист(расчеловечивание противника).
Иначе бы уехал кукухой.
" И я начал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, это просто попытки давления. И что во многих моментах он поступал как человек со стальными яйцами"
могли бы не палиться, пиздец просто
А при чем тут палево?
Это обращено на аудиторию БелТВ и канала ЖЕЛТЫЕ СЛИВЫ - мол, вот как мы этого никчемного оппозиционеришку заставили плясать под дудочку. И заодно маячок в сторону его сторонников - мы его заставим оклеветать всех.
«У Александра Григорьевича стальные яйца». Лукашенко сам эти тексты пишет?
да ты заебал, закодируйся и тогда сможешь буквы в полноценные слова превращать
Замечательный завод
,поучи
Замечательный
Ты прав ,щас жопа мне,
И я сан вы́крусиаась
Ты прав ,щас жопа мне,
И я сан вы́крусиаась, Я опомнись… Блядь – Сейчас ты себе из этой чернильницы вышибу все мозги… Ты меня знаешь – Или мы идем в бассейн… И он запел. Сегодня у меня нет костюма. И официанта нет… Просто сейчас ты не можешь пойти в этот бассейн. И если ты пойдешь туда, он пойдет туда… Он идет к Нее… Где она… А… Ее же на базаре пидорасы сечет!
по своему опыту могу сказать, что когда хуйню написал - стрёмно, а когда разъебал по синему - норм. мож он разъебёт когда. и в ожидании.
это я по-синему написал, кстате.
Василий, по синьке лучше не писать. Право слово.
Подключение тапи́ка орали такч что мать тзтмне плохо, становилось, я знаю , невыносимо тзтк. И он говорил так глухо, словно старался придавить лежавшего там спящего малыша: «Да послушай ты, мать твою еб...!» Та совсем потеряла голову и начинала требовать, чтобы еблись скорей, чтобы что-то такое кончать. И тогда, наверное, это что-то кончалось.
Вот мне интересно, на кого это рассчитано?
Интервью где снималось, в СИЗО? Человек понимает, что его единственный шанс выйти оттуда живым — говорить все, что от него потребуют, на камеру. Он скажет без всяких колебаний всё, о чем его попросит журналист.
Ваще похуй, что показало (бело) русское тв. Врать и воровать - их кредо
Надеюсь, что Роман не стал любить большого брата. Хрен его знает, что делают в 101 комнате в Беларуси
На «человеке со стальными яйцами» со мной буквально ирл случилась та мемная гифка с педро паскалем
Так он признал, что публиковал записи. Это разве не было известно и без этого?
Вообще интервью центральному каналу - не это ли признание его как «равного», как соперника, признание силы? «Я опубликовал призыв, и все вышли» - и даже те 80%, которые за Луку тоже вышли
Потому что могут, и никто им не может помешать. Грустно жить в этой стране.
Столько всего наговорил, жесть, а лукашенко все равно остался пидорасом, который удерживает власть с помощью силовиков, а сами силовики - фашистами, которые пытают людей в тюрьмах
Вот незадача то
Паяльник или утюг?
Какой же еб..ий стыд. Мало того, что ради того, чтобы его взять, натурально самолет остановили, так теперь и издеваются, просто как куклу используют, которая говорит все, что Ник с Майком скажут.
И этот ведущий, который с ним в студии - каково ему вообще, когда бедный Протасевич видно, что никакой, чуть не плачет, говорит все под давлением, а за темной ширмой небось куча мусоров стоит с дубинками и ржут.
А этот ведущий еще потом придет домой, гордый собой, что делает такую важную работу - издевается над заложником в прямом эфире.Уроды.