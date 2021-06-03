Это первое интервью после его задержания и допросов.

Бывший главред оппозиционного телеграм-канала Nexta дал интервью белорусскому госканалу ОНТ. Сюжет вышел в эфир через полторы недели после экстренной посадки самолёта с Романом Протасевичем в Минске и его задержания.

Он заявил, что полностью признаёт вину по статье 342 уголовного кодекса Белоруссии — организация массовых беспорядков. Протасевич утверждает, что координировал протесты в 2020 году с помощью чата «Хата». По его словам, в этом же чате также состояли Степан Путило, Франк Вячорка и Антон Мотолько.