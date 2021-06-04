В 2022 году новогодние каникулы в России продлятся десять дней Статьи редакции
Они начнутся 31 декабря 2021 года.
Последний день следующего года также будет выходным. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе. С учётом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал он.
Котяков добавил, что выходные на майские праздники также будут длинными — по четыре дня и на 1, и на 9 мая. «Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — заявил министр.
В 2020 году власти не стали делать 31 декабря выходным днём на федеральном уровне, однако большинство регионов объявили его нерабочим.
Предлагаю объединить новогодние каникулы с майскими. Чтобы немножечко отвлечься от повседневных рабочих месяцев.
чо так мало
когда уже придумают день победы над коронавирусом (запрещенный вирус на территориии РФ), и чтобы месяц отдыхать можно было
А разве мы прошлым летом его не праздновали. Парадов только не хватало/
Ну если 31 выходной, то и 30 можно не работать
Потом 30 будет выходной, и 29 можно будет не работать
Ну и так далее, в общем
Мучительный динозавр
короче, сегодня можно не работать?
Заинтересованный магнит
нет, это была разовая акция, и то не для всех, а только для плебса из числа бюджетников
Легкий магнит
Бюджетники как раз работали.
Теперь понял, что нас опять наебали.
Заинтересованный
тогда я вообще не понимаю кто отдыхал, потому что частники тоже работали
Мне жаль людей, для которых эти выходные что-то значат
Задний микроскоп
Для меня значит, что я смогу в это время спокойнее обслуживать сервера.
Требую вернуть школьный порядок каникул - зимние, весенние, летние, осенние!
+ месяц отпуска само собой