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Ольга Щербинина

В 2022 году новогодние каникулы в России продлятся десять дней Статьи редакции

Они начнутся 31 декабря 2021 года.

Последний день следующего года также будет выходным. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе. С учётом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал он.

Котяков добавил, что выходные на майские праздники также будут длинными — по четыре дня и на 1, и на 9 мая. «Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — заявил министр.

В 2020 году власти не стали делать 31 декабря выходным днём на федеральном уровне, однако большинство регионов объявили его нерабочим.

#новости #работа #выходные

2672 просмотров
45 45 комментариев
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45 комментариев
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Alexandr Blokhin

32

Предлагаю объединить новогодние каникулы с майскими. Чтобы немножечко отвлечься от повседневных рабочих месяцев.

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Александр Борродач

Alexandr
0

Зам. начальника ИК-2, перелогиньтесь

Ответить

MEGAtraXXXer666

Alexandr
0

Нам же надо БАМ строить, ти чего

Ответить

Даша Лейзаренко

15

чо так мало 

Ответить

Ольга Щербинина

Даша
18

извини

Ответить

Maksim Derkach

Ольга
11

сь

Ответить

Скромный хичхакер

Даша
3

кончелись хихоньки хаханьки

Ответить

Лот тот

Даша
0

много,надо сократить до 3 дней.культура бухания только в нашей стране

Ответить

Задний микроскоп

Лот
0

В американских сериалах постоянно за ужином винишко, а у домохозяек и с самого утра

Ответить

Maxim B

7

когда уже придумают день победы над коронавирусом (запрещенный вирус на территориии РФ), и чтобы месяц отдыхать можно было

Ответить

Лысина Арика

Maxim
4

А разве мы прошлым летом его не праздновали. Парадов только не хватало/

Ответить

Голубой рак

4
Ответить

Заинтересованный магнит

1

бухай празднуй деградируй

Ответить

alexferman

Заинтересованный
7

Есть, сэр!

Ответить

Последний кавалер

2

Слыш, отдыхать 

Ответить

Энергичный Вампир

2

Подарочки перед выборами подъехали

Ответить

Maus Colt

1

Ну если 31 выходной, то и 30 можно не работать
Потом 30 будет выходной, и 29 можно будет не работать
Ну и так далее, в общем

Ответить

Мучительный динозавр

Maus
3

короче, сегодня можно не работать?

Ответить

Иван Грозный

Мучительный
1

мне можно

Ответить

Рыжий

Maus
1

Ну по факту 31 многие и так не работают, даже если официально день рабочий

Ответить

Lost Name

Maus
0

31 декабря и так не особо рабочий день. Например, у нас до обеда все убираются на рабочих местах, пишут поздравления поставщикам и заказчикам, после обеда лёгкий фуршет в узком кругу, поздравления от директора и домой. Кто-то пьяный уже с утра бывает.

Ответить

Осенний кубок

1

после выборов отменят

Ответить

Задний микроскоп

1

Вспоминается песня
https://www.youtube.com/watch?v=mViqAJk3sW0

Ответить

Легкий магнит

0

Их же на май перенесли. Или нет? Ничего не понимаю...🤨

Ответить

Заинтересованный магнит

Легкий
1

нет, это была разовая акция, и то не для всех, а только для плебса из числа бюджетников

Ответить

Легкий магнит

Заинтересованный
1

Бюджетники как раз работали.
Теперь понял, что нас опять наебали.

Ответить

Заинтересованный

Легкий
1

тогда я вообще не понимаю кто отдыхал, потому что частники тоже работали

Ответить

Рациональный

Заинтер…
1

Некоторые бюджетники отдыхали, но совсем мало

Ответить

Легкий магнит

Заинтер…
0

Я отдыхал, поэтому и надеялся, что это не разовая акция.

Ответить

Lost Name

Заинтер…
0

Я частник, и я отдыхал. Пока простые работяги на станках вкалывали, ИТРы дома на расслабоне сидели.

Ответить

Заинтересованный

Lost
0

везет

Ответить

Рыжий

Легкий
0

Ну по факту на майских не отдыхали. Разве что школьники-студенты

Ответить

PROHLADNY

0

Мне жаль людей, для которых эти выходные что-то значат

Ответить

Рыжий

PROHLADNY
1

Чему так?

Ответить

PROHLADNY

Рыжий
1

Ну типа как сказали сверху так и отдыхаешь) скажут - не отдыхать, не будут, пха

Ответить

Легкий магнит

PROHLAD…
1

«Всем лежать! Полчаса!»

Ответить

Рыжий

PROHLAD…
0

А у кого-то где-то иначе?

Ответить

PROHLADNY

Рыжий
0

Да.

Ответить

Рыжий

PROHLAD…
0

Например? Или это из серии "я не работаю на дядю" ?

Ответить

Корнелий Шнапс

Рыжий
0

такие пахают без выходных, свой бизнес - это перманентная головная боль

Ответить

Задний микроскоп

PROHLADNY
0

Для меня значит, что я смогу в это время спокойнее обслуживать сервера.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Да сук

Ответить

Ручной ихтиандр

0

*...немножко отвлечься от повседневных рабочих будней спиртными напитками

Ответить

Имя И Фамилия

0

Нытьё про падающий ВВП через 3..2..1..

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Корнелий Шнапс

0

Требую вернуть школьный порядок каникул - зимние,  весенние, летние, осенние!
+ месяц отпуска само собой

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