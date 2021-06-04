Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия в 1,5 миллиона долларов Статьи редакции
Сторонники Трампа повредили ценные вещи.
Оценка ущерба представлена в документах судебного разбирательства по делу одного из участников беспорядков. Об этом сообщает The Washington Post.
Сторона обвинения собирается взыскать эту сумму с подсудимых. Те, кого признают виновным в совершении менее тяжких правонарушений, заплатят по 500 долларов. Более серьёзные нарушители заплатят по две тысячи.
Представители главного архитектора Капитолия подтвердили, что в основе подсчётов лежит подготовленная ими оценка ущерба. Во время штурма повредили предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.
6 января массовая акция сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне переросла в столкновения с полицией — демонстранты ворвались в здание Капитолия, где Конгресс США утверждал итоги президентских выборов. Перед этим президент призвал сторонников идти к Капитолию.
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