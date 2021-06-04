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Новости
Ольга Щербинина

Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия в 1,5 миллиона долларов Статьи редакции

Сторонники Трампа повредили ценные вещи.

11 11 комментариев
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Оценка ущерба представлена в документах судебного разбирательства по делу одного из участников беспорядков. Об этом сообщает The Washington Post.

Сторона обвинения собирается взыскать эту сумму с подсудимых. Те, кого признают виновным в совершении менее тяжких правонарушений, заплатят по 500 долларов. Более серьёзные нарушители заплатят по две тысячи.

Представители главного архитектора Капитолия подтвердили, что в основе подсчётов лежит подготовленная ими оценка ущерба. Во время штурма повредили предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.

6 января массовая акция сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне переросла в столкновения с полицией — демонстранты ворвались в здание Капитолия, где Конгресс США утверждал итоги президентских выборов. Перед этим президент призвал сторонников идти к Капитолию.

Во время протестов в Вашингтоне сторонники…
Главное об историческом событии, произошедшем в день утверждения итогов выборов в США.
tjournal.ru

#новости #сша #штурмкапитолия

11 11 комментариев
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Согласный Илья

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Трамписты в очередной раз обосрались

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alexferman

3

Ща в комментах будут рваться трамписты-латентные путиноиды

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Илья Синица

2

Нищеброды какие-то америкосы
То ли наш Капутинтолий за 100 мегатысяч рублей

Ответить

Ручной ихтиандр

0

Со старика Дональда надо стрясти

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Небольшой жёлтый робат

0

Портрет Дона кисти Никаса Сафронова повредили?

Ответить

Zero-one-one

0

Тем временем Трампа разбанили

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Сладкий яд

0

Нищуки, Россия Кубе на ремонт капитолия дала 9млн$

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Хороший Кирилл

0

Интересно, какой был бы ущерб после штурма Дворца Путина

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Заинтересованный магнит

Хороший
0

была получена клетка культурного улучшения

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Lofoten Forsake

0

По сравнению с BLM беспорядками это копейки. 

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Корнелий Шнапс

0

лак на столах поцарапали, когда топтались на них своими грязными реднековскими сапогами

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