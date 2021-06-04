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Ольга Щербинина

Власти подтвердили взломы аккаунтов на «Госуслугах». Их использовали для голосования на праймериз ЕР Статьи редакции

В партии заявили, что «крайне заинтересованы» в расследовании произошедшего.

  • В Министерстве цифрового развития РФ зафиксировали «попытки совершения мошеннических действий» с некоторыми учётными записями на портале «Госуслуг». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства;
  • Одной из первых на неавторизованное изменение в своём профиле обратила внимание журналистка «Эха Москвы» Арина Бородина. Она выяснила, что с её аккаунта без её перешли на сайт праймериз «Единой России». О похожих взломах сообщили ещё несколько человек;
  • Взломам подверглись слабо защищённые аккаунты, содержащие «простые пароли или пароли, которые совпадали с паролями к другим ресурсам», заявили в ведомстве;
  • «Министерство рекомендует использовать сложные уникальные пароли для каждого сервиса и двухфакторную идентификацию на госуслугах, обновлять операционные системы и пользоваться антивирусами», — отметили в пресс-службе Минцифры;
  • В «Ростелекоме» также подчеркнули важность надёжности пользовательских паролей;
  • Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил «Коммерсанту», что в партии «крайне заинтересованы» в расследовании;
  • Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием проанализировать все подозрительные входы и выходы в личные кабинеты граждан на порталах госуслуг и mos.ru;
  • Праймериз «Единой России» проходили с 24 по 30 мая. В 42 регионах голосование проводилось очно и онлайн, а в 43 — только онлайн. Онлайн-голосование проходило на сайте праймериз ЕР, для участия в нём надо было авторизоваться через личный кабинет на сайте госуслуг или на mos.ru.

#новости #политика #взломы #госуслуги

1473 просмотров
26 26 комментариев
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Смертный кран

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Кто же это сделал?

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whokilledlilyabrik

Смертный
14

Ясное дело - оппозиция, чтобы поставить под сомнение легитимность выборов!

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Последний кавалер

whokilledlilyab…
0

но праймериз это не выборы 

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Ручной ихтиандр

Смертный
1

Рашкинские спецслужбы, что бы потом сказать, шо это американцы!
Потому как таковой метод имеет смысл при свободных выборах, а при нынешней ситуации это не стоит затраченных ресурсов, ибо нет смысла.

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Муниципальный Валера

4

Да запретите уже программистов, заебали

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Nevi Lant

4

Выборы ещё не начались, а уже цирк

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Andi Bigglesworth

4

Есть мнение (у меня), что в стране абсолютно всем насрать на эти "праймериз", и такими тупыми новостями они пытаются привлечь хоть какое-то внимание к этой партии.

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Должностной Паша

Andi
0

это прощупывание политтехнологами почвы под следующие выборы. В зависимости от резонанса количество сливов скорректируют

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Дмитрий Лукиенко

–6

Я правильно понимаю, что у журналистки с Эха не хватило ума на более сложную комбинацию чем 12345678?

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

Дмитрий
4

Да, вот тупая! Наплевала на обязательное требование наличия цифр, букв и спецсимволов и всё равно поставила своё "12345678"!

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Delgerdalai
–5

Вполне допускаю)

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Ilya Filin

Дмитрий
0

Ты жалок. 

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

Ilya
0

Для него это только подчеркивает его правоту, видимо: ха-ха вот у либералов бомбануло

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Ilya Filin

Delgerd…
0

Просто чтобы люди знали, чьё «мнение» они читают 

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Дмитрий Лукиенко

Delgerd…
–3

Так а что с вами делать, кроме как ржать над тем, что "мы здесь власть" до того, как очередной Протасевич сделает каминг-аут или тот, кто Рамзана шайтаном называл) Вы реально смешные

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Заинтересованный магнит

1

пффф, вообще неудивительно . больше доверяйте на подряд всяким непонятным ип работу по госуслугам.
я по этой причине решил не переходить на этк - ну нахер

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Ручной ихтиандр

Заинтересованный
1

Госуслуги нужны лишь для того, что бы вносить туда устаревшие и ложные сведения.
А, ну ещё что бы доки оформлять быстро

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

1

с требованием проанализировать все подозрительные входы и выходы в личные кабинеты граждан

И печную трубу

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Корнелий Шнапс

1

ЦРУ, кто ж еще, вмешиваются в наши выборы в отместку за Трампа

Ответить

Зарегистрировался только что

1

В «Ростелекоме» также подчеркнули важность надёжности пользовательских паролей;

подчеркиваю важность надёжности пользовательских паролей

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Закомплексованная Душа

0

Почему так сложно использовать 2FA

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Alex Nevi

Закомплексованн…
0

Если часто пользоваться, то неудобно. Но по идее надёжный пароль должен защитить от взлома

Ответить

Alex Nevi

0

А у меня ещё подтверждение по СМС просит при входе, не помню сам поставил или нет

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FOX

Alex
0

Сам. Дефалтово - логин пароль только

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Небольшой жёлтый робат

0

В этом году я буду постить это часто

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Джон Кроули

0

Это чистый экстремизм, не зря навального и его шайку объявили экстремистами. 

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