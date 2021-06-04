Власти подтвердили взломы аккаунтов на «Госуслугах». Их использовали для голосования на праймериз ЕР Статьи редакции
В партии заявили, что «крайне заинтересованы» в расследовании произошедшего.
- В Министерстве цифрового развития РФ зафиксировали «попытки совершения мошеннических действий» с некоторыми учётными записями на портале «Госуслуг». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства;
- Одной из первых на неавторизованное изменение в своём профиле обратила внимание журналистка «Эха Москвы» Арина Бородина. Она выяснила, что с её аккаунта без её перешли на сайт праймериз «Единой России». О похожих взломах сообщили ещё несколько человек;
- Взломам подверглись слабо защищённые аккаунты, содержащие «простые пароли или пароли, которые совпадали с паролями к другим ресурсам», заявили в ведомстве;
- «Министерство рекомендует использовать сложные уникальные пароли для каждого сервиса и двухфакторную идентификацию на госуслугах, обновлять операционные системы и пользоваться антивирусами», — отметили в пресс-службе Минцифры;
- В «Ростелекоме» также подчеркнули важность надёжности пользовательских паролей;
- Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил «Коммерсанту», что в партии «крайне заинтересованы» в расследовании;
- Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием проанализировать все подозрительные входы и выходы в личные кабинеты граждан на порталах госуслуг и mos.ru;
- Праймериз «Единой России» проходили с 24 по 30 мая. В 42 регионах голосование проводилось очно и онлайн, а в 43 — только онлайн. Онлайн-голосование проходило на сайте праймериз ЕР, для участия в нём надо было авторизоваться через личный кабинет на сайте госуслуг или на mos.ru.
Ясное дело - оппозиция, чтобы поставить под сомнение легитимность выборов!
Ручной ихтиандр
Рашкинские спецслужбы, что бы потом сказать, шо это американцы!
Потому как таковой метод имеет смысл при свободных выборах, а при нынешней ситуации это не стоит затраченных ресурсов, ибо нет смысла.
Есть мнение (у меня), что в стране абсолютно всем насрать на эти "праймериз", и такими тупыми новостями они пытаются привлечь хоть какое-то внимание к этой партии.
Должностной Паша
это прощупывание политтехнологами почвы под следующие выборы. В зависимости от резонанса количество сливов скорректируют
Я правильно понимаю, что у журналистки с Эха не хватило ума на более сложную комбинацию чем 12345678?
Да, вот тупая! Наплевала на обязательное требование наличия цифр, букв и спецсимволов и всё равно поставила своё "12345678"!
Ты жалок.
Для него это только подчеркивает его правоту, видимо: ха-ха вот у либералов бомбануло
Так а что с вами делать, кроме как ржать над тем, что "мы здесь власть" до того, как очередной Протасевич сделает каминг-аут или тот, кто Рамзана шайтаном называл) Вы реально смешные
Ручной ихтиандр
Госуслуги нужны лишь для того, что бы вносить туда устаревшие и ложные сведения.
А, ну ещё что бы доки оформлять быстро
с требованием проанализировать все подозрительные входы и выходы в личные кабинеты граждан
И печную трубу
В «Ростелекоме» также подчеркнули важность надёжности пользовательских паролей;
подчеркиваю важность надёжности пользовательских паролей
Почему так сложно использовать 2FA
Если часто пользоваться, то неудобно. Но по идее надёжный пароль должен защитить от взлома
А у меня ещё подтверждение по СМС просит при входе, не помню сам поставил или нет