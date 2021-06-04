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Новости
Ольга Щербинина

Организатор «кибермитинга» сообщил о штрафе за мат на «Яндекс.Картах» Статьи редакции

В «Яндексе» заявили, что сообщения в «Картах» нельзя так расположить из-за технических ограничений.

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  Фото Александра Римова

Александр Римов организовал виртуальный митинг против поправок о просветительской деятельности. О штрафе Римов рассказал «МБХ медиа».

По словам активиста, ему выписали штраф в 10 тысяч рублей «за мат в сети» — по ст. 5.61 КоАП (оскорбление). Вероятно, речь идет о ч. 2 этой статьи (оскорбление, совершенное публично с использованием интернета).

«Я выходил из дома, и меня остановили трое полицейских, представились, сказали, что в курсе того, что 1 июня был кибермитинг. Они попросили проследовать в машину и побеседовать. Они сказали, что эта акция была неоднозначной», — сказал он.

По словам Римова, полицейские потребовали от него предоставить данные людей, которые приняли участие в митинге. Римов отказался это сделать. Полицейские заявили, что их данные будет выяснять «Центр Э».

Участники митинга 1 июня одновременно зашли на «Яндекс.Карты» с телефонов и с помощью функции «Разговорчики» поставили отметки, которые сложились в слова и изображения. Судя по скриншотам в инстаграме Римова, в центре Москвы и Петербурга выложили слово х**, а в районе Красной площади написали слово «вор».

Представитель «Яндекса» в разговоре с «Дождём» назвал скриншоты «Яндекс.Карт» из инстаграма Римова фейком. «В реальности сообщения нельзя так расположить из-за технических ограничений: „разговорчики“ не могут перекрывать содержание карты, например, топонимы, названия организаций или иконки», — сказал собеседник канала.

Закон о просветительской деятельности вступил в силу 1 июня. Учёные критикуют его за расплывчатость формулировок, а авторы закона говорят о важности борьбы с «антироссийскими силами».

Зачем приняли закон о просветительской…
Подробно о законе, который критикуют учёные и авторы просветительских проектов.
tjournal.ru

#новости #штрафы

40 40 комментариев
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Психологический мангал

21

Топ-1 фотошоперов, которые зашли слишком далеко

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Постоянный Петя

Психологический
1

Тогда уже топ 2, родину мать в новых красках помнишь? 

Ответить

Александр Горелик

7

вор шапка горение

Ответить

Роман Александров

Александр
1

пукан

Ответить

Муниципальный Валера

6

презумпция виновности

Ответить

Психологический мангал

3

Штрафуют за нарисованные картинки.
Сколько можно это терпеть?
Но мы потерпим ещё

Ответить

FOX

Психологический
6

слово вор признано экстремистским 

Ответить

Психологический мангал

FOX
3

А если написать его справа налево - РОВ?

Ответить

Lost Name

Психоло…
6

Ров - укрепление, его можно использовать, чтобы попытаться свергнуть власть. Пройдёмте, гражданин.

Ответить

Федя Прозоров

Психоло…
5

Тсимертскэ ыт

Ответить

fullmetalboy4815

Федя
3

Что-то на ноланском, не могу прочитать 

Ответить

Связанный

Психоло…
3

- Доктор, я всё время пытаюсь писать слова справа налево. Что со мной?
- Зоибана, отъебись

Ответить

Небольшой

Связанн…
0

Зоибана, ьсибеъто

Ответить

Рыжий

Психологический
3

Долго будем терпеть. Пока в очередной раз страна не рухнет в кровавую пропасть. Такая уж наша участь

Ответить

Rond

Психологический
1

Нарисовал картинку? А мы тебе статью нарисуем

Ответить

Руслан Астратов

5

Киберштраф за кибермат на кибермитинге

Ответить

Cерьёзный Валера

4

Владимир Путин — МОЛОДЕЦ!!1

Ответить

Связанный корабль

Cерьёзный
2

Политик, лидер!
Нам пиздец...

Ответить

Zero-one-one

4

Киберпанк 2021

Ответить

Психологический мангал

3

Интересно, к каким последствиям сегодня привела бы та моя жаба с банкоматом альфабанка с фразой «денег нет», «держаться»?

Ответить

Муниципальный Валера

Психологический
1

Моргеншерн вызовет тебя на баттл

Ответить

AUBE

Муниципальный
2

на боттл

Ответить

Рыжий

3

сказали, что в курсе того, что 1 июня был кибермитинг. Они попросили проследовать в машину и побеседовать. Они сказали, что эта акция была неоднозначной», — сказал он.

По словам Римова, полицейские потребовали от него предоставить данные людей, которые приняли участие в митинге. Римов отказался это сделать. Полицейские заявили, что их данные будет выяснять «Центр Э».

Т.е теперь официально виртуальные митинги приравнены к реальным?

Ответить

Корнелий Шнапс

3

пиздец, челик написал в инторнете "хуй", бляздец экстремист - режим шатается, скрепы разгибаются, народ ропщет
а если камера в туалете засечет что кто-то слова неприличные струей на писсуаре рисует? сделают таймлапс и штраф выпишут?
хорошо что мы под защитой кибервойск, можно спать спокойно - жрать нечего зато слово хуй детки не прочтут там где не надо, духовность, ёпт

Ответить

Заинтересованный магнит

2

Акция была неоднозначной.
Если эшник срочно не докажет что кибермитинг это плохо, его уволят. А быть уволенным ему никак нельзя

Ответить

Федя Прозоров

1

Виртуальный митинг
Ожидание:
Реальность: пук

Ответить

Выходной Валера

1

Кибервойска, которые мы заслужили, ебатб

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Киберпанк, который мы заслужили

Ответить

Психологический мангал

Закомплексованн…
0

Киберсовок

Ответить

Связанный корабль

Закомплексованн…
0

Киберпук

Ответить

Промежуточный магнит

1

Кибермитинг в Кибердянске)

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Промежуточный
0

В Верданске

Ответить

Фирменный химик

1

Россияне живут в эру киберпанка, когда садят за оскорбления на кибермитингах

Ответить

Руслан Астратов

1

"Они сказали, что эта акция была неоднозначной"

Ого. Мурзилки в форме знают слово "неоднозначный"? 

Ответить

Игорь Топов

1

Сегодня штраф за кибермитинг, завтра тюрьма за мыслепреступление

Ответить

Небольшой жёлтый робат

–1

Днища нет

Ответить

Связанный корабль

Небольшой
1

Выбило

Ответить

Джон Кроули

0

Хорошо сегодня не 37й и только оштрафовали, а не растреливали.

Ответить

Даниил Баздырев

Джон
0

Просто сейчас еще 33 год. Все самое веселое впереди

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Божи храни Югославию

0

Сколько дадут лет спортсменам, котоые сделают свастику из планок?

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