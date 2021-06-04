Организатор «кибермитинга» сообщил о штрафе за мат на «Яндекс.Картах» Статьи редакции
В «Яндексе» заявили, что сообщения в «Картах» нельзя так расположить из-за технических ограничений.
Александр Римов организовал виртуальный митинг против поправок о просветительской деятельности. О штрафе Римов рассказал «МБХ медиа».
По словам активиста, ему выписали штраф в 10 тысяч рублей «за мат в сети» — по ст. 5.61 КоАП (оскорбление). Вероятно, речь идет о ч. 2 этой статьи (оскорбление, совершенное публично с использованием интернета).
«Я выходил из дома, и меня остановили трое полицейских, представились, сказали, что в курсе того, что 1 июня был кибермитинг. Они попросили проследовать в машину и побеседовать. Они сказали, что эта акция была неоднозначной», — сказал он.
По словам Римова, полицейские потребовали от него предоставить данные людей, которые приняли участие в митинге. Римов отказался это сделать. Полицейские заявили, что их данные будет выяснять «Центр Э».
Участники митинга 1 июня одновременно зашли на «Яндекс.Карты» с телефонов и с помощью функции «Разговорчики» поставили отметки, которые сложились в слова и изображения. Судя по скриншотам в инстаграме Римова, в центре Москвы и Петербурга выложили слово х**, а в районе Красной площади написали слово «вор».
Представитель «Яндекса» в разговоре с «Дождём» назвал скриншоты «Яндекс.Карт» из инстаграма Римова фейком. «В реальности сообщения нельзя так расположить из-за технических ограничений: „разговорчики“ не могут перекрывать содержание карты, например, топонимы, названия организаций или иконки», — сказал собеседник канала.
Закон о просветительской деятельности вступил в силу 1 июня. Учёные критикуют его за расплывчатость формулировок, а авторы закона говорят о важности борьбы с «антироссийскими силами».
вор шапка горение
слово вор признано экстремистским
Психологический мангал
А если написать его справа налево - РОВ?
Тсимертскэ ыт
Долго будем терпеть. Пока в очередной раз страна не рухнет в кровавую пропасть. Такая уж наша участь
Владимир Путин — МОЛОДЕЦ!!1
Муниципальный Валера
Моргеншерн вызовет тебя на баттл
сказали, что в курсе того, что 1 июня был кибермитинг. Они попросили проследовать в машину и побеседовать. Они сказали, что эта акция была неоднозначной», — сказал он.
По словам Римова, полицейские потребовали от него предоставить данные людей, которые приняли участие в митинге. Римов отказался это сделать. Полицейские заявили, что их данные будет выяснять «Центр Э».
Т.е теперь официально виртуальные митинги приравнены к реальным?
пиздец, челик написал в инторнете "хуй", бляздец экстремист - режим шатается, скрепы разгибаются, народ ропщет
а если камера в туалете засечет что кто-то слова неприличные струей на писсуаре рисует? сделают таймлапс и штраф выпишут?
хорошо что мы под защитой кибервойск, можно спать спокойно - жрать нечего зато слово хуй детки не прочтут там где не надо, духовность, ёпт
Киберпанк, который мы заслужили
"Они сказали, что эта акция была неоднозначной"
Ого. Мурзилки в форме знают слово "неоднозначный"?
Днища нет
Хорошо сегодня не 37й и только оштрафовали, а не растреливали.