В «Яндексе» заявили, что сообщения в «Картах» нельзя так расположить из-за технических ограничений.

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Фото Александра Римова

Александр Римов организовал виртуальный митинг против поправок о просветительской деятельности. О штрафе Римов рассказал «МБХ медиа».

По словам активиста, ему выписали штраф в 10 тысяч рублей «за мат в сети» — по ст. 5.61 КоАП (оскорбление). Вероятно, речь идет о ч. 2 этой статьи (оскорбление, совершенное публично с использованием интернета).

«Я выходил из дома, и меня остановили трое полицейских, представились, сказали, что в курсе того, что 1 июня был кибермитинг. Они попросили проследовать в машину и побеседовать. Они сказали, что эта акция была неоднозначной», — сказал он.

По словам Римова, полицейские потребовали от него предоставить данные людей, которые приняли участие в митинге. Римов отказался это сделать. Полицейские заявили, что их данные будет выяснять «Центр Э».

Участники митинга 1 июня одновременно зашли на «Яндекс.Карты» с телефонов и с помощью функции «Разговорчики» поставили отметки, которые сложились в слова и изображения. Судя по скриншотам в инстаграме Римова, в центре Москвы и Петербурга выложили слово х**, а в районе Красной площади написали слово «вор».

Представитель «Яндекса» в разговоре с «Дождём» назвал скриншоты «Яндекс.Карт» из инстаграма Римова фейком. «В реальности сообщения нельзя так расположить из-за технических ограничений: „разговорчики“ не могут перекрывать содержание карты, например, топонимы, названия организаций или иконки», — сказал собеседник канала.