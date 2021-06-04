Суд отказал «Медузе» в удовлетворении иска об исключении из реестра СМИ-иноагентов Статьи редакции
Издание будет обжаловать решение.
- В иске отказал Замоскворецкий суд Москвы, сообщает сама «Медуза;
- Представляющий её интересы Сергей Бадамшин («Правозащита Открытки») планирует обжаловать решение суда;
- Решение приняли несмотря на то, что Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование издания. Ведомство лишь предоставило справку Росфинмониторинга для служебного пользования, которую нельзя приобщить к делу
Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в 23 апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.
29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований. 11 мая издание обжаловало в суде включение в список иноагентов.
Пытаться решать что-то по закону с теми, кто по закону жить не намерен, это всёравно что пытаться обыграть шулера играя честно.
Царский ключ
Хватит пиздеть
В каком смысле "пиздеть"? "Врать" или "разговаривать"? И почему хватит?
хватит - значит довольно
На счёт "хватит" я не спрашивал что значит. Я спрашивал "почему"
а ты вообще не меня спрашивал
я рад, что ты это осознал
Ну они не могли не подать жалобу. Им как раз важно показать, что они играют честно, чтобы обесценить выигрыш шулера.