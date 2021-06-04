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Суд отказал «Медузе» в удовлетворении иска об исключении из реестра СМИ-иноагентов Статьи редакции

Издание будет обжаловать решение.

  • В иске отказал Замоскворецкий суд Москвы, сообщает сама «Медуза;
  • Представляющий её интересы Сергей Бадамшин («Правозащита Открытки») планирует обжаловать решение суда;
  • Решение приняли несмотря на то, что Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование издания. Ведомство лишь предоставило справку Росфинмониторинга для служебного пользования, которую нельзя приобщить к делу

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в 23 апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.

29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований. 11 мая издание обжаловало в суде включение в список иноагентов.

#новости #медиа #смииноагенты

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Энергичный Вампир

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Её туда поместили не для того, чтобы потом исключать

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Энергичный Вампир

0

Пытаться решать что-то по закону с теми, кто по закону жить не намерен, это всёравно что пытаться обыграть шулера играя честно.

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Царский ключ

Энергичный
2

Хватит пиздеть

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Энергичный Вампир

Царский
0

В каком смысле "пиздеть"? "Врать" или "разговаривать"? И почему хватит?

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Bad Mother

Энергич…
1

хватит - значит довольно

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Энергичный

Bad
0

На счёт "хватит" я не спрашивал что значит. Я спрашивал "почему"

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Bad Mother

Энергич…
0

а ты вообще не меня спрашивал

Ответить

Энергичный

Bad
1

я рад, что ты это осознал

Ответить

Bad

Энергич…
0

в смысле осознал

нет ничего приятнее, чем ответить на вопрос, который не задавали, особенно, когда не тебя спрашивают

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Alexander Sh

Энергичный
0

Ну они не могли не подать жалобу. Им как раз важно показать, что они играют честно, чтобы обесценить выигрыш шулера. 

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Небольшой жёлтый робат

1

Яка сумна новина

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FOX

1

нет причин не доверять засекреченной справке

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ТыжЮзер

0

Где в реестр включали, туда и обращайтесь)

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Paavo Ulmanis

0

От предсмертных конвульсий надо тоже уметь получать удовольствие.

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Корнелий Шнапс

0

"Издание будет обжаловать решение"
и правильно

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