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Новости
Ольга Щербинина

Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах Статьи редакции

В СМИ документ называют «законом против ФБК».

65 65 комментариев
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Об этом сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет распространяется на следующих людей:

  • тех, кто работал руководителем организации или структурного подразделения не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться на любые выборные должности пять лет с момента получения организацией такого статуса;
  • тех, кто работал в организации не менее чем за год до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться три года с момента получения организацией такого статуса;
  • те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовали деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться три года.

Во втором чтении в документ внесли поправку, согласно которой запрет распространяется на любые выборы, а не только думские. Причастностью к деятельности экстремистских организаций будут считаться заявления в интернете в её поддержку, перечисление денег и любая помощь.

Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая. Госдума приняла его в третьем чтении 26 мая.

В начале апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. 30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого сторонник Навального Леонид Волков объявил о закрытии организации.

#новости #путин #фбк #право

65 65 комментариев
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65 комментариев
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Энергичный Вампир

40

 Путин подписал закон

Блин, а я думал он не в курсе и это просто бояре без его ведома гадости делают

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Sanek Igoshev

Энергичный
6

Ты в курсе сколько он бумаг подписывает? Если все читать, то времени на танцы и кальяны во дворце вообще не останется.

Ответить

Задний микроскоп

Sanek
1

Песков, перелогиньтесь.

Ответить

Муниципальный Валера

Энергичный
1

Он не имеет прав не подписать, должен был вовремя составить акт некачественно одобренного парламентом закона, процедура такая, поймите наконец!

Ответить

Задний микроскоп

Муниципальный
0

Он может вернуть на доработку

Ответить

Заинтересованный магнит

Муниципальный
0

такое было примерно 0 раз

Ответить

Александр Коровников

Муниципальный
0

Прошу отнестись с пониманием. 

Ответить

Андрей Рядькин

10

Вот люди, которые за действующий режим, мне безумно интересно у них какой горизонт планирования? Они вообще на какую жизнь рассчитывают в будущем?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Андрей
11

Плохую, но недолгую

Ответить

FaroucheMn

Небольшой
1

Знакома фраза для жителей Беларуси)

Ответить

Rodion Kutsaev

Андрей
2

А что они? Им хорошо - всех врагов народа посадили, теперь только светлое стабильное будущее.

Ответить

Андрей Рядькин

Rodion
0

А какое? Вот и интересно че они видят через условные 5 лет

Ответить

Rodion Kutsaev

Андрей
2

Путина видят

Ответить

Андрей Рядькин

Rodion
0

Осознанность

Ответить

I A

Rodion
0

Как же жаль, что люди, которые так пишут, не понимают, что это не развязка с посадкой ВСЕХ врагов, а только начало...

Ответить

Rodion Kutsaev

I
0

Как жаль людей, которые думают, что это "начало" началось только сегодня...

Ответить

Намерен шмель

Андрей
1

Они обычно думают чем сегодня покормить детей и как насрать байдену
Опционально некоторые могут сидеть на хорошей кормушке и не париться 

Ответить

Коровка говорит мууу

6

Крч всем, кроме Едра, ЛДПР и кпрф и по мелочи

Ответить

Иван Иванович

Коровка
5

Чуть Прилепина из-за собственной тупости friendly fire не накрыл, пришлось закон править, чтобы только ФБК задело

Ответить

Сергей Сергеич

Коровка
0

Справедливая Россия, Стивен Сигал

Ответить

Хороший Кирилл

2

Сука, они скоро всю конституцию под Навального перепишут...

Ответить

Ангел Предохранитель

Хороший
6

Вот и стал Нэвэльный почти президентом

Ответить

Погибший каякер

Ангел
0

Президентом хаты

Ответить

Фирменный химик

1

Если я скину донат ЕР из Польши, то Путина будут считать экстремистом??

Ответить

Заинтересованный магнит

Фирменный
7

нет, к тебе выедет ФСБ дать сдачи

Ответить

Фирменный химик

Заинтересованный
1

Жаль, план был хороший.
Но он и так хороший, ведь я Дитковского попрошу кинуть донат. Я ведь не из Польши 

Ответить

Погибший каякер

Фирменный
0

ЕР откажется от доната и отдаст его на финансирование росгвврдии

Ответить

Фирменный химик

Погибший
0

Тогда росгаврдия будет экстремистской организацией???

Ответить

Погибший каякер

Фирменн…
2

Нет, ей же ЕР деньги отдала

Ответить

Фирменный химик

Погибший
6

Все сложно. Надо тебя в тюрьму посадить, а то думаешь много

Ответить

Коровка говорит мууу

Фирменный
0

нет, но кто-то купит себе новую сумочку от луи ветон

Ответить

rossoshmap

3

Охренеть 

Ответить

Заинтересованный магнит

0

Надеюсь фамилии на этом законе напечатаны хорошо, читабельно. В будущем понадобится их прочесть

Ответить

rossoshmap

Заинтересованный
5

оставьте уже свои влажные мечты в покое

Ответить

Заинтересованный магнит

rossoshmap
2

предлагаешь тер....

Ответить

Греческий

Заинтер…
0

Или как он сразу перестраивайся на мягкого ватника, ты как бы все понимаешь, но выбор Путина уважай.
Такова доля..

Ответить

rossoshmap

Греческ…
0

Просто история показывает, что даже после потери власти, никому ничего не будет 

Ответить

Заинтересованный

rossosh…
0

в этом плане есть хороший пример Израиля, я считаю. после войны нашли всех кто сныкался

Ответить

rossoshmap

Заинтер…
0

Ох куда тебя понесло, причём тут война и политика, но даже если и твой пример взять, сколько ССцев осело в США и получили должности? 

Ответить

Заинтересо

rossosh…
0

не, я просто привел пример на "им ничего не будет".
столько же сколько в СССР примерно +-

Ответить

Андрей Рядькин

Заинтересованный
2

Очень интересное время ждёт их когда режим закончится, а век информации идёт.

Ответить

Roman Safonov

Андрей
3

Этот режим никогда не закончится. Пора это уже понять.

Ответить

Андрей Рядькин

Roman
0

Все заканчивается. Поколения меняются

Ответить

Roman Safonov

Андрей
1

Рад за твой оптимизм и молодость. С возрастом проходит.

Ответить

Rodion Kutsaev

Андрей
0

У элиты есть дети, которых учат так же смотреть на мир.

Ответить

Комментарий удален

Греческий супер_стар

1

Кто такой Навальный?

Ответить

Греческий супер_стар

Греческий
1

Алексей Навальный

Ответить

Rodion Kutsaev

Греческий
1

хештег из твиттера какой-то

Ответить

Энергичный Вампир

Греческий
0

Алексей Навальный - вымышленый персонаж, собирательный образ качеств, которые неприятны русскому человеку.

Ответить

социальныирудимент

1

Еще не время переворачивать машины

Ответить

Задний микроскоп

социальныирудим…
0

Нет времени для раскачки!

Ответить

Задний микроскоп

социальныирудим…
0

Не надо раскачивать!

Ответить

Ангел Предохранитель

1

те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовали деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться три года.

Цирк какой-то

Ответить

Алексей Кучер

1

А вот и люстрации подъехали. Только не для власти, а для оппозиции.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Себя дед, конечно, не имел в виду

Ответить

Андрей Рядькин

Небольшой
1

Подарок Алексею на праздник

Ответить

Роман Александров

0

Сделал подарок Алексею, так сказать

Ответить

Имя Фамилия

0

Получается сделал подарок Навальному на ДР?

Ответить

Намерен шмель

0

Мы русские с нами бог 🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱

Ответить

Роман Новиков

0

Какая неожиданность!

Ответить

Задний микроскоп

0

не менее чем за год до того, как в России её признали экстремистской

Ну это уже откровенная наглость. Применять санкции задним числом.

Ответить

Папа Римский

0

Фашизм обыкновенный?

Ответить

Украденная жизнь

0

Путин подписал закон, запрещающий не машины жечь или бить цыган, а запрещающий участие в выборах. Взгляд на экстремизм из Кремля.

Ответить

Артём Артемьев

0

Надо создать нейтральную благотворительную организацию с очевидными благими идеями. Просить денег у политических лидеров как только деньги пожертвуют основные представители власти, можно разворачивать абсолютно любую оппозиционную деятельность

Ответить

Александр Коровников

–1

Поздравил Алексея с днём рождения с особым цинизмом. Ничего удивительного

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Атлант поправил…

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🐙

Гость «Навигатора»: новый…

Rodion Kutsaev

Путин подписал закон…

🐙

Гость «Навигатора»: новый…

🐙

Гость «Навигатора»: новый…

🐙

Гость «Навигатора»: новый…

🐙

Гость «Навигатора»: новый…

Дитковский

Гость «Навигатора»: новый…

Атлант поправил…

Гость «Навигатора»: новый…

Митя Мурасов

Путин подписал закон…

Атлант поправил…

Гость «Навигатора»: новый…

🐙

Гость «Навигатора»: новый…

I A

Путин подписал закон…

Алексей Кучер

Путин подписал закон…

Алексей Иванов

Власти подтвердили взломы…

🐙

Гость «Навигатора»: новый…

rossoshmap

Путин подписал закон…

Александр Коровников

Путин подписал закон…

Артём Артемьев

Путин подписал закон…
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