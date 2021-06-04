Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах Статьи редакции
В СМИ документ называют «законом против ФБК».
Об этом сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Запрет распространяется на следующих людей:
- тех, кто работал руководителем организации или структурного подразделения не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться на любые выборные должности пять лет с момента получения организацией такого статуса;
- тех, кто работал в организации не менее чем за год до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться три года с момента получения организацией такого статуса;
- те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовали деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться три года.
Во втором чтении в документ внесли поправку, согласно которой запрет распространяется на любые выборы, а не только думские. Причастностью к деятельности экстремистских организаций будут считаться заявления в интернете в её поддержку, перечисление денег и любая помощь.
Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая. Госдума приняла его в третьем чтении 26 мая.
В начале апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. 30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого сторонник Навального Леонид Волков объявил о закрытии организации.
Путин подписал закон
Блин, а я думал он не в курсе и это просто бояре без его ведома гадости делают
Ты в курсе сколько он бумаг подписывает? Если все читать, то времени на танцы и кальяны во дворце вообще не останется.
Муниципальный Валера
Он не имеет прав не подписать, должен был вовремя составить акт некачественно одобренного парламентом закона, процедура такая, поймите наконец!
Вот люди, которые за действующий режим, мне безумно интересно у них какой горизонт планирования? Они вообще на какую жизнь рассчитывают в будущем?
Плохую, но недолгую
А что они? Им хорошо - всех врагов народа посадили, теперь только светлое стабильное будущее.
А какое? Вот и интересно че они видят через условные 5 лет
Как жаль людей, которые думают, что это "начало" началось только сегодня...
Намерен шмель
Они обычно думают чем сегодня покормить детей и как насрать байдену
Опционально некоторые могут сидеть на хорошей кормушке и не париться
Крч всем, кроме Едра, ЛДПР и кпрф и по мелочи
Чуть Прилепина из-за собственной тупости friendly fire не накрыл, пришлось закон править, чтобы только ФБК задело
Вот и стал Нэвэльный почти президентом
Заинтересованный магнит
нет, к тебе выедет ФСБ дать сдачи
Фирменный химик
Жаль, план был хороший.
Но он и так хороший, ведь я Дитковского попрошу кинуть донат. Я ведь не из Польши
Погибший каякер
ЕР откажется от доната и отдаст его на финансирование росгвврдии
оставьте уже свои влажные мечты в покое
Заинтересованный магнит
предлагаешь тер....
Греческий
Или как он сразу перестраивайся на мягкого ватника, ты как бы все понимаешь, но выбор Путина уважай.
Такова доля..
Просто история показывает, что даже после потери власти, никому ничего не будет
Заинтересованный
в этом плане есть хороший пример Израиля, я считаю. после войны нашли всех кто сныкался
Ох куда тебя понесло, причём тут война и политика, но даже если и твой пример взять, сколько ССцев осело в США и получили должности?
Заинтересо
не, я просто привел пример на "им ничего не будет".
столько же сколько в СССР примерно +-
Очень интересное время ждёт их когда режим закончится, а век информации идёт.
Этот режим никогда не закончится. Пора это уже понять.
Все заканчивается. Поколения меняются
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Греческий супер_стар
Алексей Навальный
Алексей Навальный - вымышленый персонаж, собирательный образ качеств, которые неприятны русскому человеку.
Еще не время переворачивать машины
те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовали деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться три года.
Цирк какой-то
Себя дед, конечно, не имел в виду
Путин подписал закон, запрещающий не машины жечь или бить цыган, а запрещающий участие в выборах. Взгляд на экстремизм из Кремля.
Надо создать нейтральную благотворительную организацию с очевидными благими идеями. Просить денег у политических лидеров как только деньги пожертвуют основные представители власти, можно разворачивать абсолютно любую оппозиционную деятельность
Поздравил Алексея с днём рождения с особым цинизмом. Ничего удивительного