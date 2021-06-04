Новости
Ольга Щербинина

Росреестр скрыл имя «второй жены» Кадырова в документах на особняк в Грозном Статьи редакции

Теперь домом владеет «Российская Федерация».

На это обратило внимание издание «Проект». Издание получило выписку из Росреестра. Из неё следует, что изменения внесли как минимум к 31 мая, хотя 15 февраля собственником недвижимости значилась Фатима Хазуева.

«Кстати, помимо прочего такое изменение лишний раз подтверждает, что Хазуева действительно вторая супруга Кадырова — вряд ли чиновники Росреестра стали бы называть „Российской Федерацией“ рядовую женщину», — заявили журналисты.

В апреле «Проект» рассказал о второй жене Кадырова, «двойнике» первой супруги и их имуществе на 800 миллионов рублей. После этого сайт издания подвергся DDoS-атаке, видеоверсию расследования заблокировали на ютубе по жалобе ЧГТРК «Грозный», а аккаунту издания в инстаграме присвоили статус умершего пользователя.

#новости #кадыров

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Заинтересованный магнит

7

Сообщение удалено

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Электронный цветок

Заинтересованный
9

Не удалено, а скрыто. Badum tss

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Заинтересованный магнит

Электронный
16

Российская Федерация

Ответить

Корнелий Шнапс

7

Может она ФИО сменила. За айфон.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

6

Минус барашкожена

Ответить

Майка Ника

Небольшой
1

Извинись

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Майка
0

Дон

Ответить

Chef

Небольш…
0

ган

Ответить

Майка Ника

Небольш…
0

Сейчас тебя по айпи вычислят
Ты свои паспортные данные кстати присылай сразу

Ответить

Gidevan

5

Росреестр скрыл имя «второй жены» Кадырова в документах на особняк в Грозном

Нахер они так заморачиваются не понимаю? Уголовку и 30 лет строгача просто выписывали бы сразу тем кто запрос в Росреестра отправляет на такие стратегически важные объекты. 

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

4

Да кто такая эта ваша Российская Федерация???

Ответить

Gidevan

2.2.5
3

Да есть там одна, заебала уже всех

Ответить

Earl Cadogan

4

Кадыров ебёт Российскую Федерацию получается?

Ответить

Майка Ника

Earl
2

Always has been

Ответить

Виктор Черненко

Earl
0

Недооценённый комментарий.

Ответить

Maus Colt

4

и то женский род, и это
и то ебут, и это

Ответить

Сергей Сергеич

Maus
0

Не факт

Ответить

Aleksandr Bajev

4
Ответить

Слава Инженеров

2

раскулачили

Ответить

Хороший Кирилл

2

Женился на России, выгодный политический союз.

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Постоянный Петя

2

Жена кадырова в Домике. 

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Ценный американец

1

я хочу умереть

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Alex Fielding

1

а экстремист - ты

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daler.k

0

И?

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