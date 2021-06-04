Росреестр скрыл имя «второй жены» Кадырова в документах на особняк в Грозном Статьи редакции
Теперь домом владеет «Российская Федерация».
На это обратило внимание издание «Проект». Издание получило выписку из Росреестра. Из неё следует, что изменения внесли как минимум к 31 мая, хотя 15 февраля собственником недвижимости значилась Фатима Хазуева.
«Кстати, помимо прочего такое изменение лишний раз подтверждает, что Хазуева действительно вторая супруга Кадырова — вряд ли чиновники Росреестра стали бы называть „Российской Федерацией“ рядовую женщину», — заявили журналисты.
В апреле «Проект» рассказал о второй жене Кадырова, «двойнике» первой супруги и их имуществе на 800 миллионов рублей. После этого сайт издания подвергся DDoS-атаке, видеоверсию расследования заблокировали на ютубе по жалобе ЧГТРК «Грозный», а аккаунту издания в инстаграме присвоили статус умершего пользователя.
Электронный цветок
Не удалено, а скрыто. Badum tss
Минус барашкожена
Извинись
Дон
Сейчас тебя по айпи вычислят
Ты свои паспортные данные кстати присылай сразу
Росреестр скрыл имя «второй жены» Кадырова в документах на особняк в Грозном
Нахер они так заморачиваются не понимаю? Уголовку и 30 лет строгача просто выписывали бы сразу тем кто запрос в Росреестра отправляет на такие стратегически важные объекты.
Да кто такая эта ваша Российская Федерация???
Кадыров ебёт Российскую Федерацию получается?
и то женский род, и это
и то ебут, и это