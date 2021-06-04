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Новости
yannlll

«Собрали полторы тысячи»: в Москве и Московской области осуждённых начали привлекать к работе на стройках Статьи редакции

В ближайших планах власти — отправка заключённых на строительство Восточного полигона РЖД.

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Заключённых уже наняли для работы на объектах в виде добровольного эксперимента, заявил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве строительную отрасль.

У нас уже есть эксперимент в Москве и Московской области. Строителей уже привлекли и, кстати, очень успешно привлекли. При недостатке ресурсов собрали полторы тысячи человек работать на стройке. Я считаю, что и для них будет плюс, что они будут находиться в условиях не заключения, а работы. И они будут за это деньги получать.

Марат Хуснуллин
вице-премьер

Он добавил, что заключённых планируют привлечь к строительству Восточного полигона РЖД. В мае «Коммерсантъ» писал, что первых осуждённых уже начали трудоустраивать на стройки Восточного полигона. Хуснуллин добавил, что эта мера будет добровольной. За качеством работы должен следить Стройконтроль.

В мае директор ФСИН Александр Калашников заявил, что 188 тысяч из 482 тысяч человек в колониях могут подать заявление на замену наказания принудительными работами.

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Глава ФСИН считает, что заключённых можно было бы задействовать на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. По его словам, крупный бизнес также заинтересован в привлечении заключенных: например, «Норникель» выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске.

Идею Калашникова поддержали СК и Минюст. Опрос ВЦИОМ показал, что привлечение осуждённых к работе вместо мигрантов одобряет 71% россиян. 23 мая журналистка РИА «Новости» Виктория Никифорова опубликовала колонку, в которой поддержала инициативу ФСИН. В качестве аргумента она привела ГУЛАГ, который назвала «социальным лифтом» и «путёвкой в жизнь» для жителей СССР, где был низкий уровень жизни. В соцсетях материал раскритиковали.

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#новости #тюрьмы #фсин #регионы

62 62 комментария
9
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Grigory Kopiev

24

Конституция, статья 37

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

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Слышный бокал

Grigory
7

Заключённые отправляются туда по желанию. Кого принуждают?

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Grigory Kopiev

Слышный
26

В структурах ФСИН вообще никого ни к чему не принуждают, права заключённых строго соблюдаются и никогда не нарушаются!

Ответить

Вася Пражкин

Grigory
6

Ну пожелал человек работать, а зарплату в 220 тыс. брать не пожелал. Что делать, его конституционное право, ФСИН тут разводит руками и считает барыши в уме.

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Дмитрий Кораблёв

Grigory
0

не думаю, что можно реально заставить кого-то, там же привлекаются люди по "слабым" статьям, вряд ли это люди, которые вечно сидеть будут, т.е. их и пытать не будут и прочее мракобесие, так же там будут обычные условия проживания, контроля мало будет, значительно меньше, чем в тюряге, т.е. сбежать или пожаловаться в сто раз легче. Вообще посмотрим, если будут прецеденты, то информация быстро просочится.

Но вообще я бы тоже лучше привлекся бабосы получать и работать, нежели сидеть и тухнуть.

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Evil Pechenka

Дмитрий
0

Я бы лучше в приставочку погонял или книжку почитал, чем на стройке впахивать.

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Маринеску

Grigory
11

Что не мешает существованию стройбата в призывной армии.

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citizen

Маринеску
1

Лол, да и самой срочке не мешает.
59.2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.

И пиши, что хочешь в том фз, что и было сделано.

Ответить

Греческий супер_стар

Grigory
8

Что такое Конституция РФ? 

Ответить

Корнелий Шнапс

Греческий
2

запрещенное словосочетание в РФ

Ответить

Слава Инженеров

Grigory
1

Так там не принуждают, кто хочет идет

Ответить

EKSelenc

Grigory
–1

Воу-воу, потише с этой бумажкой, гражданин.

Ответить

Корнелий Шнапс

EKSelenc
0

не размахивайте так, нас могут увидеть *озирается*

Ответить

Слышный бокал

–8

Во всеми любимых США в такие лагеря отправляли всех и каждого и платили копейки. В России сегодня у заключённых появилась возможность отбыть наказание не сидя балластом в тюрьме, а принося пользу обществу. С восьмичасовым рабочем днем, жильём в съемной квартире и высокой зарплатой. И отправляют туда исключительно по желанию самого заключённого. Но либерахам главное прокукарекать про ГУЛАГ

Civilian Conservation Corps
The Civilian Conservation Corps (CCC) was a voluntary public work relief program that operated…
en.m.wikipedia.org
Ответить

Греческий супер_стар

Слышный
9

ну охуеть, Россия сегодня прям как США перед войной, через 20-30 лет гляди и чернокожих признают за людей 

Ответить

Слышный бокал

Слышный
0

Главное, что принудительные работы появились не вчера и не позавчера. Заключённые работают на стройках уже несколько лет. Но либерахи порвались на пропагандистскую провакацию РИА новости и считают себе умнее всех

Ответить

Должностной Паша

Слышный
0

В дагестане вообще рабы трудятся на кирпичных заводах, и ничего.

Ответить

Александр Коровников

Слышный
1

How about this big nice cup of whataboutism 

Ответить

Заинтересованный магнит

Слышный
0

гуантанамо это тоже норм тема или либерахам лишь бы кукарекнуть?

Ответить

Александр Коровников

Заинтересованный
2

В Гуантанамо содержат иностранных граждан. Не граждан США. 

Ответить

Царский ключ

4

Не зря они о гулаге закукарекали. Явно же проверка была. Схавают или нет

Ответить

Греческий супер_стар

Царский
0

Что сказали правозащитники? 

Ответить

Корнелий Шнапс

Греческий
1

мммббввкгг (с кляпом трудно говорить)

Ответить

Иван Иваныч

Царский
–1

схавают или нет

У нас можно не схавать? Всмысле возражения имеют какой-то вес?
Действия ркн, реакция - посты и высмеивающие\гневные комментарии
Результаты выборов, реакция - посты и высмеивающие\гневные комментарии
Наказания за стаканчики, реакция - посты и высмеивающие\гневные комментарии
Угрозы в тиктоке, реакция - посты и высмеивающие\гневные комментарии

Это тоже проверки? Что проверять, если у тебя уже есть сила и власть?

Ответить

Хороший Кирилл

4

еее, теперь русским Ванькам-строителям зп еще на треть обрубят)))

Ответить

Греческий супер_стар

Хороший
0

украинцам-гастарбайтерам 

Ответить

Антон Шалдыбин

0

А сколько платить планируют?

Ответить

Царский ключ

Антон
6

0

Ответить

Антон Шалдыбин

Царский
0

Это с налогом?

Ответить

Царский ключ

Антон
9

Ещё и вычтут 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Антон
0

До вычета

Ответить

Сибирский блик

0

В нормальной стране я бы воспринял это, как хорошую инициативу.
Но у нас не знают меры, поэтому лучше смотреть, как на зарождение ГУЛАГа.
Вот только они, надеюсь, знают, что от ГУЛАГа были одни убытки.

Ответить

Царский ключ

Сибирский
2

Это не может быть хорошей инициативой по определению 

Ответить

Сибирский блик

Царский
1

О, прикинь, как в Германии придумали, что тюрьмы не на полном содержании:
Только у 13 тюрем в Нижней Саксонии совокупный годовой оборот составляет около 19 миллионов евро, заключает Deutsche Welle.

Ответить

Сибирский блик

Сибирск…
1

Офигеть, вот идиоты — заключённым работать разрешают!
На территории тюрьмы Тегель располагаются 12 мастерских, и у заключенных довольно большой выбор работ. В среднем осужденные здесь зарабатывают порядка 250 евро в месяц. Если по каким-то не зависящим от заключенного причинам он не работает, например администрация временно не может его трудоустроить, он получает около 30 евро в месяц.

Ответить

Сибирский блик

Царский
1

Правительство Дании решило позволить заключённым работать на строительстве жилых комплексов.

По мнению Министра внутренних дел это должно помочь заключённым в социализации. Также после окончания заключения у осуждённых будут накопления, чтобы начать новую жизнь.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Сибирский
–1

а как от ГУЛАГа могут быть убытки? Скорее проекты были малоперспективными, но это уже вопрос к выбору стройки. Убыточен ГУЛАГ был только среди людей, которые гибли на бесполезных стройках.

Ответить

Руслан Астратов

2

"Опрос ВЦИОМ показал, что привлечение осуждённых к работе вместо мигрантов одобряет 71% россиян."

Этот 71% - это те же простые люди, которые просили Терешкову?

Ответить

Тонкий Данила

–2

Почему бы и нет? Пусть работают на благо страны

Ответить

Тонкий Данила

Тонкий
–2

Минусаторы явно иностранные агенты 

Ответить

Коровка говорит мууу

2

Наш ГУЛАГ- самый лучший ГУЛАГ в мире! Аджайл, регулярные стендапы, груминг беклога - вот залог успешной реализации проектов. Коммуникация происходит в месенджере iФеня, который зарегистрирован в реестре Российского ПО. Трекер позволяет зекам успешно тюнить скиллы, пм успешно внедрили юнит-экономику, что позволило вывести kpi на новый уровень, конверсия на стройке увеличилась, сроки в новых план-графиках сдачи сократились вдвое!
Удобные условия труда, свой корпоративный университет, расположенный на территории зоны, позволяют новичкам успешно проходить онбординг. HR специалисты ФСИН, уделяют большое внимание менторству, а оценка 360, помогает подобрать и грамотно сформировать команду зеков!

Ответить

Дефицитный Сервелат

Коровка
0

Звучит лучше, чем моя нынешняя работа!

Ответить

Заинтересованный магнит

1

добровольный гулаг

Ответить

Корнелий Шнапс

1

вот теперь есть ресурс для строительства прекрасной россии будущего! 
такой прекрасной что повеситься хочется

Ответить

Андрей Охапкин

1

Почему нет? Труд освобождает

Ответить

Корнелий Шнапс

Андрей
0

от жизни

Ответить

Alexander Sh

1

Это же стройка, за ней же можно наблюдать, хотя бы из-за забора? И это же Москва и Московская область. Редакция, пошлите туда понаблюдать кого-нибудь недельку, как идут дела там. Нам всем будет интересно, я уверен.

Ответить

Ухудшанский

Alexander
0

Только понаблюдать? Поучавствовать изнутри. С фото и видео. Зря что ли Лихачев в свое время курьерил, задавая стандарты инвестигативной журналистики на ТЖ?

Ответить

Alexander Sh

Ухудшанский
0

А вот кстати, на этой стройке *только* заключенные? Так же не может быть. Там по-любому не наберется всех нужных специалистов. Так что да, кого-нибудь туда кровельщиком/плотником, или кем там!!

Ответить

Ухудшанский

Alexand…
1

Вахтером, санитаром, яхтсменом

Ответить

Alexander Sh

Ухудшан…
0

Это уже в Кремль

Ответить

Маринеску

1

На самом деле на рынке низкоквалифицированной рабочей силы сейчас пиздец дефицит. Вот и появляются прогрессивные идеи.

Ответить

Должностной Паша

Маринеску
0

Щас наоборот дохуя таких людей

Ответить

Ценный американец

1

я хочу умереть

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Семимильными, блять, шагами.

Ответить

Руслан Астратов

0

"И они будут за это деньги получать."

Ага. Конечно, блядь

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Оперативно сработали

Ответить

Промежуточный магнит

0

надо подкачаться

Ответить

Денис Ваймс

0

Вот мигранты из жилищникака офигеют. 

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Что за полигон ржд???

Ответить

Bich

0

Почему я это вижу как путь к еще большему удешевлению строительства, чтобы еще больше откатов распилить
Просто очень удобно делать это под видом заботы о заключенных, которые получают деньги, интересно даже стало сколько стоит такая рабочая сила

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Работал я добровольно в хоз отряде сизо 6. 
Администрация имеет право вычитать до 75% за содержание, из официального мрота на тот момент на руки получалось 2 блока сигарет (2500)
Про 8-часовой рабочий день не слышали, если очень надо (это правда было редко), то можно было и 2 суток без отдыха дольше получаса
Про непрерывный сон не слышали
Про начало рабочего дня по распорядку не слышали

Это в москве. Как устроен труд у фсин можно почитать письма толокно когда они сидели

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