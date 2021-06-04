«Собрали полторы тысячи»: в Москве и Московской области осуждённых начали привлекать к работе на стройках Статьи редакции
В ближайших планах власти — отправка заключённых на строительство Восточного полигона РЖД.
Заключённых уже наняли для работы на объектах в виде добровольного эксперимента, заявил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве строительную отрасль.
Он добавил, что заключённых планируют привлечь к строительству Восточного полигона РЖД. В мае «Коммерсантъ» писал, что первых осуждённых уже начали трудоустраивать на стройки Восточного полигона. Хуснуллин добавил, что эта мера будет добровольной. За качеством работы должен следить Стройконтроль.
В мае директор ФСИН Александр Калашников заявил, что 188 тысяч из 482 тысяч человек в колониях могут подать заявление на замену наказания принудительными работами.
Глава ФСИН считает, что заключённых можно было бы задействовать на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. По его словам, крупный бизнес также заинтересован в привлечении заключенных: например, «Норникель» выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске.
Идею Калашникова поддержали СК и Минюст. Опрос ВЦИОМ показал, что привлечение осуждённых к работе вместо мигрантов одобряет 71% россиян. 23 мая журналистка РИА «Новости» Виктория Никифорова опубликовала колонку, в которой поддержала инициативу ФСИН. В качестве аргумента она привела ГУЛАГ, который назвала «социальным лифтом» и «путёвкой в жизнь» для жителей СССР, где был низкий уровень жизни. В соцсетях материал раскритиковали.
Конституция, статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
Слышный бокал
Заключённые отправляются туда по желанию. Кого принуждают?
В структурах ФСИН вообще никого ни к чему не принуждают, права заключённых строго соблюдаются и никогда не нарушаются!
Ну пожелал человек работать, а зарплату в 220 тыс. брать не пожелал. Что делать, его конституционное право, ФСИН тут разводит руками и считает барыши в уме.
не думаю, что можно реально заставить кого-то, там же привлекаются люди по "слабым" статьям, вряд ли это люди, которые вечно сидеть будут, т.е. их и пытать не будут и прочее мракобесие, так же там будут обычные условия проживания, контроля мало будет, значительно меньше, чем в тюряге, т.е. сбежать или пожаловаться в сто раз легче. Вообще посмотрим, если будут прецеденты, то информация быстро просочится.
Но вообще я бы тоже лучше привлекся бабосы получать и работать, нежели сидеть и тухнуть.
Я бы лучше в приставочку погонял или книжку почитал, чем на стройке впахивать.
Греческий супер_стар
Что такое Конституция РФ?
Во всеми любимых США в такие лагеря отправляли всех и каждого и платили копейки. В России сегодня у заключённых появилась возможность отбыть наказание не сидя балластом в тюрьме, а принося пользу обществу. С восьмичасовым рабочем днем, жильём в съемной квартире и высокой зарплатой. И отправляют туда исключительно по желанию самого заключённого. Но либерахам главное прокукарекать про ГУЛАГ
Греческий супер_стар
ну охуеть, Россия сегодня прям как США перед войной, через 20-30 лет гляди и чернокожих признают за людей
Слышный бокал
Главное, что принудительные работы появились не вчера и не позавчера. Заключённые работают на стройках уже несколько лет. Но либерахи порвались на пропагандистскую провакацию РИА новости и считают себе умнее всех
Должностной Паша
В дагестане вообще рабы трудятся на кирпичных заводах, и ничего.
Заинтересованный магнит
гуантанамо это тоже норм тема или либерахам лишь бы кукарекнуть?
В Гуантанамо содержат иностранных граждан. Не граждан США.
Греческий супер_стар
Что сказали правозащитники?
схавают или нет
У нас можно не схавать? Всмысле возражения имеют какой-то вес?
Действия ркн, реакция - посты и высмеивающие\гневные комментарии
Результаты выборов, реакция - посты и высмеивающие\гневные комментарии
Наказания за стаканчики, реакция - посты и высмеивающие\гневные комментарии
Угрозы в тиктоке, реакция - посты и высмеивающие\гневные комментарии
Это тоже проверки? Что проверять, если у тебя уже есть сила и власть?
А сколько платить планируют?
0
Это с налогом?
Царский ключ
Это не может быть хорошей инициативой по определению
О, прикинь, как в Германии придумали, что тюрьмы не на полном содержании:
Только у 13 тюрем в Нижней Саксонии совокупный годовой оборот составляет около 19 миллионов евро, заключает Deutsche Welle.
Сибирский блик
Офигеть, вот идиоты — заключённым работать разрешают!
На территории тюрьмы Тегель располагаются 12 мастерских, и у заключенных довольно большой выбор работ. В среднем осужденные здесь зарабатывают порядка 250 евро в месяц. Если по каким-то не зависящим от заключенного причинам он не работает, например администрация временно не может его трудоустроить, он получает около 30 евро в месяц.
Правительство Дании решило позволить заключённым работать на строительстве жилых комплексов.
По мнению Министра внутренних дел это должно помочь заключённым в социализации. Также после окончания заключения у осуждённых будут накопления, чтобы начать новую жизнь.
а как от ГУЛАГа могут быть убытки? Скорее проекты были малоперспективными, но это уже вопрос к выбору стройки. Убыточен ГУЛАГ был только среди людей, которые гибли на бесполезных стройках.
"Опрос ВЦИОМ показал, что привлечение осуждённых к работе вместо мигрантов одобряет 71% россиян."
Этот 71% - это те же простые люди, которые просили Терешкову?
Наш ГУЛАГ- самый лучший ГУЛАГ в мире! Аджайл, регулярные стендапы, груминг беклога - вот залог успешной реализации проектов. Коммуникация происходит в месенджере iФеня, который зарегистрирован в реестре Российского ПО. Трекер позволяет зекам успешно тюнить скиллы, пм успешно внедрили юнит-экономику, что позволило вывести kpi на новый уровень, конверсия на стройке увеличилась, сроки в новых план-графиках сдачи сократились вдвое!
Удобные условия труда, свой корпоративный университет, расположенный на территории зоны, позволяют новичкам успешно проходить онбординг. HR специалисты ФСИН, уделяют большое внимание менторству, а оценка 360, помогает подобрать и грамотно сформировать команду зеков!
вот теперь есть ресурс для строительства прекрасной россии будущего!
такой прекрасной что повеситься хочется
Почему нет? Труд освобождает
Это же стройка, за ней же можно наблюдать, хотя бы из-за забора? И это же Москва и Московская область. Редакция, пошлите туда понаблюдать кого-нибудь недельку, как идут дела там. Нам всем будет интересно, я уверен.
Только понаблюдать? Поучавствовать изнутри. С фото и видео. Зря что ли Лихачев в свое время курьерил, задавая стандарты инвестигативной журналистики на ТЖ?
А вот кстати, на этой стройке *только* заключенные? Так же не может быть. Там по-любому не наберется всех нужных специалистов. Так что да, кого-нибудь туда кровельщиком/плотником, или кем там!!
Вахтером, санитаром, яхтсменом
На самом деле на рынке низкоквалифицированной рабочей силы сейчас пиздец дефицит. Вот и появляются прогрессивные идеи.
Почему я это вижу как путь к еще большему удешевлению строительства, чтобы еще больше откатов распилить
Просто очень удобно делать это под видом заботы о заключенных, которые получают деньги, интересно даже стало сколько стоит такая рабочая сила
Работал я добровольно в хоз отряде сизо 6.
Администрация имеет право вычитать до 75% за содержание, из официального мрота на тот момент на руки получалось 2 блока сигарет (2500)
Про 8-часовой рабочий день не слышали, если очень надо (это правда было редко), то можно было и 2 суток без отдыха дольше получаса
Про непрерывный сон не слышали
Про начало рабочего дня по распорядку не слышали
Это в москве. Как устроен труд у фсин можно почитать письма толокно когда они сидели