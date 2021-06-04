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Новости
yannlll

Мраморное море в районе Стамбула покрылось «морскими соплями». Они разрушают местную экосистему Статьи редакции

И блокируют поступление кислорода в воду.

8 8 комментариев
2279 просмотров
Фото Getty Images

Слой слизи, который местные называют «морскими соплями», с декабря распространяется в Мраморном море к югу от Стамбула. Из-за слизи страдает рыболовство и экосистема — субстанция блокирует поступление кислорода в воду и убивает морских обитателей, сообщает Reuters.

Из-за «морских соплей» местные не могут ловить рыбу, потому что сети лопаются из-за тяжести субстанции. Лидер стамбульского рыбного кооператива сказал, что они не добыли даже пятой части той рыбы, которую выловили в то же время в прошлом году.

Фото Getty Images

«Морские сопли» — это субстанция из белка, углеводов и микроскопических водорослей. Впервые это вещество учёные заметили в Мраморном море в 2007 году. Обычно этой слизи в воде немного и она не вызывает проблем, но представляет угрозу, если её распространение выходит из-под контроля.

«Сопли» могут разрушить морскую экосистему, поскольку содержат опасные для морских обитателей бактерии и блокируют поступление кислорода. Постепенно субстанция опускается на морское дно, покрывает кораллы и уничтожает их. По данным турецкого новостного сайта Cumhuriyet, в Мраморном море слизь заполнила воды глубиной до 30 метров.

В марте я исследовал морское дно и зафиксировал рост смертности кораллов. Также на берегу мы нашли тысячи мёртвых рыб. Рыба погибает, потому что слизь засоряет жабры и вызывает нехватку кислорода.

Барыш Озалп
морской биолог

Учёные считают, что так много слизи появилось из-за изменения климата и загрязнения сточными водами: микроорганизмы «морских соплей» быстрее размножаются в грязной воде при более высоких температурах.

Бедственное положение Мраморного моря — результат того, что сделали люди. Это результат загрязнения окружающей среды бытовыми отходами.

Такси Джейлан
режиссёр документального фильма о слизи в море

Министр окружающей среды Мурат Курум отправил команду из 300 экспертов оценить масштабы загрязнения, проверить водоочистные сооружения и найти причины появления слизи. Он заявил, что правительство изучит данные и объявит план действий в воскресенье 6 июня.

#новости #турция #экология

8 8 комментариев
11
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Предстоящий утюг

7

Бля!!! Вот буквально на прошлой неделе летели как раз из Стамбула и пролетали это море. Это реально пиздец, я когда увидел подумал что это какая-то странная "пена" на воде, но значения не придал, подумал ну мало ли. Море было все покрыто нитями этой хуйни и тянулось на длиииные км.

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Владислав Косинов

4

Как говорится, на все воля Аллаха. Зачем беспокоиться?

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Небольшой жёлтый робат

1

Пиносол в помощь. Или тафен назаль

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Marhal_New _Arleana

0

Бывало такое.

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Сергей Низовцев

0

.

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Tim Hansen

0

Дааа, сопли, как же...

Ответить

сироп от щекотки

0

Да просто смойте холодной водой!

Ха-ха😉✋

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Maksym Beshlei

–1

У нас это называли хуевый насморк. Иначе трипер

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