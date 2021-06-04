Мраморное море в районе Стамбула покрылось «морскими соплями». Они разрушают местную экосистему Статьи редакции
И блокируют поступление кислорода в воду.
Слой слизи, который местные называют «морскими соплями», с декабря распространяется в Мраморном море к югу от Стамбула. Из-за слизи страдает рыболовство и экосистема — субстанция блокирует поступление кислорода в воду и убивает морских обитателей, сообщает Reuters.
Из-за «морских соплей» местные не могут ловить рыбу, потому что сети лопаются из-за тяжести субстанции. Лидер стамбульского рыбного кооператива сказал, что они не добыли даже пятой части той рыбы, которую выловили в то же время в прошлом году.
«Морские сопли» — это субстанция из белка, углеводов и микроскопических водорослей. Впервые это вещество учёные заметили в Мраморном море в 2007 году. Обычно этой слизи в воде немного и она не вызывает проблем, но представляет угрозу, если её распространение выходит из-под контроля.
«Сопли» могут разрушить морскую экосистему, поскольку содержат опасные для морских обитателей бактерии и блокируют поступление кислорода. Постепенно субстанция опускается на морское дно, покрывает кораллы и уничтожает их. По данным турецкого новостного сайта Cumhuriyet, в Мраморном море слизь заполнила воды глубиной до 30 метров.
Учёные считают, что так много слизи появилось из-за изменения климата и загрязнения сточными водами: микроорганизмы «морских соплей» быстрее размножаются в грязной воде при более высоких температурах.
Министр окружающей среды Мурат Курум отправил команду из 300 экспертов оценить масштабы загрязнения, проверить водоочистные сооружения и найти причины появления слизи. Он заявил, что правительство изучит данные и объявит план действий в воскресенье 6 июня.
Бля!!! Вот буквально на прошлой неделе летели как раз из Стамбула и пролетали это море. Это реально пиздец, я когда увидел подумал что это какая-то странная "пена" на воде, но значения не придал, подумал ну мало ли. Море было все покрыто нитями этой хуйни и тянулось на длиииные км.