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Новости vc.ru

Госдума вернулась к законопроекту об обязанности онлайн-кинотеатров транслировать 20 российских каналов Статьи редакции

В том числе «Первый», «Россию 1», «Cпас», ТНТ и СТС.

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1534 просмотров

Законопроект о единой системе онлайн-телетрансляций внесли ещё в июле 2019 года — тогда его раскритиковали участники рынка и Федеральная антимонопольная служба. Но правительство дало положительное заключение. По данным «Ведомостей», рассмотрение затянулось из-за смены кабинета министров и пандемии, поэтому депутаты вернулись к законопроекту только в этом году.

  • В среду, 2 июня, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн провёл закрытую встречу с вещателями, операторами и онлайн-кинотеатрами;
  • 3 июня комитет Хинштейна утвердил новую версию законопроекта, готового к принятию во втором чтении. Его внесли в повестку 8 июня;
  • Хотя законопроект в новом виде имеет ряд отличий от первой редакции, в нём учитываются не все предложения участников рынка. Поэтому 4 июня Ассоциация интернет-видео, которая объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Start, Amediateka и телеком-оператора «Триколор», написала письмо Хинштейну. Организация попросила депутата смягчить правила для онлайн-кинотеатров.

В законопроекте изначально разработана система онлайн-трансляции телеканалов:

  • Роскомнадзор должен выбрать уполномоченную организацию, которая будет отвечать за трансляцию 20 обязательных каналов на стримингах. Доля иностранного участия в операторе не может превышать 20%, также должны быть договоры с большинством каналов.
  • Площадки должны транслировать контент телеканалов только через уполномоченную организацию.
  • На организацию не будут распространяться антимонопольные ограничения.

О планах стать уполномоченной организацией заявляли «Витрина ТВ» (её совладельцы — «Первый канал», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Газпром-Медиа»») и «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).

Ко второму чтению депутаты подготовили поправки:

  • Транслировать 20 каналов в интернете обязаны только аудиовизуальные сервисы, которые определил Роскомнадзор. В списке — больше 20 сервисов с аудиторией более 100 тысяч в стуки, например: ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск», «Смотрим», «Триколор кино и ТВ онлайн» и другие.
  • Использование плеера единой платформы не обязательно, если у владельца сервиса есть исключительные права на своё ПО и оно соответствует требованиям Роскомнадзора.
  • Роскомнадзор создаст специальную комиссию для определения требований к плееру и выбора уполномоченной организации к 1 октября 2021 года. Организацию выберут на пять лет.
  • Видеосервисы обязаны обеспечить трансляцию каналов без заключения договоров и без платы. Площадки не смогут вносить изменения в контент телеканалов. Уполномоченная организация обязана за этим следить.

В списке обязательных для трансляции каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Ассоциация интернет-видео предлагает исключить из законопроекта:

  • Пункт о том, что на уполномоченную организацию не будут действовать нормы антимонопольного законодательства, чтобы исключить риск создания монополии на вещание.
  • Запрет для площадок предоставлять доступ к каналам третьим лицам, потому что так стриминги не смогут использовать свой плеер на других сайтах в рамках партнёрства.
  • Убрать пункт об исключительных правах на плеер для трансляции.

#новости #госдума #законы

29 29 комментариев
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Nick Rosenberg

37

Следующий шаг: перед просмотром фильма необходимо просмотреть 30 минутный выпуск новостей по первому или 15 минут соловьева.

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Романелло Кивогенс

Nick
14

При этом запрещено будет включать перемотку и ускоренный режим. При переключении браузера на другое окно, воспроизведение будет автоматически приостановлено. По окончанию показа зрителя обязан будет ответить на несколько вопросов, которые докажут, что он действительно смотрел ролик, притом со звуком, а не клевал носом с берушами в ушах.

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Nick Rosenberg

Романелло
7

Обязательно будет камера с трегингом взгляда. Отвернулся - поставили на паузу. Моргнул - отмотали назад на пару секунд.

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Федя Прозоров

Nick
3

Как во времена войны - информационный бюллетень о победах России 

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ouxen

Nick
–4

это лучше просмотра рекламы?

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Nick Rosenberg

ouxen
1

не лучше

Ответить

ouxen

Nick
0

интереснее и уникальный контент

Ответить

Nick Rosenberg

ouxen
4

перетолстил

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ouxen

Nick
0

у меня на фоне иногда орут по вечерам)

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Никон Макиенко

ouxen
3

А, ну это многое объясняет

Ответить

ouxen

Никон
0

например?!)

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Никон

ouxen
2

Ну помнишь ты как-то раз мне минус влепил? Вот то то и оно

Ответить

ouxen

Никон
0

сильное заявление!

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Джон Кроули

Nick
0

Главное чтоб на весь экран при показе этого дерьмо, жирным шрифтом: "ОСТОРОЖНО, ПРОПАГАНДА УБИВАЕТ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ. ПРОСМОТР ЭТОЙ ПЕРЕДАЧИ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ", Тогда ладно. 

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Федя Прозоров

21

Бедный первый калан и россия 1 — никто их высеры уже не смотрит, поэтому начинают проталкивать законодательно засорять другие онлайн-кинотеатры

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EKSelenc

Федя
1

первый калан

Абсолютно безумные навыки (извините).

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Федя Прозоров

EKSelenc
0

слишком мило 

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XiQko

1

Забавно, а если онлайн-кинотеатры не будут этого делать, то что? 

Ответить

Максим Шпилёв

XiQko
14

то не будет онлайн-кинотеатров

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Задний микроскоп

3

Да примут: Каникулы же на носу.

Ответить

ouxen

Задний
2

в наушниках алсу

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Небольшой жёлтый робат

2
Ответить

ouxen

1

пиздатая тема, но в мегого это уже есть изначально, поэтому им и пользуюсь

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Реакция Пса

1

Нас ждёт эра телевидения.

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Джон Кроули

1

И кто эту срань будет смотреть? Стиминг тв хорошо тем что можно список каналов блокировать индивидуально чтоб это дерьмо даже предлагалось. 

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Клим Чугункин

0
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Da Luxe

0

А в чем проблема для онлайн-кинотеатров? И вообще что за шум? Ну появится у них еще такой тв-пункт в меню, в который никто не будет заходить, и что? Чего всех так бомбануло с этого? Никто ж не смотрит эфирный телек, как все говорят, да? Ну так и в онлайн-кинотеатрах смотреть не будут

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PROHLADNY

0

Я правильно понимаю, пока мы ебашим на работах, платим подоходный налог и поднимаем экономику страны, депутаты ищут и находят способ сделать очередной откат и усилить пропаганду?

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Grosse Tete

PROHLADNY
0

Так это и есть их основная цель :) Этим они и занимаются во власти.

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