Отсчёт начался с 7 января.

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Трамп сможет восстановить аккаунты в Facebook и Instagram через два года, если будет соблюдать определённые условия, говорится в официальном заявлении руководства соцсетей.

По истечение срока заморозки (отсчёт начинается с 7 января 2021 года) Facebook наймёт экспертов, которые решат, представляют ли высказывания Трампа «серьёзный риск для общественной безопасности». Если да, то компания продлит ограничение и после окончания нового срока проведёт переоценку контента. В заявлении сказано, что если Трамп продолжит нарушать политику соцсети, его аккаунты заблокируют навсегда.

Теперь некоторые публикации, не соответствующие правилам площадки, не будут удалять, если они представляют «новостную ценность». Руководство отметило, что будет публиковать информацию о таких случаях. Также Facebook не станет делать исключений для политиков.

Мы будем оценивать контент на наличие новостной ценности, и не будем относиться к контенту, публикуемому политиками, как-либо иначе, нежели как к контенту, публикуемому кем-то ещё. Вместо этого мы будем проверять посты на наличие новостной ценности, чтобы оценить, превышает ли интерес для общественности потенциальный риск.

Решение об ограничении срока блокировки аккаунтов Трампа Facebook принял после критики наблюдательного совета компании. Независимый консультативный комитет заявил, что «нестандартное наказание в виде блокировки на неизвестный срок» для политика «неуместно».