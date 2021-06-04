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Новости
yannlll

Facebook объявил срок заморозки аккаунтов Трампа — два года, если политик будет соблюдать условия соцсетей Статьи редакции

Отсчёт начался с 7 января.

30 30 комментариев
1433 просмотров

Трамп сможет восстановить аккаунты в Facebook и Instagram через два года, если будет соблюдать определённые условия, говорится в официальном заявлении руководства соцсетей.

По истечение срока заморозки (отсчёт начинается с 7 января 2021 года) Facebook наймёт экспертов, которые решат, представляют ли высказывания Трампа «серьёзный риск для общественной безопасности». Если да, то компания продлит ограничение и после окончания нового срока проведёт переоценку контента. В заявлении сказано, что если Трамп продолжит нарушать политику соцсети, его аккаунты заблокируют навсегда.

Теперь некоторые публикации, не соответствующие правилам площадки, не будут удалять, если они представляют «новостную ценность». Руководство отметило, что будет публиковать информацию о таких случаях. Также Facebook не станет делать исключений для политиков.

Мы будем оценивать контент на наличие новостной ценности, и не будем относиться к контенту, публикуемому политиками, как-либо иначе, нежели как к контенту, публикуемому кем-то ещё. Вместо этого мы будем проверять посты на наличие новостной ценности, чтобы оценить, превышает ли интерес для общественности потенциальный риск.

Решение об ограничении срока блокировки аккаунтов Трампа Facebook принял после критики наблюдательного совета компании. Независимый консультативный комитет заявил, что «нестандартное наказание в виде блокировки на неизвестный срок» для политика «неуместно».

Facebook заморозил аккаунты Дональда Трампа после протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Бан объяснили тем, что посты Трампа могли «спровоцировать дальнейшее насилие» со стороны его сторонников. Позже Марк Цукерберг объявил о продлении блокировки на «неопределённый срок». Ранее аккаунты Трампа блокировали Twitter, Snapchat и YouTube.

#новости #трамп #соцсети #сша #facebook

30 30 комментариев
5
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Эпапа

25

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ясно)

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Максим Шпилёв

5

Это вообще законно?

Ответить

Выходной Валера

Максим
8
Ответить

Zero-one-one

Максим
7

Нет. Просто элитка сильно боится Трампа

Ответить

Эпапа

Максим
5

в фейсбуке небось такой вопрос расценили бы как потенциальный риск для общественности, бан

Ответить

Bad Mother Fucker

Максим
1

в смысле законно

хочешь принять закон против блокировки Трампа? Так это тебе в госдуру надо обращаться

Ответить

Активный бинокль

Максим
1

Законно ли забанить пользователя платформы за нарушения правил? Конечно. 

Если даже Цыплухин ловил бан, который ещё и владелец своей платформы, то в чем особенность Трампа?

Ответить

Рпош Ашршщ

4

Найз - социальная тюряжка

Ответить

Закомплексованная Душа

Рпош
1

Частная компания, что хотят, то и делают

Ответить

Илья Бузыцков

Закомплексованн…
7

То есть, правила частной компании превыше государственных законов и превыше Первой поправки к Конституции США? Хм...
Значит ли это, что завтра Фейсбук может на своей площадке установить новое правило и заблокировать аккаунты всем черным/белым/геям/натуралам/республиканцам/демократам, и ему ничего за это не будет, ведь что хотят, то пусть и делают, это частная компания? ))

Ответить

Романелло

Илья
0

С одной стороны да, с другой - вы видели хоть одну площадку к примеру в Рунете, которая банила бы пользователей исключительно по решению суда или по указке Роскомнадзора?

Ответить

Люц Шнайдер

Закомплексованн…
0

Пхах. Как ты объяснишь тогда это? Ведь Facebook частная компания и она собирает данные на своей площадке.

https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/11564281

Еврокомиссия начала антимонопольное…
Сроки его проведения не называются
tass-ru.turbopages.org
Ответить

Последний кавалер

Закомплексованн…
0

что там случалось с аналогом твиттера для правочков, не помнишь?

Ответить

Энергичный Вампир

–6

Ребзя, а чего так багетят все на этот бан? У любого задрипанного форума есть свои индивидуальные правила, нарушая которые прилетает бан. Трамп эти правила нарушил и получил вполне закономерный бан. Или на него правила должны не распространяться из-за занимаемой должности?
Придумываете какое-то нарушение свободы слова, хотя именно за свободу слова в абсолютном её проявлении никто не топит. Всегда устанавливают определённые рамки, чтобы она не противоречила другим свободам, или свободе других. И даже распоследние либертерианцы устанавливают определённые рамки и не возмущаются, когда банят спамеров, хотя казалось бы и это тоже нарушение абсолютной свободы слова.
В попытках уличить в лицемерии вы совсем не сверяетесь с объективностью.

Ответить

Иван Иванович

Энергичный
10

У фб есть право банить кого угодно, у кого угодно есть право ненавидеть фб

Ответить

Энергичный Вампир

Иван
1

Речь не о праве на ненависть (которая к тому же не абсолютна, а только в рамках определённых концепций, и также стоит разделять "ненавидеть" и "высказывать ненависть"/"совершать иные поступки под действием ненависти"), а об объективности, истинных мотивах и рационализации.

Ответить

Иван Иванович

Энергич…
1

Объективно есть корпорация, владеющая тремя приложениями на более миллиарда пользователей каждая. Эта корпорация вправе бесконечно менять условия пользовательских соглашений (все по закону), а пользователи вправе пойти нахуй, если им это не нравится. Чтобы повлиять на эту корпорацию, можно либо медийно давить на них, чтобы "редакционная политика" не была такой рандомной (или как кто-то думает, предвзятой), либо через политиков (и тогда есть риск появления реальной цензуры). Я вот фб удалил, в инсту лайкаю друзей, когда просят (заебут - удалю), и в Вотсапе общаюсь с хозяйкой квартиры, естественно тоже снесу как перееду

Ответить

Madegghead

Иван
–1

это так не работает в отношении инфраструктурного монополиста.
Я выше отписал. Это одна из немногих областей где бизнес должен быть жестко ограничен.

Ответить

Madegghead

Энергичный
0

Фейсбук не задрипанный форум, а мировой монополист.
Нет полной свободы владельца еще со времен Средневековья в отношении инфраструктуры. Т.к. она является важной для всего общества и тут на частника накладываются ограничения. Иначе он получает сверхвласть.
Ты можешь построить частную магистральную дорогу, брать плату со всех, но пускать или нет права не имеешь...
Так же и с электричеством, со связью.
ИТ еще более монополизированная отрасль чем остальная инфраструктура, и точно так же нуждается в ограничении самодурства...
Мы же не при анархии все таки живем, а в относительно цивилизованном обществе.

Ответить

Андрей Охапкин

3

Оно боится

Ответить

Никита Андреев

–8

А что не так-то? Нацики как всегда возмутились, что их кумира заблокировали  (совершенно оправданно, между прочим) за нарушения правил. Да и к тому же, Твиттер - частная компания и может устанавливать любые правила.

Ответить

Evil Pechenka

Никита
7

Да и к тому же, Твиттер - частная компания и может устанавливать любые правила.

Ты точно читал пост? Просто в нём речь о Фейсбук. 😂

Ответить

Никита Андреев

Evil
–1

Суть-то не меняется. Фейсбук такая же частная компания и имеет право делать всё что захочет

Ответить

Evil Pechenka

Никита
4

На самом деле нет, частные компании ограничены:

1. Законами государства.
2. Публичной офертой.
3. Общественным мнением и репутационными рисками.

Я не могу открыть ресторан и не пускать тебя потому, что мне твоё лицо не нравится.

Ответить

Madegghead

Никита
0

Неа, никуя.
Это еще со времен Средневековья не так в отношении инфраструктуры. Т.к. она является важной для всего общества и тут на частника накладываются ограничения. Иначе он получает сверхвласть.
Ты можешь построить частную магистральную дорогу, брать плату со всех, но пускать или нет права не имеешь...
Так же и с электричеством, со связью.
ИТ еще более монополизированная отрасль чем остальная инфраструктура, и точно так же нуждается в ограничении самодурства...
Мы же не при анархии все таки живем, а в относительно цивилизованном обществе.

Ответить

Evil Pechenka

2

Скучное у вас тут обсуждение, лучше почитайте стихи про Трампа.

Автор — Антон Сучилин.

Прощай, злодей!

Прощай, злодей с прескверной рожей!
Ты сделал миру много зла.
Душа твоя черна, как кожа,
на голове – рога козла.

Своим правлением зловредным
ты всем народам досадил.
Хотел народ наш сделать бедным,
но, лишь, придал нам новых сил!

Потомок аспида достойный!
Ты – Люцифера секретарь!
Ты чорта брат! Нарыв ты гнойный
и содомитов господарь!

Нас лик твой мерзкий не пугает,
а санкции для нас - лишь штамп!
Россию лучше понимает
раб Божий, Дональд Джонни Трамп.

Ответить

Саша

Evil
2

Ямб , четыре стопы , перекрёстная рифмовка , одна холостая рифма , одна глагольная.
Добротно написано , но без изысков.
Увы , более сложные формы ныне не в ходу.

Ответить

Evil Pechenka

Саша
1

Тут не форма завораживает, а содержание. Вообще, люблю патриотические стихи, столько экспрессии и безумия.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

По удо откинется

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Дмитрий Иванов

1

Как они оправдывают то, что не банят тех политиков, которые своими комментариями способствуют дальнейшему насилию боевиков блм? Алсо, от рук штурмовавших Капитолий не умер никто, в отличие от блмщиков.

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