Facebook объявил срок заморозки аккаунтов Трампа — два года, если политик будет соблюдать условия соцсетей Статьи редакции
Отсчёт начался с 7 января.
Трамп сможет восстановить аккаунты в Facebook и Instagram через два года, если будет соблюдать определённые условия, говорится в официальном заявлении руководства соцсетей.
По истечение срока заморозки (отсчёт начинается с 7 января 2021 года) Facebook наймёт экспертов, которые решат, представляют ли высказывания Трампа «серьёзный риск для общественной безопасности». Если да, то компания продлит ограничение и после окончания нового срока проведёт переоценку контента. В заявлении сказано, что если Трамп продолжит нарушать политику соцсети, его аккаунты заблокируют навсегда.
Теперь некоторые публикации, не соответствующие правилам площадки, не будут удалять, если они представляют «новостную ценность». Руководство отметило, что будет публиковать информацию о таких случаях. Также Facebook не станет делать исключений для политиков.
Решение об ограничении срока блокировки аккаунтов Трампа Facebook принял после критики наблюдательного совета компании. Независимый консультативный комитет заявил, что «нестандартное наказание в виде блокировки на неизвестный срок» для политика «неуместно».
Facebook заморозил аккаунты Дональда Трампа после протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Бан объяснили тем, что посты Трампа могли «спровоцировать дальнейшее насилие» со стороны его сторонников. Позже Марк Цукерберг объявил о продлении блокировки на «неопределённый срок». Ранее аккаунты Трампа блокировали Twitter, Snapchat и YouTube.
Это вообще законно?
в смысле законно
хочешь принять закон против блокировки Трампа? Так это тебе в госдуру надо обращаться
Активный бинокль
Законно ли забанить пользователя платформы за нарушения правил? Конечно.
Если даже Цыплухин ловил бан, который ещё и владелец своей платформы, то в чем особенность Трампа?
Найз - социальная тюряжка
Частная компания, что хотят, то и делают
То есть, правила частной компании превыше государственных законов и превыше Первой поправки к Конституции США? Хм...
Значит ли это, что завтра Фейсбук может на своей площадке установить новое правило и заблокировать аккаунты всем черным/белым/геям/натуралам/республиканцам/демократам, и ему ничего за это не будет, ведь что хотят, то пусть и делают, это частная компания? ))
Пхах. Как ты объяснишь тогда это? Ведь Facebook частная компания и она собирает данные на своей площадке.
Последний кавалер
что там случалось с аналогом твиттера для правочков, не помнишь?
Ребзя, а чего так багетят все на этот бан? У любого задрипанного форума есть свои индивидуальные правила, нарушая которые прилетает бан. Трамп эти правила нарушил и получил вполне закономерный бан. Или на него правила должны не распространяться из-за занимаемой должности?
Придумываете какое-то нарушение свободы слова, хотя именно за свободу слова в абсолютном её проявлении никто не топит. Всегда устанавливают определённые рамки, чтобы она не противоречила другим свободам, или свободе других. И даже распоследние либертерианцы устанавливают определённые рамки и не возмущаются, когда банят спамеров, хотя казалось бы и это тоже нарушение абсолютной свободы слова.
В попытках уличить в лицемерии вы совсем не сверяетесь с объективностью.
У фб есть право банить кого угодно, у кого угодно есть право ненавидеть фб
Речь не о праве на ненависть (которая к тому же не абсолютна, а только в рамках определённых концепций, и также стоит разделять "ненавидеть" и "высказывать ненависть"/"совершать иные поступки под действием ненависти"), а об объективности, истинных мотивах и рационализации.
Объективно есть корпорация, владеющая тремя приложениями на более миллиарда пользователей каждая. Эта корпорация вправе бесконечно менять условия пользовательских соглашений (все по закону), а пользователи вправе пойти нахуй, если им это не нравится. Чтобы повлиять на эту корпорацию, можно либо медийно давить на них, чтобы "редакционная политика" не была такой рандомной (или как кто-то думает, предвзятой), либо через политиков (и тогда есть риск появления реальной цензуры). Я вот фб удалил, в инсту лайкаю друзей, когда просят (заебут - удалю), и в Вотсапе общаюсь с хозяйкой квартиры, естественно тоже снесу как перееду
это так не работает в отношении инфраструктурного монополиста.
Я выше отписал. Это одна из немногих областей где бизнес должен быть жестко ограничен.
Фейсбук не задрипанный форум, а мировой монополист.
Нет полной свободы владельца еще со времен Средневековья в отношении инфраструктуры. Т.к. она является важной для всего общества и тут на частника накладываются ограничения. Иначе он получает сверхвласть.
Ты можешь построить частную магистральную дорогу, брать плату со всех, но пускать или нет права не имеешь...
Так же и с электричеством, со связью.
ИТ еще более монополизированная отрасль чем остальная инфраструктура, и точно так же нуждается в ограничении самодурства...
Мы же не при анархии все таки живем, а в относительно цивилизованном обществе.
А что не так-то? Нацики как всегда возмутились, что их кумира заблокировали (совершенно оправданно, между прочим) за нарушения правил. Да и к тому же, Твиттер - частная компания и может устанавливать любые правила.
Да и к тому же, Твиттер - частная компания и может устанавливать любые правила.
Ты точно читал пост? Просто в нём речь о Фейсбук. 😂
Суть-то не меняется. Фейсбук такая же частная компания и имеет право делать всё что захочет
На самом деле нет, частные компании ограничены:
1. Законами государства.
2. Публичной офертой.
3. Общественным мнением и репутационными рисками.
Я не могу открыть ресторан и не пускать тебя потому, что мне твоё лицо не нравится.
Неа, никуя.
Это еще со времен Средневековья не так в отношении инфраструктуры. Т.к. она является важной для всего общества и тут на частника накладываются ограничения. Иначе он получает сверхвласть.
Ты можешь построить частную магистральную дорогу, брать плату со всех, но пускать или нет права не имеешь...
Так же и с электричеством, со связью.
ИТ еще более монополизированная отрасль чем остальная инфраструктура, и точно так же нуждается в ограничении самодурства...
Мы же не при анархии все таки живем, а в относительно цивилизованном обществе.
Скучное у вас тут обсуждение, лучше почитайте стихи про Трампа.
Автор — Антон Сучилин.
Прощай, злодей!
Прощай, злодей с прескверной рожей!
Ты сделал миру много зла.
Душа твоя черна, как кожа,
на голове – рога козла.
Своим правлением зловредным
ты всем народам досадил.
Хотел народ наш сделать бедным,
но, лишь, придал нам новых сил!
Потомок аспида достойный!
Ты – Люцифера секретарь!
Ты чорта брат! Нарыв ты гнойный
и содомитов господарь!
Нас лик твой мерзкий не пугает,
а санкции для нас - лишь штамп!
Россию лучше понимает
раб Божий, Дональд Джонни Трамп.
Тут не форма завораживает, а содержание. Вообще, люблю патриотические стихи, столько экспрессии и безумия.
Как они оправдывают то, что не банят тех политиков, которые своими комментариями способствуют дальнейшему насилию боевиков блм? Алсо, от рук штурмовавших Капитолий не умер никто, в отличие от блмщиков.
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