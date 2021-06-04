Глава NASA предложил Рогозину использовать МКС до 2030 года. Он согласился Статьи редакции
Руководители корпораций провели телефонные переговоры.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон обсудили по телефону взаимодействие в космосе между Россией и США и санкции против российских предприятий космической промышленности. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
Нельсон предложил коллеге продолжать эксплуатировать МКС до 2030 года, если они получат достаточное государственное финансирование. Рогозин согласился с предложением. Он также пригласил руководителя NASA приехать в Россию — тот ответил согласием.
Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Москва выйдет из проекта и создаст собственную орбитальную станцию. В мае исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко сказал, что руководство страны должно принимать решение, продолжать участвовать в МКС после 2025 года или создавать независимую станцию. Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу проработать вопрос создания альтернативы МКС ещё в 2017 году.
Билл Нельсон стал главой NASA 30 апреля. В мае он назвал Россию «жизненно важным партнером для МКС» и добавил, что в космосе обе страны «ладят весьма хорошо», несмотря на политические разногласия.
Ну круто же
Не особо, не было бы никакой станции, обе бы страны шевелились для создания новых, а у Наса новая это лунная, что еще интереснее.
Лунная будет в любом случае уже, просто мкс запасной вариант
шевелились для создания новых
Тратили бы ресурсы, которые можно потратить на что-то другое, из-за политоты
а сейчас рог: штош, ладно держим до 2030, может ещё масковцев с марса нашим вытаскивать придется, как в армагедоне
Ага. Врывной волной от ядерного взрыва.
Прямиком на поджидающие на земле батуты
А ещё с тех пор кое-кто получал не хилую зарплату и ещё более крутые премии
Как всё просто, а Брайденстайна за любую попытку сотрудничества с РК клеймили пророссийским человеком Трампа. Это видимо другое)
В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Москва выйдет из проекта и создаст собственную орбитальную станцию.
Зажрались москвичи, уже свою орбитальную станцию хотят сделать. Хотя это всяко дешевле развязки на Ленинградке, может и сделают.
Руководители корпораций провели телефонные переговоры.
позже скажут, что пранкеры лексус и вован разыграли друг друга!
всегда помню таксу которую жирный топил
Глава NASA предложил Рогозину использовать МКС до 2030 года. Он согласился
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А как же тот чувак из роскосмоса который говорил что станция через пару лет уже развалится?