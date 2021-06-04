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yannlll

Глава NASA предложил Рогозину использовать МКС до 2030 года. Он согласился Статьи редакции

Руководители корпораций провели телефонные переговоры.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон обсудили по телефону взаимодействие в космосе между Россией и США и санкции против российских предприятий космической промышленности. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Нельсон предложил коллеге продолжать эксплуатировать МКС до 2030 года, если они получат достаточное государственное финансирование. Рогозин согласился с предложением. Он также пригласил руководителя NASA приехать в Россию — тот ответил согласием.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Москва выйдет из проекта и создаст собственную орбитальную станцию. В мае исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко сказал, что руководство страны должно принимать решение, продолжать участвовать в МКС после 2025 года или создавать независимую станцию. Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу проработать вопрос создания альтернативы МКС ещё в 2017 году.

Билл Нельсон стал главой NASA 30 апреля. В мае он назвал Россию «жизненно важным партнером для МКС» и добавил, что в космосе обе страны «ладят весьма хорошо», несмотря на политические разногласия.

#новости #россия #сша #nasa #роскосмос

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AttentiveMilk

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Ну круто же

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Maxim Rebitsky

AttentiveMilk
0

Не особо, не было бы никакой станции, обе бы страны шевелились для создания новых, а у Наса новая это лунная, что еще интереснее.

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Artyom Sidorov

Maxim
0

Лунная будет в любом случае уже, просто мкс запасной вариант

Ответить

Maxim Rebitsky

Artyom
0

Будет, но так была бы куда быстрее и интереснее

Ответить

Андрей Винтовой

Maxim
0

шевелились для создания новых

Тратили бы ресурсы, которые можно потратить на что-то другое, из-за политоты

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Выходной Валера

7

Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу проработать вопрос создания альтернативы МКС ещё в 2017 году

С тех пор придумали только блядский батут, как я понимаю.

Ответить

Ваша Закладко

Выходной
2

а сейчас рог: штош, ладно держим до 2030, может ещё масковцев с марса нашим вытаскивать придется, как в армагедоне

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Andray Swart

Ваша
0

Ага. Врывной волной от ядерного взрыва.
Прямиком на поджидающие на земле батуты

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Вася Пражкин

Выходной
2

блядский батут

а это мысль..

Ответить

Алексей Сорок

Выходной
1

А ещё с тех пор кое-кто получал не хилую зарплату и ещё более крутые премии

Ответить

Эпапа

4

Как всё просто, а Брайденстайна за любую попытку сотрудничества с РК клеймили пророссийским человеком Трампа. Это видимо другое)

Ответить

Вася Пражкин

4

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Москва выйдет из проекта и создаст собственную орбитальную станцию.

Зажрались москвичи, уже свою орбитальную станцию хотят сделать. Хотя это всяко дешевле развязки на Ленинградке, может и сделают.

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ну и в чем он не прав

2

Руководители корпораций провели телефонные переговоры.

позже скажут, что пранкеры лексус и вован разыграли друг друга!

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Уникальный Макс

0

Кто бы сомневался

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Zero-one-one

0

Наша МКС подождёт

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FOX

0
Ответить

Ваша Закладко

0

всегда помню таксу которую жирный топил

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#realfiddy

Ваша
0

Что не так с таксой? 

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Реакция Пса

0

NASA и Роскосмос — одна конторка.

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Летний Никита

0

@ruGPT-3 Bot 

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Порфирьевич

0

Глава NASA предложил Рогозину использовать МКС до 2030 года. Он согласился
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Ухудшанский

0

Так-так-таак

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Nick Rosenberg

0

А как же тот чувак из роскосмоса который говорил что станция через пару лет уже развалится?

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Участковый танк88

0

сколько такс жирный клоун утопит в этот раз?

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