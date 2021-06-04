Глава NASA предложил Рогозину использовать МКС до 2030 года. Он согласился

Руководители корпораций провели телефонные переговоры.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон обсудили по телефону взаимодействие в космосе между Россией и США и санкции против российских предприятий космической промышленности. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Нельсон предложил коллеге продолжать эксплуатировать МКС до 2030 года, если они получат достаточное государственное финансирование. Рогозин согласился с предложением. Он также пригласил руководителя NASA приехать в Россию — тот ответил согласием.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Москва выйдет из проекта и создаст собственную орбитальную станцию. В мае исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко сказал, что руководство страны должно принимать решение, продолжать участвовать в МКС после 2025 года или создавать независимую станцию. Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу проработать вопрос создания альтернативы МКС ещё в 2017 году.

Билл Нельсон стал главой NASA 30 апреля. В мае он назвал Россию «жизненно важным партнером для МКС» и добавил, что в космосе обе страны «ладят весьма хорошо», несмотря на политические разногласия.