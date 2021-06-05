The Verge: Сотрудники Apple выступают против возвращения в офис с удалённой работы Статьи редакции
Ранее компания попросила работников вернуться в офис на три дня в неделю.
Около 80 сотрудников Apple составили письмо, в котором обратились к руководству с просьбой самостоятельно определять формат работы, сообщает The Verge. По словам авторов письма, решение компании побудило некоторых из них уволиться.
Письмо составили через два дня после того, как гендиректор Apple Тим Кук попросил сотрудников вернуться в офис на три дня в неделю. Там работники отметили, что теперь «чувствуют, словно им приходится выбирать между семьями, хорошим самочувствием, способностью к лучшей работе и причастностью к Apple».
Обращение разослали в конце рабочего дня 4 июня. В чате «Сторонники удаленной работы», где создавалось письмо, состоит около 2,8 тысяч человек.
Электронное письмо об изменениях в Apple разослали 2 июня. В нём Тим Кук отметил, что несмотря на видеозвонки, сотрудникам «не хватало друг друга», и попросил приходить в офис по понедельникам, вторникам и четвергам.
По данным The Verge, компания не поощряла работу из дома до 2020 года. В декабре 2020 года Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне. Издание называет позицию Apple «по-прежнему консервативной по сравнению с другими технологическими гигантами».
Я сейчас работаю удалённо и переход в офис для меня бы стал повышением уровня сложности раз в пять.
Боюсь теперь вообще в офисе не смогу работать или буду адаптироваться год.
Я в 18:00 заканчиваю работать, уже дома, а времени так мало остаётся. Если добавить время на проезд +2-3 часа в день, это же пиздец, как я раньше так жил...
Same here.
Не представляю, как работать в помещении с другими людьми, которые разговаривают и в целом имеют свойство издавать звуки.
А дома тишина и успокаивающая музыка.
Должный Слава
а покушать, в туалет сходить спокойно, просто пройтись размяться, кровь гантельками разогнать, развалиться в кресле удобно, в комфортной одежде))
Сейчас какой-нибудь шахтер из Кузбасса читает эти Ваши строки и охреневает, что же с айтишниками стало за пандемию.
Если человек захочет пинать хуи, он это будет эффективно делать и в офисе, и никакой надзор этого не изменит. Так что нафига козе баян?
Просто Apple стремно, что въебали пару ярдов зелени в кампус, а он теперь нахой не нужен.
Простаивают инвестиции.
«Инвести́ции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта»
Прибыль у макинтоша и так рекордная, есть этот дом или его не было бы. Они ж его не в аренду сдают — вот тогда бы «ивестиции» простаивали б.
Для творчества прокрастинация идёт на пользу, может так же жала Тима Кука боятся
так, я конечно им сочувствую и понимаю (возможно, хз) но
Около 80 сотрудников Apple составили письмо
В чате «Сторонники удаленной работы», где создавалось письмо, состоит около 2,8 тысяч человек.
т.е. письмо от 80 из 2800 человек? или, на худой конец, из сотен тысяч сотрудников всего 2800?
Повседневный якорь
Ты слишком много думаешь
Повседневный якорь
Вредно для здоровья
Остальные зассали идти против Кука
Муниципальный украинец
против Кука не приема*
Голубой браслет
Он их на Кукан насадит если что
Биг Кук боятся ощутить гетеросексуальные сотрудники
Муниципальный
в эпл э такие работают? дайверсити на высоте, вау
Остальные чувствовали, будто им приходится выбирать между подписыванием этого письма и нежеланием участвовать во всей этой движухе.
Готов принять оффер в какую-нибудь iOS Core Team вместо недовольного, писать в ЛС.
почему?
Дежурный волк
В офисе работать в сто раз удобнее
зависит от работы наверняка
в моем случае наоборот
АйТи это не работа
Должный Слава
я и не в айти, а в диджитал маркетинге!!!
лень прикреплять картинку-мем с точной классификацией петухов, ну ты понел
Всё ясно. Ведёшь инстаграм онлайн магазина
Должный
фу, смм это очень скучно, нет
Названый фонарь
В офисе кормят
Это какой-то крутой офис. В моём офисе только водой из кулера поят
Повседневный якорь
Почему руssкие рвутся????
Почему Александра рвётся?
Сочувствую менеджементу. Для некоторых работа стала каким-то заполняющим делом между семьей и страданием хуйней.
Формулировки встречаются вроде «не после 16:00 я не смогу уже говорить». Потом чел выходит на связь с 12-13.
При этом был бы профит — не горели бы так. Но нет, сидение в четырёх стенах приводит к ещё большему. Причём люди даже не понимают что хотят дальше — менять одну удаленку на другую такое себе, а выполнять реально интересную для них работу могут на все.
Должный Слава
хз, для меня сейчас работа перестала быть чем-то отвратительным и ненавистным, благодаря именно удаленке
я просто понимаю, что у меня есть задачи на день, выполняю их в полном объеме и живу в кайф своей жизнью
в то время, как всякие корпоративные, организационные офисные моменты и встречи правда угнетают и портят тебе настроение
моя эффективность более чем хорошая и позитивных примеров таких тоже дохуя
Скажем так, всё зависит от ситуации, коллектива и удобства расположения офиса
Значит откроются скоро новые вакансии
Должный Слава
нет, старым сотрудникам удвоят обязанности
вообще проблем не вижу работать удаленно, вопрос наверно к креативным и т.п., надо или им видеться иногда.
И по собственному опыту - обучаться так себе удаленно)