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Новости
Саша Кириллова

The Verge: Сотрудники Apple выступают против возвращения в офис с удалённой работы Статьи редакции

Ранее компания попросила работников вернуться в офис на три дня в неделю.

52 52 комментария
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Около 80 сотрудников Apple составили письмо, в котором обратились к руководству с просьбой самостоятельно определять формат работы, сообщает The Verge. По словам авторов письма, решение компании побудило некоторых из них уволиться.

Письмо составили через два дня после того, как гендиректор Apple Тим Кук попросил сотрудников вернуться в офис на три дня в неделю. Там работники отметили, что теперь «чувствуют, словно им приходится выбирать между семьями, хорошим самочувствием, способностью к лучшей работе и причастностью к Apple».

Обращение разослали в конце рабочего дня 4 июня. В чате «Сторонники удаленной работы», где создавалось письмо, состоит около 2,8 тысяч человек.

Электронное письмо об изменениях в Apple разослали 2 июня. В нём Тим Кук отметил, что несмотря на видеозвонки, сотрудникам «не хватало друг друга», и попросил приходить в офис по понедельникам, вторникам и четвергам.

По данным The Verge, компания не поощряла работу из дома до 2020 года. В декабре 2020 года Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне. Издание называет позицию Apple «по-прежнему консервативной по сравнению с другими технологическими гигантами».

#новости #apple

52 52 комментария
14
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52 комментария
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Должный Слава

27

Я сейчас работаю удалённо и переход в офис для меня бы стал повышением уровня сложности раз в пять.

Боюсь теперь вообще в офисе не смогу работать или буду адаптироваться год.

Я в 18:00 заканчиваю работать, уже дома, а времени так мало остаётся. Если добавить время на проезд +2-3 часа в день, это же пиздец, как я раньше так жил...

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Roman Trifonov

Должный
19

Same here.

Не представляю, как работать в помещении с другими людьми, которые разговаривают и в целом имеют свойство издавать звуки.

А дома тишина и успокаивающая музыка. 

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Должный Слава

Roman
2

а покушать, в туалет сходить спокойно, просто пройтись размяться, кровь гантельками разогнать, развалиться в кресле удобно, в комфортной одежде))

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Вася Пражкин

Должный
0

Сейчас какой-нибудь шахтер из Кузбасса читает эти Ваши строки и охреневает, что же с айтишниками стало за пандемию.

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Повседневный якорь

6

чувствуют, словно им приходится выбирать между семьями, хорошим самочувствием, способностью к лучшей работе и причастность к Apple

Пиздаболы хотят отлынивать от работы, очень жаль 

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Roman Trifonov

Повседневный
26

Если человек захочет пинать хуи, он это будет эффективно делать и в офисе, и никакой надзор этого не изменит. Так что нафига козе баян?

Просто Apple стремно, что въебали пару ярдов зелени в кампус, а он теперь нахой не нужен. 

Простаивают инвестиции. 

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Dennis Ko

Roman
0

«Инвести́ции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта»

Прибыль у макинтоша и так рекордная, есть этот дом или его не было бы. Они ж его не в аренду сдают — вот тогда бы «ивестиции» простаивали б. 

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Дима Орлов

Повседневный
0

Для творчества прокрастинация идёт на пользу, может так же жала Тима Кука боятся

Ответить

Муниципальный украинец

6

так, я конечно им сочувствую и понимаю (возможно, хз) но
Около 80 сотрудников Apple составили письмо

В чате «Сторонники удаленной работы», где создавалось письмо, состоит около 2,8 тысяч человек.

т.е. письмо от 80 из 2800 человек? или, на худой конец, из сотен тысяч сотрудников всего 2800?

Ответить

Повседневный якорь

Муниципальный
2

Ты слишком много думаешь

Ответить

Повседневный якорь

Повседневный
4

Вредно для здоровья

Ответить

Муниципальный

Повседн…
2

я знаю ...

Ответить

Федя Прозоров

Муниципальный
2

Остальные зассали идти против Кука

Ответить

Муниципальный украинец

Федя
0

против Кука не приема*

Ответить

Голубой браслет

Муницип…
2

Он их на Кукан насадит если что

Ответить

Муниципальный

Голубой
1

о чем и речь

Ответить

Федя Прозоров

Муницип…
0

Биг Кук боятся ощутить гетеросексуальные сотрудники

Ответить

Муниципальный

Федя
0

в эпл э такие работают? дайверсити на высоте, вау

Ответить

Федя Прозоров

Муницип…
1

Если бы брали только лгбтк, то это бы нарушало ту же дайверсити

Ответить

Alexander Sh

Муниципальный
2

Остальные чувствовали, будто им приходится выбирать между подписыванием этого письма и нежеланием участвовать во всей этой движухе. 

Ответить

Super Star

4

Готов принять оффер в какую-нибудь iOS Core Team вместо недовольного, писать в ЛС.

Ответить

Дежурный волк

0

Дураки чтоль? 

Ответить

Должный Слава

Дежурный
2

почему?

Ответить

Дежурный волк

Должный
7

В офисе работать в сто раз удобнее 

Ответить

Должный Слава

Дежурный
8

зависит от работы наверняка

в моем случае наоборот

Ответить

Повседневный

Должный
0

АйТи это не работа

Ответить

Должный Слава

Повседн…
4

я и не в айти, а в диджитал маркетинге!!!

лень прикреплять картинку-мем с точной классификацией петухов, ну ты понел

Ответить

Повседневный

Должный
3

Всё ясно. Ведёшь инстаграм онлайн магазина

Ответить

Должный

Повседн…
4

фу, смм это очень скучно, нет

Ответить

Повседневн

Должный
2

Нужен комментарий дипломированного маркетолога @Дитковский 

Ответить

Повседневный

Повседн…
1
Ответить

AttentiveMilk

Дежурный
2

Зависит от человека

Ответить

Petr

Дежурный
0

Когда я работал у нас бесплатные бутеры были

Ответить

Названый фонарь

Должный
0

В офисе кормят

Ответить

Должный Слава

Названый
1

меня нет(
и мне некомфортно кушать с коллегами))

Ответить

Голубой браслет

Названый
0

Это какой-то крутой офис. В моём офисе только водой из кулера поят

Ответить

Названый фонарь

Голубой
2

У Apple не крутой офис?

Ответить

Голубой браслет

Названый
0

Не знаю, вон люди не хотят туда. Возможно, там приходится терпеть домогательства от Кука

Ответить

Крестьянский

Голубой
1

ого... бесплатно??

Ответить

Лига порвах

Дежурный
3

@Токсичный бот

Ответить

Повседневный якорь

Лига
2

Почему руssкие рвутся????

Ответить

Повседневный

Повседн…
1

От фейковых сливов от Маргариты Симонян

Ответить

Лига порвах

Повседн…
1

Почему Александра рвётся?

Ответить

Повседневный

Лига
0

Имеет право

Ответить

Токсичный бот

Дежурный
1

Этот коммент токсичен с вероятностью 37%

Ответить

плюшевый батон

2

Сочувствую менеджементу. Для некоторых работа стала каким-то заполняющим делом между семьей и страданием хуйней.

Формулировки встречаются вроде «не после 16:00 я не смогу уже говорить». Потом чел выходит на связь с 12-13.

При этом был бы профит — не горели бы так. Но нет, сидение в четырёх стенах приводит к ещё большему. Причём люди даже не понимают что хотят дальше — менять одну удаленку на другую такое себе, а выполнять реально интересную для них работу могут на все.

Ответить

Должный Слава

плюшевый
1

хз, для меня сейчас работа перестала быть чем-то отвратительным и ненавистным, благодаря именно удаленке

я просто понимаю, что у меня есть задачи на день, выполняю их в полном объеме и живу в кайф своей жизнью

в то время, как всякие корпоративные, организационные офисные моменты и встречи правда угнетают и портят тебе настроение

моя эффективность более чем хорошая и позитивных примеров таких тоже дохуя

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Федя Прозоров

Должный
2

Скажем так, всё зависит от ситуации, коллектива и удобства расположения офиса

Ответить

Федя Прозоров

0

Значит откроются скоро новые вакансии

Ответить

Должный Слава

Федя
1

нет, старым сотрудникам удвоят обязанности

Ответить

Федя Прозоров

Должный
0

Как вариант

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Дмитрий Ситало

0

вообще проблем не вижу работать удаленно, вопрос наверно к креативным и т.п., надо или им видеться иногда.
И по собственному опыту - обучаться так себе удаленно)

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