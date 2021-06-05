Ранее глава NASA предложил Рогозину продлить эксплуатацию станции «при получении финансирования».

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не подтверждал готовность продлить работу на МКС до 2030 года на переговорах с новым главой NASA Биллом Нельсоном.

«Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Сначала надо убрать эти санкции против наших предприятий, а потом строить планы на будущее», — написал Рогозин в твиттере.

Ранее на сайте «Роскосмоса» появилась запись, что Нельсон предложил коллеге продолжать эксплуатировать МКС до 2030 года при получении финансирования, а Рогозин «поддержал главу NASA».

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Москва выйдет из проекта и создаст собственную орбитальную станцию. В мае исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко сказал, что руководство страны должно принимать решение, продолжать участвовать в МКС после 2025 года или создавать независимую станцию. Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу проработать вопрос создания альтернативы МКС ещё в 2017 году.