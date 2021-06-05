«Сначала надо убрать эти санкции». Рогозин опроверг готовность продлить работу МКС до 2030 года Статьи редакции
Ранее глава NASA предложил Рогозину продлить эксплуатацию станции «при получении финансирования».
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не подтверждал готовность продлить работу на МКС до 2030 года на переговорах с новым главой NASA Биллом Нельсоном.
«Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Сначала надо убрать эти санкции против наших предприятий, а потом строить планы на будущее», — написал Рогозин в твиттере.
Ранее на сайте «Роскосмоса» появилась запись, что Нельсон предложил коллеге продолжать эксплуатировать МКС до 2030 года при получении финансирования, а Рогозин «поддержал главу NASA».
Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Москва выйдет из проекта и создаст собственную орбитальную станцию. В мае исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко сказал, что руководство страны должно принимать решение, продолжать участвовать в МКС после 2025 года или создавать независимую станцию. Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу проработать вопрос создания альтернативы МКС ещё в 2017 году.
Билл Нельсон стал главой NASA 30 апреля. В мае он назвал Россию «жизненно важным партнером для МКС» и добавил, что в космосе обе страны «ладят весьма хорошо», несмотря на политические разногласия.
Так санкции же только на пользу, зачем Рогозин хочет ослабить экономику и предприятия????
с другой же стороны, как пресс служба роскосмоса написала, так и поняли
Кажется мне что этим отказом мы совсем потеряем своё присутствие в космосе, а свою станцию мы не потянем, но это мое предположение
Туристов будем катать «по гагаринскому маршруту». Это уже почти официальный план.
"Отсоси, потом проси" — прокомментировал предложение коллеги глава Роскосмоса.
Рогозин: я пришел сюда отсосать и просить деняг, и как видите, деньги я уже получил..
— Дима, ты охуел?
— В смысле?
— В смысле, ты охуел? Какой МКС?
— Да я, Анатольич...
— Отзывай нахуй, Дима
— Окей... :(
Ранее на сайте «Роскосмоса» появилась запись, что Нельсон предложил коллеге продолжать эксплуатировать МКС до 2030 года при получении финансирования, а Рогозин согласился с предложением.
Про согласие там ничего не было, это вы сами придумали.
В ходе беседы глава NASA <...> заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин...
В смысле, ты читаешь эту новость как:
Глава НАСА рассказал Рогозину, что он хочет строить МКС, если НАСА получит от правительства США деньги. «Ну если получите деньги, то стройте,» — благодушно отреагировал Дмитрий.
Так, что ли?
Основной темой беседы стало продолжение российско-американского сотрудничества в области космоса, прежде всего, в рамках программы Международной космической станции.
Но в новости Роскосмоса написано вот это ¯\_(ツ)_/¯
Основной темой беседы стало продолжение российско-американского сотрудничества
при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года.
Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин.
Я не очень понимаю, как ты это воспринимаешь, но я читаю как «Глава НАСА предложил Рогозину работать на МКС и дальше, если Рогозин получит финансирование. Рогозин согласился».
А после:
Рогозин опроверг готовность продлить работу
Вот это мы обсуждаем. Что сначала анонсировал готовность (в принципе готовность), а теперь отозвал. Про нашу отдельную станцию вообще отдельный разговор, это давай пока в стороне оставим.
Согласен что могли написать яснее, но для тех кто следит за ситуацией было понятно, что речь не о согласии продления.
Чтобы так не понимать, достаточно знать, что Рогозин это не решает. Это решает правительство.
И текущее соглашение по МКС вообще только до 2024.
Я в прошлой теме ещё до опровержения написал, что это кликбейт и речи о согласии там не шло.
Про нашу новую станции уже все решено, уже даже 2 модуля готовы.
Да, не Рогозин это решает — поэтому и отозвал, я так понимаю:)
Но:
Кроме того, Рогозин в беседе с Нельсоном поддержал идею продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. (ТАСС)
Сначала надо убрать эти санкции против наших предприятий, а потом строить планы на будущее. (Рогозин, Твиттер)
Это не кликбейт на ТЖ, это ТАСС все-таки. И прекрати сюда пропихивать нашу новую станцию, мы не это обсуждаем)