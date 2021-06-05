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Новости
Саша Кириллова

«Сначала надо убрать эти санкции». Рогозин опроверг готовность продлить работу МКС до 2030 года Статьи редакции

Ранее глава NASA предложил Рогозину продлить эксплуатацию станции «при получении финансирования».

33 33 комментария
779 просмотров

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не подтверждал готовность продлить работу на МКС до 2030 года на переговорах с новым главой NASA Биллом Нельсоном.

«Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Сначала надо убрать эти санкции против наших предприятий, а потом строить планы на будущее», — написал Рогозин в твиттере.

Ранее на сайте «Роскосмоса» появилась запись, что Нельсон предложил коллеге продолжать эксплуатировать МКС до 2030 года при получении финансирования, а Рогозин «поддержал главу NASA».

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Москва выйдет из проекта и создаст собственную орбитальную станцию. В мае исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко сказал, что руководство страны должно принимать решение, продолжать участвовать в МКС после 2025 года или создавать независимую станцию. Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу проработать вопрос создания альтернативы МКС ещё в 2017 году.

Билл Нельсон стал главой NASA 30 апреля. В мае он назвал Россию «жизненно важным партнером для МКС» и добавил, что в космосе обе страны «ладят весьма хорошо», несмотря на политические разногласия.

#новости #россия #сша #nasa #роскосмос

33 33 комментария
6
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33 комментария
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Трансгендолёт

16

Так санкции же только на пользу, зачем Рогозин хочет ослабить экономику и предприятия????

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Трансгендолёт

Трансгендолёт
2

с другой же стороны, как пресс служба роскосмоса написала, так и поняли

Ответить

Isa

7

Кажется мне что этим отказом мы совсем потеряем своё присутствие в космосе, а свою станцию мы не потянем, но это мое предположение

Ответить

J S

Isa
4

80% оборудования российского сегмента станции уже выработало свой ресурс. Дальше продлять нет смысла, это повышенные расходы и риск для людей.

Ответить

Isa

J
0

Но тогда к чему заявление про санкции ?

Ответить

J S

Isa
0

Это про ситуацию в целом, а не что снимете санкции и ресурс вдруг появится.
Там уже принято решение, что мы после 2025 или отдадим свой сегмент американцам или на коммерческой основе его будем поддерживать, но не для себя.

Ответить

Isa

J
0

Всмысле про ситуацию в целом, из того что вижу я из опубликованного здесь похоже что именно на снимите санкции и мы скорее всего согласимся, а пока нет, такая позиция обиженного ребёнка

Ответить

J S

Isa
0

Про ситуацию в целом, что одной рукой НАСА хочет сотрудничества, другой рукой на космические предприятия накладывают санкции.

Ответить

Isa

J
0

НАСА накладывает санкции на космическую отрасль? А можно пруфы ?

Ответить

J S

Isa
0

Не НАСА, США.
Я имел в виду, "одной рукой в виде НАСА"
На телефоне неудобно редактировать.

Ответить

Товарищ Колбасный

Isa
0

Туристов будем катать «по гагаринскому маршруту». Это уже почти официальный план. 

Ответить

Isa

Товарищ
0

Как мне кажется так себе план, ну пару ну может десяток человек слетает и всё, а если ещё и спейсикс то же самое предложат то кажется мне будут выбирать не на

Ответить

Михаил Левит

5

"Отсоси, потом проси" — прокомментировал предложение коллеги глава Роскосмоса.

Ответить

Крестьянский корабль

Михаил
4

а в итоге сам отсосал по собственной инициативе

Ответить

Коровка говорит мууу

Михаил
2

Рогозин: я пришел сюда отсосать и просить деняг, и как видите, деньги я уже получил..

Ответить

Alexander Sh

4

— Дима, ты охуел?
— В смысле?
— В смысле, ты охуел? Какой МКС?
— Да я, Анатольич...
— Отзывай нахуй, Дима
— Окей... :(

Ответить

Должный Слава

0

ага, путин по башке настучал

Ответить

J S

0

Ранее на сайте «Роскосмоса» появилась запись, что Нельсон предложил коллеге продолжать эксплуатировать МКС до 2030 года при получении финансирования, а Рогозин согласился с предложением.

Про согласие там ничего не было, это вы сами придумали. 

Новости. Дмитрий Рогозин провел телефонные…
В пятницу, 4 июня 2021 года, состоялся телефонный разговор генерального директора Госкорпорации…
www.roscosmos.ru
Ответить

Alexander Sh

J
0

В ходе беседы глава NASA <...> заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин...

Ответить

J S

Alexander
0

И? Он его поддержал, он не против что США будет до 2030 эксплуатировать. Про наш сегмент там ничего нет и не Рогозин такие решения принимает.

Ответить

Alexander Sh

J
0

В смысле, ты читаешь эту новость как:
Глава НАСА рассказал Рогозину, что он хочет строить МКС, если НАСА получит от правительства США деньги. «Ну если получите деньги, то стройте,» — благодушно отреагировал Дмитрий. 
Так, что ли?

Ответить

J S

Alexand…
0

Во первых это был первый разговор нового главы НАСА. Рогозин его поздравил и поддержал.
Насчёт станции да, там речь что США еще остаются, а мы нет. Приняли решение что после 2025 мы или отдаем свой сегмент им или за деньги будем его поддерживать.

Ответить

Alexander Sh

J
0

Основной темой беседы стало продолжение российско-американского сотрудничества в области космоса, прежде всего, в рамках программы Международной космической станции.

Но в новости Роскосмоса написано вот это ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

J S

Alexand…
0

И? Сейчас же идет сотрудничество. До 2025 мы ещё там и даже модуль ещё один запускаем.

Может и дальше на коммерческой основе будем поддерживать.
Что мы начинаем делать свою станцию это не отменяет.

Ответить

Alexander

J
0

Основной темой беседы стало продолжение российско-американского сотрудничества

при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года.

Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин.

Я не очень понимаю, как ты это воспринимаешь, но я читаю как «Глава НАСА предложил Рогозину работать на МКС и дальше, если Рогозин получит финансирование. Рогозин согласился». 
А после: 
Рогозин опроверг готовность продлить работу

Вот это мы обсуждаем. Что сначала анонсировал готовность (в принципе готовность), а теперь отозвал. Про нашу отдельную станцию вообще отдельный разговор, это давай пока в стороне оставим.

Ответить

J S

Alexand…
0

Согласен что могли написать яснее, но для тех кто следит за ситуацией было понятно, что речь не о согласии продления.

Чтобы так не понимать, достаточно знать, что Рогозин это не решает. Это решает правительство.
И текущее соглашение по МКС вообще только до 2024.

Я в прошлой теме ещё до опровержения написал, что это кликбейт и речи о согласии там не шло. 

Про нашу новую станции уже все решено, уже даже 2 модуля готовы.

Ответить

Alexander

J
0

Да, не Рогозин это решает — поэтому и отозвал, я так понимаю:)
Но:
Кроме того, Рогозин в беседе с Нельсоном поддержал идею продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. (ТАСС)

Сначала надо убрать эти санкции против наших предприятий, а потом строить планы на будущее. (Рогозин, Твиттер)

Это не кликбейт на ТЖ, это ТАСС все-таки. И прекрати сюда пропихивать нашу новую станцию, мы не это обсуждаем)

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Зарубежный шар

0
Ответить

Yago SH

0

Просто мкс нельзя вооружить (как и нейтрино)

Ответить

Алексей Дудырев

0

Первое слово дороже второго. Ответило NASA.

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1 2

0

Санкции же из воздуха всегда берутся

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Украденная жизнь

0
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Dmitry Teplyakov

Украденная
0

Красивый зверёк

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