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Саша Кириллова

В селе в Башкирии райцентр украсили клумбами с коноплёй. Местным жителям обещали сосны Статьи редакции

В полиции заявили, что «разбираются в данной ситуации».

Клумбы с коноплёй установили у районного административного центра в селе Зилаир, сообщает «Подъём».

Снявший растения на видео местный житель рассказал, что коноплю посадили в горшки для выращивания трёхметровых деревьев. По его словам, изначально в селе должны были посадить сосны.

В пресс-службе МВД по Башкирии изданию пояснили, что уже в курсе случившегося. «Сотрудники полиции выезжали на место. Сейчас разбираются в данной ситуации», — отметили в ведомстве.

#новости #наркотики #марихуана #башкирия

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16 комментариев
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Муниципальный украинец

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Хочешь сосну?

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Крестьянский корабль

Муниципальный
1

дя 😊

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Муниципальный украинец

Крестьянский
1

пока только так могу

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Крестьянский

Муницип…
1
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Alexander Sh

2
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Сергей Дворниченко

1

какое страшное преступление, выросло растение, срочно вызвать с москвы спецназ на вертолете

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Раненый пришелец

Сергей
1

Слыш? Ему кто-то разрешал? А что это за растение? А если оно против ЕР? Без согласования вообще расти запрещено, понял

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Сергей Дворниченко

Раненый
0

УЗНАЙТЕ РОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ УБЛЮДКОВ, УЗНАЙТЕ ЭТИХ УБЛЮДКОВ, ПЕРЕВЕРНИТЕ ТАМ ВСЕ ВВЕРХ ДНОМ, НО НАКАЖИТЕ, НАКАЖИТЕ ЭТИХ МРАЗЕЙ

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Раненый пришелец

Сергей
0

@мразь

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FOX

0

Странный заголовок "украсили коноплей", конопля как сорняк, просто вырос на привезенном грунте

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Рыжий

FOX
1

Был бы сорняк - уже бы вывели давно, она же не за 1 день вымахала. 
Тут как бы 231 статью кому-нибудь не нарисовали 

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Сергей Дворниченко

Рыжий
2

преступление без пострадавших

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Yura Z.

Рыжий
0

228 *

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FOX

Рыжий
0

не за день а за неделю

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Умственный парфюмер

0

О боже, вырасла конопля, а шуму как будто мэрия сгорела.

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Муниципальный украинец

Умственный
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был бы пир на весь райцентр

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