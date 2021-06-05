В селе в Башкирии райцентр украсили клумбами с коноплёй. Местным жителям обещали сосны Статьи редакции
В полиции заявили, что «разбираются в данной ситуации».
Клумбы с коноплёй установили у районного административного центра в селе Зилаир, сообщает «Подъём».
Снявший растения на видео местный житель рассказал, что коноплю посадили в горшки для выращивания трёхметровых деревьев. По его словам, изначально в селе должны были посадить сосны.
В пресс-службе МВД по Башкирии изданию пояснили, что уже в курсе случившегося. «Сотрудники полиции выезжали на место. Сейчас разбираются в данной ситуации», — отметили в ведомстве.
Крестьянский корабль
дя 😊
Муниципальный украинец
пока только так могу
какое страшное преступление, выросло растение, срочно вызвать с москвы спецназ на вертолете
Слыш? Ему кто-то разрешал? А что это за растение? А если оно против ЕР? Без согласования вообще расти запрещено, понял
УЗНАЙТЕ РОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ УБЛЮДКОВ, УЗНАЙТЕ ЭТИХ УБЛЮДКОВ, ПЕРЕВЕРНИТЕ ТАМ ВСЕ ВВЕРХ ДНОМ, НО НАКАЖИТЕ, НАКАЖИТЕ ЭТИХ МРАЗЕЙ
Странный заголовок "украсили коноплей", конопля как сорняк, просто вырос на привезенном грунте