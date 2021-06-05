В Испании около 200 хиппи из «Семьи Радуги» собрались в горах Ла Риохи — они танцуют и занимаются сексом на природе Статьи редакции
Полиция может их выгнать за нарушение социальной дистанции, отсутствие масок и присутствие несовершеннолетних.
«Семья Радуги» планирует оставаться в горах Ла Риохи до следующего лунного цикла, который начнётся 10 июня, передают La Vanguardia и EuroWeekly.
Всё это время хиппи намерены выполнять ежедневные ритуалы, среди которых — танцы, песни и секс на природе. Они считают, что это позволит им изменить судьбу на следующий лунный цикл.
В лагере собрались люди разных национальностей: англичане, французы, испанцы и немцы. По данным изданий, некоторые участники съезда «Семьи Радуги» — несовершеннолетние. Национальная гвардия приезжала на собрание: полицейские обыскали вещи, но не нашли наркотиков, только упаковки «Виагры».
Источники La Vanguardia сообщают, что для выселения хиппи потребуется жалоба владельцев земли, где они разбили лагерь. Издание отмечает, что точка сбора находится в труднодоступном месте: чтобы туда попасть, необходимо три километра идти по крутому маршруту, а мобильной связи там нет.
«Семья Радуги» появилась в 1970-е годы в США. Свои съезды они проводят каждое лето в разных странах, но на значительном удалении от населённых пунктов. Первая встреча организации в России прошла в 1993 году в Ленинградской области.
- Зай, смотри чё творят
Издание отмечает, что точка сбора находится в труднодоступном месте: чтобы туда попасть, необходимо три километра идти по крутому маршруту, а мобильной связи там нет.
Но полицаи и туда доберутся в поисках наркотиков и штрафов за отсутствие маски?
тот момент когда жалеешь что они мирные хиппи. уж кто то настолько уже обнаглел своими запретами, что напрашиваетса на ******
мы можем связаться по видео связи. Устроить видео сходку
Должный Слава
а ты точно совершеннолетний?
Одинаковый Даниль
@кто это
Я не знаю других имен «подушка-пердушка»
***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.
У тебя болезненные воспоминания. Видимо родители тебе рассказали как тебя зачали и хз кто отец
танцы, песни и секс на природе. Они считают, что это позволит им изменить судьбу на следующий лунный цикл.
А достаточно было лишь одно копеечное...
...советское...
Еду
Не стримят что ли?
Отсталые
Был на этом фестивале в 19 году, очень понравилось.
Там, конечно, есть так скажем «радикальные» хиппи, которые ходят голыми и ебутся на людях, но таких единицы. И, наверное, больше половины посетителей фестиваля, это одни и те же люди, которые десятилетиями переезжают на фестиваль из страны в страну. Никаких массовых оргий за месяц там, мною замечено не было
Сбор московской ячейки семьи радуги объявляется на сегодня в дефолт баре в 22:00
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по данным изданий некоторые несовершеннолетние
ну сомневаюсь что на фото карлики
Забавно, что в комментах ТЖшники как школьники возбудились от новости, что кто-то трахается