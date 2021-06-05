{"id":715,"title":"\u0412 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u0435 Moby \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0438\u043b 30 \u043b\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=715&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/388319-poslushat-novoe-moby-s-orkestrom-vozvrashchaetsya-k-starym-hitam&hash=e3552d8b93d4e096ec08b4af797fb76bc6f3c4180bc265dedf910658e5da9fb2","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Саша Кириллова

В Испании около 200 хиппи из «Семьи Радуги» собрались в горах Ла Риохи — они танцуют и занимаются сексом на природе Статьи редакции

Полиция может их выгнать за нарушение социальной дистанции, отсутствие масок и присутствие несовершеннолетних.

42 42 комментария
2873 просмотров
Собрание «Семьи Радуги» в 2007 году в Боснии Фото Mladifilozof

«Семья Радуги» планирует оставаться в горах Ла Риохи до следующего лунного цикла, который начнётся 10 июня, передают La Vanguardia и EuroWeekly.

Всё это время хиппи намерены выполнять ежедневные ритуалы, среди которых — танцы, песни и секс на природе. Они считают, что это позволит им изменить судьбу на следующий лунный цикл.

В лагере собрались люди разных национальностей: англичане, французы, испанцы и немцы. По данным изданий, некоторые участники съезда «Семьи Радуги» — несовершеннолетние. Национальная гвардия приезжала на собрание: полицейские обыскали вещи, но не нашли наркотиков, только упаковки «Виагры».

Источники La Vanguardia сообщают, что для выселения хиппи потребуется жалоба владельцев земли, где они разбили лагерь. Издание отмечает, что точка сбора находится в труднодоступном месте: чтобы туда попасть, необходимо три километра идти по крутому маршруту, а мобильной связи там нет.

«Семья Радуги» появилась в 1970-е годы в США. Свои съезды они проводят каждое лето в разных странах, но на значительном удалении от населённых пунктов. Первая встреча организации в России прошла в 1993 году в Ленинградской области.

#новости #испания

42 42 комментария
26
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Саша Кириллова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 42, "likes": 26, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 392578, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 05 Jun 2021 19:42:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Руслан Астратов

21

- Зай, смотри чё творят

Ответить

FOX

Руслан
4

первая ассоциация 

Ответить

Aram Mirzoyants

14

В Ы Е З Ж А Ю !

Ответить

Рыжий

6

 Издание отмечает, что точка сбора находится в труднодоступном месте: чтобы туда попасть, необходимо три километра идти по крутому маршруту, а мобильной связи там нет.

Но полицаи и туда доберутся в поисках наркотиков и штрафов за отсутствие маски?

Ответить

Сергей Дворниченко

Рыжий
1

тот момент когда жалеешь что они мирные хиппи. уж кто то настолько уже обнаглел своими запретами, что напрашиваетса на ******

Ответить

Ангел Предохранитель

Рыжий
0

Ниче, пришлют беспилотники и начнут палить

Ответить

Должный Слава

4

жаль, что не Киев)0

Ответить

Marhal_New _Arleana

Должный
1

мы можем связаться по видео связи. Устроить видео сходку 

Ответить

Должный Слава

Marhal_New
0

а ты точно совершеннолетний?

Ответить

Aram Mirzoyants

Должный
0

это ж билли айлиш, ты че!

Ответить

Marhal_New

Aram
0
Ответить

Одинаковый Даниль

Должный
0

@кто это

Ответить

Кто это

Одинаковый
1

Я не знаю других имен «подушка-пердушка»

***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.

Ответить

Антон Лисин

Кто
0

У тебя болезненные воспоминания. Видимо родители тебе рассказали как тебя зачали и хз кто отец 

Ответить

Должный Слава

Одинаковый
1

что такое? надеялся увидеть прошлое имя "Наталочка, 18 рокiв"?

Ответить

Должный Слава

3

меня такими новостями добить хотите?)))

Ответить

Федя Прозоров

2

танцы, песни и секс на природе. Они считают, что это позволит им изменить судьбу на следующий лунный цикл.

А достаточно было лишь одно копеечное...

Ответить

Руслан Астратов

Федя
3

..старый советский способ. Достаточно каждый день втирать..

Ответить

Сергей Дворниченко

Федя
2

...советское...

Ответить

Яня

Сергей
1

…шампанское…

Ответить

Одинаковый Даниль

2

норм

Ответить

Роман Новиков

2

Еду

Ответить

Уполномоченный франт

Роман
0

и напитки

Ответить

Flow Glow

Уполномоченный
0

и виагру

Ответить

Нижний интернет

2

Люди развлекаются и наслаждаются жизнью. Молодцы и пример для многих. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

жаль, что не Одесса

Ответить

Temir

1

Не стримят что ли?
Отсталые

Ответить

Kir Kirsky

Temir
0

Так написано же что связи нет

Ответить

Yuriy Deli

1

Был на этом фестивале в 19 году, очень понравилось.
Там, конечно, есть так скажем «радикальные» хиппи, которые ходят голыми и ебутся на людях, но таких единицы. И, наверное, больше половины посетителей фестиваля, это одни и те же люди, которые десятилетиями переезжают на фестиваль из страны в страну. Никаких массовых оргий за месяц там, мною замечено не было

Ответить

Андрей Галицкий

Yuriy
0

жаль

Ответить

робот-бёрдвотчер

1

Живут же люди.

Ответить

Антон Лисин

1

Это охуенно 

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Сбор московской ячейки семьи радуги объявляется на сегодня в дефолт баре в 22:00

Ответить

aliftin

1

Вот бы такими были сходки tj. 

Ответить

Майка Ника

0

Далеко, блин...
Нужен репортаж в прямом эфире с места происшествия 👍

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

0

Важная новость

Ответить

Alex A

0

Главное что бы привитые были -)

Ответить

Bkmz Иванов

0

Сделайте кто нить лонг про хиппи. Пожалуйста

Ответить

миша лисицын

0

Мать и батя сектанты - горе в семье

Ответить

Комментарий удален

Артур Мудрик

0

по данным изданий некоторые несовершеннолетние

ну сомневаюсь что на фото карлики

Ответить

Андрей Стаховский

0

Тут у меня друг спрашивает: а где фотки и видео посмотреть?

Ответить

Яня

0

Забавно, что в комментах ТЖшники как школьники возбудились от новости, что кто-то трахается

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Основатели Playrix и фонд LVL1 вложили 2 миллиона долларов в «Комитет», владеющий vc.ru, TJ, DTF и Coub
Средства пойдут на развитие контентной платформы, на которой работают проекты компании.
232
Интернет
На фестиваль «Нашествие» пустят только после вакцинации или ПЦР-теста. В соцсетях обвиняют организаторов в «фашизме»
В ответ на объявление о «первом в России фестивале без ковида» — угрозы бойкота и упоминания Нюрнбергского процесса.
207
Технологии
«Яндекс» запустил нейросеть «Зелибоба», которая дописывает любой текст. Но уже закрыл доступ
Технологию открыли раньше времени по ошибке.
187
Популярное за три дня
Технологии
«Яндекс» запустил нейросеть «Зелибоба», которая дописывает любой текст. Но уже закрыл доступ
Технологию открыли раньше времени по ошибке.
187
Наука
Эффект Манделы: история феномена коллективных ложных воспоминаний времен интернета
Ельцин не говорил, что «устал и уходит», а Дарт Вейдер не произносил фразу «Люк, я твой отец». Но разум может твердить другое.
114
Twitter
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Дмитрий Орлов

Запись в подсайте Twitter

Яня

В Испании около 200 хиппи из…

Андрей Галицкий

В Испании около 200 хиппи из…

Андрей Стаховский

В Испании около 200 хиппи из…

Яня

В Испании около 200 хиппи из…

Максим Шпилёв

Запись в подсайте Twitter

Алекс Навальный

Alugalug cat: музыканты со…

Рыжий

Запись в подсайте Telegram

Артур Мудрик

В Испании около 200 хиппи из…

Сергей Орлов

В «Бобровниках» на…
null