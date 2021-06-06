В Москве у Мавзолея задержали мужчину, который десять секунд стоял с плакатом «Wake up we have a tsar again» Статьи редакции
В полиции на него составили протокол об участии в несогласованной публичной акции и отпустили.
В отдел полиции Руслана Осипова, вышедшего на Красную площадь с плакатом «Wake up we have a tsar again» («Проснись, у нас снова царь») увезли через 10 секунд после того, как он встал в пикет. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на жену задержанного.
Осипов провёл в отделе по району Китай-город около двух часов. Его отпустили, но 17 июня состоится суд по делу об участии в несогласованной публичной акции.
Новая категория спидранов?
Интересно, если по красной площади будет бежать группа людей, один за другим, с промежутками секунд в 20, в футболках, где у каждого на спине будет написано по одной букве...
Юристами уже можно не учиться 6 лет. Просто приходишь на суд для выслушивания приговора
Предстоящий ихтиандр
Я просто не понимаю по какой статье ему назначат наказание (штраф там, сутки, тюремное заключение).
Просто понять бы логику
Психологический
Логика проста: есть пу и его холуи, у них есть все права. А у тебя, юзереейм, есть только обязанности: плотить налоги, носить цак и умереть когда станешь бесполезным.
Ну а че сидите по домам? Делайте хоть что-то. Русских на улице защитите от диаспор для начала. Хули молчите?
Да не по какому. Лайтовый вариант просто извинятся и отпустят.
Не лайтовый - привлекут эксперта, который даст заключение, что это экстремизм... и отъедет человек по условке для начала.
Незаконное массовое мероприятие. Были рядом люди? Значит массовое. Вся логика.
Предстоящий
несогласованной публичной акции
Это нахуй что ещё за зверь?
wake up, Neo... the matrix has you
Не драматизируй. Простая административка и отпустили болезного восвояси.
А там и просить политубежище удобно. Изи план. Жертва путинских карательных жерновов. Можно ещё и в твиторочке горсть аудитории поднять.
А с чего он болезный? Он похоже здоровее всех тут якобы здоровых и видит, что творят жидовские твари со страной.
Вот по этой
Осипова выпустили из отдела полиции с протоколом об участии в несогласованной публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщает адвокат.
КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
Там много частей у этой статьи
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c77bf52af28dfd8f9de192b9faf0999c023256d2/
Божий кот
На Красной площади какая то зона где вообще никаких полит штук нельзя, ни митингов ни одиночных. Да, по закону
Предстоящий ихтиандр
А где это прописано?
Божий кот
Федеральный закон о митингах запрещает проводить мероприятия на территориях, «непосредственно прилегающих» к резиденциям президента России (п. 3 ч. 2 ст. 8 ФЗ от 19.06.2004 N 54-ФЗ). Московский Кремль является официальной резиденцией президента — следовательно, можно предположить, что закон запрещает проводить акции на прилегающих к нему территориях. Однако сложно понять, что есть граница резиденции президента и что относится к прилегающим территориям.
Наивный Орзэмэс
Прикол в том, что не раз видел на этой же территории фриков из НОДа — никто их не трогает)
Предстоящий
Вот кстати да. Получается закон что дышло, куда повернул туда и вышло
Нет, в части 4 указанного закона вполне конкретно определены локации: «...Порядок проведения публичного мероприятия на территории Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", включая Красную площадь и Александровский сад, определяется Президентом Российской Федерации»
Да, вполне законное требование.
ФЗ №54, статья 8, ч.4. - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/73f9f932acd4bf46359959801b4a363640b35928/
Странная аналогия. По сути, локация КП, исторического музея, александровского сада и внутренняя территория Кремля имеют особый статус и это прописано в законе. Логично, что любая вниманиеблядь с плакатиком вполне справедливо привлечёт к себе внимание мусоров.
Стьянняя аняогия. Пё сюти, локяция КП, истойичесгаго мюзия, аексяндьовского сяда и внютьенняя тейлиитойия Кьемля имиют осёбый стятюс и эта пьописяно в зякони. Логично, что любая внимяниеплядь с плякятеком впоне спьяведливо пьивлечёт к себе внимяние мюсойов.
Окей, даунам-законотворцам надо было разрешить творить всякую хуйню в одном из самых известных в мире и туристически-значимых мест в России, имеющем вполне конкретную историческую и культурную ценность. Нет бы просто позволили забить тегами кремлёвскую стену, спокойно сесть посрать посреди площади, да и вообще, просто бесконтрольно творить всякую дичь. Но нет, машина репрессий нещадно с 2004-го года запрещает делать на площади всё, что захочется. Мы сами с ребятами урбанистами негодуем по этому поводу. Сэдли.
А с какого вообще хера может быть запрещен акционизм? Вот объясни
С такого, что какой-нибудь долбоёб в публичном пространстве посчитает важным прибить себе яйца к мавзолею или попытается сжечь себя для тиктока под лозунгом "Ради Прекрасной России Будущего" и прочее. Мало ли граждан с бедами с башкой обретается в одной только Мск?
Да и вообще, умиляет, что вас почему-то семнадцать лет не беспокоило это положение федерального закона, принятого аж в 2004-м, а тут вдруг внезапно жопы повзрывались.
И что? Тебя это как касается? Долбоеб со стволом в школу пришел- расстрелял детей, другой долбоеб пришел и порезал детей - запретить убийства?
Футбольный
Никто не топит за абстрактную законность в вакууме, кроме твоих личных шизофазий. Законодательная база уже эродирована до уровня бабкиной тёрки, кто будет за это топить?
С другой стороны, ты же не сможешь привести ни одного примера "согласованной" "не-хуйни" акции на КП, не являющейся очевидным лизожопством. А значит и законностью тут не пахнет.
Декоративный пришелец
* так называемой "конституции"
Предстоящий ихтиандр
Называемой не называемой но про одиночный никто не убирал из нее. Да и про мирные демонстрации тоже.
Всем уже пофиг, что там в конституции... голосование же это показало.
Правосудия по политическим или около политическим процессам больше не удастся получить.
Ща приплетут лингвистов и историков, и окажется, что чувак призывал порешать плешивого гнома.
Закрыли то его по закону. Запрещено проводить пикеты "возле резиденции главы государства". Ещё и за "ложное обвинение представителей власти" могут докинуть.
стоял рядом со стройкой напротив мавзолея. надо было проходить быстрее. торговые ряды на красную возвращают походу
Предвыборный магнит
Разве по конституции нет права на одиночный пикет?
Посчитали Ленина за участника пикетирования, видимо
Тайный рак
Zato rasstrelyal!
Сам, из ружья пальнул?
Тссс. Это секрет для всех советских фанатов.
чтобы быть советским фанатом нужно совсем не знать историю. А откуда человеку не знающему историю знать как происходила революция и октябрьский переворот?
По чесноку, чтобы быть фанатом "той дореволюционной России" историю тоже нужно не знать. Ни по погромы, ни про кастовую систему запретов обучения, ни про адскую коррупцию на всех уровнях, ни про кидание миллионов вчерашних крестьян в топку войн по любому поводу, ни про заморозку реформ почти 150 лет, ни про поголовное невежество народа, ни про цензуру и аресты доброй половины великих писателей. Жопа Россииюшки в том, что жесть сменилась совсем кромешным адом.
Да, проблем в ней было валом.
Но Николашка был неплохим царем, и в принципе страна развивалась. Не будь 1 мировой все бы продолжалось и довольно успешно. И опять же нужно понимать контекст, и что было в окружающем мире. Современный супергуманизм в принципе состоялся только после 2 мировой войны(антибиотики, снижение детской смертности и т.п.)
Имхо трагедия как раз в том, что провалилась буржуазная революция. На лето 1917 года было уже почти всё: и выборы во всеобщий парламент, и проекты реформ, и куча партий от крестьянских до буржуазных. Но фак, несколько лет кромешной войны и полное нежелание Керенского видеть проблему даже накануне переворота. Тут как раз тот случай, когда был шанс на другой путь, но пока умные люди спорили о методах и отказывались входить в коалицию друг с другом (как сейчас наши либеральные партии типа Яблока), власть взяли люди, у которых не было сомнений в методах и брезгливости.
Сознательный
Просто великому казаху корнилову не дали спасти Россию, вот и всё развалилось.....
История давала шанс до последнего часа. Тот же Фёдор Дан буквально вечером накануне переворота умолял Керенского перехватить инициативу и выпустить какой-нибудь указ о реформах, о чём в ту же ночь развесить плакаты, потому что завтра "о земле, хлебе и мире" объявят большевики и будет поздно. Но Александр Фёдорович решил, что опасность преувеличена и бунт можно будет задавить. Не вышло.
Николай был никаким царем и полагался на мнение жены, которая слушала всяких проходимцев
Это ваше оценочное суждение с которым не согласны большинство историков...
Страна развивалась, и быстро. И экономически, и как общество.
Причины революции заложил батя Николая...
Вероятный
Но Николашка был неплохим царем, и в принципе страна развивалась
У тебя ошибка в слове "разваливалась"
В Казани 14 февраля был согласованный митинг, и я проходил мимо этого места, и испугался, когда не увидел этого дядьку, думал случилось что с ним. Нет, он просто пошел стоять рядом с митингом, стоял рядом с ментами, его не трогали.
Wake the fuck up, samurai. We have a tsarism to burn.
Это призыв?
⚡️«Закон против Плакатов»
Путин подписал закон, запрещающий продажу плакатов тем, кто причастен к «экстремистским» выходам на одиночные пикеты.
Запрет покупки плакатов, бумаги А4 и тетрадей распространяется на тех, кто выходил с плакатом на одиночные пикеты или пользовался принтером не менее, чем за год до признания их экстремистскими
Стоит сказать, что продажа плакатов, бумаги и тетрадей экстремистам приравнивается к поддержке экстремистских организаций
Прохождение подозреваемыми по статье «экстремизм» предметов «Родная речь», «Правописание» и «Русский язык» является отягчающим обстоятельством и приравнивается к прохождению специализированной деятельности в лагерях по подготовке террористов.
Вот сука, для западных кураторов отчет. Шестерка запада.
ЗЫ интересно, ильич знал английский язык? Или только немецкий
Я почему-то реально заинтересовался этим вопросом и пошёл изучать. Да, Ильич знал английский, причём, видимо, довольно неплохо. В 53 томе (ааааа!) полного собрания сочинений есть его письма, где он рассказывает о своей работе над переводами:
Я теперь рассчитываю наверняка поправить свои финансы, ибо и отдельное издание статей должно же выгореть так или иначе, да затем получаю теперь большой перевод с английского (из Питера) Адама Смита, за который должно что-нибудь перепасть
Хочу попросить тебя достать мне пособия по английскому языку. Напросился тут я на перевод и получил толстую книгу Webb'а. Очень боюсь, как бы не наделать ошибок.
С другой стороны, позднее его жена пишет другое:
Вот нам с Володей с языками беда, оба плоховато их знаем, возимся с ними, возимся, а все знаем плохо. Опять принялись за английский.
Не знаю, зачем вам эта информация
Ближе к иностранному народу, который прочитает на английском и тогда, может быть, будет требовать от местных политиков не поддерживать Кремль.
А когда написано на кириллице - это абра-кадабра для иностранцев. Вон всякие палестинцы, азиаты и т.п. давно поняли эту вещь и ходят с англоязычными лозунгами.
Металлический велосипед
Мне кажется, это маленько унизительно. Мы всё-таки не чья-то бывшая колония, чтобы по английский к метрополии взывать.