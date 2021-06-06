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Саша Кириллова

В Москве у Мавзолея задержали мужчину, который десять секунд стоял с плакатом «Wake up we have a tsar again» Статьи редакции

В полиции на него составили протокол об участии в несогласованной публичной акции и отпустили.

Фото «ОВД-Инфо»

В отдел полиции Руслана Осипова, вышедшего на Красную площадь с плакатом «Wake up we have a tsar again» («Проснись, у нас снова царь») увезли через 10 секунд после того, как он встал в пикет. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на жену задержанного.

Осипов провёл в отделе по району Китай-город около двух часов. Его отпустили, но 17 июня состоится суд по делу об участии в несогласованной публичной акции.

#москва #новости

18 914 просмотров
233 233 комментария
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Miku Hatsune

144

Новая категория спидранов?

Ответить

Rond

Miku
83

Он должен был двигаться распрыжкой в направлении автозака с открытой дверью

Ответить

Математический Данила

Rond
9
Ответить

Zee Zao

Rond
3

желательно боком, чтобы быстрее было

Ответить

Alexander Sh

Miku
4

Интересно, если по красной площади будет бежать группа людей, один за другим, с промежутками секунд в 20, в футболках, где у каждого на спине будет написано по одной букве...

Ответить

MangaloriANAL

Miku
0
Ответить

Ваша Закладко

Miku
0

в точку. с 15 мин до 10 секунд сократил к славе. норм идёт

Ответить

Предстоящий ихтиандр

90

Какого хуя я не понимаю. Разве по конституции нет права на одиночный пикет? Кто нибудь объясните мне как это нахуй работает? Что они ему вменят?

Ответить

Антон Лисин

Предстоящий
132

Юристами уже можно не учиться 6 лет. Просто приходишь на суд для выслушивания приговора 

Ответить

Предстоящий ихтиандр

Антон
2

Я просто не понимаю по какой статье ему назначат наказание (штраф там, сутки, тюремное заключение).

Ответить

Eugard

Предсто…
47

За экстремистскую деятельность.
Возможно, еще за надругательство над дедами.
Какая разница, что за номер у этой статьи - был бы человек.

Ответить

Предстоящий

Eugard
1

Просто понять бы логику

Ответить

Eugard

Предсто…
53

Логика людоедская - чтобы боялись высовываться. 
Другой логики в действиях путенского режима сейчас нет.

Ответить

Психологический

Предсто…
19

Логика проста: есть пу и его холуи, у них есть все права. А у тебя, юзереейм, есть только обязанности: плотить налоги, носить цак и умереть когда станешь бесполезным.

Ответить

Adam Green

Психоло…
0

Ну а че сидите по домам? Делайте хоть что-то. Русских на улице защитите от диаспор для начала. Хули молчите?

Ответить

Психологич

Adam
0

Я и есть диаспора.

Ответить

Vitalii Nechaev

Предсто…
6

Да не по какому. Лайтовый вариант  просто извинятся и отпустят.
Не лайтовый - привлекут эксперта, который даст заключение, что это экстремизм... и отъедет человек по условке для начала. 

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Предсто…
–1

Незаконное массовое мероприятие. Были рядом люди? Значит массовое. Вся логика.

Ответить

Предстоящий

Предсто…
9

несогласованной публичной акции

Это нахуй что ещё за зверь?

Ответить

социальныирудиме

Предсто…
14

wake up, Neo... the matrix has you

Ответить

Tural

социаль…
0

had you

Ответить

Евгений Мартынов

Предсто…
–76

Не драматизируй. Простая административка и отпустили болезного восвояси.

Ответить

Александр

Евгений
29

Три (или сколько там) таких административок и дадинская уголовочка готова

Ответить

Евгений Мартынов

Алексан…
–58

А там и просить политубежище удобно. Изи план. Жертва путинских карательных жерновов. Можно ещё и в твиторочке горсть аудитории поднять.

Ответить

1

Евгений
14

Чувак, у тебя какие-то явные проблемы (психологические?) с Твиттером. Через каждый второй комментарий обсирание и нытьё по поводу. 

Ответить

Евгений

1
–29

Что поделать, если у вас он как источник истины. Да и кому-кому, а электронным борцунам с режимом в искусстве нытья давно уж равных нет.

Ответить

1

Евгений
21

Ох уж это мифическое "вас". 

Ответить

Михаил

1
1
Ответить

ouxen

Евгений
0

🤝

Ответить

AZP

ouxen
1

Ещё потрахайтесь

Ответить

ouxen

1
0

правильно делает

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Евгений
0

Три простых административки (или уже две) срок. ¯＼_(ツ)_/¯

Ответить

Adam Green

Евгений
0

А с чего он болезный? Он похоже здоровее всех тут якобы здоровых и видит, что творят жидовские твари со страной.

Ответить

S B

Adam
0

виновных нашел, кацапидор?

Ответить

Алексей Шепард

Предсто…
6

Вот по этой 
 Осипова выпустили из отдела полиции с протоколом об участии в несогласованной публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщает адвокат.

Ответить

Vlad Kucherenko

Предсто…
0

КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

Там много частей у этой статьи 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c77bf52af28dfd8f9de192b9faf0999c023256d2/

Ответить

ouxen

Антон
0

удобно

Ответить

Божий кот

Предстоящий
11

На Красной площади какая то зона где вообще никаких полит штук нельзя, ни митингов ни одиночных. Да, по закону

Ответить

Предстоящий ихтиандр

Божий
0

А где это прописано?

Ответить

Божий кот

Предсто…
18

Федеральный закон о митингах запрещает проводить мероприятия на территориях, «непосредственно прилегающих» к резиденциям президента России (п. 3 ч. 2 ст. 8 ФЗ от 19.06.2004 N 54-ФЗ). Московский Кремль является официальной резиденцией президента — следовательно, можно предположить, что закон запрещает проводить акции на прилегающих к нему территориях. Однако сложно понять, что есть граница резиденции президента и что относится к прилегающим территориям.

Ответить

Наивный Орзэмэс

Божий
22

Прикол в том, что не раз видел на этой же территории фриков из НОДа — никто их не трогает)

Ответить

Предстоящий

Наивный
4

Вот кстати да. Получается закон что дышло, куда повернул туда и вышло

Ответить

Eugard

Предсто…
19

А Вы сами не с России будете что-ли?
Про законы в России только сейчас узнали?

Ответить

Vitalii Nechaev

Предсто…
0

Да, так и есть. Уже давно если что... 

Ответить

Eugen T

Предсто…
0

Своим – всё, чужим – закон!

Ответить

Eugen T

Наивный
4

Нод занесён в красную книгу редких долбоящеров. Им много что можно, это же не фбк

Ответить

Жабка

Наивный
0

Так если президент согласовал - то можно.

Ответить

Madao

Божий
18

сложно понять, что есть граница резиденции президента и что относится к прилегающим территориям

Вся Россия, очевидно. 

Ответить

Евгений Мартынов

Madao
–16

Нет, в части 4 указанного закона вполне конкретно определены локации: «...Порядок проведения публичного мероприятия на территории Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", включая Красную площадь и Александровский сад, определяется Президентом Российской Федерации»

Ответить

Божий кот

Евгений
5

Очередной закон говна

Ответить

Евгений

Божий
–15

О, да вы юрист.

Ответить

Саша

Madao
0

И Калининград ?

Ответить

Madao

Саша
1

И Калининград.

Ответить

Предстоящий

Божий
0

Да спасибо я уже нашла. Кстати ещё у судов нельзя. 

Ответить

Евгений Мартынов

Предсто…
–22

Да, вполне законное требование.
ФЗ №54, статья 8, ч.4. - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/73f9f932acd4bf46359959801b4a363640b35928/

Ответить

AZP

Евгений
24

Газовые камеры в Третьем рейхе тоже были законными.

Ответить

Евгений Мартынов

AZP
–24

Странная аналогия. По сути, локация КП, исторического музея, александровского сада и внутренняя территория Кремля имеют особый статус и это прописано в законе. Логично, что любая вниманиеблядь с плакатиком вполне справедливо привлечёт к себе внимание мусоров. 

Ответить

Кхалиси Бот

Евгений
23

Стьянняя аняогия. Пё сюти, локяция КП, истойичесгаго мюзия, аексяндьовского сяда и внютьенняя тейлиитойия Кьемля имиют осёбый стятюс и эта пьописяно в зякони. Логично, что любая внимяниеплядь с плякятеком впоне спьяведливо пьивлечёт к себе внимяние мюсойов.

Ответить

AZP

Евгений
6

Кому мешает чувак с плакатом? Ссыкливому деду в Кремле?

Ответить

Евгений

AZP
–17

Бля, ТЖ реально как дети. То есть, зная, что это территория, на которой ограничен какой-либо несогласованный акционизм, с наивностью пятилетнего удивляются, что кого-то взяли за жопу с плакатом. И потом же искренне удивляются - "РЕПРЕССИИ! АРРРЯ!". 

Ответить

AZP

Евгений
20

Закон должен быть не просто так,а для чего-то.
 Завтра запрещают носить красную футболку у метро Фили.
Законно? Да. Но нипочему, просто так. 

Ответить

Евгений

AZP
–24

Окей, даунам-законотворцам надо было разрешить творить всякую хуйню в одном из самых известных в мире и туристически-значимых мест в России, имеющем вполне конкретную историческую и культурную ценность. Нет бы просто позволили забить тегами кремлёвскую стену, спокойно сесть посрать посреди площади, да и вообще, просто бесконтрольно творить всякую дичь. Но нет, машина репрессий нещадно с 2004-го года запрещает делать на площади всё, что захочется. Мы сами с ребятами урбанистами негодуем по этому поводу. Сэдли.

Ответить

AZP

Евгений
16

даунам-законотворцам

За вами выехали. Оскорбление представителей власти. Готовьте руки для браслетов. Всё по закону.

Ответить

Евгений

AZP
–12
Ответить

MightyStan

Евгений
9

А с какого вообще хера может быть запрещен акционизм? Вот объясни

Ответить

Евгений

MightyS…
–13

С такого, что какой-нибудь долбоёб в публичном пространстве посчитает важным прибить себе яйца к мавзолею или попытается сжечь себя для тиктока под лозунгом "Ради Прекрасной России Будущего" и прочее. Мало ли граждан с бедами с башкой обретается в одной только Мск?
Да и вообще, умиляет, что вас почему-то семнадцать лет не беспокоило это положение федерального закона, принятого аж в 2004-м, а тут вдруг внезапно жопы повзрывались.

Ответить

MightyStan

Евгений
7

И что? Тебя это как касается? Долбоеб со стволом в школу пришел- расстрелял детей, другой долбоеб пришел и порезал детей - запретить убийства?

Ответить

Рыжий

MightyS…
0

Запретить долбаебам приходить в школы. Что и делают с этими протестами. Что не так?

Ответить

Евгений

Рыжий
–7

Ребятня всячески топит за соблюдение законности во всём, но затем лицемерно начинает рваться, когда берут за жопу очередную вниманиеблядь, кладущую на эту самую законность, оформляя всё соусом РЕПРЕССИЙ, ГУЛАГА, УДУШЕНИЯ СВОБОДЫ и хуй знает чего ещё. 

Ответить

Футбольный

Евгений
10

Никто не топит за абстрактную законность в вакууме, кроме твоих личных шизофазий. Законодательная база уже эродирована до уровня бабкиной тёрки, кто будет за это топить?
С другой стороны, ты же не сможешь привести ни одного примера "согласованной" "не-хуйни" акции на КП, не являющейся очевидным лизожопством. А значит и законностью тут не пахнет.

Ответить

g͡o͞od

Евгений
0

¯＼_(ツ)_/¯ а вот выходит на красную площадь ЕР, коммунисты или ещё кто. С одиночным, множественным и прочим. Разумеется до такой штуки как согласование - не доходит.
Как так, что ничего не нарушается?

Ответить

Евгений

g͡o͞od҉
0

 до такой штуки как согласование - не доходит

Откуда такая уверенность?

Ответить

g͡o͞od

Евгений
0

Да потому, что никто не стал бы брать ответственность за согласование акций тех же КПРФ в разгар пандемии. ¯＼_(ツ)_/¯

Ответить

Евгений

g͡o͞od҉
0

Это ваше предположение?

Ответить

g͡o͞od

Евгений
1

заявки на согласование - публичны. Найди пжалста.  

Ответить

Михаил

Евгений
0

Так ведь общественно опасная хуйня и так нормально запрещена КоАП и УК, но зачем-то существует специальная оговорочка, что митинговать именно там нельзя. Даже хз, зачем. 

Ответить

g͡o͞od

Евгений
0

Ну фиг знает мужику на гелике же ниче не было. Ну которого обезвреживали там.

Ответить

AZP

Евгений
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Рыжий

AZP
1

Расстреливали людей в СССР тоже законно. Толпу мятежников в Новочеркасске тоже законно убили. Дальше-то что?

Ответить

Eugard

Предсто…
3

В секретных протоколах к Новой Конституции, это которая на пеньках

Ответить

Предстоящий

Eugard
0

Мне интересно 

Ответить

Eugard

Предсто…
4

Да пёс его знает, вся ваша Россия - одна большая зона, где ничего больше нельзя.

Ответить

Tema

Предсто…
0

54 федеральный закон. 

Ответить

artemykairyak

Божий
0

а так можно было?

Ответить

Декоративный пришелец

Предстоящий
4

* так называемой "конституции"

Ответить

Предстоящий ихтиандр

Декоративный
2

Называемой не называемой но про одиночный никто не убирал из нее. Да и про мирные демонстрации тоже. 

Ответить

Рыжий

Предсто…
1

Ну так и что дальше? Про свободное перемещение тоже никто не убирал, однако ж в паспортном столе отчитаться обязан.
Пункты конституции ограничиваются законами, что вполне логично

Ответить

Ozabot

Предстоящий
2

Разве Конституция это не запрещенная в России литература?

Ответить

Vitalii Nechaev

Предстоящий
1

Всем уже пофиг, что там в конституции...  голосование же это показало.
Правосудия по политическим или около политическим процессам больше не удастся получить.

Ответить

Alexander Irzack

Предстоящий
1

Ща приплетут лингвистов и историков, и окажется, что чувак призывал порешать плешивого гнома. 

Ответить

Александр Щербинин

Предстоящий
0

Закрыли то его по закону. Запрещено проводить пикеты "возле резиденции главы государства". Ещё и за "ложное обвинение представителей власти" могут докинуть.

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Одиночный пикет: правила проведения, позиция…
Термин «одиночный пикет» часто встречается в РФ на фоне ограничений в проведении массовых митингов…
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Ответить

Ваша Закладко

Предстоящий
0

стоял рядом со стройкой напротив мавзолея. надо было проходить быстрее. торговые ряды на красную возвращают походу  

Ответить

Предвыборный магнит

Предстоящий
0

Разве по конституции нет права на одиночный пикет?

Посчитали Ленина за участника пикетирования, видимо

Ответить

Сознательный химик

27

Lenin ne svergal tsarya

Ответить

Тайный рак

Сознательный
24

Zato rasstrelyal!

Ответить

Тайный рак

Тайный
1

IYKWIM

Ответить

Указанный

Тайный
10

БЕЗНОГNМ

Ответить

Максим Шпилёв

Тайный
0

Сам, из ружья пальнул?

Ответить

Антон Лисин

Максим
3

Из пальца 

Ответить

Тайный рак

Максим
3
Ответить

Товарищ Колбасный

Сознательный
5

Тссс. Это секрет для всех советских фанатов.

Ответить

Madegghead

Товарищ
3

чтобы быть советским фанатом нужно совсем не знать историю. А откуда человеку не знающему историю знать как происходила революция и октябрьский переворот?

Ответить

Товарищ

Madeggh…
14

По чесноку, чтобы быть фанатом "той дореволюционной России" историю тоже нужно не знать. Ни по погромы, ни про кастовую систему запретов обучения, ни про адскую коррупцию на всех уровнях, ни про кидание миллионов вчерашних крестьян в топку войн по любому поводу, ни про заморозку реформ почти 150 лет, ни про поголовное невежество народа, ни про цензуру и аресты доброй половины великих писателей. Жопа Россииюшки в том, что жесть сменилась совсем кромешным адом. 

Ответить

Madegghead

Товарищ
4

Да, проблем в ней было валом.
Но Николашка был неплохим царем, и в принципе страна развивалась. Не будь 1 мировой все бы продолжалось и довольно успешно. И опять же нужно понимать контекст, и что было в окружающем мире. Современный супергуманизм в принципе состоялся только после 2 мировой войны(антибиотики, снижение детской смертности и т.п.)

Ответить

Товарищ

Madeggh…
15

Имхо трагедия как раз в том, что провалилась буржуазная революция. На лето 1917 года было уже почти всё: и выборы во всеобщий парламент, и проекты реформ, и куча партий от крестьянских до буржуазных. Но фак, несколько лет кромешной войны и полное нежелание Керенского видеть проблему даже накануне переворота. Тут как раз тот случай, когда был шанс на другой путь, но пока умные люди спорили о методах и отказывались входить в коалицию друг с другом (как сейчас наши либеральные партии типа Яблока), власть взяли люди, у которых не было сомнений в методах и брезгливости. 

Ответить

Сознательный

Товарищ
3

Просто великому казаху корнилову не дали спасти Россию, вот и всё развалилось.....

Ответить

Товарищ

Сознате…
6

История давала шанс до последнего часа. Тот же Фёдор Дан буквально вечером накануне переворота умолял Керенского перехватить инициативу и выпустить какой-нибудь указ о реформах, о чём в ту же ночь развесить плакаты, потому что завтра "о земле, хлебе и мире" объявят большевики и будет поздно. Но Александр Фёдорович решил, что опасность преувеличена и бунт можно будет задавить. Не вышло. 

Ответить

Madegghead

Товарищ
2

да, вы правы...
Им всем не хватило яиц. А террористам хватило яиц.

Ответить

Николай Иванов

Madeggh…
4

Николай был никаким царем и полагался на мнение жены, которая слушала всяких проходимцев

Ответить

Madegghead

Николай
–4

Это ваше оценочное суждение с которым не согласны большинство историков...
Страна развивалась, и быстро. И экономически, и как общество.
Причины революции заложил батя Николая...

Ответить

Николай

Madeggh…
4

Страна-то развивалась, только какая в этом заслуга Николая?

Ответить

ouxen

Николай
5

не мешал😂

Ответить

Саша

Madeggh…
1

Каких историков ?
По истории русской революции Ричарда Пайпса например - Николай действительно был слабым царём и слушал жену.
Весьма добротный труд , а не  телевизионные поделки Радзинского

Ответить

Вероятный

Madeggh…
0

Но Николашка был неплохим царем, и в принципе страна развивалась

У тебя ошибка в слове "разваливалась"

Ответить

Ипполит

Товарищ
3

А как же балы, лакеи, юнкера? Нужно уметь видеть и хорошее!

Ответить

Товарищ

Ипполит
2

Именно. Все 130 миллионов человек. И "все в белых штанах", как говорил Остап Бендер. 

Ответить

Ипполит

Товарищ
0

к 1914 году оно достигло 89,9 млн человек

Ответить

AZP

Товарищ
4

поголовное невежество народа

Вообще не изменилось.

Ответить

ouxen

AZP
1

стало хлеще

Ответить

ouxen

Товарищ
2

по чесноку в рашке всегда и все было хуево

Ответить

Tural

Madeggh…
1

по советским книжкам и тв)

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Сознательный
0

A kovo zhe?

Ответить

Указанный пришелец

26
Ответить

Антон Пострунин

Указанный
2

В Казани 14 февраля был согласованный митинг, и я проходил мимо этого места, и испугался, когда не увидел этого дядьку, думал случилось что с ним. Нет, он просто пошел стоять рядом с митингом, стоял рядом с ментами, его не трогали.

Ответить

ouxen

Указанный
0

кем работайте?

Ответить

Указанный пришелец

ouxen
0

погромист

Ответить

Stepan Morozov

20

Wake the fuck up, samurai. We have a tsarism to burn.

Ответить

Андрей Охапкин

Stepan
1

Это призыв?

Ответить

Stepan Morozov

Андрей
0

Просто безобидная отсылка
Товарищ майор, не угрожайте ссылкой

Ответить

Научный Петя

Андрей
0

Yes

Ответить

Артём Прибышин

19

⚡️«Закон против Плакатов»

Путин подписал закон, запрещающий продажу плакатов тем, кто причастен к «экстремистским» выходам на одиночные пикеты.

Запрет покупки плакатов, бумаги А4 и тетрадей распространяется на тех, кто выходил с плакатом на одиночные пикеты или пользовался принтером не менее, чем за год до признания их экстремистскими

Ответить

Funny Kaplan

Артём
2

Стоит сказать, что продажа плакатов, бумаги и тетрадей экстремистам приравнивается к поддержке экстремистских организаций

Ответить

Alexander Sh

Funny
4

Прохождение подозреваемыми по статье «экстремизм» предметов «Родная речь», «Правописание» и «Русский язык» является отягчающим обстоятельством и приравнивается к прохождению специализированной деятельности в лагерях по подготовке террористов.

Ответить

Корнелий Шнапс

Funny
0

На бумажных комбинатах уже проходят обыски.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Артём
0

Не подсказывайте)

Ответить

Металлический велосипед

15

Критики оппозиции: надо быть ближе к народу!
Оппозиция:

Ответить

Денис Лапин

Металлический
0

Вот сука, для западных кураторов отчет. Шестерка запада.
ЗЫ интересно, ильич знал английский язык? Или только немецкий

Ответить

Алексей Шепард

Денис
16

Я почему-то реально заинтересовался этим вопросом и пошёл изучать. Да, Ильич знал английский, причём, видимо, довольно неплохо. В 53 томе (ааааа!) полного собрания сочинений есть его письма, где он рассказывает о своей работе над переводами:

Я теперь рассчитываю наверняка поправить свои финансы, ибо и отдельное издание статей должно же выгореть так или иначе, да затем получаю теперь большой перевод с английского (из Питера) Адама Смита, за который должно что-нибудь перепасть

Хочу попросить тебя достать мне пособия по английскому языку. Напросился тут я на перевод и получил толстую книгу Webb'а. Очень боюсь, как бы не наделать ошибок.

С другой стороны, позднее его жена пишет другое: 
 Вот нам с Володей с языками беда, оба плоховато их знаем, возимся с ними, возимся, а все знаем плохо. Опять принялись за английский.

Не знаю, зачем вам эта информация

Ответить

Ваша Закладко

Алексей
2

перевод он в итоге от парвуса получил деньгами

Ответить

ouxen

Алексей
1

из питера?!

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

ouxen
0

Что вас смущает? Слову "Питер" два с половиной века

Ответить

ouxen

Ilya.A…
0

😳🕶🤏

Ответить

робот-бёрдвотчер

Металлический
3

Ближе к иностранному народу, который прочитает на английском и тогда, может быть, будет требовать от местных политиков не поддерживать Кремль.
А когда написано на кириллице - это абра-кадабра для иностранцев. Вон всякие палестинцы, азиаты и т.п. давно поняли эту вещь и ходят с англоязычными лозунгами.

Ответить

Металлический велосипед

робот-бёрдвотчер
0

Мне кажется, это маленько унизительно. Мы всё-таки не чья-то бывшая колония, чтобы по английский к метрополии взывать.

Ответить

Alexander

Металли…
4

Мы всё-таки не чья-то бывшая колония

Золотая Орда:

Ответить

Металлический

Alexand…
1

Золотая Орда- государство по границам почти точно повторяющее сегодняшнюю РФ) В нём жили те же народы что живут сейчас, в состав