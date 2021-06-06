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Новости
Саша Кириллова

В английском городе Рагли футбольный матч прервали из-за запланированного взрыва старой ТЭЦ Статьи редакции

Снос транслировали на YouTube, чтобы жители оставались дома.

17 17 комментариев
6306 просмотров

Градирни исторической ТЭЦ Рагли в Стаффордшире снесли контролируемым взрывом, передаёт «Би-би-си». Одновременно там проходил матч местной команды — из-за сноса его пришлось прервать на некоторое время.

Urban Pictures @Urban_Pictures
Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley https://t.co/rl3NzEMK0C
#Kizzyscornerpics @Kizzyetrance
Sunday 6th June 10:30ko
Match 134 of 2020/21
🏟 Ravenhill Park
@Breretonlionfc 1
Dormans 3
Not everyday you go to a football match where power station cooling towers in the background are demolished mid game! #rugeley
#groundhopping #kizzyscornerpics
@Mike_Bayly & @FloraMartyr https://t.co/hsfZxCLxWs
Не каждый день вы бываете на футбольном матче, где градирни электростанции на заднем плане сносят посреди игры!
Brian Clark @8forClark
@Urban_Pictures @matttsykes We were stood the other side of the brook https://t.co/U8zfGtqkn0
Мы стояли по другую сторону.

Проводившая снос компания Engie организовала прямую трансляцию на YouTube, чтобы желающие посмотреть на взрыв не создавали толпу во время пандемии коронавируса.

ТЭЦ прекратила работу в 2016 году. На месте градирен планируется построить жилые и офисные здания, а также начальную школу.

#футбол #великобритания #новости

17 17 комментариев
51
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17 комментариев
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Ангел Предохранитель

47

Раньше, в игре Battlefield 4, при падении башни в Шанхаее, вся карта замерала и наблюдала за падением (даже никто не стрелял, только самые отбитые). Хер знает зачем приплел, но чет напомнило

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Виталий Чухнов

Ангел
2

Послезавтра анонс новой баттлы. 
Это реклама такая. 

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Lofoten Forsake

Ангел
1

Как же это было круто, прыгаешь с крыши пока не поздно. И вертолёты там фармили килы, а я пытался с4 кинуть в них. Увидим что там будет 9 июня с анонсом BF6, возвращаются ведь в "настоящее". 

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fFamous

Lofoten
0

А я играл со снайперкой и чпокал их обычно прям в кабине xD

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Виталий Чухнов

Lofoten
0

По слухам 2042

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Пундикан

Ангел
1

А мне BF2 напомнило, там карта была Dalian Plant с такими же градирнями.

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HSmzg

Ангел
0

так вот кого я все время нахаляву убивал после взрыва башни

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Vasya Stark

Ангел
0

Да в первые пару раз, потом всем похер было.

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FOX

39
Ответить

I S

FOX
0

Так вот как ветряки строят! 

Ответить

KSA

FOX
0

Грядет!
Три ветряка Апокалипсиса!

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Morgan

2

Тепловая электростанция это не тоже самое, что ТЭЦ.

Ответить

Андрей Попов

Morgan
0

Разница не слишком большая, на ТЭЦ ещё используют тепло для отопления.

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Когда редакция напишет про моргенштерна???

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Регулярный ящик

0

красиво

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Oleg Savrikov

Регулярный
1

4 мокрых опустили

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Жутконос

0

With your feet on the air and your head on the ground

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