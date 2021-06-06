В английском городе Рагли футбольный матч прервали из-за запланированного взрыва старой ТЭЦ Статьи редакции
Снос транслировали на YouTube, чтобы жители оставались дома.
Градирни исторической ТЭЦ Рагли в Стаффордшире снесли контролируемым взрывом, передаёт «Би-би-си». Одновременно там проходил матч местной команды — из-за сноса его пришлось прервать на некоторое время.
Проводившая снос компания Engie организовала прямую трансляцию на YouTube, чтобы желающие посмотреть на взрыв не создавали толпу во время пандемии коронавируса.
ТЭЦ прекратила работу в 2016 году. На месте градирен планируется построить жилые и офисные здания, а также начальную школу.
Раньше, в игре Battlefield 4, при падении башни в Шанхаее, вся карта замерала и наблюдала за падением (даже никто не стрелял, только самые отбитые). Хер знает зачем приплел, но чет напомнило
Как же это было круто, прыгаешь с крыши пока не поздно. И вертолёты там фармили килы, а я пытался с4 кинуть в них. Увидим что там будет 9 июня с анонсом BF6, возвращаются ведь в "настоящее".
Тепловая электростанция это не тоже самое, что ТЭЦ.
Разница не слишком большая, на ТЭЦ ещё используют тепло для отопления.
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