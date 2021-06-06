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Саша Кириллова

Умер Резо Габриадзе — автор сценариев «Мимино» и «Кин-дза-дза» Статьи редакции

Ему было 84 года.

Фото Алексея Тихомирова, Sputnik

О смерти драматурга, сценариста и основателя Тбилисского театра марионеток сообщает грузинский Первый канал.

Резо Габриадзе написал сценарии к более 35 фильмам, включая «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка», «Паспорт». В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток.

Габриадзе известен и как художник, скульптор и мастер книжной графики. Он автор памятника Чижику-Пыжику, установленному в Петербурге в 1994 году.

#новости #кино #некрологи

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27 комментариев
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Данный историк

19

Помянем.

Спасибо за советскую классику

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Энергичный Вампир

8

Практически единственные советские фильмы, которые мне доставляют

Ответить

Petr

Энергичный
0

Мне и Чижик в Питере доставляет

Ответить

Кредитный Кирилл

7

Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите.

Ответить

Совместный диод

6

— А пацаки и чатлане — это национальность?
— Нет.
— Биологический фактор?
— Нет.
— Каста?
— Нет.
— Лица с других планет?
— Нет.
— А чем они друг от друга отличаются?
— Ты что, дальтоник, Скрипач? Зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист…

Ответить

Марк Цукор

5

Говорят, что день смерти такой же как все, только короче

Ответить

Кирилл Вселенский

Марк
–2

Ржомба

Ответить

Азамат Багатов

4

Скрипач, вместо того, чтобы все время думать, что ты первый грузинский космонавт и что тебе Нобелевскую премию дадут, верни ложку, которую ты у нищих артистов украл…

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Eugene Gerasimov

3

Рекомендую к просмотру "Знаешь, мама, где я был?" на YouTube про Резо.

Ответить

Кирилл Вселенский

–33
Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
–17

Не нашел пришлось самому постить

Ответить

Данный историк

Кирилл
7

Молодец, готовься к красной атаке 

Ответить

Марк Цукор

Данный
–6

Я готов .яяяяяяяя

Ответить

Данный историк

Марк
4

Согласен? Узнал?

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Марк Цукор

Данный
0

Как тебя не узнать

Ответить

Данный историк

Марк
0

Вечная классика панковской жизни 

Ответить

Кирилл

Данный
0

Всегда готов

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Grisha Pivovarov

2

F

Ответить

Иван Эртель

2

"Паспорт" - тоже классный фильм. Ну не такой культовый, конечно, как "Мимино" и "Кин-дза-дза!"

Ответить

Марк Цукор

–18
Ответить

Азамат Багатов

1

У вас такой же оголтелый расизм, как и здесь на Плюке. Только власть захватили не чатлане, а пацаки, такие, как ты и твой друг соловей…

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Рпош Ашршщ

0

#некрологи
Спасибо

Ответить

Саша Кириллова

Рпош
2

добавила, благодарю

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Bkmz Иванов

0

скрипач не нужен

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Ангел Предохранитель

0

Мимино, один из лучших советских фильмов, поэтому печально

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Марк Цукор

Ангел
–2
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nikivehzom

0

Он сел на пепелац и свалил в лучший мир.

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