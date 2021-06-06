Умер Резо Габриадзе — автор сценариев «Мимино» и «Кин-дза-дза» Статьи редакции
Ему было 84 года.
О смерти драматурга, сценариста и основателя Тбилисского театра марионеток сообщает грузинский Первый канал.
Резо Габриадзе написал сценарии к более 35 фильмам, включая «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка», «Паспорт». В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток.
Габриадзе известен и как художник, скульптор и мастер книжной графики. Он автор памятника Чижику-Пыжику, установленному в Петербурге в 1994 году.
Практически единственные советские фильмы, которые мне доставляют
Говорят, что день смерти такой же как все, только короче
Скрипач, вместо того, чтобы все время думать, что ты первый грузинский космонавт и что тебе Нобелевскую премию дадут, верни ложку, которую ты у нищих артистов украл…
Не нашел пришлось самому постить
Данный историк
Молодец, готовься к красной атаке
Я готов .яяяяяяяя
Согласен? Узнал?
Как тебя не узнать
"Паспорт" - тоже классный фильм. Ну не такой культовый, конечно, как "Мимино" и "Кин-дза-дза!"
У вас такой же оголтелый расизм, как и здесь на Плюке. Только власть захватили не чатлане, а пацаки, такие, как ты и твой друг соловей…
Мимино, один из лучших советских фильмов, поэтому печально