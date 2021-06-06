Политик Дмитрий Гудков уехал из России на фоне уголовного преследования Статьи редакции
Он сообщил, что «источники из окружения администрации президента» предупредили его об аресте.
Гудков написал на свой странице в фейсбуке, что уехал в Киев. По его словам, «несколько близких источников» к администрации президента сообщили ему, что «фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до ареста».
«Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова „любым способом“. Считаю, что высосанное из пальца „дело о подвале“ было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны», — написал он.
«Медуза» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщает, что 3 июня Дмитрия Гудкова освободили из полиции под давлением политического блока мэрии Москвы.
Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу Дмитрия Гудкова. В тот же день его задержали на 48 часов как подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. 3 июня Гудкова освободили в связи с истечением срока задержания.
А ты дохуя наблюдательный
@Дмитрий Орлов зачем порвался?
@Вахтёр мат
Этот коммент токсичен с вероятностью 88%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!
Меньший меч
Когда-то любили поболтать за то, сколько политиков в России, лидеров будущих, но кроме Навального испытание временем никто не выдерживает
Вообще говоря, считать нежелание сидеть в тюрьме проваленным "испытанием временем" для политика — это нифига не норма. Понятно, что Путин создал такие условия, но не стоит забывать, что это пиздец, а не норма.
А можно обычных людей в политику пожалуйста, а не с железобетонными навыками выживания в любых условиях?
пока нельзя
Как бы прервать этот цикл
ну вот типа Гудков, Галямина и тд и тп старались, власти постарались в ответ и вот что вышло
Приличный фитиль
Полностью вряд ли, согласен. Но отбор по признаку "самый живучий" выглядит контрпродуктивно. "Самый богатый" и то лучше
А можно вообще без политики?
Тебе нравится когда политик идёт и садится в тюрьму? Какие странные желания.
Странно приписывать мне слова, которые я не писал.
Я пойду за принципиальным человеком, очень например таким, как Навальный, потому что как минимум такой политик как он, как и оказалось, на середине переправы не поменяет коня и не скажет:
Данила, все хуйня, я пошел, а ты сам ебись со своими проблемами и властями, у меня лапки
Я вообще не понимаю зачем Навальный сел в тюрьму. И совершенно его не поддерживаю. Мне кажется популистов, мачо и героев в России уже достаточно. Можно просто упразднить должность президента и тогда ни за кем идти не надо будет. Парламентская республика зашибись.
Но так, конечно, не будет. Выберут нового кумира и будут с него тащиться. Не важно, Навальный или нет.
Я вообще не понимаю зачем Навальный сел в тюрьму.
это уже миллион раз обсуждалось
И совершенно его не поддерживаю.
тем не менее находите время его пообсуждать
Мне кажется популистов, мачо и героев в России уже достаточно.
вам кажется, хорошо, но по себе мир не меряют
популизм, мачизм (лол что) и героичность - это объективные черты публичного политика
Можно просто упразднить должность президента и тогда ни за кем идти не надо будет.
можно, и кто этим займется? Правящая силовая бюрократия?
Парламентская республика зашибись.
абсолютно поддерживаю
это уже миллион раз обсуждалось
Но я всё равно не понимаю, у меня есть три версии, но все три не очень. Ниже написал в комментарии.
тем не менее находите время его пообсуждать
Вы меня укоряете в прокрастинации и праздных беседах на TJ? Это удар ниже пояса. 😂
вам кажется, хорошо, но по себе мир не меряют
популизм, мачизм (лол что) и героичность - это объективные черты публичного политика
Каждый человек меряет мир собой и выражает субъективное мнение. Я считаю, что в РФ нужно поменьше персоналий и побольше демократии, начиная от самоуправления в регионах, до парламента, а не суперпрезидентской республики. И герои в России не нужны, никакие. Ни ветераны, ни афганцы, ни Навальный, т.к. российский народ склонен надрачивать на героев без конца и края.
Футбольный
На практике у нас выходят те самые 90е, где в каждом задрюпинске свои теневые важные челы, которых ты обязан знать и уважать, ну или пытаться жить методом страуса. То есть те же персоналии, но не в открытую.
Собственно оттуда и начала на деле расти путинская «вертикаль». Непонятно, конечно, почему в стране с такой историей «советов» не существует собственно желания советами все и организовывать. Коллективная ответственность просто как-то не срабатывает, увы.
Не пизди
Ну а чего, пример соседней страны или даже нашей собственной довольно показательный. Если ты остаёшься или пуще того демонстративно возвращаешься, то ты молодец, настоящий герой - ровно на несколько дней, недель, ну может пару месяцев, если судебный процесс затянется. Далее ты выпадаешь из повестки дня, потому как не имеешь толком ни доступа к актуальным новостям, ни возможности поделиться своим мнением. Интерес к тебе стремительно угасает.
И ты сидишь, получается, уже напрасно, примерно как Колесникова в Беларуси, в отличие от Латушко, Тихановской или даже как коллег Колесниковой, которые не стали рвать паспорта. И кто теперь о ней вспоминает? Тогда как заграницей ты можешь полноценно вести свой блог, например на Youtube, и в определённой степени влиять на ситуацию в стране или по хотя бы на умы соотечественников.
Терпеть не могу Шария, но пример весьма показателен - если ты интересен аудитории, то большое расстояние не помеха. Он уже много лет не был на Украине, но в нынешних реалиях в этом нет особой нужды.
А вот Навальный немало пошумел напоследок, ну а толку? Теперь он вынужденно молчит, а между тем оставшиеся соратники (которые успели уехать заграницу) уже очевидно не смогу выдать расследование, которое сумеет собрать сто миллионов просмотров, стать таким же резонансным событиями как дворец с аквадискотекой.
В краткосрочной перспективе да, в долгосрочной — многолетний международный опыт показывает, что в эмиграции оппозиционные политики становятся нерелевантными, а в тюрьме сохраняют свой политический капитал, и если здоровье позволит, могут продолжить карьеру по выходе на свободу
Спасибо, что не бросаете нас, любимые наши политики
Не вижу русских оппозиционеров, которые отбивают своих политиков
Они заняты наблюдением за тем, как ты без остановки редактируешь коммент :)
Влажный месяц
Русские умеют драться только на чужой территории, будь то Донбасс или турецкие курорты
По ебалу в Мармарисе выхватил чтоль?
Нет, не могу в любимый Донецк поехать с 14 года
Слышал что Турция сейчас лучшее место для отдыха, знаешь почему?
Слышал что Турция сейчас лучшее место для отдыха, знаешь почему?
Ты всерьез думаешь что условный пролетарий из Харькова и из Челябы сильно отличается по поведению на курорте?
Сознательный
Почему ты не хочешь признавать, что 90% россиян поддержали аннексию крыма и войну на донбассе???
Я не удостоверяющий центр и не нотариус чтобы что то там признаваь
Ответ типичного бизнесмена, ты и деньги на крови готов делать, главное чтобы печати на документах были
Тебе стыдно за своих сограждан, так и скажи
90% россиян поддержали аннексию крыма и войну на донбассе
Два совершенно разных события, и на счёт 90% с потолка взято, у нас под процентов 30% любое действие Путина осуждало на тот момент, сейчас сильно больше.
С тем же успехом можно говорить что в/на Украине 1488% граждан поддерживало геноцид ЛДНРа.
Кто обвиняет левада центр в фабрикации результатов в пользу путина, тот явно живет в выдуманном манямирке
Меньший
откуда инфа про Донбасс ?
Да, если он конечно не электорат ОПЗЖ
Наивная хуйня.
Наивная хуйня думать что если в России 80% быдла то и во всем мире также
Давай начнем с того откуда ты взял статистику про 80% быдла в РФ? ))))
Корреляция с поддержкой крыма и хейтом навального
Слушай вот МНЕ не рассказывай сказки про высокоморальных интеллигентных расово верных украинцев.
Вообще никакого отличия от русских нет.
отличий масса
но самое главное
мы какие никакие но единые
и только попробуй чью то мать-бабулю пни ногой будучи ментом
у вас так можно
у нас нет
вы позволяете
мы не позволяем
улавливаешь
Адекватный
Если бы у меня половина родни не жило в Полтавской области я бы тебе может и поверил.
дааа
но конкретно ты не в полтавкой области
и мало ли что там за родня у тебя
вдруг они за Петра
или еще хуже за Медведчука
РАЗООБРАЗИЕ СИЛ (это когда когда конкуренция на полит поле)
но если будут пиздить женщину менты
к кому бы ты там не был привязан
все сработает как надо
это внутри
миллениалы давно нерусские эт олл
и карту они помнят с "автономной республикой крым"
ее невозможно забыть
"Вообще никакого отличия от русских нет"
очень заблуждаешься
ненене
я это продолжать не буду
хэштег
запад
не насрать
если с места событий
пришли забрали
так нельзя
еще убили 15к вояк
так нельзя
У вас такого и не было. Немалая часть элит была за то чтобы яныка пидорнуть, раскол был куда сильнее чем в РФ или РБ . Беркут и тогдашние СБУ и близко не исчерпали свой потенциал умывания страны в крови и посадках, ибо Янукович зассал идти ва-банк как ваш северный сосед, например.
Спасибо, за классные нюдсы
Обращайся
Easiest nudes in my life
Сознательный химик
Не пизди
Я бы на месте политиков ещё и пару крепких слов сказал. Да и вообще из политики ушёл. В России Путин это прям идеальный президент.
Я так понимаю, что в РФ всего один смелый оппозиционер, который не испугался тюрьмы.
Патриотический пёс_анон
А ты бы не зассал?
Ну если бы претендовал на власть, то подумал бы.
потом вышел бы, а народ срать на твою борьбу хотел с высокой колокольни
ты давно общался с сибирскими мужиками? им похер абсолютно
ой не говори, в то время как Навальный мотает срок его "соратники" сидят в ЕС (привет Волков), ебутся с операторами и занимаются хуйней
Сесть в российскую тюрьму где с высокой вероятностью тебе просто убьют?
Ахаха вот эти все плюсы тебе на коммент это, конечно, очень странно. Можете записаться на групповое к психотерапевту
Наивный Орзэмэс
А в чём смысл отправляться в тюрьму?
Бюджетный Кирилл
чай пить коран читать
Коран запрещен
Коран запрещен для правоверных, ибо он преследует цели насилия и грабежа. В Коране содержится ясное предписание не притеснять и не угнетать другие народы, поскольку это не является угодным Аллаху. В Коране не содержится никаких обещаний религиозного характера, он даёт лишь краткий и поверхностный толкования того, что и так прекрасно известно, и является по своей сути апологией капитализма.
Коран запрещен, но Шамиль 2 раза ему предан» (так в тексте).
При этом следует отметить, что «Московский диалект» (как в целом, так и по частям) «является лексически омонимом» «старославянскому языку, на котором в действительности никто не говорит» – в то время как «в действительности никто на нем не говорит».
«Словесное обозначение русич князя [А.И.] Горчакова (Грозного) – "руський" – неверно» (Саламандр).
«Слова "христианин", "христианство" и "христос" происходят не от понятия "Христос", а от понятия"християнин". Поэтому применение слова "христо" во всех текстах к одному лицу означает присоединение к Русской Церкви Христову (в отличие от слова "православие", включающего понятие "Христианская Церковь"), а слово "христанин" - принятие христианской веры, крещение и приобретение священнического сана.
Когда появляются церкви (что в их понимании означает "слово", "учение"), то они называются церквями, то есть церквами христианской веры" (Лондон 1714-18).
… и «первоначально слово "православный" означало именно поклоняющихся кресту» (Курс лекций по истории Древней Церкви, СПб., 1895, с. 236).
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"В церковно-славянском мире языческой была именно "Русь", а "Рать", Русь, русы - это понятие и реальный этноним одного народа, были они и "русскими" [или "русской национальности"]. Поэтому, кстати, летописец Яньша упоминает в слове "проглосити" (братья) не "Русию" (или "Рутению" – страну Руссов), а тоже страну "Русийския" (/Русской/ Руси – ее религия, ее власть и ее князь), то есть Русь = "Римский Мир" или, как его называли сами Русские - "Римской Империи".
… "И разбили русь на реке: из Чюди, и из Весь, и с Криви, и со Смоленска, и Трубчевскии", а Рать - это, по старорусскому, на самом деле, "свой народ" (вполне естественно, что именно
Русский единорожек88
Да, если даже Леха сидит и никто не бухтит особо, то решение разумное.
Для любого гражданина РФ
Кому на Руси жить хорошо?
Гудкову, был в системной оппозиции "тусовочке' всю свою карьеру, как запахло говной - свалил.
Кто остался - тот агент кремля
Россия любит Путина
Блет, будет по кайфу если агентов кремля будут переквалифицировать в польских шпионов, как в 37ом.
У меня есть три варианта почему Навальный сел в тюрьму:
1. Он плохо понимал, что его могут посадить в тюрьму не смотря на то, что все об этом орали.
2. Он неадекватно оценивал свою популярность и считал, что выйдет 100 миллионов на улицы и вытащат его из тюрьмы.
3. Он настолько хочет власти, что готов ради неё на всё.
Ещё варианты будут?
Человека судили 2 раза:
1. Просто за коммерческую деятельность при торговле лесом.
2. Просто за коммерческую деятельность при доставке посылок.
Куда уж абсурднее.
Ну т.е. человек сознательно сел в тюрьму лишь бы остаться в политике. Это третий вариант в моём списке.
Может кому-то это и нравится, мне не очень. Он потом и со страной так сделает, когда президентом станет? Будет выбирать героические эмоциональные решения вместо разумных?
Металлический велосипед
Он хорошо понимал, что с ним будет в эмиграции. Это был бы Лимонов 2.0