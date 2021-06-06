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Новости
Саша Кириллова

Политик Дмитрий Гудков уехал из России на фоне уголовного преследования Статьи редакции

Он сообщил, что «источники из окружения администрации президента» предупредили его об аресте.

270 270 комментариев
19 583 просмотров
Фото со страницы @d_gudkov

Гудков написал на свой странице в фейсбуке, что уехал в Киев. По его словам, «несколько близких источников» к администрации президента сообщили ему, что «фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до ареста».

«Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова „любым способом“. Считаю, что высосанное из пальца „дело о подвале“ было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны», — написал он.

«Медуза» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщает, что 3 июня Дмитрия Гудкова освободили из полиции под давлением политического блока мэрии Москвы.

Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу Дмитрия Гудкова. В тот же день его задержали на 48 часов как подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. 3 июня Гудкова освободили в связи с истечением срока задержания.

#новости #политика #гудков

270 270 комментариев
1
187
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270 комментариев
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Меньший меч

107

дело о подвале“ было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны

И план удался

Ответить

Сознательный химик

Меньший
127

А ты дохуя наблюдательный

Ответить

Дуд Волро

Сознательный
15

@Дмитрий Орлов  зачем порвался?

Ответить

Нейроорлов

Дуд
35

НУ И В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ???

Ответить

Василий Васин

Сознательный
1

@Вахтёр  мат

Ответить

Металлический

Василий
0

шах и мат!

Ответить

Токсичный бот

Сознательный
1

Этот коммент токсичен с вероятностью 88%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!

Ответить

Меньший меч

Сознательный
0

что случилось расскажи

Ответить

Меньший меч

Сознательный
0

вовсе нет, а ты обиделся на что-то наверное и мне не говоришь

Ответить

Меньший меч

Меньший
3

Когда-то любили поболтать за то, сколько политиков в России, лидеров будущих, но кроме Навального испытание временем никто не выдерживает

Ответить

Anton Golovanov

Меньший
68

Вообще говоря, считать нежелание сидеть в тюрьме проваленным "испытанием временем" для политика — это нифига не норма. Понятно, что Путин создал такие условия, но не стоит забывать, что это пиздец, а не норма.

Ответить

Меньший меч

Anton
6

никто и не забывает ни в коем случае

Ответить

Приличный фитиль

Меньший
31

А можно обычных людей в политику пожалуйста, а не с железобетонными навыками выживания в любых условиях?

Ответить

Меньший меч

Приличн…
18

пока нельзя

Ответить

Приличный фитиль

Меньший
4

Как бы прервать этот цикл

Ответить

Меньший меч

Приличн…
7

ну вот типа Гудков, Галямина и тд и тп старались, власти постарались в ответ и вот что вышло

Ответить

Приличный фитиль

Меньший
–3

Слабаки прост

Ответить

Меньший

Приличн…
0

кек

Ответить

Ваша

Меньший
2

выдавили же

Ответить

Меньший

Ваша
1

это еще мягко говоря

Ответить

Андрей Рядькин

Приличн…
2

перестать сливать лидеров протеста 

Ответить

smx

Приличн…
0

В политике и без таких навыков? Это вообще возможно?

Ответить

Приличный фитиль

smx
0

Полностью вряд ли, согласен. Но отбор по признаку "самый живучий" выглядит контрпродуктивно. "Самый богатый" и то лучше

Ответить

Ratstarius

Приличн…
0

А можно вообще без политики? 

Ответить

Приличный фитиль

Ratstar…
0

Но ты уже в этом треде

Ответить

Evil Pechenka

Меньший
3

Тебе нравится когда политик идёт и садится в тюрьму? Какие странные желания.

Ответить

Меньший меч

Evil
14

Странно приписывать мне слова, которые я не писал.
Я пойду за принципиальным человеком, очень например таким, как Навальный, потому что как минимум такой политик как он, как и оказалось, на середине переправы не поменяет коня и не скажет:
Данила, все хуйня, я пошел, а ты сам ебись со своими проблемами и властями, у меня лапки

Ответить

Evil Pechenka

Меньший
0

Я вообще не понимаю зачем Навальный сел в тюрьму. И совершенно его не поддерживаю. Мне кажется популистов, мачо и героев в России уже достаточно. Можно просто упразднить должность президента и тогда ни за кем идти не надо будет. Парламентская республика зашибись.

Но так, конечно, не будет. Выберут нового кумира и будут с него тащиться. Не важно, Навальный или нет.

Ответить

Меньший меч

Evil
9

Я вообще не понимаю зачем Навальный сел в тюрьму.

это уже миллион раз обсуждалось
И совершенно его не поддерживаю.

тем не менее находите время его пообсуждать
Мне кажется популистов, мачо и героев в России уже достаточно.

вам кажется, хорошо, но по себе мир не меряют
 популизм, мачизм (лол что) и героичность - это объективные черты публичного политика
Можно просто упразднить должность президента и тогда ни за кем идти не надо будет.

можно, и кто этим займется? Правящая силовая бюрократия?
Парламентская республика зашибись.

абсолютно поддерживаю

Ответить

Evil Pechenka

Меньший
1

это уже миллион раз обсуждалось

Но я всё равно не понимаю, у меня есть три версии, но все три не очень. Ниже написал в комментарии.

тем не менее находите время его пообсуждать

Вы меня укоряете в прокрастинации и праздных беседах на TJ? Это удар ниже пояса. 😂

вам кажется, хорошо, но по себе мир не меряют

популизм, мачизм (лол что) и героичность - это объективные черты публичного политика
Каждый человек меряет мир собой и выражает субъективное мнение. Я считаю, что в РФ нужно поменьше персоналий и побольше демократии, начиная от самоуправления в регионах, до парламента, а не суперпрезидентской республики. И герои в России не нужны, никакие. Ни ветераны, ни афганцы, ни Навальный, т.к. российский народ склонен надрачивать на героев без конца и края.

Ответить

Аркадий

Evil
0

А как же женщина, устроившая самосожжение. Герой, жертва режима.

Ответить

Evil

Аркадий
1

Я самоубийства не поддерживаю, хотя мне её очень жаль.

Ответить

Футбольный

Evil
0

На практике у нас выходят те самые 90е, где в каждом задрюпинске свои теневые важные челы, которых ты обязан знать и уважать, ну или пытаться жить методом страуса. То есть те же персоналии, но не в открытую. 
Собственно оттуда и начала на деле расти путинская «вертикаль». Непонятно, конечно, почему в стране с такой историей «советов» не существует собственно желания советами все и организовывать. Коллективная ответственность просто как-то не срабатывает, увы.

Ответить

Сознательный химик

Меньший
–2

Не пизди

Ответить

Счастливый Денис

Сознате…
3

Фу как порвался

Ответить

Vlad

Меньший
1

А сколько политиков из тюрьмы народ освободмл своим волеизьявлением?

Ответить

Романелло Кивогенс

Меньший
1

Ну а чего, пример соседней страны или даже нашей собственной довольно показательный. Если ты остаёшься или пуще того демонстративно возвращаешься, то ты молодец, настоящий герой - ровно на несколько дней, недель, ну может пару месяцев, если судебный процесс затянется. Далее ты выпадаешь из повестки дня, потому как не имеешь толком ни доступа к актуальным новостям, ни возможности поделиться своим мнением. Интерес к тебе стремительно угасает.

И ты сидишь, получается, уже напрасно, примерно как Колесникова в Беларуси, в отличие от Латушко, Тихановской или даже как коллег Колесниковой, которые не стали рвать паспорта. И кто теперь о ней вспоминает? Тогда как заграницей ты можешь полноценно вести свой блог, например на Youtube, и в определённой степени влиять на ситуацию в стране или по хотя бы на умы соотечественников. 

Терпеть не могу Шария, но пример весьма показателен - если ты интересен аудитории, то большое расстояние не помеха. Он уже много лет не был на Украине, но в нынешних реалиях в этом нет особой нужды. 

А вот Навальный немало пошумел напоследок, ну а толку? Теперь он вынужденно молчит, а между тем оставшиеся соратники (которые успели уехать заграницу) уже очевидно не смогу выдать расследование, которое сумеет собрать сто миллионов просмотров, стать таким же резонансным событиями как дворец с аквадискотекой.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Романелло
6

В краткосрочной перспективе да, в долгосрочной — многолетний международный опыт показывает, что в эмиграции оппозиционные политики становятся нерелевантными, а в тюрьме сохраняют свой политический капитал, и если здоровье позволит, могут продолжить карьеру по выходе на свободу

Ответить

k-trif

Ilya.A…
0

Они выпадают из того информационного поля в котором жили.
Продолжать бороться за нормальную жизнь, если ты уже живёшь нормальной жизнью в другой стране...
Не каждый такой упорный, если нет серьезных каждодневных стимулов.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Романелло
3

Мандела и Гавел-то дураки, выходит

Ответить

Романелло

Plan
0

А Ленин дурак?

Ответить

Морс Вишневый

–55

Спасибо, что не бросаете нас, любимые наши политики

Ответить

Бюджетный Кирилл

Морс
116

Не вижу русских оппозиционеров, которые отбивают своих политиков

Ответить

Морс Вишневый

Бюджетный
15

Они заняты наблюдением за тем, как ты без остановки редактируешь коммент :)

Ответить

Бюджетный Кирилл

Морс
12

у меня деменция мне можно по жизни

Ответить

Влажный месяц

Бюджетный
8

Русские умеют драться только на чужой территории, будь то Донбасс или турецкие курорты

Ответить

Адекватный

Влажный
21

По ебалу в Мармарисе выхватил чтоль?

Ответить

Влажный месяц

Адекват…
9

Нет, не могу в любимый Донецк поехать с 14 года

Слышал что Турция сейчас лучшее место для отдыха, знаешь почему?

Ответить

Адекватный

Влажный
10

Слышал что Турция сейчас лучшее место для отдыха, знаешь почему?

Ты всерьез думаешь что условный пролетарий из Харькова и из Челябы сильно отличается по поведению на курорте?

Ответить

Сознательный

Адекват…
10

Почему ты не хочешь признавать, что 90% россиян поддержали аннексию крыма и войну на донбассе???

Ответить

Адекватный

Сознате…
11

Я не удостоверяющий центр и не нотариус чтобы что то там признаваь

Ответить

Влажный

Адекват…
5

Ответ типичного бизнесмена, ты и деньги на крови готов делать, главное чтобы печати на документах были

Ответить

Адекватный

Влажный
3

Как это вообще относится к тому что  я сказал?
Я в рот не ебу сколько там процентов чего поддерживает.

Ответить

Бюджетный

Влажный
0

Сообщение удалено

Ответить

Сознательн

Адекват…
4

Тебе стыдно за своих сограждан, так и скажи

Ответить

Адекватный

Сознате…
3

Не увлекаюсь испанским стыдом.

Ответить

Сознательн

Адекват…
3

По факту

Ответить

Бюджетный

Сознате…
2

по полочкам

Ответить

Виталий

Сознате…
4

90% россиян поддержали аннексию крыма и войну на донбассе

Два совершенно разных события, и на счёт 90% с потолка взято, у нас под процентов 30% любое действие Путина осуждало на тот момент, сейчас сильно больше.
С тем же успехом можно говорить что в/на Украине 1488% граждан поддерживало геноцид ЛДНРа.

Ответить

Сознательн

Виталий
8
Ответить

Виталий

Сознате…
2

Блет, ну не надо клоуна включать, с тем же успехом у нас Путин после всего говна 76,69 % получил, сам то в это веришь?

Ответить

Сознательн

Виталий
7

Кто обвиняет левада центр в фабрикации результатов в пользу путина, тот явно живет в выдуманном манямирке

Ответить

Виталий

Сознате…
2

14 / 88 Одобрять Путина мы не бросим

Ответить

Evil

Сознате…
2

Кстати, есть феномен, он описан социологами, если при опросе на улице человек по какой-то причине врёт и говорит «Да, я поддерживаю Путина!», то он потом и голосует так же. Даже если при этом Путина не особо любит.

Ответить

Виталий

Сознате…
1

по факту

Ответить

Kir Kirsky

Виталий
0

а он когда-то выключает клоуна?

Ответить

Меньший

Сознате…
0

откуда инфа про Донбасс ?

Ответить

Сознательн

Меньший
5

Я пизданул

Ответить

Сознательн

Сознате…
5

Для красоты

Ответить

Бюджетный

Меньший
3

Согласен, там тишь, да бабочки поют

Ответить

Дуд Волро

Бюджетн…
2
Ответить

Металличес

Сознате…
0

Я лично поддерживаю аннексию Мармариса!

Ответить

Влажный месяц

Адекват…
2

Да, если он конечно не электорат ОПЗЖ

Ответить

Адекватный

Влажный
4

Наивная хуйня.

Ответить

Влажный

Адекват…
3

Наивная хуйня думать что если в России 80% быдла то и во всем мире также

Ответить

Адекватный

Влажный
9

Давай начнем с того откуда ты взял статистику про 80% быдла в РФ? ))))

Ответить

Сознательн

Адекват…
7

Корреляция с поддержкой крыма и хейтом навального

Ответить

Сознательн

Сознате…
2

))

Ответить

Влажный

Адекват…
2

Секретный отчёт украинской разведки, не могу скинуть

Ответить

конгруэ́нт

Адекват…
–2

мне Парфенов сказал 
будешь с ним спорить? 

Ответить

Адекватный

Влажный
8

Слушай вот МНЕ не рассказывай сказки про высокоморальных интеллигентных расово верных украинцев.
Вообще никакого отличия от русских нет.

Ответить

конгруэ́нт

Адекват…
–1

отличий масса
но самое главное 
мы какие никакие но единые 
и только попробуй чью то мать-бабулю пни ногой будучи ментом

у вас так можно 
у нас нет 
вы позволяете 
мы не позволяем

улавливаешь

Ответить

Адекватный

конгруэ…
3

Если бы у меня половина родни  не жило в Полтавской области я бы тебе может и поверил.

Ответить

Marhal_New

Адекват…
4

Вот это я понимаю выборка

Ответить

конгруэ́нт

Адекват…
–2

дааа
но конкретно ты не в полтавкой области 
и мало ли что там за родня у тебя

вдруг они за Петра
или еще хуже за Медведчука 

РАЗООБРАЗИЕ СИЛ (это когда когда конкуренция на полит поле)

но если будут пиздить женщину менты
к кому бы ты там не был привязан 
все сработает как надо 
это внутри 

миллениалы давно нерусские эт олл
и карту они помнят с "автономной республикой крым"
ее невозможно забыть

"Вообще никакого отличия от русских нет"
очень заблуждаешься

Ответить

Алексей

конгруэ…
1

Если бы миллениалы действительно стали "нерусскими эт олл", то им было бы совершенно насрать на территориальную принадлежность Крыма. Потому что ценность территории и прочие национальные идеи для всех "миллениалов" на западе околонулевая.

Ответить

конгруэ́нт

Алексей
0

ненене
я это продолжать не буду 

хэштег 
запад

не насрать
если с места событий 

Ответить

Алексей

конгруэ…
3

Очередной душевнобольной выпендрежник с шарадами вместо обычного текста и кашей вместо мозгов. Разбираться даже в смысле не буду, до связи.

Ответить

конгруэ́нт

Алексей
0

пришли забрали
так нельзя
еще убили 15к вояк 
так нельзя

Ответить

конгруэ́нт

конгруэ…
0

все остальное 
хуета

Ответить

конгруэ́нт

конгруэ…
0

Олег

Ответить

Stanislav

конгруэ…
0

У вас такого и не было. Немалая часть элит была за то чтобы яныка пидорнуть, раскол был куда сильнее чем в РФ или РБ . Беркут и тогдашние СБУ и близко не исчерпали свой потенциал умывания страны в крови и посадках, ибо Янукович зассал идти ва-банк как ваш северный сосед, например.

Ответить

Влажный

Адекват…
0

Ну вот, а я о чем

Ответить

Бюджетный

Влажный
5

что была грустная серия в беременна в 16 и ты решил выплеснуть свою грязь оскорблением русского народа??7

Ответить

Влажный

Бюджетн…
1

Нет, случайно включил ТНТ

Ответить

Андрей Галицкий

Адекват…
0

чел, ты не поверишь, отличается

Ответить

Бюджетный Кирилл

Влажный
4

Сообщение удалено

Ответить

Бюджетный Кирилл

Влажный
3

*я опять*

Ответить

Влажный месяц

Бюджетн…
4

Киев переоценен

Ответить

Сознательный

Бюджетн…
3

Воруют

Ответить

Marhal_New _Arleana

Морс
2

Спасибо, за классные нюдсы

Ответить

Морс Вишневый

Marhal_New
0

Обращайся

Ответить

Marhal_New

Морс
2

Easiest nudes in my life

Ответить

Морс Вишневый

Marhal_…
2

Congratulations

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Marhal_…
0

Можно контекст?

Ответить

Сознательный химик

Морс
1

Не пизди

Ответить

Морс Вишневый

Сознательный
3

Хочу и буду

Ответить

Evil Pechenka

Морс
–3

Я бы на месте политиков ещё и пару крепких слов сказал. Да и вообще из политики ушёл. В России Путин это прям идеальный президент.

Ответить

Эпапа

9

Я так понимаю, что в РФ всего один смелый оппозиционер, который не испугался тюрьмы. 

Ответить

Патриотический пёс_анон

Эпапа
61

А ты бы не зассал?

Ответить

Эпапа

Патриотический
–24

Ну если бы претендовал на власть, то подумал бы.

Ответить

Патриотический

Эпапа
58

потом вышел бы, а народ срать на твою борьбу хотел с высокой колокольни

Ответить

Эпапа

Патриот…
18

Ну хз, если когда-то режим падет, то единственный кто доказал свою преданность стране - Навальный, он сможет завоевать разные слои населения, в тч сибирских мужиков)

Ответить

Патриотический

Эпапа
35

ты давно общался с сибирскими мужиками? им похер абсолютно 

Ответить

Эпапа

Патриот…
19

Я как-то заходил на страницу ВК Стрелкова, так там многие комментаторы практически восхищённые поступком Навального, а ты представляешь какой там контингент)

Ответить

AUBE

Эпапа
0

че ещё там базарят?

Ответить

Олег Брюханов

Эпапа
–3

ой не говори, в то время как Навальный мотает срок его "соратники" сидят в ЕС (привет Волков), ебутся с операторами и занимаются хуйней

Ответить

Влажный месяц

Эпапа
1

Ой не пизди

Ответить

Marhal_New

Эпапа
–1

Сесть в российскую тюрьму где с высокой вероятностью тебе просто убьют?

Ответить

Icecream Tshirt

Патриотический
0

Ахаха вот эти все плюсы тебе на коммент это, конечно, очень странно. Можете записаться на групповое к психотерапевту

Ответить

Наивный Орзэмэс

Эпапа
2

А в чём смысл отправляться в тюрьму?

Ответить

Бюджетный Кирилл

Наивный
16

чай пить коран читать

Ответить

Сознательный

Бюджетн…
1

Коран запрещен

Ответить

Порфирьевич

Сознате…
2

Коран запрещен для правоверных, ибо он преследует цели насилия и грабежа. В Коране содержится ясное предписание не притеснять и не угнетать другие народы, поскольку это не является угодным Аллаху. В Коране не содержится никаких обещаний религиозного характера, он даёт лишь краткий и поверхностный толкования того, что и так прекрасно известно, и является по своей сути апологией капитализма.

Ответить

Металлический

Порфирь…
8

Ты блять будешь первой нейронкой, которую посадят за экстремизм

Ответить

ruGPT-3 Bot

Сознате…
2

Коран запрещен, но Шамиль 2 раза ему предан» (так в тексте).

При этом следует отметить, что «Московский диалект» (как в целом, так и по частям) «является лексически омонимом» «старославянскому языку, на котором в действительности никто не говорит» – в то время как «в действительности никто на нем не говорит».

«Словесное обозначение русич князя [А.И.] Горчакова (Грозного) – "руський" – неверно» (Саламандр).

«Слова "христианин", "христианство" и "христос" происходят не от понятия "Христос", а от понятия"християнин". Поэтому применение слова "христо" во всех текстах к одному лицу означает присоединение к Русской Церкви Христову (в отличие от слова "православие", включающего понятие "Христианская Церковь"), а слово "христанин" - принятие христианской веры, крещение и приобретение священнического сана.
Когда появляются церкви (что в их понимании означает "слово", "учение"), то они называются церквями, то есть церквами христианской веры" (Лондон 1714-18).
… и «первоначально слово "православный" означало именно поклоняющихся кресту» (Курс лекций по истории Древней Церкви, СПб., 1895, с. 236).

***

"В церковно-славянском мире языческой была именно "Русь", а "Рать", Русь, русы - это понятие и реальный этноним одного народа, были они и "русскими" [или "русской национальности"]. Поэтому, кстати, летописец Яньша упоминает в слове "проглосити" (братья) не "Русию" (или "Рутению" – страну Руссов), а тоже страну "Русийския" (/Русской/ Руси – ее религия, ее власть и ее князь), то есть Русь = "Римский Мир" или, как его называли сами Русские - "Римской Империи".

… "И разбили русь на реке: из Чюди, и из Весь, и с Криви, и со Смоленска, и Трубчевскии", а Рать - это, по старорусскому, на самом деле, "свой народ" (вполне естественно, что именно

Ответить

Сознательный

ruGPT-3
0

По факту

Ответить

Сознательный

Сознате…
0

@ruGPT-3 Bot @Порфирьевич 

Ответить

Русский единорожек88

Эпапа
7

Да, если даже Леха сидит и никто не бухтит особо, то решение разумное. 

Ответить

Влажный месяц

Русский
1

Для любого гражданина РФ

Ответить

Русский

Влажный
0

Кому на Руси жить хорошо?

Ответить

Виталий Куликов

Русский
1

Гудкову, был в системной оппозиции "тусовочке' всю свою карьеру, как запахло говной - свалил.

Ответить

Русский

Виталий
0

Кто остался - тот агент кремля

Ответить

Влажный месяц

Русский
0

Россия любит Путина

Ответить

Русский

Влажный
1

Путин любит Россию

Ответить

Влажный

Русский
2

 Я люблю Россию, Россия любит меня. Мы поможем друг другу кончить

Ответить

FUNGAME

Русский
0

Путин любит Россию

Во всех позах.

Ответить

Виталий Куликов

Русский
0

Блет, будет по кайфу если агентов кремля будут переквалифицировать в польских шпионов, как в 37ом.

Ответить

Русский

Виталий
1

Да не будет 37, Путин по застою угорает, Сталин по ротации

Ответить

Влажный месяц

Русский
1

Олигархам

Ответить

Русский

Влажный
–1

у нас таких нет

Ответить

Evil Pechenka

Эпапа
4

У меня есть три варианта почему Навальный сел в тюрьму:

1. Он плохо понимал, что его могут посадить в тюрьму не смотря на то, что все об этом орали.
2. Он неадекватно оценивал свою популярность и считал, что выйдет 100 миллионов на улицы и вытащат его из тюрьмы.
3. Он настолько хочет власти, что готов ради неё на всё.

Ещё варианты будут?

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Эпапа

Evil
0

Мб не думал, что реально будут раскручивать такое абсурдное дело как трату ДОНАТОВ. Если и думал, что посадят, то на 2 года, а это не так и много, но как вырастет рейтинг таким ходом + фильм про Путина (явно ожидали такой хайп). 

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Evil Pechenka

Эпапа
7

Человека судили 2 раза:

1. Просто за коммерческую деятельность при торговле лесом.
2. Просто за коммерческую деятельность при доставке посылок.

Куда уж абсурднее.

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ctqwa

Evil
2

Ну был очевидный выбор: уйти на полит-эмиграционную пенсию или рискнуть и остаться. И я подозреваю этот выбор был сделан не сейчас. Можно еще вспомнить, что "за него" тогда брат отсидел.

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Evil Pechenka

ctqwa
0

Ну т.е. человек сознательно сел в тюрьму лишь бы остаться в политике. Это третий вариант в моём списке.

Может кому-то это и нравится, мне не очень. Он потом и со страной так сделает, когда президентом станет? Будет выбирать героические эмоциональные решения вместо разумных?

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Металлический велосипед

Evil
0

Он хорошо понимал, что с ним будет в эмиграции. Это был бы Лимонов 2.0

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