Он сообщил, что «источники из окружения администрации президента» предупредили его об аресте.

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Фото со страницы @d_gudkov

Гудков написал на свой странице в фейсбуке, что уехал в Киев. По его словам, «несколько близких источников» к администрации президента сообщили ему, что «фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до ареста».

«Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова „любым способом“. Считаю, что высосанное из пальца „дело о подвале“ было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны», — написал он.

«Медуза» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщает, что 3 июня Дмитрия Гудкова освободили из полиции под давлением политического блока мэрии Москвы.