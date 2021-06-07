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Новости
yannlll

Фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил премию BAFTA Статьи редакции

Картина рассказывает о попытках геев и лесбиянок уехать из Чечни.

117 117 комментариев
8904 просмотров
Кадр из фильма Фото film.ru

Картина победила в номинации «Лучшая международная программа», сообщается на сайте премии.

Документальный фильм снял американский режиссер Дэвид Фрэнса. Картина рассказывает о кампании репрессий со стороны чеченских властей против геев и лесбиянок в регионе. Главные герои фильма — те, кто хотят покинуть республику, и активисты, которые пытаются им в этом помочь. Картину показали на американском канале HBO в июне 2020 года.

Главный приз телепремии BAFTA получил сериал «Я могу уничтожить тебя» о попытках чернокожей писательницы восстановиться после изнасилования. Михаэла Коэл, сыгравшая главную роль в ленте, получила премии как лучшая актриса, сценарист и режиссёр.

Церемония объявления победителей премии BAFTA состоялась в телевизионном центре «Би-би-си» в Лондоне. Мероприятие прошло без зрителей.

В интервью HBO Рамзан Кадыров сказал, что геи не подвергаются преследованиям в республике — по его словам, таких людей в Чечне просто нет. В июле 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве «Добро пожаловать в Чечню» не видели, поскольку в Кремле есть «много других более важных дел», чем просмотр фильма. Он добавил, что Владимир Путин «отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения» по этому вопросу.

«Добро пожаловать в Чечню» — как в Берлине…
TJ побывал на показе американской картины, посвящённой работе российских активистов по спасению…
tjournal.ru

#новости #лгбт #кино

117 117 комментариев
1
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117 комментариев
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Энергичный Вампир

90

Как кто-то на полном серьёзе может утверждать, что гомосексуализм - это выбор? Если даже в весьма либеральных обществах ты регулярно сталкиваешься с негативом, а то и насилием. И весьма небольшими бонусами вроде каких-нибудь квот для единиц геев.
А в России и большинстве стран ни о каких бонусах речи не идёт. Только оскорбления, насилие, потеря работы и знакомых, преследование со стороны закона если скажешь что-то не так, а в некоторых случаях и смерть. Кто в трезвом уме сознательно выберет такую жизнь, если у него есть выбор?

Ответить

Комментарий удален

AttentiveMilk

Tesak
18

Быть «шлюхой» это выбор. Ты понимаешь смысл написанного?

Ответить

Комментарий удален

AttentiveMilk

Tesak
35

Только в случае людей с ником "Tesak"

Ответить

Комментарий удален

AttentiveMilk

Tesak
5

Тут ты прав

Ответить

Софья Павлышко

Tesak
6

Палишься, латентный гей) У гетеро нет такого выбора.

Ответить

A patient

Tesak
3

Провёл эксперимент?

Ответить

Fire K

Tesak
2

Ути какой сладкий. Только зарегистрировался, а уже в минусе.

Ответить

Emil

Tesak
0

Получается, ты тоже выбрал быть долбоебом? 

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
5

Хотя за что и их осуждать, собственно?

Ответить

Комментарий удален

Психологический

Tesak
30

Забавный факт: страны с разрешёнными однополыми браками проявляет гораздо более выраженную и качественную поддержку обычных семей с детьми, чем гомофобная Россия.

В которой крайне распространены однополые изнасилования в переполненных тюрьмах и армии, а на воле скачут ряженые бородатые мужики в разноцветных платьях. Oh the irony.

Ответить

Комментарий удален

Счастливый

Tesak
14

Нужно укол с скрепами делать

Ответить

Влажный

Счастли…
2

И лоб к телевизору приложить

Ответить

Предвыборн

Влажный
1

В церковь сходить

Ответить

Влажный

Предвыб…
1

И там подергать попу

Ответить

Рыжий

Психоло…
3

 В которой крайне распространены однополые изнасилования в переполненных тюрьмах и армии

Забавно, что в российской культуре это почти не отражается. Тогда как в французских, американских фильмах на эту тему часто шутят или показывают это в драматическом контексте

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Политическ

Рыжий
1

дада в зеленом слонике не отражается

Ответить

Молодежный

Политич…
0

Сравни масштаб Зелёного слоника и Американской истории икс

Ответить

Политическ

Молодеж…
2

зеленый слоник на цитаты растаскан, а про икс сторию даже не заню что это

Ответить

Молодежный

Политич…
1

Тогда ясно

Ответить

AttentiveMilk

Tesak
12

Тебя разлагают геи?

Ответить

Молодежный рубин

Attenti…
13

Уже разложили и щекочут

Ответить

alexferman

Молодеж…
4

Хуем по внутренней стороне щеки

Ответить

Молодежный

alexfer…
2

А он только рад

Ответить

Влажный месяц

Tesak
0

Какое нахуй разложение и какого общества?? Алло, ты где живёшь??

Ответить

Политический

Влажный
2

в 15 веке

Ответить

A patient patient

Tesak
7

пи**расами

Мне вот интересно, что за турбулентность у тебя в голове, если ты пишешь такую хуйню, но закрываешь звездочками слово "пидорас"?

Ответить

Энергичный Вампир

Tesak
4

Речь собственно не о самом половом процессе, а о наличии желания. Я как раз и говорю, что наличие желания - это не вопрос выбора. "Похоть" уже подразумевает изначальное наличие полового влечения к мужчинам. Или тебя от того, чтобы подставить кому-то попку останавливает только то, что ты осуждаешь похоть? Тебе очень хочется ебаться с мужиками, но ты себя сдерживаешь?

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Энергичный

Tesak
7

 Все эти геи и прочие извращенцы вели развратный образ жизни, пресытились и перешли на мужчин, собак, трупов и тд.

Что за чушь ты несёшь? Как-то доказать свои слова сможешь? Я всё больше уверен, что ты просто троль. Полно геев, которые никогда ни с кем кроме мужчин и не ебались. Даже подростков геев полно, они то когда успели пресытиться?

Ответить

Isa

Tesak
2

Чей твинк, слишком жирные набросы

Ответить

Психологический Даниль

Tesak
2

Нет, с разумом плоховато у долбоёбов, которые игнорируют научные данные. «Феномен младшего брата», данные из томографа, которые показывают что у мужчин геев определённые зоны в принципе отличаются от гетеро и так далее.

Ну и влечение не подделаешь, это как голод и потребность во сне: тебе просто надо. Это основная потребность организма.

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Молодежный рубин

Tesak
5
Ответить

Саша Фанкар

Tesak
0

Когда индивид пытается в «логику» посредствам лимбической системы 

Ответить

Дмитрий Медведев

Энергичный
4

Противники гомосексуализма считают его болезнью, а болезнь вроде как не является выбором

Ответить

Энергичный Вампир

Дмитрий
6

Не все противники гомосексуализма считают его болезнью. Такое понятие как "пропаганда гомосексуализма" подразумевает наличие выбора. Без наличия выбора невозможно кого-то подтолкнуть к гомосексуализму пропагандой.

Ответить

Русский

Энергич…
0

Почему защитники гомосексуализма упорно игнорируют факт влияния среды. или тех же травм: домогательства, насилие. Воспитание, неправильно привитые модели. Пропаганда? Это тоже среда, у детей нету выбора. Думаю если провести эксперимент, и поселить гомосексуальные пары на остров, дать на воспитание детей, то они вырастут вероятно все геями. Люди имеют право на умеренную гомофобию, имеют право считать гомосексуализм ненормальным явлением. 

Ответить

Владислав Егоров

Русский
1

Нет дети не вырастут геями, среда не влияет на предпочтения сексуальные, травмы могут влиять на девиации вроде склонности к насилию и прочим псих отклонениям

Ответить

Русский

Владисл…
0

1) как может повзрослевший ребенок  захотеть трахнуть того, кого не видел ни разу в жизни ( женщину)
2) но есть исследования связи растления и будущим гомосексуальным поведением 

Ответить

Владислав Егоров

Русский
3

Трахнуть это трахнуть, гомофобы любят все к этой примитивщине сводить но гомосексуальные отношения как и гетеросексуальные это не только про трахаться, и могут вообще не включать в себя секс

Ответить

Русский

Владисл…
1

лол, ты увидел гомофобию в слове "трахнуть". 

Ответить

Владислав

Русский
2

Бля чел ты че первый в моей жизни боец за ценности? Постоянно в спорах все к жопоебле сводите

Ответить

Владислав Егоров

Русский
0

Исследования бывают разного качества, с разными выводами (исследования связи могут показать связь или показать ее отсутствие), и могут даже не оказаться в итоге исследованиями а правацко-религиозными сектантскими высерами, ты не приложил ничего к сожалению

Ответить

Русский

Владисл…
1

ты не приложил ничего к сожалению

чтобы ты назвал это?
правацко-религиозными сектантскими высерами

Ответить

Владислав

Русский
0

Ну я наверное могу отличить статью из журнала рецензируемого от хуйни с Царьград тв или бесогона

Ответить

Слава Инженеров

Русский
0

нормальные у тебя опыты) Что выберет ребенок если на выбор только мужик или мужик

Ответить

Русский

Слава
0

Ты говоришь про выбор, которого нет. Социальный конструкт получается, а не что-то генетическое.

Ответить

Слава

Русский
0

это не я говорю, это ты говоришь

Ответить

Ranae Est

Слава
0
Ответить

саша

Дмитрий
0

Так обвиняют же в отказе от лечения. Там внешне всё логически выверено 

Ответить

Рифат Болдырев

Дмитрий
0

Есть разные противники, некоторые религиозные фундаменталисты считают это как раз греховным выбором человека.  

Ответить

Выходной Гоша

Энергичный
2

А в России и большинстве стран ни о каких бонусах речи не идёт. Только оскорбления, насилие, потеря работы и знакомых, преследование со стороны закона если скажешь что-то не так, а в некоторых случаях и смерть

А представь если ты еще и гей при этом

Ответить

Рифат Болдырев

Энергичный
1

Это в каких весьма либеральных обществах они сталкиваются с насилием? 

Ответить

Георгий Рудченко

Энергичный
1

Только оскорбления, насилие, потеря работы и знакомых, преследование со стороны закона если скажешь что-то не так, а в некоторых случаях и смерть. Кто в трезвом уме сознательно выберет такую жизнь, если у него есть выбор?

Хм. Где-то я это уже видел.

Культура отмены
Культура отмены, или культура исключения (англ. cancel culture, англ. call-out culture…
ru.wikipedia.org
Ответить

саша

Энергичный
0

Стивен Фрай в одной из своих Моав в красках развернул эту мысль

Ответить

Русский единорожек88

Энергичный
0

да, давайте введем квоты и бонусы для геев, чтоб их ненавидили еще больше

Ответить

Ирина Морозова

Энергичный
–1

В 6 лет можно и выбрать, особенно если активно предлагают. А далее уже как пойдёт.

Ответить

H3nta1 S3npa1

Энергичный
–1

Как кто-то на полном серьёзе может утверждать, что гомосексуализм - это просто биология? Размышлять, о неком гене гейства? Гомосексуализм это неосознанный выбор, верно, это просто нейронные связи возникшие в пубертатный период под некими внешними факторами (например, зашел на TJ в 13 лет), которые в дальнейшем определяют человека как индивида. Не знаю зачем ты приплел сюда либералов, но да, в более открытых к гомосексуализму странах процент геев будет больше, благодаря информационному фону и обществу, так как шанс формирования влечения к своему полу - будет сильно выше.

Ответить

Rond

42

Наши лидеры тратят столько усилий на бесполезную злодейскую хуету, что если бы они  просто не делали вообще ничего, мы бы уже жили в стар треке

Ответить

Ahuliganovnet

Rond
0

не только "наши" но и "ихние" так же... Трек это утопия которой не будет никогда, что бы она осуществилась нужно менять сознание всех людей а не только лидеров.

Ответить

Сергей Мельников

–100

Почему это говно на сайте?

Ответить

AttentiveMilk

Сергей
95

Поздравляю с первым комментарием за 5 лет на тж, Сергей!

Ответить

Слава Инженеров

AttentiveMilk
45

как в анекдоте)
До этого все устраивало

Ответить

Кубардак Нургушаметов

Сергей
46

Хер знает почему ты тут.

Ответить

Дон Бот

Сергей
12

Почему это говно ДОН на сайте?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Дон
2

Бляяяя....ахах

Ответить

NECRODEFLORATOR

Сергей
6

Не знаю, разлогинься.

Ответить

Психологический Даниль

Сергей
5

Ктож тебя знает, почему ты на сайте.

Ответить

кум кумич

Сергей
5
Ответить

Имя И Фамилия

Сергей
2

@Дон Бот

Ответить

Саша

Сергей
1

Это новости культуры и наш прорыв в повестку западного кина.

Ответить

Саша

4

Кина не смотрел , но какие проблемы уехать из Чечни ?

Ответить

Vandgory

Саша
38

Проблема в том, что Чечня приедет за тобой

Ответить

Necronomicon

Vandgory
39

Чеченцы настолько ненавидят геев, что готовы путешествовать за ними по всему миру...

Ответить

Счастливый Денис

Necrono…
21

И ебать в жопы

Ответить

Petr Petrov

Necrono…
1

Pursuit & travel

Ответить

Oswald Zeis

Necrono…
1

В Чечне нету геев. Так сказал сам Президент Кадыров, а он не может ошибаться, он почётный академик Академии наук Чеченской Республики! Так что этот фильм как всегда, от бузотёров, и для бузотёров!

Ответить

Меньший меч

Саша
3

Деньги, патриархальные железные объятия семьи

Ответить

социальныирудимент

Меньший
1

Причем тут патриархат?

Ответить

Меньший меч

социаль…
1

ну блян, патриархальный уклад жизни, патриархальные методы воститания и тп

Ответить

социальныирудиме

Меньший
0

И? В Японии и Древней Греции тоже был патриархат, но к гомосексуализму было другое отношение. Тут ислам + групповая клановая/родовая ответственность за поступки отдельных членов.

Ответить

Меньший меч

социаль…
3

И?
Гомофобия из доисламской культуры кавказа и из ислама
методы организации социума и контроля за ним и его членами - патриархальные 
групповая клановая/родовая ответственность за поступки отдельных членов.

Ответить

Саша

Меньший
1

А , ну тогда ясно.

Ответить

Emil

Саша
3

Они то уедут, но у них могут там остаться родственники, а дальше вроде вы знаете что обычно бывает...

Ответить

Zakhar Zakharov

13

Йееее

Ответить

Денис Бывальцев

Zakhar
11

по пытках

Ответить

Человеческий хот-дог

Zakhar
8

Поп ыт-ки

Ответить

Zakhar Zakharov

Человеческий
8

ПОПЫТ ? или СИМПЛ-ДИМПЛ ?

Ответить

Человеческий

Zakhar
1
Ответить

Меньший меч

9

Дмитрий Песков заявил, что в правительстве «Добро пожаловать в Чечню» не видели, поскольку в Кремле есть «много других более важных дел», чем просмотр фильма.

Готовимся в очередной раз наебать страну на думских выборах, попутно выпинывая оппозиционеров с поля, слушаем "я роняю рубль у" и все такое, мы поняли уже

Ответить

Drew Smit

Меньший
4

Я помню в тоже время, с выходом этой новости, кремль попросил СМИ перестать выпускать новости о том, что и как делает с ручкой Путин во время видео-конференций... Приоритеты, одним словом тсссс

Ответить

Майка Ника

Drew
1

Шок! Что Путин делает с ручкой! Новое видео, ссылка под катом 

Ответить

Smaug The

Майка
2

Чтобы остаться править еще на 16 лет, надо взять ручку и сделать ЭТО. Смотреть по ссылке

Ответить

Майка Ника

Smaug
0

Дед довёл страну до ручки старым, проверенным способом. Для этого надо...

Ответить

Молодежный рубин

Меньший
2

Ты лучше такое не пиши, а то кто мне ещё столько плюсиков поставит

Ответить

Меньший меч

Молодежный
0

Хорошо

Ответить

Счастливый Денис

8

Сколько кадыров будет терпеть этих россиян?

Ответить

AshleyNightingale

3

Ждём, когда упыря Дырова уберут свои же шакалы. 

(Сразу после Пыни)

Ответить

master of mastery

AshleyNightinga…
4

Если дырова ебнут, на его место придут такие упыри, что на их фоне дыров реально будет академиком смотреться.

Ответить

AshleyNightingale

master
0

Это хорошо. У нас ведь власть уже сменится, можно будет наблюдать за кровавой баней, а затем послать миротворцев с НАТО. Все. Все, ради мира.

Ответить

Рыжий

AshleyNightinga…
1

Угу, в 3ую чеченскую сам поедешь воевать

Ответить

AshleyNightingale

Рыжий
0

Там ОБСЕ будет. Реального решения вопроса на 5 минут. Наши просто деньги пилили.

Ответить

Рыжий

AshleyN…
2

 Реального решения вопроса на 5 минут

Как в Югославии?

Ответить

Smaug The

Рыжий
1

Ну да. Стоило раз**ать Белград, как все войны кончились

Ответить

Георгий Рудченко

AshleyN…
1

ОБСЕ ядеркой ударит или что? Что за бред?

Ответить

Кубардак Нургушаметов

2

Дон

Ответить

Противоположный огонь

2

однажды я возможно найду подробную статью почему людям не похуй кто с кем предпочитает трахаться и зачем этот факт выносить наружу в отдельную субкультуру

Ответить

Франсуа Наоборот

1

Жюри будет извиняться,пидорасы ебаные.

Ответить

Дон Бот

Франсуа
3

Жюри будет извиняться,пидорасы ебаные. ДОН

Ответить

Научный Петя

Франсуа
0

@Дон Бот

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Чечня как Омск - даже не пытайся покинуть её

Ответить

Корнелий Шнапс

1

"...поскольку в Кремле есть «много других более важных дел»..."
универсальный ответ на в общем-то любой вопрос в России о правах человека, демократии и вот этом вот всём. 
ЕСТЬ БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА
ок бумеры

Ответить

Алекс Навальный

1

Самая актуальная проблема Чечни. То что там обычных граждан за инакомыслие сажают на бутылку, это не так интересно, как тема лгбт, конечно же

Ответить

MightyStan

Алекс
0

сайт следовало бы назвать Gjournal - Gayjournal. Так как большинство тут, походу, леваки-гомосексуалисты.

Ответить

Lost Name

–6

О, неужели тот самый фильм, где за власть можно будет топить?

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

А Дэвид Френса уже извинился?

Ответить

Baileys

0

Чё такой тред душный?

Ответить

Антон Лисин

0

Бутылка шампанского при въезде в подарок бесплатно?

Ответить

Elijah Garrison

0

Рамзан Кадыров сказал, что геи не подвергаются преследованиям в республике — по его словам, таких людей в Чечне просто нет.

Ага, а дед мороз есть. Бля какой-то же все таки упоротый.

Ответить
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