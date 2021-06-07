Фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил премию BAFTA Статьи редакции
Картина рассказывает о попытках геев и лесбиянок уехать из Чечни.
Картина победила в номинации «Лучшая международная программа», сообщается на сайте премии.
Документальный фильм снял американский режиссер Дэвид Фрэнса. Картина рассказывает о кампании репрессий со стороны чеченских властей против геев и лесбиянок в регионе. Главные герои фильма — те, кто хотят покинуть республику, и активисты, которые пытаются им в этом помочь. Картину показали на американском канале HBO в июне 2020 года.
Главный приз телепремии BAFTA получил сериал «Я могу уничтожить тебя» о попытках чернокожей писательницы восстановиться после изнасилования. Михаэла Коэл, сыгравшая главную роль в ленте, получила премии как лучшая актриса, сценарист и режиссёр.
Церемония объявления победителей премии BAFTA состоялась в телевизионном центре «Би-би-си» в Лондоне. Мероприятие прошло без зрителей.
В интервью HBO Рамзан Кадыров сказал, что геи не подвергаются преследованиям в республике — по его словам, таких людей в Чечне просто нет. В июле 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве «Добро пожаловать в Чечню» не видели, поскольку в Кремле есть «много других более важных дел», чем просмотр фильма. Он добавил, что Владимир Путин «отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения» по этому вопросу.
Как кто-то на полном серьёзе может утверждать, что гомосексуализм - это выбор? Если даже в весьма либеральных обществах ты регулярно сталкиваешься с негативом, а то и насилием. И весьма небольшими бонусами вроде каких-нибудь квот для единиц геев.
А в России и большинстве стран ни о каких бонусах речи не идёт. Только оскорбления, насилие, потеря работы и знакомых, преследование со стороны закона если скажешь что-то не так, а в некоторых случаях и смерть. Кто в трезвом уме сознательно выберет такую жизнь, если у него есть выбор?
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Быть «шлюхой» это выбор. Ты понимаешь смысл написанного?
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Только в случае людей с ником "Tesak"
Хотя за что и их осуждать, собственно?
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Психологический
Забавный факт: страны с разрешёнными однополыми браками проявляет гораздо более выраженную и качественную поддержку обычных семей с детьми, чем гомофобная Россия.
В которой крайне распространены однополые изнасилования в переполненных тюрьмах и армии, а на воле скачут ряженые бородатые мужики в разноцветных платьях. Oh the irony.
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Политическ
дада в зеленом слонике не отражается
Тебя разлагают геи?
Молодежный рубин
Уже разложили и щекочут
Хуем по внутренней стороне щеки
пи**расами
Мне вот интересно, что за турбулентность у тебя в голове, если ты пишешь такую хуйню, но закрываешь звездочками слово "пидорас"?
Речь собственно не о самом половом процессе, а о наличии желания. Я как раз и говорю, что наличие желания - это не вопрос выбора. "Похоть" уже подразумевает изначальное наличие полового влечения к мужчинам. Или тебя от того, чтобы подставить кому-то попку останавливает только то, что ты осуждаешь похоть? Тебе очень хочется ебаться с мужиками, но ты себя сдерживаешь?
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Все эти геи и прочие извращенцы вели развратный образ жизни, пресытились и перешли на мужчин, собак, трупов и тд.
Что за чушь ты несёшь? Как-то доказать свои слова сможешь? Я всё больше уверен, что ты просто троль. Полно геев, которые никогда ни с кем кроме мужчин и не ебались. Даже подростков геев полно, они то когда успели пресытиться?
Психологический Даниль
Нет, с разумом плоховато у долбоёбов, которые игнорируют научные данные. «Феномен младшего брата», данные из томографа, которые показывают что у мужчин геев определённые зоны в принципе отличаются от гетеро и так далее.
Ну и влечение не подделаешь, это как голод и потребность во сне: тебе просто надо. Это основная потребность организма.
Противники гомосексуализма считают его болезнью, а болезнь вроде как не является выбором
Не все противники гомосексуализма считают его болезнью. Такое понятие как "пропаганда гомосексуализма" подразумевает наличие выбора. Без наличия выбора невозможно кого-то подтолкнуть к гомосексуализму пропагандой.
Русский
Почему защитники гомосексуализма упорно игнорируют факт влияния среды. или тех же травм: домогательства, насилие. Воспитание, неправильно привитые модели. Пропаганда? Это тоже среда, у детей нету выбора. Думаю если провести эксперимент, и поселить гомосексуальные пары на остров, дать на воспитание детей, то они вырастут вероятно все геями. Люди имеют право на умеренную гомофобию, имеют право считать гомосексуализм ненормальным явлением.
Нет дети не вырастут геями, среда не влияет на предпочтения сексуальные, травмы могут влиять на девиации вроде склонности к насилию и прочим псих отклонениям
1) как может повзрослевший ребенок захотеть трахнуть того, кого не видел ни разу в жизни ( женщину)
2) но есть исследования связи растления и будущим гомосексуальным поведением
Трахнуть это трахнуть, гомофобы любят все к этой примитивщине сводить но гомосексуальные отношения как и гетеросексуальные это не только про трахаться, и могут вообще не включать в себя секс
Исследования бывают разного качества, с разными выводами (исследования связи могут показать связь или показать ее отсутствие), и могут даже не оказаться в итоге исследованиями а правацко-религиозными сектантскими высерами, ты не приложил ничего к сожалению
нормальные у тебя опыты) Что выберет ребенок если на выбор только мужик или мужик
Есть разные противники, некоторые религиозные фундаменталисты считают это как раз греховным выбором человека.
Выходной Гоша
А в России и большинстве стран ни о каких бонусах речи не идёт. Только оскорбления, насилие, потеря работы и знакомых, преследование со стороны закона если скажешь что-то не так, а в некоторых случаях и смерть
А представь если ты еще и гей при этом
Это в каких весьма либеральных обществах они сталкиваются с насилием?
Только оскорбления, насилие, потеря работы и знакомых, преследование со стороны закона если скажешь что-то не так, а в некоторых случаях и смерть. Кто в трезвом уме сознательно выберет такую жизнь, если у него есть выбор?
Хм. Где-то я это уже видел.
Русский единорожек88
да, давайте введем квоты и бонусы для геев, чтоб их ненавидили еще больше
В 6 лет можно и выбрать, особенно если активно предлагают. А далее уже как пойдёт.
Как кто-то на полном серьёзе может утверждать, что гомосексуализм - это просто биология? Размышлять, о неком гене гейства? Гомосексуализм это неосознанный выбор, верно, это просто нейронные связи возникшие в пубертатный период под некими внешними факторами (например, зашел на TJ в 13 лет), которые в дальнейшем определяют человека как индивида. Не знаю зачем ты приплел сюда либералов, но да, в более открытых к гомосексуализму странах процент геев будет больше, благодаря информационному фону и обществу, так как шанс формирования влечения к своему полу - будет сильно выше.
Наши лидеры тратят столько усилий на бесполезную злодейскую хуету, что если бы они просто не делали вообще ничего, мы бы уже жили в стар треке
не только "наши" но и "ихние" так же... Трек это утопия которой не будет никогда, что бы она осуществилась нужно менять сознание всех людей а не только лидеров.
Почему это говно на сайте?
Поздравляю с первым комментарием за 5 лет на тж, Сергей!
Кина не смотрел , но какие проблемы уехать из Чечни ?
Чеченцы настолько ненавидят геев, что готовы путешествовать за ними по всему миру...
В Чечне нету геев. Так сказал сам Президент Кадыров, а он не может ошибаться, он почётный академик Академии наук Чеченской Республики! Так что этот фильм как всегда, от бузотёров, и для бузотёров!
Меньший меч
Деньги, патриархальные железные объятия семьи
Причем тут патриархат?
ну блян, патриархальный уклад жизни, патриархальные методы воститания и тп
И? В Японии и Древней Греции тоже был патриархат, но к гомосексуализму было другое отношение. Тут ислам + групповая клановая/родовая ответственность за поступки отдельных членов.
И?
Гомофобия из доисламской культуры кавказа и из ислама
методы организации социума и контроля за ним и его членами - патриархальные
групповая клановая/родовая ответственность за поступки отдельных членов.
Йееее
Человеческий хот-дог
Поп ыт-ки
Дмитрий Песков заявил, что в правительстве «Добро пожаловать в Чечню» не видели, поскольку в Кремле есть «много других более важных дел», чем просмотр фильма.
Готовимся в очередной раз наебать страну на думских выборах, попутно выпинывая оппозиционеров с поля, слушаем "я роняю рубль у" и все такое, мы поняли уже
Шок! Что Путин делает с ручкой! Новое видео, ссылка под катом
Дед довёл страну до ручки старым, проверенным способом. Для этого надо...
Молодежный рубин
Ты лучше такое не пиши, а то кто мне ещё столько плюсиков поставит
Ждём, когда упыря Дырова уберут свои же шакалы.
(Сразу после Пыни)
Если дырова ебнут, на его место придут такие упыри, что на их фоне дыров реально будет академиком смотреться.
Это хорошо. У нас ведь власть уже сменится, можно будет наблюдать за кровавой баней, а затем послать миротворцев с НАТО. Все. Все, ради мира.
Угу, в 3ую чеченскую сам поедешь воевать
Там ОБСЕ будет. Реального решения вопроса на 5 минут. Наши просто деньги пилили.
Жюри будет извиняться,пидорасы ебаные.
"...поскольку в Кремле есть «много других более важных дел»..."
универсальный ответ на в общем-то любой вопрос в России о правах человека, демократии и вот этом вот всём.
ЕСТЬ БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА
ок бумеры
Самая актуальная проблема Чечни. То что там обычных граждан за инакомыслие сажают на бутылку, это не так интересно, как тема лгбт, конечно же
сайт следовало бы назвать Gjournal - Gayjournal. Так как большинство тут, походу, леваки-гомосексуалисты.
Рамзан Кадыров сказал, что геи не подвергаются преследованиям в республике — по его словам, таких людей в Чечне просто нет.
Ага, а дед мороз есть. Бля какой-то же все таки упоротый.