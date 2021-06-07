Росгвардия объявила новый конкурс на создание IT-системы контроля за оружием Статьи редакции
Ведомство уже заключало подобный контракт, но, судя по всему, осталось недовольно качеством работы.
В техзадании конкурса говорится о необходимости создать систему безбумажного оборота разрешительных документов на покупку оружия. По мнению заказчиков, она позволит избежать подделок. Об этом пишут «Ведомости».
В новую систему должны войти:
- система автоматического оповещения надзорных органов о купле и продаже оружия;
- картотека лиц и частных охранников, имеющих разрешение на хранение оружия;
- система уведомлений о проверках и сроках контрольного отстрела стволов для граждан;
- платформа управления охранной деятельностью.
Конкурс на создание системы оборота оружия объявили спустя две недели после инцидента в казанской школе № 175, где Ильназ Галявиев убил из официально приобретенного ружья девять человек. 13 мая президент Владимир Путин заявил, что следует усилить контроль за оборотом гражданского оружия в России, «серьезно повысив требования к его владельцам».
В 2020 году Росгвардия уже проводила конкурс с такими же требованиями к участникам — тогда тендер выиграл подведомственный Минцифре НИИ «Восход». Работы по первому этапу ведомство приняло у исполнителя, но затем отказалось от услуг, мотивируя это ненадлежащим качеством исполнения. Сумма неустоек, которые Росгвардия начислила «Восходу», достигла четырёх миллионов рублей при общей сумме контракта в 320 миллионов.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что объявление нового конкурса может быть связано с недовольством заказчика работой исполнителя и с трагическими событиями в Казани: «Чтобы ускорить работы по созданию системы, Росгвардия готова заключить соглашение с новым разработчиком, не дожидаясь расторжения контракта с прежним».
Стартовая цена нового контракта Рогвардии составляет 305,5 миллионов рублей. Заявки участников ведомство рассмотрит к концу июня, заработать система должна к 30 сентября 2022 года.
Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний мужчина, его задержали. В результате стрельбы погибли как минимум восемь человек. СК возбудил дело о массовом убийстве.
Оно и сейчас там, тут ранее писали, что продажа патронов и оружия фиксируются в рукописном журнале.
Куда эти журналы деваются никто не знает
В новую систему должна войти платформа взаимодействия участников оружейного рынка для контроля за производством, хранением, оборотом и утилизацией оружия
И как это помогло бы предотвратить трагедию в Казани? По идее, надо делать единую систему медицинского учета, а не это.
<sarcasm> Ну да, ты еще поучи их как делать надо. Щегол, сам наверное за компуктером сидит клавиши давит, на нормальной работе не работал, пороху не нюхал. </sarcasm>
Мне кажется из таких вещей единственное, что реально полезное для людей было сделано - Госуслуги и электронные очереди
о его купле и продаже автоматически будут уведомляться подразделения лицензионно-разрешительной работы. Платформа будет содержать единую электронную картотеку лиц и частных охранников с информацией о выданных им разрешениях на хранение и имеющихся у них стволах.
И вообще:
1) в современных реалиях, где оружие можно распечатать самому на 3D принтере по схеме из даркнета, эта система *уже* устарела.
2) не рассматривается проблема спиленных номеров/украденных стволов
3) я не помню статистику, но на руках в РФ очень много неучтенного огнестрела. Что с ним делать?
Официальные стволы у нас нормально зарегулированы. Странная инициатива.
Но ведь короткоствол гражданам запрещен! Как у преступников может оказаться неучтенное оружие? Как же так выходит, ой-ой-ой.
Молодежный рубин
На то они и преступники! Пользуются своими преступными схемами и наработками, о которых в полиции ничего не знают, ведь если бы знали, они бы не сидели сложа руки....
А что если запретить что-то можно только добропорядочным гражданам? Хм, да ну, ерунда какая-то.
Ну эксперты считают что в РФ около 15-20 млн. нелегальных стволов.
И с ними ничего не сделать.
Легальных при этом всего 6 млн.
Да можно с этим что-то сделать. Единую базу баллистических экспертиз, ужесточение наказание за владение неучтенным стволом и временную амнистию всем сдавшим. Но это уже придется ведомства реформировать, это сложно. Куда проще еще одну надстройку ненужную анонсировать.
Хз, по крайней мере, так мне кажется. Может, я чего-то не понимаю, конечно.
Так а что тебе даст пулегильзотека?
Те которые уже на руках 15-20 млн.стволов не отстреляны и сдавать их никто не станет.
Насколько я читал пулетека очень переоцененная вещь в кино, на практике все не так радужно. Там и рисунок меняется по мере износа ствола, и совпадение найти не так легко...
Опять же не легалка это крайне редкое бывшее гражданское оружие, а на военном, контрабандном, самопальном оружии отстрела также не будет...
Весь смысл нелегального ствола — чтобы стрелять из него, и тебя не нашли. На практике не так радужно, т.к. нет единой базы. Совпадение найдут, не 20й век.
Отстрел можно произвести постфактум. И установить, когда еще из этого оружия стреляли.
У чертежей в даркнете не будет такого спроса, как у обычного оружия. А немаркированное оружие сейчас трудно стало достать
Так *такой* спрос и не нужен. Сорвет очередному несчастному башню — и напечатает он себе пекаль. И что делать?
Немаркированное оружие достать сложно? Ну если ты добропорядочный гражданин — возможно. Но оно тебе и не нужно тогда. А у упырей всяких трудностей с этим больших нет.
Единая система сбыта оружия позволяет контролировать количество стволов на душу населения онлайн, вопрос в профилактике. В казане чувак купил оружие буквально за несколько дней, тут конечно вряд ли она поможет, но вот чувак который держал в доме в Подмосковье склада оружия под такую тему попадает.
А вот единая система медицинского учёта это сомнительно
Так там чуваку вообще нельзя было продавать оружие, у него была диагностирована проблема с головным мозгом. Вот тебе и сомнительность системы медицинского учета.
Это понятно, но тогда в даркнете будут базы больных, что приведет к плохим последствием гораздо худшим.
Возврат к советской системе общего учёта психбольных...
Ну согласно твоей логике, вообще не надо вести никакого учета, а то все утечет. Утечки данных — отдельная проблема, конечно ее надо решать, в том числе разрабатывая устойчивые безопасные системы. Но это не должно быть преградой прогрессу.
Ну так учёт есть и для оружия и для психбольных сейчас есть уже.
Вопрос в том, что сейчас справки покупают, а врачи не проверяют нормально перед выдачей справки.
усилить контроль
Когда дед поймёт, что контроль никого не ебет, пока можно порешать?
кроме проблем с ростом
Тогда просто "госструктура", потому что в электронном доеюкументообороте старая Европа где-то позади даже в госсекторе. Эстония и финка разве что прорыв в будущее сделали. В гермашках и австрияшках в основном оптимизируют бумажную почту и живые очереди.
Я может конечно тупой.
Но у меня ощущения что эту программку может написать хороший студент за месяц. Ну реально формочки ввода, базенка данных, формочки вывода статистики.
300 млн.руб. И предыдущий не смог?
может, только потом это все быстро упадет/сломается/утечет, плюс там нужно делать внешнее апи для доступа различных клиентов с разным уровнем доступа, клиентское ПО и его обновление для разных клиентов
а есть базы данных российские гос. которые не утекли еще? При том что все сделаны за миллиарды...
По нынешним временам это реально сделает один специалист за месяц.
Это по сути витринка на DWH, к ней прикручен клиентик, и прикручены отчетики. Ну реально задача решаемая кучкой вчерашних студентов.
видимо вы никогда не работали с гос. компаниями у которых бывают очень специфичные требования к поддержке версий ОС, а так же они очень любят документацию в своем специфичном формате, постоянные согласования и отчеты
Ну это же не учебный проект "Поликлиника". По идее там все сложнее, если делать реально электронный документооборот - нужно и блокчейн использовать, чтобы подделать нельзя было
Нахрен тебе блокчейн?
Базенка данных с полным запретом на изменение, удаление.
Любое изменение только новая строка. Вот тебе и история всех изменений.
Противоположный огонь
можно же просто дать контракт 1С на создание их очередной системы бухучета, только по оружию
тогда это будет стоить 5 млн.руб, а не 305. Так не интересно...
Надеюсь, что это конкурс бегать вокруг стульев, пока играет музыка
Как только это спасет от ситуации когда ребенок берет ствол отца из его сейфа (был не заперт, нашел ключ) и идет бурагозить? При чем тут учет? Он всё сделает из 30 раз учтенного оружия.
С учётом минимальных требований к оружейным ящикам, купить консервную банку открывающуюся ударом молотка по отвертке или более-менее защищённый шкаф похожий на сейф остаётся на совести владельца
Да, на его совести, что он не будет держать ствол в ящике стола по причине "дома все свои".
Студент дипломную работу напишет бесплатно с багами. Ее и продадут за миллиард .