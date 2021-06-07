Туроператоры отправляют россиян на закрытые курорты грузоперевозками. Власти пригрозили аннулировать полёты Статьи редакции
Если рейсы отменят, ответственность ляжет на туроператоров.
Ростуризм отправил туроператорам предупреждение, что у авиакомпаний могут аннулировать допуск на грузопассажирские рейсы. Перевозчики организуют туристические поездки в страны, с которыми официально не возобновлено сообщение, под видом грузопассажирских рейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
3 июня подобное предупреждение для «недобросовестных операторов» сделала Росавиация. Она пригрозила компаниям ограничительными мерами и попросила туристов воздержаться от полётов такими рейсами.
К началу июня регулярное авиасообщение возобновлено с 43 странами. В их числе популярные для туризма Хорватия, Марокко, Греция, Египет (Каир), куда можно вылететь как грузопассажирским, так и обычным рейсом.
Ничто не может остановить россиян от отдыха в Турции.Никакие,заградительные,ограничительные,морально-этические преграды.Наталья из Тамбова обязана работать пол года,и взять кредит,но Турция для нее это нечто настолько пьянящее что тут должны работать психологи.
Противоположный огонь
почему такая фиксация на турции ?
А с какой целью интересуешься Мурасов?Тебе что то не нравится?
отчет подполу надо к вечеру составить
Он турок?
понятия не имею
1. Не так дорого.
2. Все включено (не надо тратится в поездке)
3. Если уже там был то точно знаешь что тебя ждёт.
4. Хороший климат и море
5. Безлимитный алкоголь во всё включено
6. Дискотека внутри отеля
7. Можно напиться и орать как вести себя как последняя сволочь, что русские очень любят.
8. Горы рядом с отелем
9. Для некоторых женщин плюс - это горячие турки.
10. Не так долго лететь до Турции.
Я ответил на твой вопрос?
7. Можно напиться и орать как вести себя как последняя сволочь, что русские очень любят.
Что также очень любят в Турции поляки и немцы
В Болгарии также, один раз видели, как пьяный немец полез в море, его накрыло волной почти у самого берега, а он был под водой и ничего не соображал. Его приятель стоял и тупил, мы ему типа - чего стоишь, беги спасай, чувак тонет в луже буквально.
Потому что на Европу нужно брать два кредита, а в дружеские Грузию и Армению ехать никто не хочет, фи этож бывший совок, все равно что сходить в магазин за хлебом. Вот бедной Наташе и приходится в олинклюзив турецкий ехать
Адекватный
Турецкий олинклюзив дешевле Батуми выйдет.
Если сравнивать по звездности и олинклюзивам да, а если ехать самому и планировать поездки то можно уложиться в те же деньги (не говорю про горящие путевки)
Я говорю про людей а не про политиков и политику
Потому что именно туда хотят полететь большинство россиян
Почему?Что их там влечет?
Соотношение цена/качество, не у каждого хватает денег даже на условный Кипр/грецию
На Кипре/Греции (я был удивлен) и отели похуже, за те же деньги... Но личное мое мнение, тот же Кипр все равно приятнее
Противоположный
все россияне знают что россияне любят отдыхать в турции.
при этом все россияне предпочитают отдыхать там где меньше всего россиян.
вопрос ?
Все россияне в разговоре любят говорить что они никогда не едят в маке, дескать питаются только в илитных местах. При этом все россияне стоят в гигантских очередях на фудкортах и в макавто на дорогих тачках.
Вопрос?
ну потому что едут в турцию женщины как мужчины в тай едут. турки пиздолизы и комплиментодарители известные
У Натальи из Тамбова орально-анальная фиксация на турков.
Только что слышал, что на бывшей базе отдыха под Красноярском сдаются 2-местные номера по ценнику 21 тыс. за ночь. Без какого-либо питания, без моря, без Солнца. Просто прийти в гости к знакомым на территорию базы на два часа - 1500 для взрослого, 1000 - для ребенка. И это не Диснейленд! При том, что Красноярск - не Москва, здесь зп в разы меньше.
Неудивительно, что люди рвутся в Турцию - она выигрывает абсолютно по всем параметрам у базы отдыха.
Пиздец какой-то
Кстати да,рассказывали такое про Красноярск.С другой стороны по отчету Росстата первое место по зарплатам.
А как ещё Наталье из Тамбова вырваться из серых будней и каждодневной рутины?
завести себе хобби
Если Путин сказал, что выездной массовый туризм он разрешит не раньше сентября - значит, не раньше сентября. Сначала ростуризм с росавиацией предупредят, потом минобороны с погранцами предупредят, а потом расчёты с300 и буков предупреждать уже не будут - ибо нехуй россиянам отдыхать как людям: на комфортных курортах и чистом море
Теплый Артем
После с300 нужно будет взять комментарий у Пескова с Лавровым.
Вероятный украинец
на комфортных курортах
и чистом море
Турция и Ебипет
В Египте чистейшее море
Никто в него не ссыт? Там уже кораллов и рыб нет
Снимал в октябре 2020
Не ездили россияне на нормальные курорты, нехуй и начинать!
NATASHA KILO 200
На каждую хитрую гайку найдется свой болт
Как товар
Из официального сообщения: "Также в ряд стран разрешены нерегулярные грузопассажирские рейсы с целью перевозки только определённых категорий пассажиров, в частности: иностранных граждан, возвращение соотечественников на Родину, воссоединение с семьёй, лечение, работа и др. категории."
Видимо, подделывают документы под эти категории
Ну хоть не грузовиками
Летал так в Тунис 2 недели назад таким "грузовым" по документам рейсом от турфирмы всё официально, никаких проблем хотя официально он закрыт. Поговаривали что жена медведева - соучредитель библио глобус. Анулируют сами у себя, серьёзно? 😄
Библио-Глобус разве не банкрот?
А чартеры сейчас летают?
Комментарий удален
Серьезно, на следующий день после того как я оплатил тур на Кипр появляются такие новости? Везение 90 уровня.
В статье как раз про Кипр и написано, он не в списках и поэтому туда гоняют грузоперевозками
Так я не понял - пассажиров как тайских нелегалов в контейнеры пакуют или что?
В пакеты и ведра
Не понял. А что есть закрытые курорты?
Это когда прилетаешь на курорт, а там закрыто
В сталинские времена и во время войны людей тоже отправляли грузоперевозками на отдых.