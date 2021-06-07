Ростуризм отправил туроператорам предупреждение, что у авиакомпаний могут аннулировать допуск на грузопассажирские рейсы. Перевозчики организуют туристические поездки в страны, с которыми официально не возобновлено сообщение, под видом грузопассажирских рейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

3 июня подобное предупреждение для «недобросовестных операторов» сделала Росавиация. Она пригрозила компаниям ограничительными мерами и попросила туристов воздержаться от полётов такими рейсами.