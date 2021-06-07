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yannlll

Туроператоры отправляют россиян на закрытые курорты грузоперевозками. Власти пригрозили аннулировать полёты Статьи редакции

Если рейсы отменят, ответственность ляжет на туроператоров.

Ростуризм отправил туроператорам предупреждение, что у авиакомпаний могут аннулировать допуск на грузопассажирские рейсы. Перевозчики организуют туристические поездки в страны, с которыми официально не возобновлено сообщение, под видом грузопассажирских рейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

3 июня подобное предупреждение для «недобросовестных операторов» сделала Росавиация. Она пригрозила компаниям ограничительными мерами и попросила туристов воздержаться от полётов такими рейсами.

К началу июня регулярное авиасообщение возобновлено с 43 странами. В их числе популярные для туризма Хорватия, Марокко, Греция, Египет (Каир), куда можно вылететь как грузопассажирским, так и обычным рейсом.

#новости #туризм

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Андрей Иванов

62

Ничто не может остановить россиян от отдыха в Турции.Никакие,заградительные,ограничительные,морально-этические преграды.Наталья из Тамбова обязана работать пол года,и взять кредит,но Турция для нее это нечто настолько пьянящее что тут должны работать психологи.

Ответить

Противоположный огонь

Андрей
6

почему такая фиксация на турции ?

Ответить

Андрей Иванов

Противоположный
7

А с какой целью интересуешься Мурасов?Тебе что то не нравится?

Ответить

Противоположный

Андрей
4

отчет подполу надо к вечеру составить

Ответить

Андрей Иванов

Противо…
2

Он турок?

Ответить

Противоположный

Андрей
0

понятия не имею

Ответить

Андрей Иванов

Противо…
4

Начальство надо знать в лицо.

Ответить

New

Противоположный
7

1. Не так дорого.
2. Все включено (не надо тратится в поездке)
3. Если уже там был то точно знаешь что тебя ждёт.
4. Хороший климат и море
5. Безлимитный алкоголь во всё включено
6. Дискотека внутри отеля
7. Можно напиться и орать как вести себя как последняя сволочь, что русские очень любят.
8. Горы рядом с отелем
9. Для некоторых женщин плюс - это горячие турки.
10. Не так долго лететь до Турции.

Я ответил на твой вопрос?

Ответить

Алексей Волосач

New
3

7. Можно напиться и орать как вести себя как последняя сволочь, что русские очень любят.

Что также очень любят в Турции поляки и немцы 

Ответить

New

Алексей
2

Кстати согласен что на другие нации это распространяется.
Был в Европе в одном городе и англичане себя в баре вели хуже чем русские раз в 10

Ответить

Иван Эртель

Алексей
0

В Болгарии также, один раз видели, как пьяный немец полез в море, его накрыло волной почти у самого берега, а он был под водой и ничего не соображал. Его приятель стоял и тупил, мы ему типа - чего стоишь, беги спасай, чувак тонет в луже буквально.

Ответить

Противоположный

New
0

Да

Ответить

Павел Каташев

Противоположный
1

Потому что на Европу нужно брать два кредита, а в дружеские Грузию и Армению ехать никто не хочет, фи этож бывший совок, все равно что сходить в магазин за хлебом. Вот бедной Наташе и приходится в олинклюзив турецкий ехать

Ответить

Адекватный

Павел
5

Турецкий олинклюзив дешевле Батуми выйдет.

Ответить

Павел Каташев

Адекват…
0

Если сравнивать по звездности и олинклюзивам да, а если ехать самому и планировать поездки то можно уложиться в те же деньги (не говорю про горящие путевки)

Ответить

Yellson

Павел
0

Когда это Грузия дружеской стала?

Ответить

Павел Каташев

Yellson
1

Я говорю про людей а не про политиков и политику

Ответить

Yellson

Павел
0

В Грузии постоянно какой-то геморрой с границами, то закроют, то откроют, то авиасообщение отменят, и так далее.
Зачем оно надо - рисковать? 

Ответить

Павел Каташев

Yellson
0

Facepalm

Ответить

Закомплексованная Душа

Противоположный
0

Потому что именно туда хотят полететь большинство россиян

Ответить

Андрей Иванов

Закомпл…
0

Почему?Что их там влечет?

Ответить

Закомплексованна

Андрей
15

Соотношение цена/качество, не у каждого хватает денег даже на условный Кипр/грецию

Ответить

Андрей

Закомпл…
13

Фишка в том, что на Кипре и Греции сервис и отдых хуже за те же деньги. Именно поэтому Турция топ, лучшее соотношение цена-качество.

Ответить

Алексей Клыков

Андрей
1

На Кипре/Греции (я был удивлен) и отели похуже, за те же деньги... Но личное мое мнение, тот же Кипр все равно приятнее

Ответить

Наташа Ермакова

Андрей
0

Нет, там дороже тк ЕС

Ответить

Ivan

Андрей
5

Можно взять первую линию и все включено. Заплатил и не паришься про доп расходы. Полетишь в Грецию или условные мальдивы очень вероятно что будет только завтрак, а за остальное плати отдельно что собственно существенно дорого

Ответить

Противоположный

Закомпл…
3

все россияне знают что россияне любят отдыхать в турции.
при этом все россияне предпочитают отдыхать там где меньше всего россиян.
вопрос ?

Ответить

Oleg Abakumov

Противо…
4

Все россияне в разговоре любят говорить что они никогда не едят в маке, дескать питаются только в илитных местах. При этом все россияне стоят в гигантских очередях на фудкортах и в макавто на дорогих тачках.
Вопрос?

Ответить

Maf

Oleg
0

мак в поездке это святое) быстро, проверенно, каллорийно) и получше хотдога на заправке)

Ответить

Ivan

Противо…
1

В том году гонял в Турцию и отдыхал в отеле где нет почти русских 🙋‍♂️

Ответить

Doktor

Ivan
0

А правую руку зачем в приветствии кидаешь?

Ответить

Закомплексованна

Doktor
2

Ну типа зигу кидает

Ответить

Предвыборн

Закомпл…
1

Показывает на Измайлово

Ответить

New

Doktor
0

Это запрещено?  
Кстати в эмоджи нет чувака поднимающего левую руку. Сам посмотри

Ответить

Maxim B

Противоположный
1

ну потому что едут в турцию женщины как мужчины в тай едут. турки пиздолизы и комплиментодарители известные

Ответить

Антон Лисин

Maxim
0

А немцы, что любят 

Ответить

Лев Глебович

Противоположный
–1

У Натальи из Тамбова орально-анальная фиксация на турков. 

Ответить

Наташа Ермакова

Лев
0

ну что за грязь у вас вместо мозгов(

Ответить

Роман Величкин

Андрей
6

Только что слышал, что на бывшей базе отдыха под Красноярском сдаются 2-местные номера по ценнику 21 тыс. за ночь. Без какого-либо питания, без моря, без Солнца. Просто прийти в гости к знакомым на территорию базы на два часа - 1500 для взрослого, 1000 - для ребенка. И это не Диснейленд! При том, что Красноярск - не Москва, здесь зп в разы меньше. 

Неудивительно, что люди рвутся в Турцию - она выигрывает абсолютно по всем параметрам у базы отдыха.

Ответить

Антон Лисин

Роман
3

Пиздец какой-то 

Ответить

Роман Величкин

Антон
0

Это жизнь за Уралом

Ответить

Андрей Иванов

Роман
0

Кстати да,рассказывали такое про Красноярск.С другой стороны по отчету Росстата первое место по зарплатам.

Ответить

Роман Величкин

Андрей
0

Первое место по зарплатам

Это шутка какая-то...

Ответить

Yellson

Андрей
0

Ты его с кем-то перепутал.

Ответить

Романелло Кивогенс

Андрей
0

А как ещё Наталье из Тамбова вырваться из серых будней и каждодневной рутины? 

Ответить

Madegghead

Романелло
1

завести себе хобби

Ответить

Романелло

Madeggh…
0

Например?

Ответить

Madegghead

Романел…
3

ну не знаю - походы, велотуризм, полданс.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Андрей
0

полгода?

Ответить

Ден

28

Если Путин сказал, что выездной массовый туризм он разрешит не раньше сентября - значит, не раньше сентября. Сначала ростуризм с росавиацией предупредят, потом минобороны с погранцами предупредят, а потом расчёты с300 и буков предупреждать уже не будут - ибо нехуй россиянам отдыхать как людям: на комфортных курортах и чистом море

Ответить

Теплый Артем

Ден
2

После с300 нужно будет взять комментарий у Пескова с Лавровым. 

Ответить

Научный Петя

Теплый
7

Они не в курсе

Ответить

Вероятный украинец

Ден
–1

на комфортных курортах

и чистом море

Турция и Ебипет

Ответить

Ilya Lesov

Вероятный
1

В Египте чистейшее море

Ответить

Антон Лисин

Ilya
0

Никто в него не ссыт? Там уже кораллов и рыб нет 

Ответить

Подлый Пит

Антон
2

Снимал в октябре 2020

Ответить

Антон Лисин

Подлый
0

В 100 км от берега

Ответить

Антон Лисин

Подлый
0

Один ебучий коралл 

Ответить

Ден

Антон
0

Вопрос не в том, кто где ссыт. А где какая канализация и где какие очистные. И на этом вопрос можно сразу закрывать

Ответить

Вероятный

Ilya
0

Рассказывай

Ответить

Ден

Вероятный
0

Не то, что чистое, оно идеально прозрачное. Хотя тот, кто ездит только в Сочи и Крым не способен этого понять

Ответить

Алексей Логачев

19

Не ездили россияне на нормальные курорты, нехуй и начинать! 

Ответить

Теплый Артем

Алексей
1

Ну не все. Вот Лиза на Бали ездила. 

Ответить

Британский череп

11

Груз NATASHA

Ответить

Icipher

Британский
14

NATASHA KILO 200

Ответить

Денис Лапин

Icipher
2

Вставай, невеста приехала? 

Ответить

Теплый Артем

Icipher
0

David Johnson's Airways

Ответить

Рыжий

7

На каждую хитрую гайку найдется свой болт

Ответить

Противоположный огонь

Рыжий
7

и на старуху бывает порнуха

Ответить

Энергичный огонь

3

А как их примет таможня другой страны?

Ответить

Антон Лисин

Энергичный
13

Как товар 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Антон
8

На паллетах

Ответить

Андрей Лузин

Энергичный
1

Из официального сообщения: "Также в ряд стран разрешены нерегулярные грузопассажирские рейсы с целью перевозки только определённых категорий пассажиров, в частности: иностранных граждан, возвращение соотечественников на Родину, воссоединение с семьёй, лечение, работа и др. категории."

Видимо, подделывают документы под эти категории

Ответить

Кредитный Кирилл

5

Контрабандные перемещения россиян

Ответить

Brumik Lodička

5
Ответить

Бюджетный Кирилл

0

Там россиянам и самое место

Ответить

Адекватный Даниль

Бюджетный
4

Риторика ненависти

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Ну хоть не грузовиками

Ответить

Олег Донецкий

Небольшой
4

Грузовиками только сигареты из минска везут контрабандой 

Ответить

Маринеску

2

Груз 300

Ответить

Ден

1

И вообще, раб должен ебашить на нефтяной плантации, а не отдыхать на райском пляже. 

Ответить

vitek112

1

Летал так в Тунис 2 недели назад таким "грузовым" по документам рейсом от турфирмы всё официально, никаких проблем хотя официально он закрыт. Поговаривали что жена медведева - соучредитель библио глобус. Анулируют сами у себя, серьёзно? 😄

Ответить

Антон Лисин

vitek112
0

Библио-Глобус разве не банкрот?

Ответить

Виталий Петров

Антон
0

Цветёт и пахнет, уже лет 10 его хоронят

Ответить

vitek112

Антон
0

Он же монополист, Пегас и Анекс это мусор

Ответить

Украденная жизнь

0

А чартеры сейчас летают?

Ответить

Теплый Артем

Украденная
0

Доброе утро 

Ответить

Комментарий удален

Павел Каташев

0

Троянские воины:

Ответить

Теплый Артем

0

А отправляет кто? Правильно, Аэрофлот. Схема с начала пандемии осталась. 

Ответить

Илья Красюков

0

Серьезно, на следующий день после того как я оплатил тур на Кипр появляются такие новости? Везение 90 уровня.

Ответить

pk

Илья
0

Кипр же вроде открыт?

Ответить

Илья Красюков

pk
0

В статье как раз про Кипр и написано, он не в списках и поэтому туда гоняют грузоперевозками

Ответить

Корнелий Шнапс

0

Так я не понял - пассажиров как тайских нелегалов в контейнеры пакуют или что?

Ответить

Антон Лисин

Корнелий
0

В пакеты и ведра 

Ответить

Корнелий Шнапс

Антон
0

это если из питера едут

Ответить

vitek112

Корнелий
0

Для пассажиров никакой разницы в переплёте совсем, ни один пассажир никогда не узнает каким рейсом он летел. Разница только в документах у перевозчика.

Ответить

Иван Маслов

0

Не понял. А что есть закрытые курорты?

Ответить

alexferman

Иван
0

Это когда прилетаешь на курорт, а там закрыто

Ответить

Иван Маслов

alexferman
0

Надо постучать

Ответить

Владимир Филатов

–2

В сталинские времена и во время войны людей тоже отправляли грузоперевозками на отдых.

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