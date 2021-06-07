Tesla отказалась от самого дорогого седана Model S Plaid Plus на фоне проблем с нехваткой микрочипов Статьи редакции
Компания сосредоточится на выпуске Model S Plaid, которая, по словам Маска, станет самым быстрым серийным электромобилем.
В последнюю неделю мая компания удалила кнопку заказа Model S Plaid Plus на своём сайте, сообщает СNET. В издании связали это с тем, что Tesla борется с проблемой поставок, особенно с нехваткой компьютерных чипов.
Основатель Tesla Илон Маск подтвердил отказ от производства Model S Plaid Plus в своём твиттере. Он отметил, что компания сосредоточится на выпуске электромобиля Model S Plaid. По его словам, эта модель станет самым быстрым серийным электромобилем из всех, когда-либо сделанных.
- В сентябре 2020 года Tesla объявила о выпуске электрокара Model S Plaid. Цена автомобиля в США составляла минимум 139 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей). По данным CNBC, в марте Tesla подняла цену электромобиля на 10 тысяч долларов;
- В первом квартале 2021 года компания не произвела ни одну из более дорогих моделей Model S или Model X, хотя Маск во время отчёта за четвёртый квартал 2020 года говорил, что производство ведётся;
- 26 апреля Маск сообщил, что в первом квартале 2021 года компания столкнулась с проблемами поставок и назвал их самыми сложными в истории производства. Он отметил, что нехватка чипов стала «огромной проблемой».
А в чем разница-то? В новости ничего не написано, зато на главную вывели.
Ему не нужно делать конкурента тайкану, ибо любая Тесла едет быстрее тайкана
Если посмотреть на заявленные характеристики, то видно, что самая дешёвая Tesla 3 (3.1с до 100 км/ч, макс. 260 км/ч) всего лишь чуть-чуть уступает самой дорогой комплектации Taycan Turbo S (2.8с до 100 км/ч, макс. 260 км/ч). При этом разница в цене колоссальна.
Tesla S уже значительно превосходит: 2с до 100 км/ч, макс. 320 км/ч
Tesla 3 Performance - это как раз самая дорогая. Самая дешевая - Standart Range Plus, 5.6 сек. до сотни. А у Performance - 3.3 сек. до сотни, Вы спутали с американской версией, у которой разгон до 60 миль измеряется.
Я имел ввиду не комплектацию, а модель. Model 3 самая дешёвая.
Комплектацию логичнее смотреть более дорогую, мы же сравниваем с Turbo S
Заявленные характеристики, ага
У этих же ребят в свежем видео этого года - Тесла на 1/4 мили обгоняет Порше. Точность подобных замеров на дрэг рейсинге непонятна, нужно приборами измерять.
Но в любом случае это все old news. Plaid выходит меньше чем через неделю, и там ориентир это Top 5 рекордов Laguna Seca: https://www.teslarati.com/tesla-model-s-plaid-new-laguna-seca-record/
Ого, в одной машине нашли транспортировочные досочки, все страх!
Это как кидать новости о авариях с Тесла.
Кажется обычный плед ездит на 390 миль, а плед+ должен был ездить на 500 миль.
Пушкинский Кирилл
В plaid+ Должна была стоять новая батарейка от Кибертрака, у которой ёмкость и возможность отдачи типа в два раза больше, но в итоге ничего не успели и решили забить болтос
на фоне проблем с нехваткой микрочипов
Гейтс поднасрал - скупил все микрочипы для вакцинации россиян
Еще у него был проект, чтобы из мочи воду делать, видимо заранее готовился к реплиям рф
хотя Маск во время отчёта за четвёртый квартал 2020 года говорил, что производство ведётся;
Какой пиздабол этот Ваш Элон Маск...
Акции Саудиты у него должны были купить, Тесла уже 500 000 автомобилей в год должна была продавать, я просто напомню, что Тесла презентовала грузовики, родстер и Кибертрак, которые вообще не понятно когда встанут на конвеер (а по грузовикам там даже в 2019 вообще обещали, что станут продавать, потом перенесли на начало 2021, пока больше ничего и не слышно, но все успешно забыли об этом)
Да вообше.... все производители уже во всю делают электрогрузовики, запчастей и деталей полно на рынке а негодяй Маск все не хочет.....
ало, как бы после локдауна автоиндустрия в жопе, зайдите в любой автосалон, машин либо нет, либо ждать 10+ месяцев из за простоев заводов.
Пандемия то с начала 2019 года у нас, да? )
Я живу в Европе, не знаю как там в РФ, а тут машин - до жопы. Если не брать эксклюзивные модели, то даже новинки спокойно можно взять и купить (сам присматриваю недавно вышедший Ford Mach-e, его привезут за 3 месяца в индивидуальной комплектации).
Всё так. В Европе уже можно спокойно купить BMW i серии (вот недавно i4 вышла), всякие Реношки, Шкоды, Фольцвагены (не знаю моделей), в Америке Форд уже Ф150 электрический выпускает, вот тот же Мак-и, который я выше упомянул, совершенно новая модель. Про Китай вообще молчу, там вовсю Ли Авто, Нио и т.п. продаются. ВСЕ модели 2020-2021 года
BMW i4 можно сравнить с Теслой, да, там разгон может чуть медленнее, но компоновка аналогичная (по электродвигателю на каждую ось), запас хода даже больше и т.п.
Полные аналоги звучит странно, конечно, машины будут отличаться по характеристикам. Все эти модели я привёл в пример, потому что им чипов хватает. БМВ и Мерседес используют те же чипы в своих бортовых системах, машины поставляют в БОЛЬШИХ объёмах, чем Тесла
Я без понятия ) Я просто вижу продажи других электромобилей, которые также завязаны на полупроводники, поэтому у меня есть ощущение, что Маск пиздит. Наложив тот факт, что чел уже наёбывал общественность 300 раз, это ощущение только усиливается. Если ты веришь Маску - ок :) Время рассудит
Так получается ты пиздабол и обосрался с чипами ? Ведь «тот же чип» значит именно такой же, как например я заливаю такое же масло в гур как и ты, декстрон 3, это значит что я именно такое заливаю, а не 2 или вообще отработку и тд…
И тогда я не понимаю если ты не знаешь какие чипы используют одни и какие другие можно с уверенностью говорить о том что их много на рынке и что один пиздит о их дефиците.
На маска мне похеру по сути как и на теслу,
i4 можно заказать и она будет у тебя через 1,5-3 месяца в зависимости от твоей комплектации.
Нигде в новостях я этого не увидел, в том числе и на драйве: Заряжать же новичка можно от настенного зарядного устройства (при однофазной и трёхфазной сети) с мощностью до 11 кВт (8,5 ч до 100%), а также от станций быстрой зарядки постоянным током при мощности до 200 кВт. В последнем случае десять минут дают 164/140 км хода (i4 eDrive40/i4 M50). В представительстве компании Драйву рассказали, что в России BMW i4 будет продаваться. Информация о дате запуска и ценах последует позднее.
——
Новости как бы 5 дней всего и пока она по описанию с Теслой по характеристикам многим, в том числе интеллектуальным системам она проигрывает, и это пока её по сути живьём не щупали
500 тыс. и продает уже в год.
Завод для Кибертрака будет готов к концу года и первые партии уже будут выпущены в этом году. Грузовик ждет новых батарей, которые так же будут на этом заводе выпускаться. Маск об этом уже не один год говорил, Вы чем слушали?
Есть такое, этот товарищ любит похайповать, но в этом есть и заслуга его аудитории
Да вон выше, кажется, сектанты
Мы живём в постиндустриальном обществе потребления, где все потребности индивидуумов можно удовлетворить)))
Куда этот хрен деньги инвесторов девает? Мог бы свой завод полупроводников построить.