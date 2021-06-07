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Новости
Новости vc.ru

Tesla отказалась от самого дорогого седана Model S Plaid Plus на фоне проблем с нехваткой микрочипов Статьи редакции

Компания сосредоточится на выпуске Model S Plaid, которая, по словам Маска, станет самым быстрым серийным электромобилем.

49 49 комментариев
4748 просмотров
Model S Plaid Plus Tesla

В последнюю неделю мая компания удалила кнопку заказа Model S Plaid Plus на своём сайте, сообщает СNET. В издании связали это с тем, что Tesla борется с проблемой поставок, особенно с нехваткой компьютерных чипов.

Основатель Tesla Илон Маск подтвердил отказ от производства Model S Plaid Plus в своём твиттере. Он отметил, что компания сосредоточится на выпуске электромобиля Model S Plaid. По его словам, эта модель станет самым быстрым серийным электромобилем из всех, когда-либо сделанных.

Elon Musk @elonmusk
Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good.
Plaid Plus отменили. Нет нужды, Plaid и так достаточно хороша
  • В сентябре 2020 года Tesla объявила о выпуске электрокара Model S Plaid. Цена автомобиля в США составляла минимум 139 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей). По данным CNBC, в марте Tesla подняла цену электромобиля на 10 тысяч долларов;
  • В первом квартале 2021 года компания не произвела ни одну из более дорогих моделей Model S или Model X, хотя Маск во время отчёта за четвёртый квартал 2020 года говорил, что производство ведётся;
  • 26 апреля Маск сообщил, что в первом квартале 2021 года компания столкнулась с проблемами поставок и назвал их самыми сложными в истории производства. Он отметил, что нехватка чипов стала «огромной проблемой».

#новости #tesla

49 49 комментариев
10
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Небольшой жёлтый робат

18

Что-то на богатом

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Антон Пострунин

12

А в чем разница-то? В новости ничего не написано, зато на главную вывели.

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IO

Антон
–11

Илону в очередной раз прищемили яйца и он решил сделать конкурента Тайкану в плане разгона, с чем успешно обосрался.

Ответить

Maxim Rebitsky

IO
9

Ему не нужно делать конкурента тайкану, ибо любая Тесла едет быстрее тайкана

Ответить

IO

Maxim
–3

Не смеши пожалуйста, тем более без пруфов.

Ответить

Твоего деда дед

IO
6

Если посмотреть на заявленные характеристики, то видно, что самая дешёвая Tesla 3 (3.1с до 100 км/ч, макс. 260 км/ч) всего лишь чуть-чуть уступает самой дорогой комплектации Taycan Turbo S (2.8с до 100 км/ч, макс. 260 км/ч). При этом разница в цене колоссальна.

Tesla S уже значительно превосходит: 2с до 100 км/ч, макс. 320 км/ч

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Вася Пражкин

Твоего
1

Tesla 3 Performance - это как раз самая дорогая. Самая дешевая - Standart Range Plus, 5.6 сек. до сотни. А у Performance - 3.3 сек. до сотни, Вы спутали с американской версией, у которой разгон до 60 миль измеряется.

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Твоего деда дед

Вася
0

Я имел ввиду не комплектацию, а модель. Model 3 самая дешёвая.
Комплектацию логичнее смотреть более дорогую, мы же сравниваем с Turbo S

Ответить

IO

Твоего
0

Заявленные характеристики, ага

https://www.youtube.com/watch?v=ItCGU7BTBv8

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Igor Antarov

IO
0

У этих же ребят в свежем видео этого года - Тесла на 1/4 мили обгоняет Порше. Точность подобных замеров на дрэг рейсинге непонятна, нужно приборами измерять.

Но в любом случае это все old news. Plaid выходит меньше чем через неделю, и там ориентир это Top 5 рекордов Laguna Seca: https://www.teslarati.com/tesla-model-s-plaid-new-laguna-seca-record/

Ответить

Alexander

IO
0

Тайкан — 2,6 секунды.
Плэйд — 1,99 секунды.

Ответить

Maxim Rebitsky

Alexand…
0

Только цены разные)

Ответить

Alexander

Maxim
0

Про них тут никто и не говорит

Ответить

Артём Дидык

Maxim
1

И сделана из уголков из леруа. Порше далеко до таких "технологий" 

Ответить

Артём Дидык

Maxim
0

https://motor.ru/news/tesla-assembly-12-09-2020.htm

Tesla делают с применением деталей из…
Под крышкой переднего багажника, который отчасти является и капотом, владелец Tesla Model Y нашёл…
motor.ru
Ответить

Maxim Rebitsky

Артём
2

Ого, в одной машине нашли транспортировочные досочки, все страх!
Это как кидать новости о авариях с Тесла.

Ответить

Антон Пострунин

Антон
3

Кажется обычный плед ездит на 390 миль, а плед+ должен был ездить на 500 миль.

Ответить

Пушкинский Кирилл

Антон
1

В plaid+ Должна была стоять новая батарейка от Кибертрака, у которой ёмкость и возможность отдачи типа в два раза больше, но в итоге ничего не успели и решили забить болтос

Ответить

Закомплексованная Душа

Антон
0

Но это же Маск, скажи спасибо что пуша не было

Ответить

Миша Копейкин

9

 на фоне проблем с нехваткой микрочипов

Гейтс поднасрал - скупил все микрочипы для вакцинации россиян

Ответить

Коровка говорит мууу

Миша
2

Еще у него был проект, чтобы из мочи воду делать, видимо заранее готовился к реплиям рф

Ответить

Алексей Логачев

–3

 хотя Маск во время отчёта за четвёртый квартал 2020 года говорил, что производство ведётся;

Какой пиздабол этот Ваш Элон Маск... 
Акции Саудиты у него должны были купить, Тесла уже 500 000 автомобилей в год должна была продавать, я просто напомню, что Тесла презентовала грузовики, родстер и Кибертрак, которые вообще не понятно когда встанут на конвеер (а по грузовикам там даже в 2019 вообще обещали, что станут продавать, потом перенесли на начало 2021, пока больше ничего и не слышно, но все успешно забыли об этом)

Ответить

sergjjj

Алексей
8

Да вообше.... все производители уже во всю делают электрогрузовики, запчастей и деталей полно на рынке а негодяй Маск все не хочет.....

ало, как бы после локдауна автоиндустрия в жопе, зайдите в любой автосалон, машин либо нет, либо ждать 10+ месяцев из за простоев заводов.

Ответить

Алексей Логачев

sergjjj
1

Пандемия то с начала 2019 года у нас, да? ) 

Я живу в Европе, не знаю как там в РФ, а тут машин - до жопы. Если не брать эксклюзивные модели, то даже новинки спокойно можно взять и купить (сам присматриваю недавно вышедший Ford Mach-e, его привезут за 3 месяца в индивидуальной комплектации). 

Ответить

Isa

Алексей
0

Я так понимаю новых, ещё и электромобилей аналогичных тесле и всем всё хватает для производства?

Ответить

Алексей Логачев

Isa
2

Всё так. В Европе уже можно спокойно купить BMW i серии (вот недавно i4 вышла), всякие Реношки, Шкоды, Фольцвагены (не знаю моделей), в Америке Форд уже Ф150 электрический выпускает, вот тот же Мак-и, который я выше упомянул, совершенно новая модель. Про Китай вообще молчу, там вовсю Ли Авто, Нио и т.п. продаются. ВСЕ модели 2020-2021 года

Ответить

Isa

Алексей
0

И они полные аналоги тесле, в том числе в электронной начинке, длительности поездки, разгоне и тд… или всё же отличаются и в чём то уступают ?

Ответить

Алексей Логачев

Isa
0

BMW i4 можно сравнить с Теслой, да, там разгон может чуть медленнее, но компоновка аналогичная (по электродвигателю на каждую ось), запас хода даже больше и т.п. 

Полные аналоги звучит странно, конечно, машины будут отличаться по характеристикам. Все эти модели я привёл в пример, потому что им чипов хватает. БМВ и Мерседес используют те же чипы в своих бортовых системах, машины поставляют в БОЛЬШИХ объёмах, чем Тесла

Ответить

Isa

Алексей
–1

Можно название чипа который используется Теслой и которого нехватает и он же бмв которого хватает и у бнв это первый электромобиль который пока никто по сути не тестировал

Ответить

Алексей

Isa
3

Схему сборки на е-маил прислать? 

Ответить

Isa

Алексей
0

Зачем, пиши здесь что за чип такой которого достаточно у бнв и которого мало тесле

Ответить

Алексей

Isa
1

Я без понятия ) Я просто вижу продажи других электромобилей, которые также завязаны на полупроводники, поэтому у меня есть ощущение, что Маск пиздит. Наложив тот факт, что чел уже наёбывал общественность 300 раз, это ощущение только усиливается. Если ты веришь Маску - ок :) Время рассудит

Ответить

Isa

Алексей
0

Так получается ты пиздабол и обосрался с чипами ? Ведь «тот же чип» значит именно такой же, как например я заливаю такое же масло в гур как и ты, декстрон 3, это значит что я именно такое заливаю, а не 2 или вообще отработку и тд…

И тогда я не понимаю если ты не знаешь какие чипы используют одни и какие другие можно с уверенностью говорить о том что их много на рынке и что один пиздит о их дефиците.

На маска мне похеру по сути как и на теслу,

Ответить

Isa

Алексей
0

i4 пока только представили характеристики и салон и цену и тд… даже не написали и есть только предзаказ, тоже так себе сравнение с Теслой у которой то же самое, только сейчас сняли кнопку предзаказа и сравнение производства Теслы с другими автомобилями так себе

Ответить

Алексей Логачев

Isa
0

i4 можно заказать и она будет у тебя через 1,5-3 месяца в зависимости от твоей комплектации. 

Ответить

Isa

Алексей
0

Нигде в новостях я этого не увидел, в том числе и на драйве: Заряжать же новичка можно от настенного зарядного устройства (при однофазной и трёхфазной сети) с мощностью до 11 кВт (8,5 ч до 100%), а также от станций быстрой зарядки постоянным током при мощности до 200 кВт. В последнем случае десять минут дают 164/140 км хода (i4 eDrive40/i4 M50). В представительстве компании Драйву рассказали, что в России BMW i4 будет продаваться. Информация о дате запуска и ценах последует позднее.

——
Новости как бы 5 дней всего и пока она по описанию с Теслой по характеристикам многим, в том числе интеллектуальным системам она проигрывает, и это пока её по сути живьём не щупали

Ответить

Алексей

Isa
0

Именно про i4 лоханулся, признаю, в начале 2022 года у нас обещают, прайсы есть уже правда (от 39к евро)

Ответить

Вася Пражкин

Алексей
2

500 тыс. и продает уже в год.
Завод для Кибертрака будет готов к концу года и первые партии уже будут выпущены в этом году. Грузовик ждет новых батарей, которые так же будут на этом заводе выпускаться. Маск об этом уже не один год говорил, Вы чем слушали?

Ответить

Закомплексованная Душа

Алексей
0

Есть такое, этот товарищ любит похайповать, но в этом есть и заслуга его аудитории

Ответить

Алексей Логачев

Закомплексованн…
1

Да вон выше, кажется, сектанты

Ответить

Isa

Алексей
0

Не, не сектант, просто интересно как ты напиздел но и дальше держишься той же точки зрения

Ответить

Украденная жизнь

3

Анонимусы уже действуют.

Ответить

alexferman

3

Plaid+ is canceled

Леваки ебучие

Ответить

Евгений Мартынов

2

Зелёных субсидий не хватило этому богоподобному чудо-гению?

Ответить

Emile Zäkiev

0

ну вот придётся отменять предзаказ как же так о нет

Ответить

Иван Иванович

0

Мы живём в постиндустриальном обществе потребления, где все потребности индивидуумов можно удовлетворить)))

Ответить

Semen Semenov

–1

Куда этот хрен деньги инвесторов девает? Мог бы свой завод полупроводников построить.

Ответить

Закомплексованная Душа

Semen
0

В биткоены вложился

Ответить

Petr Petrov

Semen
0

слил бабло на майнинг фермы

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