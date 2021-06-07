Компания сосредоточится на выпуске Model S Plaid, которая, по словам Маска, станет самым быстрым серийным электромобилем.

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Model S Plaid Plus Tesla

В последнюю неделю мая компания удалила кнопку заказа Model S Plaid Plus на своём сайте, сообщает СNET. В издании связали это с тем, что Tesla борется с проблемой поставок, особенно с нехваткой компьютерных чипов.

Основатель Tesla Илон Маск подтвердил отказ от производства Model S Plaid Plus в своём твиттере. Он отметил, что компания сосредоточится на выпуске электромобиля Model S Plaid. По его словам, эта модель станет самым быстрым серийным электромобилем из всех, когда-либо сделанных.

Elon Musk @elonmusk Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. Plaid Plus отменили. Нет нужды, Plaid и так достаточно хороша