Новости
Дамир Камалетдинов

Пятиклассник в США оделся как Гитлер и произнёс речь от имени диктатора. Учителя и директора школы отстранили от работы Статьи редакции

Их отправили в административный отпуск «за свой счёт» до окончания расследования.

Ученик начальной школы Моэма в Нью-Джерси выступил перед одноклассниками в костюме Гитлера. Мальчик зачитал рукописный доклад под названием «Достижения» от имени нацистского диктатора. Об этом сообщило Fox News и подтвердили в управлении школ района Тенафлай.

В своём выступлении пятиклассник рассказал, что его величайшим достижением стало «сплочение огромной массы немцев и австрийцев за его спиной». Речь стала частью «проекта развития характера», который придумал учитель мальчика и еврей по национальности. Выступление показывали в школьных коридорах в записи, а также опубликовали на Фейсбуке, где ролик вскоре стал недоступен.

Я был довольно великим, неправда ли? Я был очень популярным и многие люди шли за мной, пока я не умер. Моя вера в антисемитизм заставила меня убить шесть миллионов евреев.

из выступления школьника по данным Fox News

Как отметила директор департамента школьного образования района Тенафлай Шона ДеМарко, организация начала расследование инцидента. Проект учителя пятиклассника нарушил учебную программу округа, поэтому преподавателя и директора школы отстранили от работы. Они останутся в административном отпуске до вынесения решения правления школы, ДеМарко уже рекомендовала немедленно найти им замену.

В заявлении организации инцидент назвали «провалом» как обеспечения безопасного учебного процесса, так и работы конкретной школы. По словам ДеМарко, ситуация оказалась «невероятно болезненной» для многих людей, особенно для членов местной еврейской общины.

#новости #сша #образование

7916 просмотров
75 75 комментариев
39
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 75, "likes": 39, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 393280, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Jun 2021 13:44:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
75 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Sallivan

82

Картман, ты ли это....

Ответить

умный человек

Alex
0

Он

Ответить

Руслан Астратов

48
Ответить

Андрей Ионов

Руслан
17

удивительно что этот фильм никого не оскорбил, даже парней по именни скотти

Ответить

Славянский кот

Андрей
26

Так эти парни не знают

Ответить

Руслан Астратов

Андрей
8

Кстати, спасибо что напомнил  :D

Ответить

Dimitri Knopov

Руслан
0

Ой я аж прослезился от ностальгии

Ответить

John Müller

Андрей
0

Как называется?

Ответить

Руслан Астратов

John
5

Евротур

Ответить

Seenyasha

Руслан
1

Эх, жаль сейчас таких комедий уже не снимут

Ответить

Al

Seenyas…
0

Чому

Ответить

Marat Khamadeev

Руслан
7

я помню у меня натурально живот заболел от смеха, когда я смотрел эту сцену

Ответить

Иван Эртель

Руслан
4

Классика уже )

Ответить

Рыжий

46

Речь стала частью «проекта развития характера», который придумал учитель мальчика и еврей по национальности

Ответить

Импортный бокал

16

надо было одеваться сталиным

Ответить

alexferman

Импортный
8

А в чём разница?

Ответить

Сознательный химик

alexferman
37

Всем было бы похуй

Ответить

Террористический

Сознате…
0

не, на сжв бесятся с обоих хорошо

Ответить

Сознательный

Террори…
6

Сжв сталина любят

Ответить

Евстафий Селюк

alexferman
1

в форме усов

Ответить

Alexei Kuksin

Импортный
2

А это ведь идея. Жалко учебный год уже как неделю кончился

Ответить

Синий шмель

Alexei
0

У тебя будет ещё время (наверное)

Ответить

Приличный фитиль

Импортный
1

Они их не различают особо

Ответить

Sergiy Sev

18
Ответить

Рыжий

Sergiy
3
Ответить

Небольшой жёлтый робат

18

Пятиклассник в США оделся как Гитлер и произнёс речь от имени директора. Учителя и диктатора школы отстранили от работы

Ответить

Лунный якорь

16

Я был довольно великим, неправда ли? Я был очень популярным и многие люди шли за мной, пока я не умер. Моя вера в антисемитизм заставила меня убить шесть миллионов евреев.

И что здесь не так сказано?

Бля, что за мир такой стал. Никто не врубается ни в сарказм, ни в сатиру.
Плюс вера в магическую силу символов.

Чарли Чаплина наверное сейчас вообще бы сожгли в печи.

Ответить

Ирина Морозова

Лунный
0

Так его в конце 40-х и затравили, вынужден был покинуть США.

Ответить

Максим Рычков

Ирина
3

Не за этот же фильм.

Ответить

Ирина Морозова

Максим
0

Как это не за этот. В том числе и за этот, особенно за финал.

Во время съёмок фильма «Великий диктатор» Чаплина предупреждали, что у фильма будут неприятности с цензурой. Чаплина просили отказаться от производства фильма, уверяя, что он никогда не будет показан ни в Англии, ни в США.

Затем стали поступать письма с угрозами от зрителей. Угрожали, что в кинотеатры, в которых начнут показывать «Диктатора», будут кидать бомбы и стрелять в экран. Чаплин даже пытался договориться с лидером профсоюзов портовых грузчиков об охране кинотеатров.

После выхода «Диктатора» нью-йоркская газета «Дейли ньюс» писала, что «Чаплин тыкал в зрителей „коммунистическим пальцем“».

Именно после выхода этого фильма Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала расследование по Чаплину. Что в итоге закончилось его выдворением из США.

Ответить

Лунный якорь

Ирина
3

Фильм имел большой коммерческий успех и в то же время вызвал большие споры из-за политической подоплёки.

Картина удостоена пяти номинаций на премию «Оскар», включая за лучший фильм года, лучшую мужскую роль (Чаплин) и мужскую роль второго плана (Джек Оуки). 

Ответить

T:ema

Лунный
0

Охуенно было бы посмотреть Чарли Чаплина и Бакстера Китона в цвете.

Ответить

Маринеску

T:ema
0

Да, и еще в 8K и 60 fps (нет)

Ответить

New

6

По словам ДеМарко, ситуация оказалась «невероятно болезненной» для многих людей, особенно для членов местной еврейской общины.

Болезненной в каком плане?
Чем то напоминает ситуацию c BLM, когда 20летние белые американцы на митинге извиняются за рабство перед чёрными... хотя эти 20летние белые американцы никогда не являлись рабовладельцами👍

Может стоит прошлое оставить в прошлом и думать о будущем, не?

Ответить

Vlad

New
12

Да и 20-и летние черные американцы никогда рабами не были

Ответить

Сознательный франт

New
1

Это какоето-то оправдания антисемитизма. Возможно, ты нацист. 
Нацизму нет места в нашем светлом будущем. Тебе нет места в нашем будущем. 

Ответить

New

Сознательный
–2

Не ну если тебе нравится что происходит в Европе, то без проблем.
Когда тебя ограбит или порежет какой нибудь беженец по другому запоёшь...

Ответить

Дмитрий Алексеевич

8

0/

Ответить

New

Дмитрий
–2

Брат, тут смайлики подвезли новые... больше не нужно использовать эти символы...
Можешь как современный человек пользоваться Эмодзи - 🙋‍♂️

Ответить

Николай

New
0

🙋
Это вот этот, что ли?

Ответить

New

Николай
2

Это женщина.
А у нас здесь сексизм... женщины запрещены 🙋‍♂️

Ответить

Николай

New
0

Да я наоборот, как бы, старался таким эмодзём порадовать мужскую аудиторию, а оказалось, что здесь раздевалка Leatherman-ов.

P.S. Это я удачно зашёл.

Ответить

Александр

Николай
0

Ты точно не ошибся дверью, дружок-пирожок?

Ответить

New

Алексан…
0

Нет, он не ошибся 🙋‍♂️🙋

Ответить

New

Николай
0

Респект

Ответить

Alexander the Nth

9

Из новости непонятно, в чём проблема. Пока что, кажется, что школа и местные решили порваться заранее, на всякий случай.

Ответить

Указанный пришелец

7
Ответить

Синий шмель

Указанный
2
Ответить

Zero-one-one

3

В Россию его!!!! 

Ответить

Сознательный химик

Zero-one-one
2

Медаль дадут

Ответить

Синий шмель

Сознательный
1

По Царьград-ТВ покажут

Ответить

Anatoliy Lyashenko

Zero-one-one
0

Посадят!

Ответить

Дизайнер Павленко

3

суперинтендант «школ Тенефлай»

директор департамента образования района Тенафли в Бергене, Нью-Джерси

Ну или скорее Тенафлай

Ответить

MightyStan

Дизайнер
1

Берген-Бельзене, Нью-Джерси. Как иронично.  И да, я еврей, и да, я могу смеяться, а не рваться, и да, люди могут быть нацистами, любить фюрера, и я не буду рваться с этого. 

Ответить

Сознательный химик

–1

Готовый трампист

Ответить

Anatoliy Lyashenko

Сознательный
0

«Свобода» приняла бы его с распростёртыми объятиями

Ответить

Синий шмель

3
Ответить

Противоположный огонь

2

.

Ответить

New

Противоположный
2

._.

Ответить

MangaloriANAL

New
0

.!.

Ответить

Василий Ефимов

2

Это уже было в Саус Парке

Ответить

Сознательный франт

1

 Пятиклассник в США оделся как Гитлер и произнёс речь от имени диктатора

Базед. 

Ответить

Джордж Харви

Сознательный
2

Нахуй ты скример запостил, я испугался

Ответить

Джордж Харви

1

Мальчика даже не закэнселят?

Ответить

alexferman

Джордж
1

Переделают в девочку

Ответить

Корнелий Шнапс

1

Речь стала частью «проекта развития характера»...
Какого характера? Это школа диктаторов?

Ответить

Заслуженный клуб

0

Разрываясь на невинные шалости пятикласников мир [как бы не] прощёлкал приход новых "гитлеров"

Ответить

кум кумич

0
Ответить

norm

0

Нууу тупыыые

Ответить

Станислав

0

https://www.youtube.com/watch?v=IWNc5RrS48E

Ответить

Степан Анейчик

0

Его уже сделали героем тж?

Ответить

Запасной космос

0

Администрация оказалась слишком слаба в постиронии

Ответить

Константин Иванов

0

Хороший корм для пропагандистов будет.)

Ответить

Предыдущий Данила

0

тамошние скрепоносцы тоже тупые

Ответить

Arterton

0

а был ли мальчик?

fifth-grade girl

https://www.thesun.co.uk/news/15149056/girl-dressed-as-hitler-writes-i-was-pretty-great/

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Туроператоры отправляют россиян на закрытые курорты грузоперевозками. Власти пригрозили аннулировать полёты
Если рейсы отменят, ответственность ляжет на туроператоров.
100
Новости
В Москве у Мавзолея задержали мужчину, который десять секунд стоял с плакатом «Wake up we have a tsar again»
В полиции на него составили протокол об участии в несогласованной публичной акции и отпустили.
233
Новости
The Verge: Сотрудники Apple выступают против возвращения в офис с удалённой работы
Ранее компания попросила работников вернуться в офис на три дня в неделю.
255
Популярное за три дня
Новости
В Москве у Мавзолея задержали мужчину, который десять секунд стоял с плакатом «Wake up we have a tsar again»
В полиции на него составили протокол об участии в несогласованной публичной акции и отпустили.
233
Twitter
60
Интернет
Alugalug cat: музыканты со всего мира объединились и превратили мемное мяуканье кота в полноценную симфонию
Всё началось с популярного видео с кричащим котом.
47
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Stas Kartuzov

Что то пошло не так?

Никита Борисова

Фильм «Добро пожаловать в…

Andrey Dolg

Умер один из последних…

Pa Chu

Кикшеринг Urent разместил в…

Митя Мурасов

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Украина сыграет на Евро-2020 в…

тупой осёл

Кикшеринг Urent разместил в…

Pa Chu

Кикшеринг Urent разместил в…

Smaug The Terrible

Что то пошло не так?

Дмитрий Орлов

Что то пошло не так?

Дмитрий Орлов

Что то пошло не так?

Дон Бот

Пользователи твиттера подали…

Митя Мурасов

Из России выслали представителя…

Владимир Филатов

Пользователи твиттера подали…

FOX

Что то пошло не так?

Владимир Филатов

Пользователи твиттера подали…

Чувак, зацени я

Apple выплатила студентке из…

Дионис Вакх

Запись в подсайте Twitter

Никита Борисова

Умер один из последних…

Ваша Закладко

Пользователи твиттера подали…
null