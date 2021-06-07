Их отправили в административный отпуск «за свой счёт» до окончания расследования.

Ученик начальной школы Моэма в Нью-Джерси выступил перед одноклассниками в костюме Гитлера. Мальчик зачитал рукописный доклад под названием «Достижения» от имени нацистского диктатора. Об этом сообщило Fox News и подтвердили в управлении школ района Тенафлай.

В своём выступлении пятиклассник рассказал, что его величайшим достижением стало «сплочение огромной массы немцев и австрийцев за его спиной». Речь стала частью «проекта развития характера», который придумал учитель мальчика и еврей по национальности. Выступление показывали в школьных коридорах в записи, а также опубликовали на Фейсбуке, где ролик вскоре стал недоступен.

Я был довольно великим, неправда ли? Я был очень популярным и многие люди шли за мной, пока я не умер. Моя вера в антисемитизм заставила меня убить шесть миллионов евреев. из выступления школьника по данным Fox News

Как отметила директор департамента школьного образования района Тенафлай Шона ДеМарко, организация начала расследование инцидента. Проект учителя пятиклассника нарушил учебную программу округа, поэтому преподавателя и директора школы отстранили от работы. Они останутся в административном отпуске до вынесения решения правления школы, ДеМарко уже рекомендовала немедленно найти им замену.

В заявлении организации инцидент назвали «провалом» как обеспечения безопасного учебного процесса, так и работы конкретной школы. По словам ДеМарко, ситуация оказалась «невероятно болезненной» для многих людей, особенно для членов местной еврейской общины.