Пятиклассник в США оделся как Гитлер и произнёс речь от имени диктатора. Учителя и директора школы отстранили от работы Статьи редакции
Их отправили в административный отпуск «за свой счёт» до окончания расследования.
Ученик начальной школы Моэма в Нью-Джерси выступил перед одноклассниками в костюме Гитлера. Мальчик зачитал рукописный доклад под названием «Достижения» от имени нацистского диктатора. Об этом сообщило Fox News и подтвердили в управлении школ района Тенафлай.
В своём выступлении пятиклассник рассказал, что его величайшим достижением стало «сплочение огромной массы немцев и австрийцев за его спиной». Речь стала частью «проекта развития характера», который придумал учитель мальчика и еврей по национальности. Выступление показывали в школьных коридорах в записи, а также опубликовали на Фейсбуке, где ролик вскоре стал недоступен.
Как отметила директор департамента школьного образования района Тенафлай Шона ДеМарко, организация начала расследование инцидента. Проект учителя пятиклассника нарушил учебную программу округа, поэтому преподавателя и директора школы отстранили от работы. Они останутся в административном отпуске до вынесения решения правления школы, ДеМарко уже рекомендовала немедленно найти им замену.
В заявлении организации инцидент назвали «провалом» как обеспечения безопасного учебного процесса, так и работы конкретной школы. По словам ДеМарко, ситуация оказалась «невероятно болезненной» для многих людей, особенно для членов местной еврейской общины.
Картман, ты ли это....
удивительно что этот фильм никого не оскорбил, даже парней по именни скотти
Кстати, спасибо что напомнил :D
Как называется?
я помню у меня натурально живот заболел от смеха, когда я смотрел эту сцену
Речь стала частью «проекта развития характера», который придумал учитель мальчика и еврей по национальности
А в чём разница?
Сознательный химик
Всем было бы похуй
А это ведь идея. Жалко учебный год уже как неделю кончился
Пятиклассник в США оделся как Гитлер и произнёс речь от имени директора. Учителя и диктатора школы отстранили от работы
Я был довольно великим, неправда ли? Я был очень популярным и многие люди шли за мной, пока я не умер. Моя вера в антисемитизм заставила меня убить шесть миллионов евреев.
И что здесь не так сказано?
Бля, что за мир такой стал. Никто не врубается ни в сарказм, ни в сатиру.
Плюс вера в магическую силу символов.
Чарли Чаплина наверное сейчас вообще бы сожгли в печи.
Так его в конце 40-х и затравили, вынужден был покинуть США.
Не за этот же фильм.
Как это не за этот. В том числе и за этот, особенно за финал.
Во время съёмок фильма «Великий диктатор» Чаплина предупреждали, что у фильма будут неприятности с цензурой. Чаплина просили отказаться от производства фильма, уверяя, что он никогда не будет показан ни в Англии, ни в США.
Затем стали поступать письма с угрозами от зрителей. Угрожали, что в кинотеатры, в которых начнут показывать «Диктатора», будут кидать бомбы и стрелять в экран. Чаплин даже пытался договориться с лидером профсоюзов портовых грузчиков об охране кинотеатров.
После выхода «Диктатора» нью-йоркская газета «Дейли ньюс» писала, что «Чаплин тыкал в зрителей „коммунистическим пальцем“».
Именно после выхода этого фильма Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала расследование по Чаплину. Что в итоге закончилось его выдворением из США.
Лунный якорь
Фильм имел большой коммерческий успех и в то же время вызвал большие споры из-за политической подоплёки.
Картина удостоена пяти номинаций на премию «Оскар», включая за лучший фильм года, лучшую мужскую роль (Чаплин) и мужскую роль второго плана (Джек Оуки).
По словам ДеМарко, ситуация оказалась «невероятно болезненной» для многих людей, особенно для членов местной еврейской общины.
Болезненной в каком плане?
Чем то напоминает ситуацию c BLM, когда 20летние белые американцы на митинге извиняются за рабство перед чёрными... хотя эти 20летние белые американцы никогда не являлись рабовладельцами👍
Может стоит прошлое оставить в прошлом и думать о будущем, не?
Это какоето-то оправдания антисемитизма. Возможно, ты нацист.
Нацизму нет места в нашем светлом будущем. Тебе нет места в нашем будущем.
Не ну если тебе нравится что происходит в Европе, то без проблем.
Когда тебя ограбит или порежет какой нибудь беженец по другому запоёшь...
0/
Из новости непонятно, в чём проблема. Пока что, кажется, что школа и местные решили порваться заранее, на всякий случай.
В Россию его!!!!
Сознательный химик
Медаль дадут
суперинтендант «школ Тенефлай»
директор департамента образования района Тенафли в Бергене, Нью-Джерси
Ну или скорее Тенафлай
Берген-Бельзене, Нью-Джерси. Как иронично. И да, я еврей, и да, я могу смеяться, а не рваться, и да, люди могут быть нацистами, любить фюрера, и я не буду рваться с этого.
Пятиклассник в США оделся как Гитлер и произнёс речь от имени диктатора
Базед.
Мальчика даже не закэнселят?
Речь стала частью «проекта развития характера»...
Какого характера? Это школа диктаторов?
а был ли мальчик?
fifth-grade girl
https://www.thesun.co.uk/news/15149056/girl-dressed-as-hitler-writes-i-was-pretty-great/