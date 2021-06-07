Из России выслали представителя интернет-регистратора RIPE NCC — его заподозрили в работе на спецслужбы Украины Статьи редакции
Алексею Семеняке закрыли въезд в Россию на 25 лет.
Гражданин Украины и представитель интернет-регистратора RIPE NCC в Восточной Европе Алексей Семеняко вёл «разведывательно-подрывную деятельность», которая «длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки», сообщило ФСБ «Интерфаксу».
В российской спецслужбе заявили, что в СБУ украинца просили решать рабочие вопросы с «нанесением ущерба» безопасности и интересам России. На допросе Семеняка сообщил, что консультировал СБУ. В ФСБ добавили, что украинец «не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ».
Семеняко с 1994 года занимается сетевыми технологиями. В разное время работал в Deutsche Bank, «Мегафоне», «Яндексе», с 2016 года — в RIPE NCC, где отвечал за развитие компании на постсоветском пространстве, пишет «Медуза».
Верить пиздаболам из фсб с их потешными задержаниями на камеру постфактум
С каким азартом они напрыгивают сзади на немолодого человека, который просто идёт по улице.
Противоположный огонь
Мне вот батя всегда рассказывает про какой то запредельный уровень профессионализма советского КГБ, але блять а где он у современных? Они будто специально всех спецов выгнали
Раненый колос
запредельный уровень профессионализма советского КГБ
А про этот уровень ему кто рассказал?
Не было там удара по голове. Это был корявый захват за шею.
даже ударить не могут нормально
Да не хотел он его бить. Другой вопрос, зачем они вообще так «брутально» его пытались задержать. Мужик в возрасте, явно не спортик, без судимостей... подошли бы и вежливо представились. Выглядит некрасиво.
украинец же. они ж там той еще конспирологией накачаны, только их орден святой
@Rodion Kutsaev какие у украинцев претензии к Навальному??? Тезисно и с пруфами
1 тезисный пруф
2 пруфный тезис
То что он просто так Крым не вернёт, а в целом он их устроит, так как он не совок, у него нет имперских амбиций и просто пацифист
Счастливый Денис
Имперец
штош
Комментарий удален
это только начало, бронетехника и оцепление возле точки обмена международным трафиком MSK-IX всё реальней с каждым днём.
А в чем соль,? Яне сведушь в теме. Но интересно понять что происходит.
Я тоже открываю сайты в домене RU через Amazon, не спрашивая российского разрешения.
Тоже подрыв же.
а я подумал: нихуя себе маскировка — кепка из kfc.
и еще я не понимаю зачем так задерживать. почему цивилизованно не подойти и не сказать, что мы из фбс (или откуда там), предъявить удостоверение, объяснить причину задержания. типа он будет менее в шоке, что его задерживают? что блять за цирк ебучий
Ах он Семеняка!
Уверен, что эту новость незаслуженно пропустят мимо ушей, потому что обывателю не очень понятно что за RIPE NCC такой, как и далее MSK-IX, как и почему блочат трафик с DNS-over-HTTPS...
Просто в какой-то момент увидим 301 c github.com на арк.яндекс, с youtube.com на рутуб.рф, с aviasales на мирпутешествий.рф
Ой, подождите...
Объясни пожалуйста, в чем суть.
Хочется понять почему именно представителя этой компании задержали
представляю после моего задержания дома полазили, какую нибудь хуйню достали, и в ряд выложили, провода какие нибудь из коробки достали, старые неработающие жесткие диски
Фсбшник в яндекс еде подрабатывает? Типа, честный, бизнес не кошмарит, живет на одну зарплату)