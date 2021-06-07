Алексею Семеняке закрыли въезд в Россию на 25 лет.

Гражданин Украины и представитель интернет-регистратора RIPE NCC в Восточной Европе Алексей Семеняко вёл «разведывательно-подрывную деятельность», которая «длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки», сообщило ФСБ «Интерфаксу».

В российской спецслужбе заявили, что в СБУ украинца просили решать рабочие вопросы с «нанесением ущерба» безопасности и интересам России. На допросе Семеняка сообщил, что консультировал СБУ. В ФСБ добавили, что украинец «не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ».

Семеняко с 1994 года занимается сетевыми технологиями. В разное время работал в Deutsche Bank, «Мегафоне», «Яндексе», с 2016 года — в RIPE NCC, где отвечал за развитие компании на постсоветском пространстве, пишет «Медуза».