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Екатерина Кузнецова

Из России выслали представителя интернет-регистратора RIPE NCC — его заподозрили в работе на спецслужбы Украины Статьи редакции

Алексею Семеняке закрыли въезд в Россию на 25 лет.

Гражданин Украины и представитель интернет-регистратора RIPE NCC в Восточной Европе Алексей Семеняко вёл «разведывательно-подрывную деятельность», которая «длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки», сообщило ФСБ «Интерфаксу».

В российской спецслужбе заявили, что в СБУ украинца просили решать рабочие вопросы с «нанесением ущерба» безопасности и интересам России. На допросе Семеняка сообщил, что консультировал СБУ. В ФСБ добавили, что украинец «не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ».

Семеняко с 1994 года занимается сетевыми технологиями. В разное время работал в Deutsche Bank, «Мегафоне», «Яндексе», с 2016 года — в RIPE NCC, где отвечал за развитие компании на постсоветском пространстве, пишет «Медуза».

#новости #задержания #украина #фсб #спецслужбы

3869 просмотров
58 58 комментариев
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58 комментариев
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Andy

64

Верить пиздаболам из фсб с их потешными задержаниями на камеру постфактум

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Токсичный бот

Andy
–8

Этот коммент токсичен с вероятностью 82%

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Теплый Артем

Andy
–19

@Вахтёр проверьте комментарии человечка на предмет нарушения правил сообщества

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Теплый Артем

Теплый
–3

Это все вбросы леваков чтобы тж закрыли

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Ваша Закладко

Andy
0

это в набор карточек чтоделатьвиюне2021

Ответить

Alexander the Nth

19

С каким азартом они напрыгивают сзади на немолодого человека, который просто идёт по улице.

Ответить

Chef

Alexander
0

когда ты в сраном айдахо запрыгиваешь на плебс сверху и заставляешь говорить с небесами с пулей в черепушке

Ответить

Противоположный огонь

15

Если они человека как гопники сзади ударом по голове задерживают , то чё дальше говорить. Ну ок , поверим на слово и хорошо смонтированному ролику.

Ответить

Противоположный огонь

Противоположный
1

Мне вот батя всегда рассказывает про какой то запредельный уровень профессионализма советского КГБ, але блять а где он у современных? Они будто специально всех спецов выгнали

Ответить

Раненый колос

Противоположный
4

запредельный уровень профессионализма советского КГБ

А про этот уровень ему кто рассказал?

Ответить

Сергей

Раненый
4

военруки в школе обычно пургу гонять, с похмелья

Ответить

Противоположный

Раненый
2

Я так понял в те времена была популярная байка об этом

Ответить

Выходной Гоша

Раненый
0

По телеку все время говорили о пойманных рецидивистах

Ответить

Alexander Sh

Противоположный
0

Не было там удара по голове. Это был корявый захват за шею. 

Ответить

Противоположный

Alexand…
0

даже ударить не могут нормально

Ответить

Alexander Sh

Противо…
0

Да не хотел он его бить. Другой вопрос, зачем они вообще так «брутально» его пытались задержать. Мужик в возрасте, явно не спортик, без судимостей... подошли бы и вежливо представились. Выглядит некрасиво. 

Ответить

Противоположный

Alexand…
0

украинец же. они ж там той еще конспирологией накачаны, только их орден святой

Ответить

Ренат

Противоположный
–1

Какой еще удар по голове? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Сознательный химик

5

@Rodion Kutsaev какие у украинцев претензии к Навальному??? Тезисно и с пруфами

Ответить

Rodion Kutsaev

Сознательный
22

1 тезисный пруф
2 пруфный тезис

Ответить

Marhal_New _Arleana

Rodion
1
Ответить

Dias001 Rrn

Сознательный
0

То что он просто так Крым не вернёт, а в целом он их устроит, так как он не совок, у него нет имперских амбиций и просто пацифист

Ответить

Счастливый Денис

Сознательный
0

Имперец

Ответить

Сознательный химик

Счастливый
1

Твоя мать

Ответить

Счастливый Денис

Сознате…
2

Жаль

Ответить

Ушёл и не вернулся

–19

штош

Ответить

Rond

Ушёл
3

Ирония в том, что среднестатистический нацик выглядит именно как чувак слева, нежели чем справа

Ответить

Николай Астахаев

Rond
2

Справа чувак?

Ответить

Rond

Николай
1

А что, по-твоему женщина не может быть чуваком?

Ответить

Диванный

Николай
0

Да.

Ответить

Madao

Ушёл
4

О, боевая картинка. 

Ответить

Комментарий удален

Al

Ушёл
1
Ответить

Наивный Орзэмэс

4

RIPE NCC

Кто бы о таком сказал лет 10-15 назад, не поверил бы

Ответить

Подозрительный Кот

Наивный
3

это только начало, бронетехника и оцепление возле точки обмена международным трафиком MSK-IX всё реальней с каждым днём.

Ответить

infinity one

Наивный
0

А в чем соль,? Яне сведушь в теме. Но интересно понять что происходит.

Ответить

Василий Дробовский

3

Я тоже открываю сайты в домене RU через Amazon, не спрашивая российского разрешения.
Тоже подрыв же.

Ответить

Закомплексованная Душа

Василий
1

Чиво бля

Ответить

user 123

Василий
–4

А надо открывать как все, через Яндекс.

Ответить

Aram Mirzoyants

4

а я подумал: нихуя себе маскировка — кепка из kfc.

и еще я не понимаю зачем так задерживать. почему цивилизованно не подойти и не сказать, что мы из фбс (или откуда там), предъявить удостоверение, объяснить причину задержания. типа он будет менее в шоке, что его задерживают? что блять за цирк ебучий

Ответить

Закомплексованная Душа

Aram
0

Ufc

Ответить

Aram Mirzoyants

Закомплексованн…
0

рили?

Ответить

Владимир Филатов

3

Опять не тот дед.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Ах он Семеняка!

Ответить

Ваша Закладко

Небольшой
1

ко

Ответить

Влажный месяц

2

Неужели украинские спецслужби работают на территории Украины, вот так удивление

Ответить

Влад Абрамов

2

Уверен, что эту новость незаслуженно пропустят мимо ушей, потому что обывателю не очень понятно что за RIPE NCC такой, как и далее MSK-IX, как и почему блочат трафик с DNS-over-HTTPS...
Просто в какой-то момент увидим 301 c github.com на арк.яндекс, с youtube.com на рутуб.рф, с aviasales на мирпутешествий.рф

Ой, подождите...

Ответить

infinity one

Влад
0

Объясни пожалуйста, в чем суть.
Хочется понять почему именно представителя этой компании задержали

Ответить

Александр Гонтарев

1

представляю после моего задержания дома полазили, какую нибудь хуйню достали, и в ряд выложили, провода какие нибудь из коробки достали, старые неработающие жесткие диски

Ответить

Украденная жизнь

1

Секретный домен министерства обороны.

Ответить

Chef

1

а че нет, скоро яндекс будет - 192.168.0.1-192.168.0.254, развлекайтесь

Ответить

Семен Петров

0

Фсбшник в яндекс еде подрабатывает? Типа, честный, бизнес не кошмарит, живет на одну зарплату)

Ответить

Yuri Polu

Семен
2

+ новая фобия моему внутреннему параноику.
Все курьеры - сотрудники моссада

Ответить

Ваша Закладко

0

в куртке я-доставки? а фичу доставка задержанием уже выкатили?

Ответить

Корнелий Шнапс

0

Кругом враги! Ждать монгольских шпионов или пока хватает "братских"?

Ответить

Корнелий Шнапс

0

Кругом враги! Ждать монгольских шпионов или пока хватает "братских"?

Ответить

Olegio Dr

0

Хотел бы нанести ущерб - нанес бы )

Ответить

Evgeny Kozlov

0

Задержанием руководила Яндекс.Еда что ли? 🤔

Ответить

Nickolas

0

Среди визиток не было визитки Яроша. Не канонично.

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