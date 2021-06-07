Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании New Shepard Статьи редакции
Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат.
Полёт космического корабля New Shepard от компании Джеффа Безоса Blue Origin запланирован на 20 июля — через 15 дней после того, как бизнесмен покинет пост генерального директора Amazon. Об этом он написал в инстаграме.
Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров. Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе, который завершится 12 июня. Остальные места, предположительно, отдадут сотрудникам компании.
Если всё пройдёт успешно, Джефф Безос станет первым миллиардером на борту космической разработки, сделанной его компанией. Отправиться в космос также собирается британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic. Его полёт запланирован на осень 2021 года.
Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля. Он выбрал эту дату, поскольку для него это «особенный день»: бизнесмен основал компанию 5 июля 1994 года. На этом посту его заменит глава Amazon Web Services Энди Ясси, а Безос станет исполнительным председателем правления компании.
А по-моему слетать в космос не хуже, чем построить седьмой дом за миллиард. Строить дома это, несомненно, тоже интересно, особенно если это дом за миллиард долларов, можно дать фантазии разойтись на полную.
Но всё же это его седьмой дом. Возможно в первых 6 он уже реализовал самые первостепенные свои желания. А слетать в космос - это совершенно новый опыт. Не факт, что он окажется лучше, чем постройка седьмого дома, но даже если так, можно будет вычеркнуть этот пункт из списка, что уже не плохо. Да и этот новый опыт можно будет применить для нового взгляда на постройку седьмого дома.
Я не могу жить и работать, пока я на Земле. Счастливо оставаться, безвольные овощи! (с)
- Ёбнет?
- Не должно
Ставлю на двойника.
Русский единорожек88
Ты Безоса видел?
Ему хрен двойника подберёшь!
Ставлю на клона!
Гордона отправим
Противоположный
Доктора или журналиста?
Моргана
Слышь! Он и так никак не состарится до конца! А в космосе ещё медленней процесс будет!
Как тебе такое, Илон Маск?
Если Маск всё сделает правильно, то вырвется на 1 строчку в списке самых богатых людей.
Интересно, что у него там после развода в завещании прописано
Вот смешно получится если корабль разобьётся!
А у них были успешные запуски? А то в новостях ничего о его компании не замечал. Только о Маске новости постоянно.
С настоящей нагрузкой ничего не было как и выхода на орбиту. Контора которая до сих пор не может ничего нормально запустить но требует дать ей 10 миллиардов на лунную программу.
New Shepard - это суборбитальная пепяка
Нахера кому то в 21 году сдались суборбитальные полеты я хз.
это какое-то супер достижение полететь в космос? Когда все ачивки на земле собрал
Лучше бы с Брэнсоном слетал, глядишь акции его Virgin подросли бы наконец.
Маск сваливает, Безос сваливает. Успеет ли Гейтс свалить?