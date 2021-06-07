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Новости
yannlll

Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании New Shepard Статьи редакции

Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат.

56 56 комментариев
3848 просмотров

Полёт космического корабля New Shepard от компании Джеффа Безоса Blue Origin запланирован на 20 июля — через 15 дней после того, как бизнесмен покинет пост генерального директора Amazon. Об этом он написал в инстаграме.

Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров. Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе, который завершится 12 июня. Остальные места, предположительно, отдадут сотрудникам компании.

Если всё пройдёт успешно, Джефф Безос станет первым миллиардером на борту космической разработки, сделанной его компанией. Отправиться в космос также собирается британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic. Его полёт запланирован на осень 2021 года.

Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля. Он выбрал эту дату, поскольку для него это «особенный день»: бизнесмен основал компанию 5 июля 1994 года. На этом посту его заменит глава Amazon Web Services Энди Ясси, а Безос станет исполнительным председателем правления компании.

#новости #blueorigin #космос

56 56 комментариев
30
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56 комментариев
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Степан Анейчик

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F

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Неверный микрофон

31

Ха-ха-ха, дурачек, хочет в космосе побывать, оторваться от обыденности, посмотреть своими глазами на планету, побыть в невесомости.

Лучше бы седьмой дом за миллиард долларов построил и золотыми унитазами, идиот какой-то, кошмар, тупой пиндос

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Миша Копейкин

Неверный
2

А по-моему слетать в космос не хуже, чем построить седьмой дом за миллиард. Строить дома это, несомненно, тоже интересно, особенно если это дом за миллиард долларов, можно дать фантазии разойтись на полную.
Но всё же это его седьмой дом. Возможно в первых 6 он уже реализовал самые первостепенные свои желания. А слетать в космос - это совершенно новый опыт. Не факт, что он окажется лучше, чем постройка седьмого дома, но даже если так, можно будет вычеркнуть этот пункт из списка, что уже не плохо. Да и этот новый опыт можно будет применить для нового взгляда на постройку седьмого дома.

Ответить

Неверный микрофон

Миша
5

Да

Ответить

Al

Неверный
0

А золотые унитазы? Вот дурак! 

Ответить

Российский Женя

24

решил красиво уйти)0

Ответить

Противоположный огонь

Российский
14

от налогов

Ответить

Al

Российский
1

Я не могу жить и работать, пока я на Земле. Счастливо оставаться, безвольные овощи! (с)

Ответить

Max Diviani

19

- Ёбнет?
- Не должно

Ответить

Алексей Васенин

Max
14

-Хули ты тогда отходишь?

Ответить

Лунный якорь

15

— Джефф Безос полетит в космос. На своей ракете. С ним полетит его брат.
— Наследники:

Ответить

Nick Rosenberg

2

Ставлю на двойника.

Ответить

Русский единорожек88

Nick
24
Ответить

Коровка говорит мууу

Русский
21
Ответить

Ваша Закладко

Русский
0

чемодан ракета безос

Ответить

Игорь Рачук

Nick
2

Ты Безоса видел? 
Ему хрен двойника подберёшь! 
Ставлю на клона! 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Игорь
5

Гордона отправим

Ответить

Противоположный

Небольш…
3

Доктора или журналиста?

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Моргана

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4

Гоголь Моголь

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Игорь Рачук

Неверный
2

Слышь! Он и так никак не состарится до конца! А в космосе ещё медленней процесс будет! 

Ответить

Неверный

Игорь
4

А В КИНО БОГА КТО ИГРАТЬ БУДЕТ ТЫ ОБ ЭТОМ ПОДУМАЛ?

Ответить

Предыдущий Данила

Игорь
0

он косоглазый, возьмут Звезду

Ответить

Артур Голицын

4

Как тебе такое, Илон Маск?

Ответить

Миша Копейкин

Артур
1

Если Маск всё сделает правильно, то вырвется на 1 строчку в списке самых богатых людей.

Ответить

Противоположный огонь

Миша
5

иногда для победы надо просто не делать ничего лишнего

Ответить

Иван Эртель

Миша
0

Самый богатый на околоземной орбите ).

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

У моего знакомого брат так умер

Ответить

Запасной космос

1

Штош, Бо был прав

Ответить

Ухудшанский

1

Интересно, что у него там после развода в завещании прописано

Ответить

AUBE

Ухудшанский
1

бабы зло

Ответить

Gidevan

1

Вот смешно получится если корабль разобьётся!

Ответить

Неверный микрофон

Gidevan
1

УССАЦА!

Ответить

norm

0

А у них были успешные запуски? А то в новостях ничего о его компании не замечал. Только о Маске новости постоянно.

Ответить

Nick Rosenberg

norm
3

С настоящей нагрузкой ничего не было как и выхода на орбиту. Контора которая до сих пор не может ничего нормально запустить но требует дать ей 10 миллиардов на лунную программу.

Ответить

norm

Nick
2

Тогда новость о его полёте просто наброс для инвесторов, походу. И перед запуском благополучно заявят о неготовности и необходимости еще годика тестов.

Ну или F.

Ответить

Andy Bezbozhny

Nick
0

New Shepard - это суборбитальная пепяка

Ответить

Nick Rosenberg

Andy
0

Нахера кому то в 21 году сдались суборбитальные полеты я хз.

Ответить

Rudolf

Nick
0

Туристам

Ответить

Nick Rosenberg

Rudolf
0

Полетел бы?

Ответить

Влад Соколов

norm
0

да, запуска 3 по моему, все тесты у них на ютуб канале есть

Ответить

Andy Bezbozhny

norm
0

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Shepard#Full_flight_list

Ответить

Ушёл и не вернулся

1

Куколд собрался в космос

Ответить

Lex Provocante

1

это какое-то супер достижение полететь в космос? Когда все ачивки на земле собрал

Ответить

Сергей Сергеич

0

Лучше бы с Брэнсоном слетал, глядишь акции его Virgin подросли бы наконец.

Ответить

AUBE

Сергей
0

а безосу это надо?

Ответить

Теплый утюг

0

Пиар каким он должен быть

Ответить

T:ema

0

А если пойдёт не успешно, то будет не первым  ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Украденная жизнь

0

Маск сваливает, Безос сваливает. Успеет ли Гейтс свалить?

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Украденная
0

С Земли?

Ответить

Al

Дмитрий
0

С чипированных мозгов

Ответить

Павел Родионов

0

Безос реализует чужие слоганы на практике

Ответить

Al

0

Первый нах (среди коммерции)

Ответить

Эпапа

0

Смешно конечно, что суборбитальный полет называют полетом в космос)

Ответить

Жаркий Интеллигент

0

RIP

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