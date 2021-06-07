Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат.

3848 просмотров

Полёт космического корабля New Shepard от компании Джеффа Безоса Blue Origin запланирован на 20 июля — через 15 дней после того, как бизнесмен покинет пост генерального директора Amazon. Об этом он написал в инстаграме.

Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров. Вместе с Безосом полетит его младший брат Марк. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе, который завершится 12 июня. Остальные места, предположительно, отдадут сотрудникам компании.

Если всё пройдёт успешно, Джефф Безос станет первым миллиардером на борту космической разработки, сделанной его компанией. Отправиться в космос также собирается британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic. Его полёт запланирован на осень 2021 года.