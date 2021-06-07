Кикшеринг Urent разместил в Подмосковье баннер с извинениями тиктокеров за утопленный ими электросамокат Статьи редакции
Это часть кампании сервиса по борьбе с вандализмом.
Сервис аренды электросамокатов Urent установил в подмосковном Красногорске баннер с извинениями тиктокеров, рассказали vc.ru в компании.
Тиктокеры говорят, что не знали о маячках с геолокацией на самокатах, извиняются перед родителями, которые должны будут возместить ущерб, и надеются, что из-за происшествия компания не перестанет работать в городе.
Баннер установили после случая в Красногорске в мае: 15-летние парни выкинули в реку с моста электросамокат и выложили видео в TikTok. После запись опубликовали во «ВКонтакте».
Служба безопасности Urent изучила записи с камер видеонаблюдений рядом с местом и нашла подростков.
Расследование закончилось извинениями и возмещением ущерба, родителям придётся заплатить 70 тысяч рублей.
Баннер в Красногорске будет висеть как минимум до конца июня. Это часть рекламной кампании Urent против вандализма. В компании рассказали о случаях с порчей самокатов в Белгороде, Колпино, Калиниграде и в других городах.
Рекламная кампания против вандализма продлится до конца сезона в разных городах России.
Ну хуй знает. Если кататься нормально и не портить чужое имущество, то какие могут быть опасения? А если человек долбоеб, то почему кого-то должно ебать, что его за это наказали?
Российский Женя
ну потому что это негатив нахуй)
это как, когда в вакансии пишут, что у нас "не получится пинать хуи", "мы будем отслеживать воровство" и прочую лабуду; ты и не собирался ничего из этого делать, но на тебя уже считай наехали сразу
Ну видать от человека зависит. Я если знаю, что я делать этого не буду, то мне на это и похуй. Другое дело, когда сама спицифика работы заставляет тебя немного нарушать и вот тебе говорят о наказании. Пример я работаю на экскаваторе. Сама специфика работы предполагает, что я могу во время работы поцарапать краску на экскаваторе, потому что я работаю в карьере и настройках, а техника крупногабаритная. Я знаю, что вероятность поцарапать краску велика. Вот тогда я напрягаюсь, когда мне говорят о наказании за это. А когда говорят, что за спижженую солярку меня накажут, то мне похуй. Я её не ворую и вряд-ли что-то меня вынудит это сделать. Топорный конечно пример, но суть я думаю ясна.
уже считай наехали
Так ты так не считай
Российский Женя
а я считаю, потому что имею право
одно дело - предостережения в договоре
другое - в маркетинговой, блядь, компании
мне этот портит позитивный настрой
портит мне позитивный настрой
И?
да кто эти договора читает?
Зачем тебе самокат? На тебе пахать можн)
Классное извинение.
Мы не знали, что все самокаты отслеживаются.
То есть, если бы не отслеживались, то всё было бы ОК, можно выкидывать?
Текст извинения писал пиарщик, по ТЗ нужно было упомянуть о том, что самокаты отслеживаются
Неверный микрофон
не обязательно.
это же выкинули ребята молодые, дурачки
а потом им сначала пиздов дали мамы с папой, за иск или приход полиции в дом по факту события и возбуждению адменистративки, а потом заставили извинится
пиарщик бы такую хуйню не сочинил, слишком наивно и тупо для взрослого человека, который понимает что даже блядский самокат стоит 15к+ деняк
пиарщик бы такую хуйню не сочинил, слишком наивно и тупо для взрослого человека
Ну, то есть именно так, как когда взрослый человек пытается косить под 15-летнего
Не берусь отвечать за PR-щика этой конторы.
Но вот фраза:
такие комании перстанут работать в нашем городе и его развивать
очень даже похоже на хуесосиние этих же тиктокеров под их постами, тем более под постами новостных пабликов, в которых взяли их тикток и уж тем более, этими же словами говорили родители, когда давали ремня по жопе.
А вот не зная броду хуесосить пиарщика компании на серьезной волне - как-то не правильно
Почти нихуя не понял из твоего потока сознания, переформулируй
А вот не зная броду хуесосить пиарщика компании
Я где-то хуесошу его? Просто обычный пиарщик делает обычную пиарскую работу.
блять. что ты не понял - ума не приложу, попробую по пунктам.
такие комании перстанут работать в нашем городе и его развивать (Это выдержка из обращение на билборде)
Дальше по пунктам:
1) Пиздюки выкидывают самокат и снимают в тик ток
2) В тиктоке им пишут что они дураки
3) Из тиктока ролик уходит в новостные паблики города. там в комментах им пишут что они дураки
4) приходит иск от компании на почтовый ящик пиздюков (или полиция приходит, я хз)
5) батя и маман узнают о том, что натворили тиктокеры-пиздюки, через два чапалаха узнают что все это уже давно в интернете. Читают комменатрии
6) порют жопу тиктокерам, цитируя тезисы из комментариев
там в комментах им пишут что они дураки
ага, а ещё пишут о том, что Urent развивать наш хороший город и дарить ему блага нефритовый большой держатель ног самоезды! Urent гордиться и давать +1 бесплатный старт.
Читают комменатрии
Вот родителям нехуй делать, кроме как комментарии читать, когда к ним мусора пришли ебать за их детей, да?
порют жопу тиктокерам, цитируя тезисы из комментариев
Действительно, родителей же хлебом не корми – дай в своих детей запихнуть побольше комментариев из городского паблика. Не "На тебе ремня, долбоёб – нам теперь штраф платить!", а "На тебе ремня, долбоёб – такая хорошая компания, развивает наш город!"
Ты, видимо, никогда не имел дел с пиаром и смм, поэтому я разжую тебе, как СКОРЕЕ ВСЕГО было:
1) PR/SMM спускают задачу видеоролика с тик-токерами, потмоу что тик-токеры это модно, круто, молодёжно и ваще тренд. Или PR/SMM сам пушит, это не принципиально
2) Брифуют несколько вариантов: просто нейтральный засвет бренда, позитив, негатив – останавливаются на негативе как самом виральном контенте + находят буржуйский КЕЙС двухлетней давности у Lime https://www.prweek.com/article/1587430/lime-understands-scooter-hatred
3) Списывают один изношенный самокат и снимают тикток, опционально делают посев видео в городских пабликах либо ждут, когда они подхватят это сами
4) Получают упоминания в СМИ и соцсетях
5) Ждут
6) Дожимают инфоповод вторым актом спектакля – "извинения" + снятие негатива самим источником негатива.
Твоя позиция основана на убеждений, что их pr - дурачек.
Твоя позиция - что это их pr компания.
Моя позиция - что все то, что я описал имеет место быть в тысячях семей России.
И ты зря думаешь, что я далёк от pr и смм. Ты ничего не знаешь про меня (хотя даже в блоге на тэжэ, можно многое узнать про меня) и вешаешь какие то ярлыки. Свои, субъективные.
Так делают не умные люди.
Не делай так, выглядишь не умным.
Твоя позиция основана на убеждений, что их pr - дурачек.
Чувак, зацени ты сам выдумал, что моя позиция якобы основана на том, что их пиарщик – дурачок. Хотя я тебе уже говорил, что это обычный пиар, а не глупый пиар.
Короче говоря, ты вешаешь какой-то свой субъективный ярлык. Дальше, думаю, ты сам догадаешься.
Твоя позиция - что это их pr компания.
Это позиция компании – это буквально написано в тексте "новости". Моя позиция только в том, что тексты для PR-кампании пишет пиарщик.
И ты зря думаешь, что я далёк от pr и смм. Ты ничего не знаешь про меня
Я знаю, что ты не можешь грамотно написать "PR-кампания" или с первой попытки оформить нормальный читаемый текст на русском языке. Поэтому я делаю вывод, что ты либо далёк от PR, либо далёк от русского языка. Но если ты реально НЕ далёк от русского PR, и при этом далёк от русского языка – то я даже теряюсь в догадках...
Это часть кампании сервиса по борьбе с вандализмом
Это часть рекламной кампании сервиса*
Очередной быстрофикс
@Сергей Звезда это не джинса-стайл, как считаешь?
Противоположный огонь
антиреклама же .
нахуй такой юрент , мало того что засудят так еще и на всеобщее обозрение вывесят .
бомжей - сборщиков на чермет им за такое
Ну так и первый этап кампании с видео был антирекламой — инфоповод есть, бренд есть, конфликт есть.
Так где антиреклама то? Типа давай сравним это с тем, что доблестные службы правопорядка поймали маньяка-эксгибициониста в парке у твоего дома и отправили его на принудительные работы. Ты из-за этого к доблестным службам станешь меньше обращаться?
всё точно так же. если они выложат видос с показушными извинениями и повесят лайв камеру чтоб за ним 24 часа смотреть - да, меньше уважения будет , потому что к правосудию это уже отношения не имеет
Вроде лайв камеру никто не вешал. И что не так с показательными извинениями? Хуета когда извиняются за всякую лажу типа плохих слов о Р.А. и народе Ч. А тут ничего отрицательного не вижу, даже на бутылку никого не сажают.
даже на бутылку никого не сажают.
ебать спасибо нахуй лучший день на свете
Противоположный огонь
когда в парках делают велодорожки, я хочу чтобы по ним ездили только на велосипедах и самокатах. нахуй туда мамки с диточками прутся ? на площадках не кури , на велодорожках дайте пройти , в транспорте уступи.
Причем тут мамы и велодорожки брат? Да и ты что быдло на детской площадке курить? Не понял смысл потока разума крч....
слишком много уважения в обществе мамашкам и их личинкам. теперь из-за них я не могу нормально покурить на улице потому что блять везде либо детская площадка либо общественное место для выгула детей
Комент то ты мой зачем задиссил? Это что-то вроде самолайка или как?
Так я тебе скажу почему. Потому что от твоих сигарет табаком воняет, и этого никто не переносит, кроме курильщиков, да и дымом дышать - для здоровья вредно. А детей большинство любит, потому что они маленькие и милые, не воняют особо и для здоровья абсолютно безвредны. А, да, еще они не плюются и не оставляют за собой кучи бычков, которые отравляют землю.
Ви лив ин сосаети, так что смирись.
милые
нет
не воняют особо
не особо воняют
для здоровья абсолютно безвредны
очень вредны для моих нервов
они не плюются
это пиздеж
ща бы с частной компании по аренде самокатов спрашивать за муниципальную инфраструктуру...
ща бы пиздеть на ровном месте, что самокаты стали частью городской инфраструктуры без соответствующей муниципальной инфраструктуры ...
ну со своей колокольни они правы, сервисы аренды тоже инфраструктура
со своей колокольни кто угодно прав
Нет, эти правда правы. Они развернули инфраструктуру со своей стороны, так нахуй им ждать город?
Я считаю что сервис самокатов нужно запретить т к они действуют вне правового поля. А эти тупые и бешеные самокатчики задолбали, как будто у них как у кошки 9 жизней. Паркуют самокаты посреди дороги или там где не проехать. Я такие самокаты кидаю в кусты. Хотя топить тоже хорошая идея.
Хлебом не корми - дай что нибудь запретить.
Ведь проблема не в самокатах как таковых а в их пользователях, часть из которых это дол5ае5ы
Ну и отсутствие каких то единых правил
А самокат это удобно, охуенно, приятно ящитаю.
Божий кот
В первую очередь виновато государство, которое хехало столько лет с велодорожек и не стремилось развивать сеть, а теперь удивляются что людей сбивают на тротуаре
Я считаю что сервис самокатов нужно запретить т к они действуют вне правового поля
Я такие самокаты кидаю в кусты. Хотя топить тоже хорошая идея.
они действуют вне правового поля
Иван, ну ты и П, конечно!
Противоположный огонь
круто придумал. почти как швейцарские часы. эффективно , четко, заебись
А может ты просто в деревню вернешься? Там красота, поля, леса, тропинки - вот это все. Никакие самокатчики тебя не задолбают. А то если самокаты много кидать, то можно и спину надорвать или изжогу от постоянного стресса заработать.
Я считаю что автомобили нужно запретить т к для них закон не писан. А эти тупые и бешеные автомобилисты задолбали, как будто у них как у кошки 9 жизней. Паркуют свои корыта на газонах, посреди траутара или там где не пройти, излишне много сигналят, постоянная грязь от выхлопов. Я в такие машины кидаю камни. Хотя прокалывать шины тоже хорошая идея.
Пофиксил тебя.
А эти тупые и бешеные автомобилисты задолбали, как будто у них как у кошки 9 жизней. Паркуют машины посреди дороги или там где не проехать. Я такие машины кидаю в кусты. Хотя топить тоже хорошая идея.
они реально думают, что кто-нибудь будет это читать в таком милипиздрическом формате?
Они реально думают, что об этом напишут всюду, и прочитают многие
Кто следующий переймет методику извиеений?
Купил 3 пива по акции в Пятерочке - извинись!
Дикари.
Прокат электросамокатов должен быть уничтожен!
Так а самокат в итоге из реки достали? Или на природу как всегда всем похуй, главное - частная собстыенность?
Им надо Кадырова в долю взять.
Почему великая и образованная нация платит дань кадырову?
Потому что она оккупирована русофобской антинациональной элитой.
Есть ур...эээ странные люди, которые не понимают простых вещей: нельзя наносить вред другим (компаниям в том числе) и быть ответственным.
"Не вреди другому" - это же просто, не?
Но, очевидно не для всех... :(
Есть видео с забитым школьником сознающимся в содеянном на камеру в "слишком расслабленной манере для преступника"?