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Новости
Новости vc.ru

Кикшеринг Urent разместил в Подмосковье баннер с извинениями тиктокеров за утопленный ими электросамокат Статьи редакции

Это часть кампании сервиса по борьбе с вандализмом.

104 104 комментария
3950 просмотров

Сервис аренды электросамокатов Urent установил в подмосковном Красногорске баннер с извинениями тиктокеров, рассказали vc.ru в компании.

Тиктокеры говорят, что не знали о маячках с геолокацией на самокатах, извиняются перед родителями, которые должны будут возместить ущерб, и надеются, что из-за происшествия компания не перестанет работать в городе.

Фото Urent

Баннер установили после случая в Красногорске в мае: 15-летние парни выкинули в реку с моста электросамокат и выложили видео в TikTok. После запись опубликовали во «ВКонтакте».

Служба безопасности Urent изучила записи с камер видеонаблюдений рядом с местом и нашла подростков.

Расследование закончилось извинениями и возмещением ущерба, родителям придётся заплатить 70 тысяч рублей.

Баннер в Красногорске будет висеть как минимум до конца июня. Это часть рекламной кампании Urent против вандализма. В компании рассказали о случаях с порчей самокатов в Белгороде, Колпино, Калиниграде и в других городах.

Рекламная кампания против вандализма продлится до конца сезона в разных городах России.

Такой баннер появится в Калининграде в ближайшее время. В городе самокат закрепили на урне

Электросамокаты уже стали частью городской инфраструктуры, но пока не все люди понимают, что шеринговые самокаты – это частная собственность, за нанесение ущерба которой последует материальная ответственность. Рассчитываем с помощью кампании это исправить.

Urent

#новости #самокаты

104 104 комментария
16
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104 комментария
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Российский Женя

22

блядь, ну и кринж, я бы не стал их услугами пользоваться

Ответить

Костя Васильев

Российский
17

Ну хуй знает. Если кататься нормально и не портить чужое имущество, то какие могут быть опасения? А если человек долбоеб, то почему кого-то должно ебать, что его за это наказали? 

Ответить

Российский Женя

Костя
10

ну потому что это негатив нахуй)

это как, когда в вакансии пишут, что у нас "не получится пинать хуи", "мы будем отслеживать воровство" и прочую лабуду; ты и не собирался ничего из этого делать, но на тебя уже считай наехали сразу

Ответить

Костя Васильев

Российс…
5

Ну видать от человека зависит. Я если знаю, что я делать этого не буду, то мне на это и похуй. Другое дело, когда сама спицифика работы заставляет тебя немного нарушать и вот тебе говорят о наказании. Пример я работаю на экскаваторе. Сама специфика работы предполагает, что я могу во время работы поцарапать краску на экскаваторе, потому что я работаю в карьере и настройках, а техника крупногабаритная. Я знаю, что вероятность поцарапать краску велика. Вот тогда я напрягаюсь, когда мне говорят о наказании за это. А когда говорят, что за спижженую солярку меня накажут, то мне похуй. Я её не ворую и вряд-ли что-то меня вынудит это сделать. Топорный конечно пример, но суть я думаю ясна.

Ответить

Слава Инженеров

Российс…
3

  уже считай наехали

Так ты так не считай

Ответить

Российский Женя

Слава
4

а я считаю, потому что имею право

одно дело - предостережения в договоре
другое - в маркетинговой, блядь, компании

мне этот портит позитивный настрой

Ответить

Михаил Буданов

Российс…
0

портит мне позитивный настрой

И?

Ответить

Российский Женя

Михаил
1

и лично я не пользуюсь их услугами

всего-то, я что их закрывать предлагаю?

Ответить

Pa Chu

Российс…
0

ну вот и не пользуйся

Ответить

Petr Petrov

Российс…
0

да кто эти договора читает?

Ответить

Российский Женя

Petr
1

а их и не нужно читать

главное, чтобы они действовали

Ответить

Petr

Российс…
0

ну как видишь действуют, преступник пойман и наказан

Ответить

Pa Chu

Российс…
0

кампании, двоечник

Ответить

Pa Chu

Российс…
0

Да и хорошо же, что не стал бы. Ты прям потенциальная проблема, по-моему, для собственника этих самокатов

Ответить

Российский Женя

Pa
0

мда))))))))))))))

схуяли то?

Ответить

Pa Chu

Российс…
0

ну кому этот гемор нужен, если ты даже на просьбу не портить их законное имущество, сразу поплыл: кринж, хуинж

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Российский
9

Зачем тебе самокат? На тебе пахать можн)

Ответить

Российский Женя

Небольшой
1

чтобы укатить от таких людей нахуй))

Ответить

Pa Chu

Российс…
0

ога, и самокат не возвращать, ясно-понятно

Ответить

Сергей Янукович

14

Классное извинение.
Мы не знали, что все самокаты отслеживаются.

То есть, если бы не отслеживались, то всё было бы ОК, можно выкидывать?

Ответить

Максим Козаченко

Сергей
24

Текст извинения писал пиарщик, по ТЗ нужно было упомянуть о том, что самокаты отслеживаются

Ответить

Неверный микрофон

Максим
3

не обязательно. 
это же выкинули ребята молодые, дурачки
а потом им сначала пиздов дали мамы с папой, за иск или приход полиции в дом по факту события и возбуждению адменистративки, а потом заставили извинится

пиарщик бы такую хуйню не сочинил, слишком наивно и тупо для взрослого человека, который понимает что даже блядский самокат стоит 15к+ деняк

Ответить

Максим Козаченко

Неверный
2

пиарщик бы такую хуйню не сочинил, слишком наивно и тупо для взрослого человека

Ну, то есть именно так, как когда взрослый человек пытается косить под 15-летнего

Ответить

Неверный

Максим
–1

Не берусь отвечать за PR-щика этой конторы.

Но вот фраза:
такие комании перстанут работать в нашем городе и его развивать 

очень даже похоже на хуесосиние этих же тиктокеров под их постами, тем более под постами новостных пабликов, в которых взяли их тикток и уж тем более, этими же словами говорили родители, когда давали ремня по жопе.

А вот не зная броду хуесосить пиарщика компании на серьезной волне - как-то не правильно

Ответить

Максим Козаченко

Неверный
1

Почти нихуя не понял из твоего потока сознания, переформулируй
А вот не зная броду хуесосить пиарщика компании

Я где-то хуесошу его? Просто обычный пиарщик делает обычную пиарскую работу.

Ответить

Неверный

Максим
–1

блять. что ты не понял - ума не приложу, попробую по пунктам.

такие комании перстанут работать в нашем городе и его развивать (Это выдержка из обращение на билборде)

Дальше по пунктам:
1) Пиздюки выкидывают самокат и снимают в тик ток
2) В тиктоке им пишут что они дураки
3) Из тиктока ролик уходит в новостные паблики города. там в комментах им пишут что они дураки
4) приходит иск от компании на почтовый ящик пиздюков (или полиция приходит, я хз)
5) батя и маман узнают о том, что натворили тиктокеры-пиздюки, через два чапалаха узнают что все это уже давно в интернете. Читают комменатрии
6) порют жопу тиктокерам, цитируя тезисы из комментариев

Ответить

Максим

Неверный
0

там в комментах им пишут что они дураки

ага, а ещё пишут о том, что Urent развивать наш хороший город и дарить ему блага нефритовый большой держатель ног самоезды! Urent гордиться и давать +1 бесплатный старт.
Читают комменатрии

Вот родителям нехуй делать, кроме как комментарии читать, когда к ним мусора пришли ебать за их детей, да?
порют жопу тиктокерам, цитируя тезисы из комментариев

Действительно, родителей же хлебом не корми – дай в своих детей запихнуть побольше комментариев из городского паблика. Не "На тебе ремня, долбоёб – нам теперь штраф платить!", а "На тебе ремня, долбоёб – такая хорошая компания, развивает наш город!"

Ты, видимо, никогда не имел дел с пиаром и смм, поэтому я разжую тебе, как СКОРЕЕ ВСЕГО было:
1) PR/SMM спускают задачу видеоролика с тик-токерами, потмоу что тик-токеры это модно, круто, молодёжно и ваще тренд. Или PR/SMM сам пушит, это не принципиально
2) Брифуют несколько вариантов: просто нейтральный засвет бренда, позитив, негатив – останавливаются на негативе как самом виральном контенте + находят буржуйский КЕЙС двухлетней давности у Lime https://www.prweek.com/article/1587430/lime-understands-scooter-hatred
3) Списывают один изношенный самокат и снимают тикток, опционально делают посев видео в городских пабликах либо ждут, когда они подхватят это сами
4) Получают упоминания в СМИ и соцсетях
5) Ждут
6) Дожимают инфоповод вторым актом спектакля – "извинения" + снятие негатива самим источником негатива.

Ответить

Неверный

Максим
0

Твоя позиция основана на убеждений, что их pr - дурачек.
Твоя позиция - что это их pr компания.

Моя позиция - что все то, что я описал имеет место быть в тысячях семей России.

И ты зря думаешь, что я далёк от pr и смм. Ты ничего не знаешь про меня (хотя даже в блоге на тэжэ, можно многое узнать про меня) и вешаешь какие то ярлыки. Свои, субъективные.
Так делают не умные люди.
Не делай так, выглядишь не умным.

Ответить

Максим

Неверный
0

Твоя позиция основана на убеждений, что их pr - дурачек.

Чувак, зацени ты сам выдумал, что моя позиция якобы основана на том, что их пиарщик – дурачок. Хотя я тебе уже говорил, что это обычный пиар, а не глупый пиар.
Короче говоря, ты вешаешь какой-то свой субъективный ярлык. Дальше, думаю, ты сам догадаешься.
Твоя позиция - что это их pr компания.

Это позиция компании – это буквально написано в тексте "новости". Моя позиция только в том, что тексты для PR-кампании пишет пиарщик.
И ты зря думаешь, что я далёк от pr и смм. Ты ничего не знаешь про меня

Я знаю, что ты не можешь грамотно написать "PR-кампания" или с первой попытки оформить нормальный читаемый текст на русском языке. Поэтому я делаю вывод, что ты либо далёк от PR, либо далёк от русского языка. Но если ты реально НЕ далёк от русского PR, и при этом далёк от русского языка – то я даже теряюсь в догадках...

Ответить

Сергей Янукович

Максим
1

Да, есть здесь что-то от Ника и Майка.

Ответить

Кирилл Вселенский

Сергей
0

@Дон Бот 

Ответить

Дон Бот

Сергей
0

Классное извинение.
Мы ДОН не знали, что ДОН все самокаты отслеживаются.

ДОН То есть, если ДОН бы не отслеживались, ДОН то всё было ДОН бы ОК, можно ДОН выкидывать?

Ответить

Максим Козаченко

20

Это часть кампании сервиса по борьбе с вандализмом

Это часть рекламной кампании сервиса*
Очередной быстрофикс

Ответить

Максим Козаченко

Максим
1

@Сергей Звезда это не джинса-стайл, как считаешь?

Ответить

Противоположный огонь

Максим
–1

антиреклама же .
нахуй такой юрент , мало того что засудят так еще и на всеобщее обозрение вывесят .
бомжей - сборщиков на чермет им за такое

Ответить

Максим Шпилёв

Противо…
3

плохой пиар тоже пиар

Ответить

Максим Козаченко

Противо…
1

Ну так и первый этап кампании с видео был антирекламой — инфоповод есть, бренд есть, конфликт есть.

Ответить

Михаил Буданов

Противо…
0

Так где антиреклама то? Типа давай сравним это с тем, что доблестные службы правопорядка поймали маньяка-эксгибициониста в парке у твоего дома и отправили его на принудительные работы. Ты из-за этого к доблестным службам станешь меньше обращаться?

Ответить

Противоположный

Михаил
1

всё точно так же. если они выложат видос с показушными извинениями и повесят лайв камеру чтоб за ним 24 часа смотреть - да, меньше уважения будет , потому что к правосудию это уже отношения не имеет

Ответить

Михаил Буданов

Противо…
–1

Вроде лайв камеру никто не вешал. И что не так с показательными извинениями? Хуета когда извиняются за всякую лажу типа плохих слов о Р.А. и народе Ч. А тут ничего отрицательного не вижу, даже на бутылку никого не сажают.

Ответить

Противоположный

Михаил
2

даже на бутылку никого не сажают.

ебать спасибо нахуй лучший день на свете

Ответить

Меньший меч

14

Электросамокаты уже стали частью городской инфраструктуры....

да ладно, сириоусли? а где выделенки для самокатчиков тогда?

Ответить

Rond

Меньший
–8

Опять активные горожане набижали. Давайте еще отдельную выделенку для пого-стиков захуярим, мы же в степи живем

Ответить

Противоположный огонь

Rond
15

когда в парках делают велодорожки, я хочу чтобы по ним ездили только на велосипедах и самокатах. нахуй туда мамки с диточками прутся ? на площадках не кури , на велодорожках дайте пройти , в транспорте уступи.

Ответить

Михаил Буданов

Противо…
0

Причем тут мамы и велодорожки брат? Да и ты что быдло на детской площадке курить? Не понял смысл потока разума крч....

Ответить

Противоположный

Михаил
1

слишком много уважения в обществе мамашкам и их личинкам. теперь из-за них я не могу нормально покурить на улице потому что блять везде либо детская площадка либо общественное место для выгула детей

Ответить

Михаил Буданов

Противо…
0

Комент то ты мой зачем задиссил? Это что-то вроде самолайка или как?

Так я тебе скажу почему. Потому что от твоих сигарет табаком воняет, и этого никто не переносит, кроме курильщиков, да и дымом дышать - для здоровья вредно. А детей большинство любит, потому что они маленькие и милые, не воняют особо и для здоровья абсолютно безвредны. А, да, еще они не плюются и не оставляют за собой кучи бычков, которые отравляют землю.

Ви лив ин сосаети, так что смирись.

Ответить

Противоположный

Михаил
1

милые

нет
не воняют особо

не особо воняют
для здоровья абсолютно безвредны

очень вредны для моих нервов
они не плюются

это пиздеж

Ответить

Михаил

Противо…
0

Опять же братан, так считаешь только ты, а таких как ты - меньшинство. А курильщики почти всем не нравятся.

Ответить

Противопол

Михаил
1

курильщики не сотка баксов , чтобы нравиться всем

Ответить

Меньший меч

Rond
6

советские власти оставили после себя невъебенно широкие улицы, давайте

Ответить

Николай Иванов

Меньший
2

ща бы с частной компании по аренде самокатов спрашивать за муниципальную инфраструктуру...

Ответить

Меньший меч

Николай
2

ща бы пиздеть на ровном месте, что самокаты стали частью городской инфраструктуры без соответствующей муниципальной инфраструктуры ...

Ответить

Николай Иванов

Меньший
2

ну со своей колокольни они правы, сервисы аренды тоже инфраструктура

Ответить

Меньший меч

Николай
0

со своей колокольни кто угодно прав

Ответить

Михаил Буданов

Меньший
0

Нет, эти правда правы. Они развернули инфраструктуру со своей стороны, так нахуй им ждать город?

Ответить

Меньший меч

Михаил
0

ок, тогда вопросов нет, ахуенно сработали, заебись

Ответить

ivan p

–21

Я считаю что сервис самокатов нужно запретить т к они действуют вне правового поля. А эти тупые  и бешеные самокатчики задолбали, как будто у них как у кошки 9 жизней. Паркуют самокаты посреди дороги или там где не проехать. Я такие самокаты кидаю в кусты. Хотя топить тоже хорошая идея. 

Ответить

Адмирал Ламбер

ivan
24

Хлебом не корми - дай что нибудь запретить.

Ведь проблема не в самокатах как таковых а в их пользователях, часть из которых это дол5ае5ы
Ну и отсутствие каких то единых правил 

А самокат это удобно, охуенно, приятно ящитаю.

Ответить

Божий кот

Адмирал
9

В первую очередь виновато государство, которое хехало столько лет с велодорожек и не стремилось развивать сеть, а теперь удивляются что людей сбивают на тротуаре

Ответить

Максим Козаченко

ivan
18

Я считаю что сервис самокатов нужно запретить т к они действуют вне правового поля

Я такие самокаты кидаю в кусты. Хотя топить тоже хорошая идея. 

они действуют вне правового поля

Иван, ну ты и П, конечно!

Ответить

Противоположный огонь

ivan
8

круто придумал. почти как швейцарские часы. эффективно , четко, заебись

Ответить

Smaug The Terrible

ivan
6

А может ты просто в деревню вернешься? Там красота, поля, леса, тропинки - вот это все. Никакие самокатчики тебя не задолбают. А то если самокаты много кидать, то можно и спину надорвать или изжогу от постоянного стресса заработать.

Ответить

f1print

ivan
5

Я считаю что автомобили нужно запретить т к для них закон не писан. А эти тупые и бешеные автомобилисты задолбали, как будто у них как у кошки 9 жизней. Паркуют свои корыта на газонах, посреди траутара или там где не пройти, излишне много сигналят, постоянная грязь от выхлопов. Я в такие машины кидаю камни. Хотя прокалывать шины тоже хорошая идея.

Пофиксил тебя.

Ответить

Алиса Барышман

f1print
0

а как же поджоги

Ответить

KSA

ivan
4

Не забудь надеть балаклаву перед этим, кругом камеры )

Ответить

Petr Petrov

ivan
0

 А эти тупые и бешеные автомобилисты задолбали, как будто у них как у кошки 9 жизней. Паркуют машины посреди дороги или там где не проехать. Я такие машины кидаю в кусты. Хотя топить тоже хорошая идея. 

Ответить

Противоположный огонь

10

против публичных показушных извинений кадыров стайл , но в этом случае исключение. тем более тиктокеры

Ответить

Dmitry R.

8

они реально думают, что кто-нибудь будет это читать в таком милипиздрическом формате?

Ответить

Alexander Sh

Dmitry
5

Они реально думают, что об этом напишут всюду, и прочитают многие

Ответить

Dmitry R.

Alexander
1

но я и тут не стал читать🤔

Ответить

Alexander Sh

Dmitry
0

Но ты же не один в этом мире. 

Ответить

Михаил Буданов

Dmitry
0

Молодец маме похвались...

Ответить

Небольшой жёлтый робат

8

Дон☝️

Ответить

Frank Ferd

4

ДОН

Ответить

Коровка говорит мууу

3
Ответить

KSA

Коровка
1

Разве безопасно делать мемы с Рамзаном? Придет к тебе пастбище и извиняться на камеру заставит

Ответить

Коровка говорит мууу

KSA
0

Зачем их делать, они уже есть

Ответить

Madegghead

2

Кто следующий переймет методику извиеений?
Купил 3 пива по акции в Пятерочке - извинись!
Дикари.

Ответить

Alex Nevi

Madegghead
1

НЕ купил 3 пива по акции в Пятерочке - извинись!

Ответить

KSA

0

Прокат электросамокатов должен быть уничтожен!

Ответить

Дон Бот

KSA
2

Прокат электросамокатов ДОН должен быть ДОН уничтожен!

Ответить

Кирилл Вселенский

KSA
0

@Дон Бот 

Ответить

Маринеску

2

Так а самокат в итоге из реки достали? Или на природу как всегда всем похуй, главное - частная собстыенность?

Ответить

Ваша Закладко

1

нечитабельно. 3 банера на границе не смотрели ок

Ответить

Timur Muratshin

1

Их боялись даже тиктокеры

Ответить

Софья Павлышко

1

Им надо Кадырова в долю взять.

Ответить

социальныирудимент

Софья
0

Почему великая и образованная нация платит дань кадырову?

Ответить

Софья Павлышко

социальныирудим…
0

Потому что она оккупирована русофобской антинациональной элитой.

Ответить

социальныирудиме

Софья
0

<3

Ответить

Софья Павлышко

социаль…
0

Самокритично.

Ответить

N/a

0

Жаль, что не в видео формате. На большом таком экране бы заебись

Ответить

Logic

0

Есть ур...эээ странные люди, которые не понимают простых вещей: нельзя наносить вред другим (компаниям в том числе) и быть ответственным.
"Не вреди другому" - это же просто, не?
Но, очевидно не для всех... :(

Ответить

KSA

Logic
0

Но если не поймают, то можно

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

Average 🛴 Fan vs. Average 🚴 Enjoyer

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Павел Родионов

0

Теперь тиктокеров преследуют граммар-наци

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Предыдущий Данила

0

какое убожество, я хочу умереть

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Модный шар

0

Лучшие чеченские практики

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Диванный Аналитик

0

Кинкшейминг

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Корнелий Шнапс

0

Есть видео с забитым школьником сознающимся в содеянном на камеру в "слишком расслабленной манере для преступника"? 

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Yan Fedoseev

0

Urent Своего-первого-тиктокера-я-повесил-на-билборде Ахматович

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Сергей Дворниченко

0

Берете кадырова в долю, и больше вандализма не будет

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Софья Павлышко

0

Чеченизация России продолжается.

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Dimitri Knopov

0

Рекламщик компании Urent:

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