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Новости
Ольга Щербинина

Умер один из последних советских солдат, освобождавших Освенцим Статьи редакции

Давиду Душману было 98 лет.

37 37 комментариев
4148 просмотров
Давид Душман

Он умер 5 июня в одной из больниц Мюнхена. Он переехал туда в 1996 году после нескольких лет, проведённых в Австрии, сообщает DW.

Во время Второй мировой войны Душман был майором Красной армии, принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, несколько раз был тяжёло ранен. 27 января 1945 года 21-летний Душман, управляя танком Т-34, снёс ограждение в Освенциме, чтобы освободить выживших заключённых концлагеря.

Из 12-тысячной дивизии наряду с ним самим выжили 69 солдат. После войны Душман стал чемпионом СССР по фехтованию на шпагах, позднее — тренером клуба «Спартак». Он тренировал женскую сборную Советского Союза по фехтованию более 30 лет и стал свидетелем теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Бах познакомился с Душманом, когда был фехтовальщиком на рапирах от команды Германии. По словам руководителя МОК, Душман, несмотря на своё участие во Второй мировой войне, сразу же предложил ему свою дружбу, что растрогало Баха.

В Москве живёт ветеран Второй мировой войны Иван Мартынушкин, который в 1945-м командовал пулемётной ротой 1087-го стрелкового полка и также освобождал Освенцим. 23 декабря ему исполнилось 97 лет.

#новости

37 37 комментариев
79
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Декоративный пришелец

11

Нет информации, когда вообще он из СССР/РФ эмигрировал?

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Maus Colt

Декоративный
14

пишут так
В 1990-х годах Душман уехал в Австрию, а затем в Германию. Жил в Мюнхене, где продолжил работать тренером и подготовил нескольких чемпионов Баварии

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Никита Борисова

Maus
3

Проклятый предатель русскости.

Ответить

Andrey Dolg

Никита
0

Тогда уж советскости чай до официального распада выехал.

Ответить

Petr

Никита
0

Таки как Душман мог пгедать гусскость… 🤷🏼‍♂️

Ответить

Костя Васильев

4

По словам руководителя МОК, Душман, несмотря на своё участие во Второй мировой войне, сразу же предложил ему свою дружбу, что растрогало Баха.

Что это блять? Он должен был кинуться в драку? 

Ответить

Азамат Багатов

Костя
7

Ну познер до сих пор немцев ненавидит, например.

Ответить

Костя Васильев

Азамат
37

Плохой пример. Все эти провластные проститутки ненавидят и немцев и американцев и всех остальных. Но все имеют там недвижимость и виды на жительство 

Ответить

Владимир Филатов

Костя
0

у познера американское и наверно французское гражданство

Ответить

norm

Владимир
1

Ну он там нахуй не нужен, а тут на теплом месте сидит.

Ответить

Задумчивой Кот

norm
0

Как не нужен, а живущим там детям и внукам? 

Ответить

Бюджетный Кирилл

Азамат
3

Он же е***й

Ответить

Божий кот

Азамат
2

Ну не прям ненавидит, у него в Германии дочь живёт

Ответить

MightyStan

Азамат
0

Так познер даже не воевал

Ответить

Дмитрий Киселев

MightyS…
3

Воюет он постоянно, под столом у Эрнста. Отсюда и ненависть к Немцам.

Ответить

Азамат Багатов

Дмитрий
1

иронично читать такое от дмитрия киселёва С:

Ответить

Рыжий

Костя
9

Есть люди, которые видели войну и которые до старости ненавидят немцев. У меня бабушка такая была. Даже когда еще относительно молодая была (т.е дело не условном старческом маразме)

Ответить

Задумчивой Кот

Рыжий
0

А кого еще в советское время ненавидеть можно было, кроме немцев/запада? 

Ответить

Maus Colt

8

Хорошую жизнь прожил!

Ответить

Местный огонь

1

Ничего себе, в 21 год уже майором был...

Ответить

Сознательный франт

Местный
4

Текучка кадров большая была.

Ответить

Местный огонь

Сознательный
0

Всё же не 41-42 годы. Тем более танкист, должен был учиться какое-то время.

Ответить

AUBE

1

Так бы мог выглядеть в старости убитый еврей из "Спасти рядового Райана", тот обидно зарезанный немцем в рукопашной на втором этаже в развалинах.

Ответить

Предыдущий Данила

1

это ладно, вы главное скажите, сколько раз в неделю он оскорблялся

Ответить

Энергичный шар

0

Один из немногих адекватный участников, который понял, что на другой стороне тоже воевали люди.
Уебки были по обеим сторонам фронта и это не повод хэйтить всю нацию за действия их генералов.

Ответить

DDD

0

Вспомнил диалог американских солдат из 9-ой серии "Братья по оружию" после обнаружения концлагеря Кауферинг:

- Такие лагеря находят повсюду. Кажется, русские освободили ещё один
намного хуже.
- Хуже ?!
- Ага. По всей видимости. В десять раз больше. Газовые камеры для казни. Печи для кремации всех тел.
- Боже!
- Местные жители утверждают, что никогда не знали о лагере. Говорят, что мы преувеличиваем. 
- Что ж, у них будет адский урок завтра. Генерал Тейлор объявил военное положение. Приказал каждому трудоспособному немцу от 14 до 80 лет завтра захоранивать тела.

Они говорили про печально известный трудовой лагерь смерти Освенцим, освобожденный Советским Союзом 27 января 1945 года.

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ouxen

0

несмотря на своё участие во Второй мировой войне, сразу же предложил ему свою дружбу, что растрогало Баха.

че бля?

Ответить

Дурацкий нос

ouxen
0

Два ветерана кошмарной войны из противоположных друг к другу окопов, много лет после её окончания, решили не выкапывать топор войны и жить дальше мирно-дружно, общаясь-переписываясь да иногда устраивая товарищеский спарринг на шпагах...
...Не особо характерная история, на самом деле - по крайней мере, нашему "можем повторить" поколению, в основной его массе, есть чему у дедов поучиться в этом плане.

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ouxen

Дурацкий
0

это а рашке только карго культ, в европе рядовая война как и другие за 1000 лет

Ответить

Doktor

ouxen
0

Настолько рядовая, что пришлось назвать Второй Мировой.
Ага.

Ответить

ouxen

Doktor
0

так весь мир и воевал, почитай хотя бы про условия сорержания пленных на западном фронте и т д

Ответить

Doktor

ouxen
0

Так. Условия отличались. Дальше-то что? Граждане Европы провели опустошительную войну и не заметили ее, что-ли?

Ответить

ouxen

Doktor
0

нету раскачивающегося победобесия с каждым годом, никто не живет этой войной как смыслом жизни

Ответить

Doktor

ouxen
0

В общем-то, в РФ тоже никто особо не живет.

Ответить

ouxen

Doktor
0

ниче что Великая Победа это наше будущее?

Ответить

Дурацкий нос

ouxen
0

Справедливости к рашке ради, ей достался Восточный фронт, отчего многим воевавшим на нём советским призывникам куда сложнее было немецким призывникам всё забыть-простить по окончанию - и это без учёта идеологической накачки

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ouxen

Дурацкий
0

вот накачка это пиздец да, из-за красной заразы все и было так жестоко

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