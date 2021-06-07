Давиду Душману было 98 лет.

4148 просмотров

Давид Душман

Он умер 5 июня в одной из больниц Мюнхена. Он переехал туда в 1996 году после нескольких лет, проведённых в Австрии, сообщает DW.

Во время Второй мировой войны Душман был майором Красной армии, принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, несколько раз был тяжёло ранен. 27 января 1945 года 21-летний Душман, управляя танком Т-34, снёс ограждение в Освенциме, чтобы освободить выживших заключённых концлагеря.

Из 12-тысячной дивизии наряду с ним самим выжили 69 солдат. После войны Душман стал чемпионом СССР по фехтованию на шпагах, позднее — тренером клуба «Спартак». Он тренировал женскую сборную Советского Союза по фехтованию более 30 лет и стал свидетелем теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Бах познакомился с Душманом, когда был фехтовальщиком на рапирах от команды Германии. По словам руководителя МОК, Душман, несмотря на своё участие во Второй мировой войне, сразу же предложил ему свою дружбу, что растрогало Баха.