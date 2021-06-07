Умер один из последних советских солдат, освобождавших Освенцим Статьи редакции
Давиду Душману было 98 лет.
Он умер 5 июня в одной из больниц Мюнхена. Он переехал туда в 1996 году после нескольких лет, проведённых в Австрии, сообщает DW.
Во время Второй мировой войны Душман был майором Красной армии, принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, несколько раз был тяжёло ранен. 27 января 1945 года 21-летний Душман, управляя танком Т-34, снёс ограждение в Освенциме, чтобы освободить выживших заключённых концлагеря.
Из 12-тысячной дивизии наряду с ним самим выжили 69 солдат. После войны Душман стал чемпионом СССР по фехтованию на шпагах, позднее — тренером клуба «Спартак». Он тренировал женскую сборную Советского Союза по фехтованию более 30 лет и стал свидетелем теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Бах познакомился с Душманом, когда был фехтовальщиком на рапирах от команды Германии. По словам руководителя МОК, Душман, несмотря на своё участие во Второй мировой войне, сразу же предложил ему свою дружбу, что растрогало Баха.
В Москве живёт ветеран Второй мировой войны Иван Мартынушкин, который в 1945-м командовал пулемётной ротой 1087-го стрелкового полка и также освобождал Освенцим. 23 декабря ему исполнилось 97 лет.
пишут так
В 1990-х годах Душман уехал в Австрию, а затем в Германию. Жил в Мюнхене, где продолжил работать тренером и подготовил нескольких чемпионов Баварии
Проклятый предатель русскости.
По словам руководителя МОК, Душман, несмотря на своё участие во Второй мировой войне, сразу же предложил ему свою дружбу, что растрогало Баха.
Что это блять? Он должен был кинуться в драку?
Ну познер до сих пор немцев ненавидит, например.
Плохой пример. Все эти провластные проститутки ненавидят и немцев и американцев и всех остальных. Но все имеют там недвижимость и виды на жительство
у познера американское и наверно французское гражданство
Так познер даже не воевал
Воюет он постоянно, под столом у Эрнста. Отсюда и ненависть к Немцам.
А кого еще в советское время ненавидеть можно было, кроме немцев/запада?
Текучка кадров большая была.
Местный огонь
Всё же не 41-42 годы. Тем более танкист, должен был учиться какое-то время.
Так бы мог выглядеть в старости убитый еврей из "Спасти рядового Райана", тот обидно зарезанный немцем в рукопашной на втором этаже в развалинах.
Вспомнил диалог американских солдат из 9-ой серии "Братья по оружию" после обнаружения концлагеря Кауферинг:
- Такие лагеря находят повсюду. Кажется, русские освободили ещё один
намного хуже.
- Хуже ?!
- Ага. По всей видимости. В десять раз больше. Газовые камеры для казни. Печи для кремации всех тел.
- Боже!
- Местные жители утверждают, что никогда не знали о лагере. Говорят, что мы преувеличиваем.
- Что ж, у них будет адский урок завтра. Генерал Тейлор объявил военное положение. Приказал каждому трудоспособному немцу от 14 до 80 лет завтра захоранивать тела.
Они говорили про печально известный трудовой лагерь смерти Освенцим, освобожденный Советским Союзом 27 января 1945 года.
несмотря на своё участие во Второй мировой войне, сразу же предложил ему свою дружбу, что растрогало Баха.
че бля?
Два ветерана кошмарной войны из противоположных друг к другу окопов, много лет после её окончания, решили не выкапывать топор войны и жить дальше мирно-дружно, общаясь-переписываясь да иногда устраивая товарищеский спарринг на шпагах...
...Не особо характерная история, на самом деле - по крайней мере, нашему "можем повторить" поколению, в основной его массе, есть чему у дедов поучиться в этом плане.
Справедливости к рашке ради, ей достался Восточный фронт, отчего многим воевавшим на нём советским призывникам куда сложнее было немецким призывникам всё забыть-простить по окончанию - и это без учёта идеологической накачки