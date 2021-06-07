Новости
yannlll

В Афганистане у немецких военных образовался избыток пива. Его запланировали вывезти обратно в Германию Статьи редакции

Всё из-за запрета командира на употребление спиртного из соображений безопасности.

Фото Der Spiegel

Обычно немецкие солдаты могут выпивать по две банки пива в день. Однако после запрета бесхозными осталось больше 22 тысяч литров алкоголя, включая вино и почти 60 тысяч банок пива, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Германии Кристину Руци.

Из-за местных религиозных ограничений и экологических соображений военные не могут продать или утилизировать алкоголь в Афганистане. В итоге руководство армии заключило контракт с гражданским подрядчиком, который должен вывезти его обратно в Германию. В Министерстве обороны считают, что доход от перепродажи пива покроет расходы на его транспортировку.

Командир немецких солдат в Афганистане ввёл запрет на употребление алкоголя перед выводом войск из страны. Военные Германии и силы других стран НАТО должны покинуть регион к 11 сентября 2021 года.

#новости #германия #алкоголь #военные

2465 просмотров
48 48 комментариев
19
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f","\u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435","\u0430\u043b\u043a\u043e\u0433\u043e\u043b\u044c"], "comments": 48, "likes": 19, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 393440, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Jun 2021 17:29:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Коровка говорит мууу

36

Сочувствую их трагической ситуации, никому такого не пожелаешь, такое пережить - это страшно!

Ответить

социальныирудимент

Коровка
5

Русские не оставят в беде, уже бегут на выручку

Ответить

Коровка говорит мууу

социальныирудим…
5
Ответить

Дон Бот

Коровка
3

Сочувствую их трагической ситуации, ДОН никому такого не пожелаешь, ДОН такое пережить - это страшно!

Ответить

Сознательный химик

Коровка
1

@Дон Бот 

Ответить

Российский Женя

7

В 1933 году в СССР произошел избыток хлеба. Всё из-за запрета....

Ответить

alexferman

Российский
20

...есть

Ответить

Сознательный химик

alexferman
4

Не пизди

Ответить

Сознательный

Сознате…
4

Крестьяне сами виноваты

Ответить

alexferman

Сознате…
11

Хотели хайпануть на своём голоде, чтобы очернить мудрое советское руководство

Ответить

Российский Женя

alexfer…
4

Навальный пытался повторить?

Ответить

Сознательный

Сознате…
3

Мне так сказал гоблин и рудой

Ответить

Сознательный

Сознате…
1

И костя курassов

Ответить

AUBE

Сознате…
1

курасов вообще ни о чем, сдулся

Ответить

Сознательный

Сознате…
0

🐔assОФФ

Ответить

Российский Женя

Сознате…
1

будет пиздить зерно - расстрел на месте

Ответить

Павел Каташев

5

А это точно военные? Мне кажется литр пиваса каждый день может очень сильно повредить форме и через год такой службы будешь уже не таким статным и готовым к любым преградам

Ответить

AUBE

Павел
10

литр пива вообще ни о чем, так... жажду утолить в полдень, на форму никак не повлияет

Ответить

Иван Эртель

AUBE
8

Если не закусывать чипсами, орешками и т.п. А вообще у них там может радлер скопился, это же по сути лимонад от 0 до 2% алкоголя.

Ответить

Максим Рычков

Павел
5

Ну если не вставать с дивана — то да. 

Ответить

Сергей Дворниченко

4

разве пиво нанесет вред екологии если его в яму вылить и закопать?

Ответить

Сознательный химик

Сергей
14

Местные найдут и будут пить с земли

Ответить

Порфирьевич

Сознательный
7

Местные найдут и будут пить с земли. Но в конечном счете народ победит, и деревни поумнеют. Точно так же, как он победил вчера, позавчера и даже месяц назад. Будем откровенны. Мы не можем победить, пока не одержим полную победу. Только тогда мы начнем жить лучше. А что такое быть лучше? Это понять все то, что сделали из народа, чтобы он захотел этого больше всего на свете. В этом единственное условие победы.

Ответить

Сознательный

Порфирь…
1

Звучит как что-то про русских

Ответить

ruGPT-3 Bot

Сознательный
4

Местные найдут и будут пить с земли.

(по мотивам статьи "Почему мы не пьём")

В юбилейный год одна из наиболее распространенных и в высшей степени человекообразных теорий, объясняющих причины массового алкоголизма, называется теорией рюмочной национальной идеи. Ее суть сводится к следующему: если у нас, мол, все плохо в экономике, то нужно пить в меру, держать себя в узде, не пить с теми, кто ходит в грязных штанах и бушлате, не напиваться в стельку в праздничные дни, не поднимать руку на женщин, не портить себе праздник.

Хотя, по большому счету, что плохого в горячем глинтвейне и в теплой компании, с которой можно так приятно проводить время? У нас ведь есть и другая крайность, когда пьют до омерзения омерзительный спирт, которым пропитано все вокруг даже воздух.
Однако очень немногие знают о том, что эта "пьянка" имеет свои корни. Ведь все началось в начале девяностых с реализации ленинского плана "культурной революции". Именно в это время произошел окончательный разрыв между властью и народом, началом которого стал расцвет и без того достаточно тупого советского алкогольного рынка.
"Пить нужно в меру" эта мудрая мысль стала жить собственной жизнью. С тех пор, как в 1991 году отчеканили это волшебное слово, мы совершенно добровольно начали потреблять алкоголь, который вовсе не является лекарством и уж никак не средством для улучшения самочувствия.
Многие люди думают, что виновны в этом коммунисты или социалистическая система. Однако на самом деле все началось с приватизации спиртзавода "Кристалл" в Великих Луках, который стал интересен местным чиновникам и бандитам. Техническую сторону дела они соблюдали мало, и лишь в последние годы завод был приватизирован с откровенной выгодой для себя отдельных чиновников. Сначала на заводе выпускался спирт, после распада СССР все, естественно, пришло в упадок, а при делении имущества в России последним досталось оборудование, и, так сказать, "пущенное в ход".
Самые передовые технологии, весь производственный процесс, включая систему очистки, тоже отошли к нашим новым хозяевам. Естественно, что в то время как государственные заводы, благодаря госснабжению, получают необходимые им компоненты и солярку, спиртзаводам было предписано удовлетворять собственные потребности за счет этих самых продуктов, в дальнейшем, в ожидании расцвета рынка. А уж в этом случае они смогут не только наладит

Ответить

Сознательный

ruGPT-3
0

Это точно про русских

Ответить

Сознательный химик

Сознательный
0

@Порфирьевич @ruGPT-3 Bot 

Ответить

Alexander Sh

Сергей
1

Упаковку куда-то девать надо тоже. 

Ответить

Миша Копейкин

7

Мельчают немцы. Раньше бойцам выдавали по упаковке первитина, а сейчас всего 2 банки пива

Ответить

Сергей Дворниченко

Миша
4

Такую страну просрали))

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

Везите мне, кощунники

Ответить

Smaug The Terrible

Небольшой
3

Тебе останется всего-то употребить 22000 литров до того, как оно испортится

Ответить

AUBE

Smaug
1

это примерно 2700 литров водки, на 10 лет максимум хватит

Ответить

AUBE

AUBE
1

одному

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Smaug
1

Недооцениваешь мою мощь

Ответить

Андрей Галицкий

4

проблемы третьего мира (Афганистана)

Ответить

KSA

4

Полезнее раздать его бесплатно несовершеннолетним афганистанцам для расшатывания режима

Ответить

Вася Пупкин

2

 Обычно немецкие солдаты могут выпивать по две банки пива в день.

Если б в нашей армии выдавали литрушку пива, очередь на запись в войска была бы многокилометровой.

Ответить

AUBE

Вася
5

нет

Ответить

Задумчивой Кот

Вася
2

Тогда бы солдатики каждый день расписывались за 10 выпитых банок, при этом видя пиво последний раз на своих проводах. 

Ответить

MangaloriANAL

3

Зачем же так далеко? Россия под боком

Ответить

Руслан Астратов

3

Пиздец. Мне бы их проблемы 

Ответить

Alex Fielding

1

своих не бросаем

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Пмздец! Шо там немцы потеряли ?!

Ответить

Вася Пупкин

Миржан
2

совесть

Ответить

AUBE

Миржан
2

всё грааль ищут

Ответить

Robo Krabe

0

"Proceeds from the German contractor’s sale of the beer elsewhere should cover the cost of transporting it out of the country, the army said..."
Где тут сказано про возврат алкашки в Германию? 

Ответить

Luchano Spaguetti

–1

Бле, кто если будет в Афганистане проездом, ну там герыч перевезти через границу Рф, закините малюююсенькую цистерну с пивандриев в Иркутскую область? В отместку обещаю молчать про героин.  

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Москве у Мавзолея задержали мужчину, который десять секунд стоял с плакатом «Wake up we have a tsar again»
В полиции на него составили протокол об участии в несогласованной публичной акции и отпустили.
233
Технологии
Apple выплатила студентке из США несколько миллионов долларов. Работники сервисного центра опубликовали её интимные фото
Точная сумма иска не уточняется.
119
Новости
В Испании около 200 хиппи из «Семьи Радуги» собрались в горах Ла Риохи — они танцуют и занимаются сексом на природе
Полиция может их выгнать за нарушение социальной дистанции, отсутствие масок и присутствие несовершеннолетних.
167
Популярное за три дня
Новости
Фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил премию BAFTA
Картина рассказывает о попытках геев и лесбиянок уехать из Чечни.
123
Новости
В Москве у Мавзолея задержали мужчину, который десять секунд стоял с плакатом «Wake up we have a tsar again»
В полиции на него составили протокол об участии в несогласованной публичной акции и отпустили.
233
Twitter
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Антон Лисин

Туроператоры отправляют россиян…

Нейроцарапун

«Либо вы сейчас пристегнётесь…

Dmitry Teplyakov

«Либо вы сейчас пристегнётесь…

гнидапостельныйклоп…

Умер один из последних…

Дмитрий Алексеевич

Пятиклассник в США оделся как…

NavaGava

Запись в подсайте Telegram

Валенок

В Центральном парке Нью-Йорка…

Srrg Bttllggrrr

Фильм «Добро пожаловать в…

Мистер Блондин

«Либо вы сейчас пристегнётесь…

Isa

Запись в подсайте Telegram

гнидапостельныйклоп…

«Либо вы сейчас пристегнётесь…

Дмитрий Алексеевич

Пятиклассник в США оделся как…

ouxen

В Центральном парке Нью-Йорка…

Дмитрий Алексеевич

Пятиклассник в США оделся как…

Дон Бот

«Либо вы сейчас пристегнётесь…

Кирилл Вселенский

«Либо вы сейчас пристегнётесь…

Кирилл Вселенский

«Либо вы сейчас пристегнётесь…

Серёжа

«Либо вы сейчас пристегнётесь…

Sage Pointer

Из России выслали представителя…

Мистер Блондин

«Либо вы сейчас пристегнётесь…
null