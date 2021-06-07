Обычно немецкие солдаты могут выпивать по две банки пива в день. Однако после запрета бесхозными осталось больше 22 тысяч литров алкоголя, включая вино и почти 60 тысяч банок пива, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Германии Кристину Руци.

Из-за местных религиозных ограничений и экологических соображений военные не могут продать или утилизировать алкоголь в Афганистане. В итоге руководство армии заключило контракт с гражданским подрядчиком, который должен вывезти его обратно в Германию. В Министерстве обороны считают, что доход от перепродажи пива покроет расходы на его транспортировку.