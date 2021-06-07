В Афганистане у немецких военных образовался избыток пива. Его запланировали вывезти обратно в Германию Статьи редакции
Всё из-за запрета командира на употребление спиртного из соображений безопасности.
Обычно немецкие солдаты могут выпивать по две банки пива в день. Однако после запрета бесхозными осталось больше 22 тысяч литров алкоголя, включая вино и почти 60 тысяч банок пива, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Германии Кристину Руци.
Из-за местных религиозных ограничений и экологических соображений военные не могут продать или утилизировать алкоголь в Афганистане. В итоге руководство армии заключило контракт с гражданским подрядчиком, который должен вывезти его обратно в Германию. В Министерстве обороны считают, что доход от перепродажи пива покроет расходы на его транспортировку.
Командир немецких солдат в Афганистане ввёл запрет на употребление алкоголя перед выводом войск из страны. Военные Германии и силы других стран НАТО должны покинуть регион к 11 сентября 2021 года.
Сочувствую их трагической ситуации, никому такого не пожелаешь, такое пережить - это страшно!
Русские не оставят в беде, уже бегут на выручку
...есть
Сознательный химик
Не пизди
Крестьяне сами виноваты
Хотели хайпануть на своём голоде, чтобы очернить мудрое советское руководство
А это точно военные? Мне кажется литр пиваса каждый день может очень сильно повредить форме и через год такой службы будешь уже не таким статным и готовым к любым преградам
Если не закусывать чипсами, орешками и т.п. А вообще у них там может радлер скопился, это же по сути лимонад от 0 до 2% алкоголя.
разве пиво нанесет вред екологии если его в яму вылить и закопать?
Сознательный химик
Местные найдут и будут пить с земли
Местные найдут и будут пить с земли. Но в конечном счете народ победит, и деревни поумнеют. Точно так же, как он победил вчера, позавчера и даже месяц назад. Будем откровенны. Мы не можем победить, пока не одержим полную победу. Только тогда мы начнем жить лучше. А что такое быть лучше? Это понять все то, что сделали из народа, чтобы он захотел этого больше всего на свете. В этом единственное условие победы.
Местные найдут и будут пить с земли.
(по мотивам статьи "Почему мы не пьём")
В юбилейный год одна из наиболее распространенных и в высшей степени человекообразных теорий, объясняющих причины массового алкоголизма, называется теорией рюмочной национальной идеи. Ее суть сводится к следующему: если у нас, мол, все плохо в экономике, то нужно пить в меру, держать себя в узде, не пить с теми, кто ходит в грязных штанах и бушлате, не напиваться в стельку в праздничные дни, не поднимать руку на женщин, не портить себе праздник.
Хотя, по большому счету, что плохого в горячем глинтвейне и в теплой компании, с которой можно так приятно проводить время? У нас ведь есть и другая крайность, когда пьют до омерзения омерзительный спирт, которым пропитано все вокруг даже воздух.
Однако очень немногие знают о том, что эта "пьянка" имеет свои корни. Ведь все началось в начале девяностых с реализации ленинского плана "культурной революции". Именно в это время произошел окончательный разрыв между властью и народом, началом которого стал расцвет и без того достаточно тупого советского алкогольного рынка.
"Пить нужно в меру" эта мудрая мысль стала жить собственной жизнью. С тех пор, как в 1991 году отчеканили это волшебное слово, мы совершенно добровольно начали потреблять алкоголь, который вовсе не является лекарством и уж никак не средством для улучшения самочувствия.
Многие люди думают, что виновны в этом коммунисты или социалистическая система. Однако на самом деле все началось с приватизации спиртзавода "Кристалл" в Великих Луках, который стал интересен местным чиновникам и бандитам. Техническую сторону дела они соблюдали мало, и лишь в последние годы завод был приватизирован с откровенной выгодой для себя отдельных чиновников. Сначала на заводе выпускался спирт, после распада СССР все, естественно, пришло в упадок, а при делении имущества в России последним досталось оборудование, и, так сказать, "пущенное в ход".
Самые передовые технологии, весь производственный процесс, включая систему очистки, тоже отошли к нашим новым хозяевам. Естественно, что в то время как государственные заводы, благодаря госснабжению, получают необходимые им компоненты и солярку, спиртзаводам было предписано удовлетворять собственные потребности за счет этих самых продуктов, в дальнейшем, в ожидании расцвета рынка. А уж в этом случае они смогут не только наладит
Мельчают немцы. Раньше бойцам выдавали по упаковке первитина, а сейчас всего 2 банки пива
Везите мне, кощунники
Тебе останется всего-то употребить 22000 литров до того, как оно испортится
Полезнее раздать его бесплатно несовершеннолетним афганистанцам для расшатывания режима
Обычно немецкие солдаты могут выпивать по две банки пива в день.
Если б в нашей армии выдавали литрушку пива, очередь на запись в войска была бы многокилометровой.
Тогда бы солдатики каждый день расписывались за 10 выпитых банок, при этом видя пиво последний раз на своих проводах.
Пмздец! Шо там немцы потеряли ?!
"Proceeds from the German contractor’s sale of the beer elsewhere should cover the cost of transporting it out of the country, the army said..."
Где тут сказано про возврат алкашки в Германию?
Бле, кто если будет в Афганистане проездом, ну там герыч перевезти через границу Рф, закините малюююсенькую цистерну с пивандриев в Иркутскую область? В отместку обещаю молчать про героин.