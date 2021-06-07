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Новости
Артём Мазанов

В Центральном парке Нью-Йорка пройдёт масштабный концерт в честь «возвращения города» к обычной жизни после Covid-19 Статьи редакции

Площадку разделят на две зоны — для вакцинированных и невакцинированных. Около 70% билетов уйдут первой группе.

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1170 просмотров

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил музыкального продюсера Клива Дэвиса организовать концерт, который в том числе подчеркнёт необходимость вакцинации большего числа молодых людей. Об этом пишет The New York Times.

Списка артистов пока нет. Дэвис рассказал журналистам, что шоу продлится три часа, там выступят восемь популярных исполнителей.

Мероприятие запланировали провести 21 августа на Большой лужайке Центрального парка, где в 1981 году прошёл исторический концерт дуэта Simon & Garfunkel, на который пришли около 400 тысяч зрителей.

На Большой лужайке также играл Элтон Джон.

Концерт станет частью «Недели возвращения домой». Билл де Блазио сравнил мероприятие с вечером встречи выпускников колледжа — когда они собираются, чтобы воссоединиться. Он хочет показать, что город готов к возвращение большого числа работников в офисы в сентябре.

#новости #сша #covid19

20 20 комментариев
9
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Руслан Астратов

10

"пройдёт масштабный концерт"

Коронавирус:

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Kir Kirsky

Руслан
4

Учитывая то что США как и Россия активно болели + статистику вакцинации, думаю что коллективный иммунитет уже близок к оптимальному. 

Ответить

ouxen

Kir
0

Нихуясе

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Владимир Филатов

Руслан
0

может сам концерт не будет причастен к новой волне, но катализатором может послужить.

Ответить

Сознательный химик

0

В великих сша привились уже больше половины населения. Почему россияне так не могут?

Ответить

artemykairyak

Сознательный
12

потому что у россиян ноль доверия к власти, и правильно. Потому что нельзя всю жизнь наебывать лдей и держать их за скот, а потом надеяться, что этот скот доверится тебе и твоей вакцине

Ответить

DrinK Smoke

Сознательный
6

Ну так, нельзя одной рукой втюхивать фуфло, на гос уровне, а другой - предлагать вакцину (возможно эффективную), даже на полное быдло это работает одинаково - полное недоверие ко всему что предлагает гос во. 

Ответить

ouxen

DrinK
0

Ты привился?

Ответить

DrinK Smoke

ouxen
0

Да, у нас обязаловка на заводе. 

Ответить

ouxen

DrinK
0

chem?

Ответить

Дуд Волро

Сознательный
3

тупенькие, возможно даже считают, что лично Путин и Ко(а не группа опытных ученых) создали спутник и пытаются их чипировать

Ответить

Магнитный яд

Сознательный
2

Потому что дорого, никто не хочет, только бабки пилят

Ответить

Миша Копейкин

2

 Он хочет показать, что город готов к возвращение большого числа работников в офисы в сентябре.

Капец, у них даже офисные работники уходят на летние каникулы? Не страна, а сказка

Ответить

Владимир Филатов

Миша
1

просто из дома работают

Ответить

Противоположный огонь

2

невакцинированных будет больше

Ответить

Petr

1

«Миша, все хуйня - давай по новой!» 🤣

Ответить

Заслуженный клуб

1

 Площадку разделят на две зоны — для вакцинированных и невакцинированных.

Ответить

ouxen

Заслуженный
0

В германии была сегрегация? Или ты просто не знаешь разницы?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Сцену тоже  разделят на две зоны — для вакцинированных и невакцинированных?

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ouxen

Небольшой
0

Colored only

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