В Центральном парке Нью-Йорка пройдёт масштабный концерт в честь «возвращения города» к обычной жизни после Covid-19 Статьи редакции
Площадку разделят на две зоны — для вакцинированных и невакцинированных. Около 70% билетов уйдут первой группе.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил музыкального продюсера Клива Дэвиса организовать концерт, который в том числе подчеркнёт необходимость вакцинации большего числа молодых людей. Об этом пишет The New York Times.
Списка артистов пока нет. Дэвис рассказал журналистам, что шоу продлится три часа, там выступят восемь популярных исполнителей.
Мероприятие запланировали провести 21 августа на Большой лужайке Центрального парка, где в 1981 году прошёл исторический концерт дуэта Simon & Garfunkel, на который пришли около 400 тысяч зрителей.
На Большой лужайке также играл Элтон Джон.
Концерт станет частью «Недели возвращения домой». Билл де Блазио сравнил мероприятие с вечером встречи выпускников колледжа — когда они собираются, чтобы воссоединиться. Он хочет показать, что город готов к возвращение большого числа работников в офисы в сентябре.
"пройдёт масштабный концерт"
Коронавирус:
Учитывая то что США как и Россия активно болели + статистику вакцинации, думаю что коллективный иммунитет уже близок к оптимальному.
может сам концерт не будет причастен к новой волне, но катализатором может послужить.
потому что у россиян ноль доверия к власти, и правильно. Потому что нельзя всю жизнь наебывать лдей и держать их за скот, а потом надеяться, что этот скот доверится тебе и твоей вакцине
Ну так, нельзя одной рукой втюхивать фуфло, на гос уровне, а другой - предлагать вакцину (возможно эффективную), даже на полное быдло это работает одинаково - полное недоверие ко всему что предлагает гос во.
тупенькие, возможно даже считают, что лично Путин и Ко(а не группа опытных ученых) создали спутник и пытаются их чипировать
Он хочет показать, что город готов к возвращение большого числа работников в офисы в сентябре.
Капец, у них даже офисные работники уходят на летние каникулы? Не страна, а сказка
Сцену тоже разделят на две зоны — для вакцинированных и невакцинированных?