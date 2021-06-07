Площадку разделят на две зоны — для вакцинированных и невакцинированных. Около 70% билетов уйдут первой группе.

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил музыкального продюсера Клива Дэвиса организовать концерт, который в том числе подчеркнёт необходимость вакцинации большего числа молодых людей. Об этом пишет The New York Times.

Списка артистов пока нет. Дэвис рассказал журналистам, что шоу продлится три часа, там выступят восемь популярных исполнителей.

Мероприятие запланировали провести 21 августа на Большой лужайке Центрального парка, где в 1981 году прошёл исторический концерт дуэта Simon & Garfunkel, на который пришли около 400 тысяч зрителей.

На Большой лужайке также играл Элтон Джон.